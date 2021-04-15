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Низький темп вакцинації в Україні створює додатковий ризик економічних втрат, - глава НБУ Шевченко

Низький темп вакцинації в Україні створює додатковий ризик економічних втрат, - глава НБУ Шевченко

Низький темп вакцинації в Україні створює додатковий ризик майбутніх економічних втрат за одночасного посилення інфляційного тиску в умовах відновлення глобальної економіки.

Про це заявив сьогодні на брифінгу глава НБУ Кирило Шевченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НБУ.

"Нові хвилі пандемії змусили країни повертатися до посилення карантинних обмежень у першому кварталі 2021 року. Попри часткову адаптацію бізнесу до нових умов, це сповільнює відновлення ділової активності. Низький темп вакцинації в Україні створює додатковий ризик майбутніх економічних втрат за одночасного посилення інфляційного тиску в умовах відновлення глобальної економіки", - цитує пресслужба Шевченка.

Наголошується, що актуальними також є ризики ескалації військового конфлікту на сході країни або її кордонах, волатильність на світових ринках капіталу і різке погіршення умов торгівлі.

Також дивіться: У 2021 році світова економіка зросте на 6%, українська - на 4%, - прогноз МВФ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вакцина (4419) НБУ (10469) економіка (935) Шевченко Кирило (225)


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Поняли, зелепупики, из-за того что вы уколоться не хотите доллар растет. Быстро уколите хоть что то, лучше зеленку и прямо в голову, только тогда доллар по 5 будет!
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15.04.2021 14:45 Відповісти
А кто виноват в том, что зелупа и степашка хотят прибарахлится на вакцинации? Неужели пфайзер и астразенека, которые не хотят давать откатов зебилам?!!
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15.04.2021 14:45 Відповісти
Ну всё! Что я предлагаю: стрелять на улице, кто без маски и не вакцинирован! Кто им виноват??? Маску можно в аптеке купить а нормальная вакцина... да можно хоть атлантику вплавь пересечь и достать её!!! Всё! Никакие отмазки не канают: стрелять и вешать...
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15.04.2021 14:46 Відповісти
Ну с масками понятно..а вот как отличить вакцинированного от не вакцинированного??
Предлагаю для начала каждому вакцинированному бирку на ухо цеплять...
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15.04.2021 14:49 Відповісти
Чип в мосх будет получше. И назва и партия вакцины на челО.
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15.04.2021 14:51 Відповісти
Зелёную плесень нужно гнать ато сдохнет страна. А что с наридом делать... Бедная нэнька Украина от двух напАстей: власть и нарид.
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15.04.2021 14:56 Відповісти
Значит в казне нет денег поддерживать курс бакса. Ждем взлета. Или нового эквивалента, например в куртках Степанова.
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15.04.2021 14:47 Відповісти
государственные потери всегда сопровождались чиновничьей прибылью...
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15.04.2021 14:52 Відповісти
 
 