Низький темп вакцинації в Україні створює додатковий ризик економічних втрат, - глава НБУ Шевченко

Низький темп вакцинації в Україні створює додатковий ризик майбутніх економічних втрат за одночасного посилення інфляційного тиску в умовах відновлення глобальної економіки.

Про це заявив сьогодні на брифінгу глава НБУ Кирило Шевченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НБУ.

"Нові хвилі пандемії змусили країни повертатися до посилення карантинних обмежень у першому кварталі 2021 року. Попри часткову адаптацію бізнесу до нових умов, це сповільнює відновлення ділової активності. Низький темп вакцинації в Україні створює додатковий ризик майбутніх економічних втрат за одночасного посилення інфляційного тиску в умовах відновлення глобальної економіки", - цитує пресслужба Шевченка.

Наголошується, що актуальними також є ризики ескалації військового конфлікту на сході країни або її кордонах, волатильність на світових ринках капіталу і різке погіршення умов торгівлі.

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