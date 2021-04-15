"Ви ж не хочете ховати в чорному мішку, як собаку. Потрібно платити гроші", - родичі померлих розповіли, як у них вимагали хабар у столичній лікарні №8

У столичній міській клінічній лікарні №8 неодноразово вимагали гроші від людей, які йдуть за довідкою про смерть у морг або просто кладуть тіло на збереження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в програмі "Секретні матеріали" розповіла одна з постраждалих.

"Якщо ви хочете поховати свою тещу в мішку чорному, як собаку, то будь ласка. А якщо ні, то потрібно платити гроші", - це сказали жінці в лікарні.

"Значить, сьогодні передоплата 4 тис. і він йому дає. Їде мій чоловік наступного дня доплачувати 22 тис. За що? Не знаю. У день похорону мій чоловік заносить ще 4 тис. Я кажу "Куди? За що?", а він: "Санітарам, за те що вони її типу одягли", - додала потерпіла.

Журналісти розповідають, що коли люди приходять у морг за довідкою про смерть або просто кладуть тіло на збереження, їх відразу ведуть до кабінету, де сидить такий собі Василь, який каже людям, що тепер вони винні багато грошей.

Інша постраждала розповіла, що їх від завідувача відразу привели до Василя, який відразу почав нараховувати суму "за послуги".

"Він нарахував нам 43 тис. Ми сказали, що у нас таких грошей немає. Він каже: "Нічого не знаю, до другої години, щоб сьогодні привезли гроші", - сказала жінка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали під час передачі хабаря завідувача патологоанатомічного відділення та лікаря-патологоанатома Київської міської клінічної лікарні №8.

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