"Укрзалізниця" відновила 5-денний робочий тиждень для залізничників, - в.о. голови правління УЗ Юрик

З 15 квітня "Укрзалізниця" відновила 5-денний робочий тиждень для всіх залізничників. А з 1 квітня здійснюються усі соціальні виплати, які передбачені галузевою угодою та колективним договором.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

За словами Юрика, роботу компанії поступово вдається стабілізувати. Зокрема, покращено низку показників вантажної роботи, завдяки чому у квітні спостерігається зростання навантаження, а разом з тим - фінансових надходжень.

"Це дало нам змогу, як і обіцяли, відновити усі соціальні виплати, які були призупинені у зв’язку з кризою, спричиненою COVID-19, та повернути повний робочий тиждень для усіх залізничників", - зазначив керівник "Укрзалізниці".

Крім того, за словами Юрика, з квітня збільшено розмір добових для працівників компанії з 200 грн до 250 грн. Завдяки таким ініціативам майже 57 тис. залізничників отримують додатковий дохід за рахунок підвищення добових на відрядження.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" перевела частину співробітників на чотириденний робочий тиждень.