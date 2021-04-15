Україна і Грузія повинні отримати ПДЧ в НАТО і план вступу в Євросоюз, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримав позицію президентки Грузії Саломе Зурабішвілі щодо отримання країнами конкретних пропозицій щодо отримання ПДЧ в НАТО і вступу до Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Повністю згоден із Зурабішвілі, що настав час конкретних пропозицій і щодо отримання Україною і Грузією ПДЧ в НАТО, і плану вступу до Європейського Союзу. Консолідація зусиль і солідарність сьогодні надважливі. В України і Грузії і історичне розуміння, і взаємна підтримка в питанні миру", - йдеться в повідомленні.

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