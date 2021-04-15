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Новини Агресія Росії проти України
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Кораблі РФ в Азовському морі провокували українських моряків, довелося попереджати про готовність застосувати зброю, - журналіст Клименко

Кораблі РФ в Азовському морі провокували українських моряків, довелося попереджати про готовність застосувати зброю, - журналіст Клименко

В Азовському морі в ніч із 14 на 15 квітня стався інцидент між військовими катерами ВМС України і катерами берегової охорони ФСБ РФ.

Про це у Facebook повідомив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався між трьома малими броньованими артилерійськими катерами (МБАК) типу Гюрза-М ВМСУ і п'ятьма катерами і кораблем берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ.

"Джерела Моніторингової групи BlaskSeaNews повідомляють з Азовського моря: Ніч була гарячою. Як мінімум 5 катерів фсб здійснювали узгоджені провокаційні маневри щодо наших 3-х МБАКів. Команди подавав корабель берегової охорони РФ N 734. Вранці наші всі повернулися. За словами джерел, вночі у відповідь на погрози корабля РФ нашим морякам довелося попереджати про готовність застосуваті зброю. Побалакали... Інфа перевірена мною особисто. Інцидент трапився за 25 миль від протоки, наші ескортували комерційні судна", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Літаки країн НАТО в межах навчань "Об'єднані зусилля - 2020" відпрацьовуватимуть завдання в північно-західній частині Чорного моря. КАРТА

Автор: 

Азовське море (1619) росія (66070) ФСБ (1458) Клименко Андрій журналіст (61)


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Топ коментарі
+25
пшел вон в спам ваЗЕлиновый троль!!!!
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15.04.2021 14:57 Відповісти
+20
Тоді була зрада- зрадна та зрив виборів. А зараз ...
Все одно зрада-зрадна, а БубАчка- красава. Врятував кацапів від санкцій, моряків потягав на допити, відремонтував катери, не за рахунок фуйла, а за рахунок "мудрого" наріду. "Боєць".
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15.04.2021 15:06 Відповісти
+18
Троляка зелёная, тебе же человек сказал куда идти
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15.04.2021 15:01 Відповісти
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А пам"ятаєте великий похід під головуванням сивочолого,так тоді нашим заборонили застосовувати зброю.
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15.04.2021 14:53 Відповісти
Может они хотели передать нашим фото Путина с добрыми миролюбивыми глазами …
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15.04.2021 14:55 Відповісти
Ваші з Гітлером у канаві дохлу кобилу доїдають.
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15.04.2021 14:59 Відповісти
Троляка зелёная, тебе же человек сказал куда идти
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15.04.2021 15:01 Відповісти
у ***** только один глаз миролюбивый - шоколадный, клоун не даст скиздеть.
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15.04.2021 15:03 Відповісти
пшел вон в спам ваЗЕлиновый троль!!!!
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15.04.2021 14:57 Відповісти
Тоді була зрада- зрадна та зрив виборів. А зараз ...
Все одно зрада-зрадна, а БубАчка- красава. Врятував кацапів від санкцій, моряків потягав на допити, відремонтував катери, не за рахунок фуйла, а за рахунок "мудрого" наріду. "Боєць".
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15.04.2021 15:06 Відповісти
Всех твоих петухов на дно, бычков кормить, мразь лаптеногая
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15.04.2021 15:07 Відповісти
ВОПРОС в том, откуда в азовском море ТРИ МБАКа, если было два.
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15.04.2021 15:27 Відповісти
они не очень тяжёлые и их можно перевезти на специальных ж/д платформах.
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15.04.2021 15:50 Відповісти
Вопрос не в том, что можно, первых два катера так и перевезли, вопрос в другом: когда и какой именно борт перевезли? Чего-то я это пропустил? а я за такими событиями слежу внимательно
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15.04.2021 18:41 Відповісти
Эскортировали иностранные торговые суда? Понятия о таком сервисе в Азовском море не имел!
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15.04.2021 14:56 Відповісти
А біля берегів Сомалі?
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15.04.2021 15:00 Відповісти
Ну, там была пиратская зона таки.
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15.04.2021 15:05 Відповісти
...а Азов не омывает берега пиратского государства? И в Сомали пираты-частники... а тут государственные пираты....
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15.04.2021 16:08 Відповісти
Знали бы что эти журналисты пишут в авиа новостях, особенно если какое то проиcшествие. Волосы дыбом встают...
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15.04.2021 15:00 Відповісти
__поболтали (?!)чем- то или с кем-то.А если там Китайцы несли вахту.
Дурики из института исследований против береговой охраны фсб.
УСТАВ для слабаков......
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15.04.2021 15:00 Відповісти
надо было так:
ранен, ранен, утонул
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15.04.2021 15:01 Відповісти
Корабли РФ в Азовском море провоцировали украинских моряков, пришлось предупреждать о готовности применить оружие, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 585
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15.04.2021 15:04 Відповісти
а ты какой из этих трьох свинок? Походу тот который позади стоит, за спиной товарищей, не с переди, а с зади, как ваш путлер завещал, да, худотощий?
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15.04.2021 15:10 Відповісти
гребаное цапье...
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15.04.2021 15:01 Відповісти
Ключевое слово - "поболтали"
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15.04.2021 15:02 Відповісти
Стой!

Ща выну пистолетик и стрельну "предупредительным" в небо...

= ДА РАЗБЕЙТЕ В ДРЫСК КАКУЮ НИБУДЬ ИХНЮЮ ЛОХАНКУ !!!

ВЫ ИМЕЕТЕ НА ЭТО ПРАВО !!!
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15.04.2021 15:04 Відповісти
А че в МО молчат? в ОП молчат.
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15.04.2021 15:04 Відповісти
ну, дык, обьявленный главписюном режим тишины на фронте. на флоте, я так понимаю, тоже. )
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15.04.2021 15:09 Відповісти
А вот это самый интересный и самый главный вопрос!
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15.04.2021 17:30 Відповісти
Россияне они понимают ,что путин тварь!!! Просто не верят ,что его поймают!!
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15.04.2021 15:12 Відповісти
Не Путин, а ***** ! ! !
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15.04.2021 15:18 Відповісти
с маленькой, раз уж...
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15.04.2021 16:02 Відповісти
росіяни - хороші, путін - поганий? може ще про "братній народ" розповіси?
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15.04.2021 15:38 Відповісти
Збройні формування Російської Федерації у Донецьку дали наказ у найшвидші темпи підготувати бомбосховища та ліжка в лікарнях, а біля адміністративних будівель https://novosti.dn.ua/news/310906-v-donetske-adminzdaniya-zakladyvayut-meshkami-s-peskom-i-gotovyat-*************** закладати мішки з піском.
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15.04.2021 15:24 Відповісти
Пруфы в студию. А то я чииал что сша отправляют корпус морской пехоты в мариуполь
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15.04.2021 15:50 Відповісти
Клацнете на синих (голобых) словах.
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15.04.2021 15:53 Відповісти
"Утром наши все вернулись". А куда суда, которые они пытались эскортировать поделись? Утонули? Или их торжественно передали русским?
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15.04.2021 15:43 Відповісти
тебе этого очень хочется как видно? каждый хочет видеть то, что хочет видеть
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15.04.2021 22:31 Відповісти
Суки, на! Начинается...
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15.04.2021 15:51 Відповісти
ватный эмират падет за бубль гум макадак джинсы и мальборо..
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15.04.2021 17:00 Відповісти
Гарний кацап це кацап який ховається на болотах
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15.04.2021 18:21 Відповісти
Это опять Порошенко кацапов провоцировал? Не?
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15.04.2021 21:19 Відповісти
конечно, согласно Капительманше и Ляшку- именно они вопили в Раде в декабре 2018 об этом.
Одна прожажна с другим продажным слились в экстазе. и Ляшку-"патриоту" уже не отмыться.
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15.04.2021 22:29 Відповісти
унитазы понравились
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15.04.2021 22:07 Відповісти
 
 