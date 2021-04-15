Україна і Грузія повинні отримати ПДЧ в НАТО і план вступу в Євросоюз, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підтримав позицію президентки Грузії Саломе Зурабішвілі щодо отримання країнами конкретних пропозицій щодо отримання ПДЧ в НАТО і вступу до Європейського Союзу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Повністю згоден із Зурабішвілі, що настав час конкретних пропозицій і щодо отримання Україною і Грузією ПДЧ в НАТО, і плану вступу до Європейського Союзу. Консолідація зусиль і солідарність сьогодні надважливі. В України і Грузії і історичне розуміння, і взаємна підтримка в питанні миру", - йдеться в повідомленні.
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Если должны, вначале нужно вернуть долг!
Если серьезно, поднимите ВВП на душу населения до уровня Германии, Швейцарии ... - и НАТО будет умолять вступить к ним.
Видео россияне регулярно доставляют своему агенту аргентинскую муку.
И потихоньку начать создавать ядерный заряд напоминая о Будапештском меморандуме.
Надо по- быстрому прибарахлится, пока народ занят спасением себя от Ковида, войны, не знает что делать с тарифами…
Зеленский и украинская земля.
Задолго до того, как "земельная реформа " в Украине вошла в стадию реализации проекта мы внимательно отслеживали все перипетии связанные с этим. Вокруг этого крутилось и крутится много разных интересантов, но на серьезные реализации в этой сфере, нужны серьезные деньги.
Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.
Именно с ее представителем Oskar Deutsch встречался 14.09.2019 г. президент Зеленский (см. сообщение Хроники от этого числа). Присутствовал на этой встрече и организовал ее, помощник президента Анатолий Ермак.
….
Украинская сторона после этого была проинформирована об особых условиях группы в реализации этого проекта. Эти условия - принятие законов о прямом участии иностранцев в вопросе приватизации земли.
…..
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_19.html
Сьогодні ранком Україна сплатила МІЛЬЯРД гривень окупантам - за прямий імпорт електроенергії з РФ.
Нагадаю: головний лобіст цієї схеми - людина Зеленського та Коломойського - Герус.
Той самий, що розповідав у лютому 2021 :"Є кілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок (російську) електроенергію. Далі, в березні буде потепління, і такої необхідності не буде".
Як ми бачимо, Герус черговий раз збрехав.
Alex N Alex Noyt
Щиро вдячний нашим американським партнерам за важливий і вчасний вияв солідарності з Україною у протидії російській агресії.
Нові санкції проти Росії, у тому числі за окупацію Криму, мають зупинити зухвалі авантюри Кремля, і не лише на українському кордоні. Вони також невпинно наближають день відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.
Україна повинна, в координації з іншими нашими партнерами, негайно приєднатися до американських санкцій єдиним фронтом. У цьому спарингу ставимо на Вашингтон і трансатлантичну єдність заради демократії та миру, безпеки і стабільності Вільного світу. Світу, з яким пов'язуємо наше майбутнє.
П.Порошенко
И вишенка на торте: в настоящее время готовится новый пакет санкций, который коснётся СП-2 и ряда нефте- газодобывающих предприятий РФ. Предполагаемый срок ввода 25-30 мая.
(... А ТАКЖЕ, неразглашаемые открыто меры по дипломатической и военной линиям - за вознаграждения за убийство американских военных..- Igor Aizenberg)
Это в Кремле наивно думают: мол, по телефону поговорили - значит, кореша и партнёры. Убийцы не бывают партнёрами.
С ними говорят только для того, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.
Helgi Sharp
https://suspilne.media/122833-ukraina-povnistu-vikonala-12-rekomendacij-es-sodo-borotbi-z-korupcieu/ Україна повністю виконала 12% рекомендацій ЄС щодо боротьби з корупцією (UA: Cуспільне мовлення)
...и я так ещё понимаю, что Зеля пенсию от благодарного украинского народа заслужил ? -- почти отвоевал! *)
Шо, прямо с Беней и со всеми воровскими Е-декларациями? -- о то мы тут забагатеем! -- особенно простые работяги, шо содержат всю эту вкусную конструкцию...
Я уже себе представляю свою налоговую декларацию... -- точнее: не представляю эту грядущую гигантичность цифр и предметов ... -- шо б было всё, как в Украине! (и в Грузии, кстати) ... *)
Когда в ОПе сидит кацапская агентура?
Когда жена главы СБУ гражданка рф?
Когда международные спецоперации сдаются врагу?
Когда воруют, как в последний раз?
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про «війна не закінчується, бо на ній наживаються»
Торговля на крови.. Свинарчуке... Липецкаяфабрика.. Абырвалг...
Никто ничего не забыл?