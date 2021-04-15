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Україна і Грузія повинні отримати ПДЧ в НАТО і план вступу в Євросоюз, - Зеленський

Україна і Грузія повинні отримати ПДЧ в НАТО і план вступу в Євросоюз, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримав позицію президентки Грузії Саломе Зурабішвілі щодо отримання країнами конкретних пропозицій щодо отримання ПДЧ в НАТО і вступу до Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Повністю згоден із Зурабішвілі, що настав час конкретних пропозицій і щодо отримання Україною і Грузією ПДЧ в НАТО, і плану вступу до Європейського Союзу. Консолідація зусиль і солідарність сьогодні надважливі. В України і Грузії і історичне розуміння, і взаємна підтримка в питанні миру", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Якщо США бачать Україну в НАТО, то Байден має посприяти її вступу в Альянс не тільки на словах

Автор: 

Грузія (1852) Зеленський Володимир (24358) Зурабішвілі Саломе (104) НАТО (6547) членство в НАТО (1743)


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Топ коментарі
+31
Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО и план вступления в Евросоюз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3372
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15.04.2021 14:52 Відповісти
+28
А що особисто для цього зробив блазень та його "команда"???
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15.04.2021 14:46 Відповісти
+24
Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО и план вступления в Евросоюз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9149
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15.04.2021 14:54 Відповісти
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Россия приступила к реализации своих угроз по оглашению документальных свидетельств двойного гражданства Владимира Зеленского. (мы писали об этом еще 12.09.2020 г.; см. "Хроника"). Операция проводится через бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного. ..
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15.04.2021 15:36 Відповісти
В Ютьюбе классный стрим : Рома Цимбалюк-Айдер Муждабаев-Аркадий Бабченко...Супер тройка,не хватает Виталия Портникова...
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15.04.2021 15:33 Відповісти
И была бы четвёрка говорителей ротом. 😆
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15.04.2021 15:46 Відповісти
Украина и Грузия должны ...

Если должны, вначале нужно вернуть долг!
Если серьезно, поднимите ВВП на душу населения до уровня Германии, Швейцарии ... - и НАТО будет умолять вступить к ним.
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15.04.2021 15:34 Відповісти
Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО и план вступления в Евросоюз а еще ТРЕБУЕТ (!) от буржуев по лимону бакинских на рыло и по личный яхте для каждого жителя Украины а еще полететь на Марс в этом году, и в Галактику Альфа Центавра, - Зеленский.

Видео россияне регулярно доставляют своему агенту аргентинскую муку.
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15.04.2021 15:35 Відповісти
Запомни придурок криворожский - тебе, недоумку, никто ничего не должен.
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15.04.2021 15:37 Відповісти
Голобородько за НАТО,Зеленский против,победит Байден и Генсек НАТО Йенс Столтенберг...
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15.04.2021 15:38 Відповісти
Зеля! Добивайся членства в НАТО или особого статуса в отношениях с США для Украины и Грузию нужно поддерживать!
И потихоньку начать создавать ядерный заряд напоминая о Будапештском меморандуме.
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15.04.2021 15:39 Відповісти
Путлеру придется нападать на Чечню...в третий раз..решающий... Кадыров совсем от рук отбился....требует бабло больше чем на Крым...оборзел чувак...
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15.04.2021 15:41 Відповісти
Денег нет,но вы держитесь там....
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15.04.2021 15:42 Відповісти
нам пдч давали в 2007м году, но юля сделала все что бы мы от него отказались. а она до сих пор на воле
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15.04.2021 15:43 Відповісти
Ну немножко таки посидела в Качановке.
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15.04.2021 15:48 Відповісти
это единственное правильное решение яныка за все его правление
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15.04.2021 16:01 Відповісти
Эрдоган и Зеленский скрыли истину по итогам визита Зеленского в Анкару......по просьбе Эрдогана...предполагаю что Украина получила 100 Байрактаров а не 50....и это есть хараше
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15.04.2021 15:48 Відповісти
Потому Путлер и зарыл Небо для Турков и помидоров...логика...
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15.04.2021 15:52 Відповісти
Полмиллиона РАБссиянцев потеряли бабло купил туры в Турцию на май-июнь
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15.04.2021 15:53 Відповісти
Зелю больше интересует продажа украинской земли, а не ПДЧ, НАТО ит.п.
Надо по- быстрому прибарахлится, пока народ занят спасением себя от Ковида, войны, не знает что делать с тарифами…


Зеленский и украинская земля.

Задолго до того, как "земельная реформа " в Украине вошла в стадию реализации проекта мы внимательно отслеживали все перипетии связанные с этим. Вокруг этого крутилось и крутится много разных интересантов, но на серьезные реализации в этой сфере, нужны серьезные деньги.
Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.
Именно с ее представителем Oskar Deutsch встречался 14.09.2019 г. президент Зеленский (см. сообщение Хроники от этого числа). Присутствовал на этой встрече и организовал ее, помощник президента Анатолий Ермак.
….
Украинская сторона после этого была проинформирована об особых условиях группы в реализации этого проекта. Эти условия - принятие законов о прямом участии иностранцев в вопросе приватизации земли.
…..
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_19.html
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15.04.2021 15:54 Відповісти
Продажей земли в Украине занимаются Спикер Розумков и премьер Шмыгаль.причем тут Зеля? У него нет таких полномочий чуваки...
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15.04.2021 16:00 Відповісти
а крупнейшая фракция в парламенте, принимающая законы о продаже земли, чья?
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15.04.2021 17:41 Відповісти
А Зеля всего лишь должен победить коррупцию )
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15.04.2021 16:01 Відповісти
Продажа земли начнется только после 2023 года не раньше...,до его еще дожить надо...
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15.04.2021 16:02 Відповісти
Нет, к сожалению, с 1 июля ЭТОГО года
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15.04.2021 21:46 Відповісти
Український президент заговорив про вступ НАТО - синхронно бомбануло в кацапів і порохоботів...навіть не дивуюсь, порохоботи з їх Лолітою - останній оплот путіна в Україні
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15.04.2021 16:14 Відповісти
Я об этом давно говорил. Что ни новость о переспективах вступления в НАТО так порохоботы воют сильнее Киселева.
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15.04.2021 16:23 Відповісти
Треба не базікати,а проводити реальні зміни і в ЗСУ і державі в цілому. Хто не памятає,що ще недавно говорив цей шут і про НАТО і про вступ в НАТО Ну а платні тролі,вороги України,тим "какая разніца" це не потрібно нагадувати,бо вони це не хочуть згадувати.чи просто тупі. А оббріхувати Порошенко, писати фейки про нього,навішувати всяке лайно--то це стиль фашистської росії,бо єдиний президент не став на коліна перед путіним,не подивився йому у вічі і організував боротьбу впроти московії. Тому і таке злоба і ненависть до Порошенко і до тих хто боровся і бореться проти кліки путіна.
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15.04.2021 17:04 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3526951.html Торгівля на крові ЗЕленого ублюдка

Сьогодні ранком Україна сплатила МІЛЬЯРД гривень окупантам - за прямий імпорт електроенергії з РФ.
Нагадаю: головний лобіст цієї схеми - людина Зеленського та Коломойського - Герус.
Той самий, що розповідав у лютому 2021 :"Є кілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок (російську) електроенергію. Далі, в березні буде потепління, і такої необхідності не буде".
Як ми бачимо, Герус черговий раз збрехав.
Alex N Alex Noyt
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15.04.2021 17:07 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3526863.html Байден в дії!
Щиро вдячний нашим американським партнерам за важливий і вчасний вияв солідарності з Україною у протидії російській агресії.
Нові санкції проти Росії, у тому числі за окупацію Криму, мають зупинити зухвалі авантюри Кремля, і не лише на українському кордоні. Вони також невпинно наближають день відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.
Україна повинна, в координації з іншими нашими партнерами, негайно приєднатися до американських санкцій єдиним фронтом. У цьому спарингу ставимо на Вашингтон і трансатлантичну єдність заради демократії та миру, безпеки і стабільності Вільного світу. Світу, з яким пов'язуємо наше майбутнє.
П.Порошенко
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15.04.2021 17:10 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3526863.html Байден ввёл навые полезные санкции против засРашки. Теперь - со вкусом Гос.долга Лаптестана!!!

Україна і Грузія повинні отримати ПДЧ в НАТО і план вступу в Євросоюз, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4953

И вишенка на торте: в настоящее время готовится новый пакет санкций, который коснётся СП-2 и ряда нефте- газодобывающих предприятий РФ. Предполагаемый срок ввода 25-30 мая.

(... А ТАКЖЕ, неразглашаемые открыто меры по дипломатической и военной линиям - за вознаграждения за убийство американских военных..- Igor Aizenberg)

Это в Кремле наивно думают: мол, по телефону поговорили - значит, кореша и партнёры. Убийцы не бывают партнёрами.
С ними говорят только для того, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.
Helgi Sharp
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15.04.2021 17:12 Відповісти
Работай! те.
https://suspilne.media/122833-ukraina-povnistu-vikonala-12-rekomendacij-es-sodo-borotbi-z-korupcieu/ Україна повністю виконала 12% рекомендацій ЄС щодо боротьби з корупцією (UA: Cуспільне мовлення)
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15.04.2021 18:05 Відповісти
Зеля и ВР все рекомендации делают через ξοπγ, точнее, всё наоборот. Можно сказать, что власть помогает корупции.
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15.04.2021 19:23 Відповісти
Коротче кажучи - Пороха на президента, клоуна - на пенсію
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15.04.2021 18:07 Відповісти
С Порохом уже не получится... -- никого напрягать уже ненадо -- все и так напряжены.
...и я так ещё понимаю, что Зеля пенсию от благодарного украинского народа заслужил ? -- почти отвоевал! *)
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15.04.2021 18:49 Відповісти
Зачем ему на пенсию, его нары ждут...
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15.04.2021 21:47 Відповісти
Та, не, увова. То ты просто обосрался. Ты сам говаривал - ни Европа, ни НАТО - у нас должен быть свой путь - все в лигу смеха. Прикольно, то как.
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15.04.2021 18:43 Відповісти
настал момент конкретных предложений относительно получения Украиной ----- ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз.
 Шо, прямо с Беней и со всеми воровскими Е-декларациями? -- о то мы тут забагатеем! -- особенно простые работяги, шо содержат всю эту вкусную конструкцию...
Я уже себе представляю свою налоговую декларацию... -- точнее: не представляю эту грядущую гигантичность цифр и предметов ... -- шо б было всё, как в Украине! (и в Грузии, кстати) ... *)
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15.04.2021 18:45 Відповісти
ДОЛЖНА?
Когда в ОПе сидит кацапская агентура?
Когда жена главы СБУ гражданка рф?
Когда международные спецоперации сдаются врагу?
Когда воруют, как в последний раз?
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15.04.2021 21:51 Відповісти
нету зрады.
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16.04.2021 06:35 Відповісти
Серіал «Папік» виробництва студії «Квартал- 95» увійшов у ТОП -5 на російському ТБ
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про «війна не закінчується, бо на ній наживаються»
Торговля на крови.. Свинарчуке... Липецкаяфабрика.. Абырвалг...

Никто ничего не забыл?
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16.04.2021 11:23 Відповісти
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