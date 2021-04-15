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Новини Коронавірус і карантин
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Новий штам COVID-19 дає більше ускладнень, хвороба триває довше, - лікарка-пульмонологиня Цімбота

Новий штам COVID-19 дає більше ускладнень, хвороба триває довше, - лікарка-пульмонологиня Цімбота

У цю хвилю пандемії смертність зросла у 2-2,5 раза, процес хвороби став більш затяжним і призводить до більшої кількості ускладнень.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла координаторка COVID-центру КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Новака", позаштатна пульмонологиня Закарпатської області Оксана Цімбота.

"Смертність зараз зросла у 2-2,5 раза. Наприклад, у березні ми прийняли 384 пацієнти, з них 49 – померли. У лютому було лише 224 пацієнти, а летальних випадків – 14. Це дуже високий показник. І якщо в середньому переглядати за весь рік, то там коливалося десь від 12 до 20 смертей, а не 49. На мій погляд, це пояснюється тим, що штам цього вірусу агресивніший, дає більше ускладнень і набагато швидше поширюється", - пояснює вона.

За її словами, хвороба триває довше, ніж раніше. Люди хворіють місяць і більше. Клінічно у них стійка, тривала гіпертермія, тобто температура в середньому 39-40°С.

"Може бути 10 і більше днів. Це дуже виснажує людину, з’являється загальна слабкість. Хворі важко дихають, в них сильне кисневе голодування, - повідомила Цімбота. - Погано те, що цей вірус важче піддається лікуванню. Він поводиться агресивно, і якщо перший тиждень усе більш-менш нормально, то потім різко починають погіршуватися показники крові, відбувається цитокіновий шторм. Тому обов’язково має бути контроль аналізів, не кажучи про те, що вони мають робитися вже з перших симптомів на амбулаторному рівні".

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Також вона додала, що ситуацію ускладнює і те, що вірус дуже швидко поширюється і значно "помолодшав". приблизно 40% пацієнтів центру - це люди, яким 35-45 років. До того ж у них зазвичай немає явно вираженої патології.

"Ковід спрацьовує, як спусковий гачок. Він показує до якого захворювання людина має схильність, і запускає його. Так само загострює усі хронічні хвороби. Люди помирають не від самого вірусу, а від ускладнень".

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2078)


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Топ коментарі
+2
Я шо-то не понял. Каждый день - новый штамм, а колоться предлагают вакциной, которую склепали полгода назад? Потому что её уже купили.
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15.04.2021 15:00 Відповісти
+1
Ага...! А какая разніца?
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15.04.2021 15:01 Відповісти
+1
Цимбота? С такой фамилией никакой коронавирус не страшен
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15.04.2021 15:02 Відповісти
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Ця вже стаття пройшла у верхньому лівому куті на головній сторінці. Перепрацьовуєте ковідні клоуни. Перепрацьовуєте. Внештатний пульмонолог.......
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15.04.2021 14:55 Відповісти
Я шо-то не понял. Каждый день - новый штамм, а колоться предлагают вакциной, которую склепали полгода назад? Потому что её уже купили.
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15.04.2021 15:00 Відповісти
Ага...! А какая разніца?
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15.04.2021 15:01 Відповісти
Колись новичком- 100% помогает от всех штаммов.
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15.04.2021 15:21 Відповісти
Та я ни чем не планирую. Это ты, перепуганный, беги очередь занимать.
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15.04.2021 15:25 Відповісти
Ковид тебя не спросит, планируешь ты или нет!!!
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15.04.2021 15:37 Відповісти
Тебе теж він не спитає. А ще є така народна мудрість, чого ти боїшся, те з тобою і станеться.
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15.04.2021 16:04 Відповісти
Береженного Бог бережет!!!
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15.04.2021 19:56 Відповісти
Цимбота? С такой фамилией никакой коронавирус не страшен
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15.04.2021 15:02 Відповісти
ты еврей? поедь на ЗК, так обосрешься не только лишь от фамилий, мало кто тебя там поймет, если не на русском или местных языках базарить
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15.04.2021 16:19 Відповісти
еврей у нас зеля
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15.04.2021 16:21 Відповісти
где то слышал

УБИТЬ БЕЗМАСОЧНИКА - ДОЛГ КАЖДОГО ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ГРАЖДАНИНА !
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15.04.2021 15:06 Відповісти
Дурачок шоле?

ЗЫ: чтоб два раза не вставать: както не так страшно уже. Придумайте чтото поновее.
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15.04.2021 15:14 Відповісти
а ты слезь с дивана что бы не вставать по два раза и пересядь на стуло бо пролежни уже ТАК завонялись что все коты из подъезда удрали.
Как слезешь с дивана промой с мылом жировые складки. Пожалей котов бо они у своих хозяек в парадном ничего не жрут - тошнит...
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15.04.2021 15:30 Відповісти
Не шоле... Таких переляканих дебілів я зараз багато бачу на вулиці, які думають що та тряпочка на морді їх би врятувала від справжнього смертельного віруса і пандемії.
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15.04.2021 16:07 Відповісти
Еще одна курица) Будет уверять, о страшноте вируса настолько смертельного, что нужно сделать тест, что бы узнать что он у тебя есть. Главное вранья навалить столько, что бы потом уже невозможно было отличить от правды.
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15.04.2021 15:35 Відповісти
Пан демия это просто распрстронение вируса .А епедемия это количество смертей ,заболевших, тяжелых , Так вот епидемиопорог не преодолен. Вот и говорят за не имением эпидемии пустое быссмысленное слово пандемия. Так ВОЗ отвечает на вопросы официально.
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15.04.2021 16:44 Відповісти
 
 