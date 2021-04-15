Шахраї розсилали підроблені листи з використанням наклепницької інформації імунолога держінституту Донського, - заява виробника ІФА-систем

Невстановлені особи почали розсилати клієнтам "Еквітестлаб" підроблені листи від імені державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України" (ІПАГ).

У сфальсифікованих повідомленнях вони намагались дискредитувати тест-системи ТМ EQUI на проведення ІФА для діагностики COVID-19 виробництва "Еквітестлаб". Розсилка листів з електронної скриньки: [email protected].

Про це йдеться у офіційному повідомленні компанії.

За інформацією виробника, інститут ПАГ офіційно заперечує будь-який свій стосунок до цих листів та до їхнього розсилання.

"…Лист, на який Ви спираєтесь, є фальсифікованою підробкою, тому він і написаний не на офіційному бланку Інституту і підпис під ним не директора Інституту, а невідомо чий. Лист – фальшивка, відправлена не з електронної адреси Інституту, а з електронної адреси, нам невідомої, але подібної до електронної адреси ДУ "ІПАГ ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України", – сказано у відповіді директора Інституту ПАГ, академіка НАМНУ Юрія Антипкіна на запит компанії.

На думку "Еквітестлаб", хтось методично намагається дискредитувати ділову репутацію виробника. В компанії вважають, що відправною точкою подібних інформаційних атак проти неї стали "публічні безвідповідальні заяви у ЗМІ імунолога Лабораторії імунології ІПАГ Бориса Донського про те, що тест-системи ТМ EQUI начебто не відповідають заявленим виробником "Еквітестлаб" показникам якості". Таку інформацію Борис Донськой як посадова особа Інституту оприлюднив у ЗМІ, стверджуючи, що він провів на базі Лабораторії порівняльне дослідження продукції трьох виробників.

Як наголошують в "Еквітестлаб", інформація в листі шахраїв один в один дублює сказане Борисом Донським проти виробника.

При цьому в компанії посилаються на офіційну відповідь інституту ПАГ журналістам про те, що держустанова офіційно не робила на базі Лабораторії імунології таких досліджень, а "…п. Донской Б.В. вказані дослідження здійснив за власною ініціативою поза робочим часом і за свій рахунок".

Раніше "Еквітестлаб" заявив про подачу позову в суд з приводу наклепів Бориса Донського, зроблених ним від імені Інституту ПАГ. За інформацією компанії, інститут ІПАГ не надав на адвокатський запит офіційних документів, де були б зафіксовані ці дослідження. А також не зробив від свого імені публічних підтверджень або спростувань про те, чи проводились Лабораторією імунології дослідження ІФА-наборів ТМ EQUI.

Компанія вважає, що "в діях Бориса Донського вбачається конфлікт інтересів, заангажованість та зловживання службовим становищем на користь конкурентів з метою свідомої дискредитації "Еквітестлаб".

Також, як повідомив виробник, у Національній поліції в місті Києві вже здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем у зв’язку з діями Бориса Донського. А матеріали шахрайської розсилки листів проти компанії "Еквітестлаб" додатково будуть передані нами слідчим Нацполіції.

Український виробник "Еквітестлаб" спеціалізується на розробці та виробництві медичних виробів для діагностики in vitro під ТМ EQUI. В компанії впроваджена та сертифікована система управління якістю, відповідно до стандарту ISO 13485, що забезпечує відповідність ІФА-наборів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. Виробник має всі необхідні сертифікати відповідності.

Компанія постачає продукцію до клінічних діагностичних лабораторій державного та приватного сектору. Надійність та висока якість тест-систем для ІФА ТМ EQUI підтверджена провідними фахівцями галузі лабораторної діагностики, про що свідчать схвальні відгуки від них.