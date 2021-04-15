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Понад 3 тис. українських сіл до кінця року будуть підключені до оптичного інтернету, - Федоров

Понад 3 тис. українських сіл до кінця року будуть підключені до оптичного інтернету, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації запускає онлайн-платформу "Інтернет-субвенція", де розповідатимуть про підключення сіл до фіксованого інтернету.

Про це в Telegram повідомив міністр Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 3 000 українських сіл будуть підключені до оптичного інтернету вже в 2021 році. Ми запускаємо платформу проєкту "Інтернет-Субвенції", а також публічний дашборд, де зібрана інформація про реалізацію проєкту. Ця платформа допоможе відстежити прозорість розподілу бюджетних коштів у розмірі 500 млн грн на інтернет-субвенції", - йдеться в повідомленні.

За його словами, інтернет-субвенція в 2021 році забезпечить доступ до фіксованого швидкісного інтернету 3 тис. сіл, в яких проживає понад 1 млн осіб. До інтернету підключаться 6 000 лікарень, шкіл і бібліотек.

Читайте також: Україна хоче приєднатися до створення супутникового інтернету від Маска, - Федоров

Автор: 

інтернет (2020) село (88) Федоров Михайло (887) Мінцифри (1207)


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Топ коментарі
+5
головне - щоб до електрики їх підімкнути не забули...
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15.04.2021 14:28 Відповісти
+3
без газа, но с инетом)
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15.04.2021 14:25 Відповісти
+2
В селах что возле городов провайдеры уже сами в основном провели.
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15.04.2021 15:15 Відповісти
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без газа, но с инетом)
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15.04.2021 14:25 Відповісти
головне - щоб до електрики їх підімкнути не забули...
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15.04.2021 14:28 Відповісти
С тем как газ сейчас стоит и с развитием солнечной энергетики я бы на месте сельского жителя крепко репу почесал во что вкладывать деньги - в газификацию или в автономную солнечную станцию. Затраты на проведение того и того сейчас сопоставимы.
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15.04.2021 14:56 Відповісти
Денег стоит немало, а срок окупаемости ого. Да и не хотят уже газ. Твердотельные котлы ставят, кто печи разобрал. Кто не разобрал и не парятся.
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15.04.2021 20:54 Відповісти
Плюс вот еще альтернатива для отопления и подогрева воды пиролизный котел поставить.
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15.04.2021 15:00 Відповісти
Все село за раз? Или одна точка в селе? А стоимость последней мили? Пук не о чем.
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15.04.2021 14:26 Відповісти
3.5тыс грн + 300грн ежемесячно. Ну их в Опу
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15.04.2021 14:30 Відповісти
А скорость какая?
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15.04.2021 15:13 Відповісти
Я не проводил. Потому и не мерял. Говорят 100 на UAX дают, но не все.
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15.04.2021 20:56 Відповісти
Я просто спросил потому, что если оптика, то канал может быть шире 100, ну и еще сейчас пакетно IPTV могут включать до 100 каналов. Посему и сие увеличивать может цену. Я в городе плачу 250 в месяц. Правда у меня гигабитный канал, но шейпят до 200Мб. Плюс сюда входит пакет IPTV на 100 каналов. Но я его не пользую, больше к мегого привык. Там удобнее, но правда абонплата.
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15.04.2021 23:45 Відповісти
Да шейпят конечно. Уверен на все 100
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16.04.2021 18:05 Відповісти
Вы не поняли - что шейпят я знаю и это никакой не секрет. Дают канал в гигабит, но скорость 200 мегабит. Но честных. Если надо больше, то оплата будет выше. А так 250грн за 200 мегабит плюс 100 каналов IPTV. Ну и еще я 197 грн плачу за мегого максималка. Там и каналы нарядней порядка 300 шт плюс порядка 18000 фильмов в видеотеке. Но самое главное для меня что можно посмотреть в ретроспективе за семь дней любую передачу или фильм что шли ну и когда ставишь просмотр на паузу в реальном времени, то используется не память телевизора, а память их сервиса.
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16.04.2021 21:28 Відповісти
Да понятно. Я и не брал гиговый порт у Триолана в Киеве. Ну не нужны мне такие скоростя. Понадобится возьму, портов на свиче в доме валом.
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18.04.2021 14:56 Відповісти
Донецкая область было 1тысяча стало 500 + 150 в месяц.
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15.04.2021 15:25 Відповісти
Именно так, 300 грн абонплата в селе!!!! (афигеть). И это не оптика, это передача сигнала от базовых станций мобильных операторов по оптическому проводу. Имел удовольствие подключить это убожество от компании Диамант, которая передает сигнал от воровского и бездарного киевстара. Я такого простите, д..ма себе даже представить не мог, отключил сразу, пользуюсь мобильным инетом. Жаль только денег выброшенных на ветер за подключение. На этом поприще все жулье решило бабосиков нарубить, предоставляя инет жуткого качества.
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15.04.2021 16:41 Відповісти
Ну не знаю, думаю где как. У меня в селе оптика по столбам. Появилась только в этом году. Знакомые из-за ребенка подключили. Онлайн уроки
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15.04.2021 20:58 Відповісти
Понад 3 тис. українських сіл до кінця року будуть підключені до оптичного інтернету, - Федоров - Цензор.НЕТ 4032 https://censor.net/ru/user/435931- 3.5 т это когда уст. тарелку. 300гр за трафик, с приличной скоростью. Я платил 170гр за 3мб(мне выше не нужно). Оптику,ни кто даже не мечтал,провели 20января. Подключение с ихним роутером- 1500гр. Минимальный тариф 190гр(30мб)+ 30гр(по желанию)за кино. Да,село глухое,даже без магазина .... Да,подключение если отдаешь свою тарелку,в данном случае нано бим м2-400-бесплатно. Я понимаю,что нано дороже чем 1500гр,но что бы я делал с ней....г.Новая Каховка провайдер КАХОВКА НЕТ.
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15.04.2021 17:53 Відповісти
Все зависит от того до куда дошла последняя милля, если рядом с домом дешевле, но некоторые провайдеры хитрят и берут по полной. Ради интереса позвонил своим в селе. Называю адрес, спрашиваю сколько ? 3.5тык. Говорю им да ладно вы у меня за 100 метров на столбе висите. Типа, а ну ладно за 1800 прокинем
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18.04.2021 15:01 Відповісти
одна точка, ессно. будет такая себе "хата-читальня", где вечером староста, собрав подотчетный контингент, будет читать заголовки на цензоре и по крикам определять, на какую ссылку жмакать.
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15.04.2021 14:32 Відповісти
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15.04.2021 14:27 Відповісти
В Україні 459 міст, 886 селищ міського типу, 27163 села та 1323 селища.
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15.04.2021 14:35 Відповісти
это они планируют провести инет возле больших городов - где в селах что возле городов , наши богатии построили себе дворцы ..
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15.04.2021 14:38 Відповісти
В селах что возле городов провайдеры уже сами в основном провели.
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15.04.2021 15:15 Відповісти
Нойс!
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15.04.2021 14:29 Відповісти
В сёлах одни деды . Молодёжь уже давно уехала .
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15.04.2021 14:29 Відповісти
Да ладно... Разные села бывают
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18.04.2021 15:03 Відповісти
Ну масово оптика в моєму регіоні,за попередників почала встановлюватися.Це факт.В нас 5 провайдерів.Зараз і укртелеком вже оптику тягне.
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15.04.2021 14:29 Відповісти
в села (черниговщина) укртелеком с оптикой не идет.
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15.04.2021 14:32 Відповісти
В нас укртелеком просто міняє лінії на оптику.Ніхто вже не хоче мізерної швидкості і поганого телефонного інтернету.
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15.04.2021 14:35 Відповісти
гарно бути Вами. в мене поки альтернативи 3-4 джі немає, і не тому, що я її не шукаю.
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15.04.2021 16:10 Відповісти
Підключати будуть комерційні структури.
А яке відношення до цього має пан Хвьодоров?!
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15.04.2021 14:31 Відповісти
Илан Маск астанавитесь,хватит 5 спутников,нафига тысячи?
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15.04.2021 14:37 Відповісти
коровы свиньи куры будуть в захваті !
тільки вони знають що це таке... тирнет...
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15.04.2021 14:39 Відповісти
Так скоро черга дійде і до Києва.
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15.04.2021 14:41 Відповісти
Понад 3 тис. українських сіл до кінця року будуть підключені до оптичного інтернету, - Федоров - Цензор.НЕТ 4673 профессор отдавайте комнату с интернетом и туалетом,иначе позвоним товаристчу Сралину
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15.04.2021 14:42 Відповісти
Зашибись..живу в Киеве и доступен тольок АДСЛ от укр телекома на скорости 6 Мбит с разрывами и высоким пингом...
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15.04.2021 14:54 Відповісти
А что, больше провайдеров нет?
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15.04.2021 15:16 Відповісти
Це приватний сектор? Хіба альтернативи немає?В мене вже можна підключити гігабіт.І це райцентр.
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15.04.2021 16:27 Відповісти
за чий рахунок?. і хто провайдер?. невже фьодоров сам потягне лінію?.
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15.04.2021 17:12 Відповісти
 
 