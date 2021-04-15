Кораблі РФ в Азовському морі провокували українських моряків, довелося попереджати про готовність застосувати зброю, - журналіст Клименко

В Азовському морі в ніч із 14 на 15 квітня стався інцидент між військовими катерами ВМС України і катерами берегової охорони ФСБ РФ.

Про це у Facebook повідомив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався між трьома малими броньованими артилерійськими катерами (МБАК) типу Гюрза-М ВМСУ і п'ятьма катерами і кораблем берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ.

"Джерела Моніторингової групи BlaskSeaNews повідомляють з Азовського моря: Ніч була гарячою. Як мінімум 5 катерів фсб здійснювали узгоджені провокаційні маневри щодо наших 3-х МБАКів. Команди подавав корабель берегової охорони РФ N 734. Вранці наші всі повернулися. За словами джерел, вночі у відповідь на погрози корабля РФ нашим морякам довелося попереджати про готовність застосуваті зброю. Побалакали... Інфа перевірена мною особисто. Інцидент трапився за 25 миль від протоки, наші ескортували комерційні судна", - йдеться в повідомленні.

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