Понад 3 тис. українських сіл до кінця року будуть підключені до оптичного інтернету, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації запускає онлайн-платформу "Інтернет-субвенція", де розповідатимуть про підключення сіл до фіксованого інтернету.

Про це в Telegram повідомив міністр Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 3 000 українських сіл будуть підключені до оптичного інтернету вже в 2021 році. Ми запускаємо платформу проєкту "Інтернет-Субвенції", а також публічний дашборд, де зібрана інформація про реалізацію проєкту. Ця платформа допоможе відстежити прозорість розподілу бюджетних коштів у розмірі 500 млн грн на інтернет-субвенції", - йдеться в повідомленні.

За його словами, інтернет-субвенція в 2021 році забезпечить доступ до фіксованого швидкісного інтернету 3 тис. сіл, в яких проживає понад 1 млн осіб. До інтернету підключаться 6 000 лікарень, шкіл і бібліотек.

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