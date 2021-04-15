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Новини Хабарники
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"Ви ж не хочете ховати в чорному мішку, як собаку. Потрібно платити гроші", - родичі померлих розповіли, як у них вимагали хабар у столичній лікарні №8

У столичній міській клінічній лікарні №8 неодноразово вимагали гроші від людей, які йдуть за довідкою про смерть у морг або просто кладуть тіло на збереження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в програмі "Секретні матеріали" розповіла одна з постраждалих.

"Якщо ви хочете поховати свою тещу в мішку чорному, як собаку, то будь ласка. А якщо ні, то потрібно платити гроші", - це сказали жінці в лікарні.

"Значить, сьогодні передоплата 4 тис. і він йому дає. Їде мій чоловік наступного дня доплачувати 22 тис. За що? Не знаю. У день похорону мій чоловік заносить ще 4 тис. Я кажу "Куди? За що?", а він: "Санітарам, за те що вони її типу одягли", - додала потерпіла.

Журналісти розповідають, що коли люди приходять у морг за довідкою про смерть або просто кладуть тіло на збереження, їх відразу ведуть до кабінету, де сидить такий собі Василь, який каже людям, що тепер вони винні багато грошей.

Інша постраждала розповіла, що їх від завідувача відразу привели до Василя, який відразу почав нараховувати суму "за послуги".

"Він нарахував нам 43 тис. Ми сказали, що у нас таких грошей немає. Він каже: "Нічого не знаю, до другої години, щоб сьогодні привезли гроші", - сказала жінка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали під час передачі хабаря завідувача патологоанатомічного відділення та лікаря-патологоанатома Київської міської клінічної лікарні №8.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чернівцях затримано адвоката, який одержав $6 тис. хабаря за вплив на ухвалення рішення суддею, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Автор: 

лікарня (1364) хабар (4736) Київ (19663) морг (30)


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Топ коментарі
+18
Люди в белых халатах, ****. Давайте про них песню споём и зарплату. зарплату повысим. Они ж самые голодные. В Украине - это банда вымогателей. Только бандиты, по сравнению, выгоднее выглядят. Потому что, когда бандит говорит: плати, а то умрёшь, он знает, что может пойти в тюрьму, а эти говорят то же самое каждый день и с утра до вечера совершенно безнаказанно.
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15.04.2021 14:22 Відповісти
+12
Українець за хабарь народжується ,в корумпованому суспільстві живе і за хабар на той світ йде !!!)))
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15.04.2021 14:37 Відповісти
+8
Срочно сделать так, чтобы платить теперь пришлось родственникам Василия.
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15.04.2021 14:24 Відповісти
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Уж не представители агентства "Петр Великий" старались? Похоже. У них крепкие завязки с медиками, люди даже не знают, за что платят.
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15.04.2021 14:19 Відповісти
А чем этот "василий" отличается от представителей сего агенства? Точно такой же мерзавец, может быть даже имеющий прямое отношение к сему агенству.
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15.04.2021 14:27 Відповісти
Люди в белых халатах, ****. Давайте про них песню споём и зарплату. зарплату повысим. Они ж самые голодные. В Украине - это банда вымогателей. Только бандиты, по сравнению, выгоднее выглядят. Потому что, когда бандит говорит: плати, а то умрёшь, он знает, что может пойти в тюрьму, а эти говорят то же самое каждый день и с утра до вечера совершенно безнаказанно.
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15.04.2021 14:22 Відповісти
прям все?
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16.04.2021 23:10 Відповісти
Срочно сделать так, чтобы платить теперь пришлось родственникам Василия.
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15.04.2021 14:24 Відповісти
А ху плати и здохни.
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15.04.2021 14:24 Відповісти
Давно уже слухи ходят, шо за штуку можно заключение поменять и хоронить не в мешке. Вот и подтверждение.
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15.04.2021 15:45 Відповісти
Або навпаки хоронить в мішку, щоб відшкодування отримати лімон гривників. Теж варіант.
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15.04.2021 15:48 Відповісти
Звісно.
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15.04.2021 16:21 Відповісти
Василия в чёрный мешок и с моста в реку.
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15.04.2021 14:26 Відповісти
"...деньги от людей, которые идут за справкой о смерти в морг либо просто кладут тело на сохранение" - а что, можно трупы бесплатно хранить? Сколько лет? Где? Адрес дайте.
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15.04.2021 14:34 Відповісти
О, это знаменитая восьмая больница. Там человеку если операцию по скорой сделали, то после операции, если пациент сразу не дает денег, сотрудник больницы едет с прооперированным к нему домой за деньгами. А аппендицит удалить стоит как пластическая операция в голливуде.
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15.04.2021 14:35 Відповісти
В Киеве 95% таких врачей, цены за любые операции заоблачные, часто деньги берут вперед даже когда знают, что человеку операция не поможет. жители других городов даже не представляют насколько в Киеве жадные медики.
Некоторые больные для плановых операций договариваются и едут в больницы киевской области, чтобы иметь возможность быть прооперированными.
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15.04.2021 14:52 Відповісти
Українець за хабарь народжується ,в корумпованому суспільстві живе і за хабар на той світ йде !!!)))
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15.04.2021 14:37 Відповісти
Ментальна інвалідність.
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15.04.2021 15:09 Відповісти
Україна наскрізь корумпована країна,повна інвазія корупціонерами -гельмінтами !!!)))
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15.04.2021 14:40 Відповісти
І живуть в фекальному болоті вже 1000 років ці гельмінти і вилазити не думають.
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15.04.2021 15:09 Відповісти
вот лично я на зло этим патлам хочу в мешке!
Еще и понасирать по дороге мелкими какашками пока меня до мешка нести будут
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15.04.2021 14:44 Відповісти
Пані Гінзбург покриває пана Варенфельда. Ми де знаходимось, у якій країні?
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15.04.2021 16:09 Відповісти
Самое противное что врачи в доле ((((
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15.04.2021 17:12 Відповісти
Это давно не новость. Это по всей стране и не только в морге, а еще и полицаи требуют взятку.
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15.04.2021 17:14 Відповісти
 
 