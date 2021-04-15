Новий штам COVID-19 дає більше ускладнень, хвороба триває довше, - лікарка-пульмонологиня Цімбота

У цю хвилю пандемії смертність зросла у 2-2,5 раза, процес хвороби став більш затяжним і призводить до більшої кількості ускладнень.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла координаторка COVID-центру КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Новака", позаштатна пульмонологиня Закарпатської області Оксана Цімбота.

"Смертність зараз зросла у 2-2,5 раза. Наприклад, у березні ми прийняли 384 пацієнти, з них 49 – померли. У лютому було лише 224 пацієнти, а летальних випадків – 14. Це дуже високий показник. І якщо в середньому переглядати за весь рік, то там коливалося десь від 12 до 20 смертей, а не 49. На мій погляд, це пояснюється тим, що штам цього вірусу агресивніший, дає більше ускладнень і набагато швидше поширюється", - пояснює вона.

За її словами, хвороба триває довше, ніж раніше. Люди хворіють місяць і більше. Клінічно у них стійка, тривала гіпертермія, тобто температура в середньому 39-40°С.

"Може бути 10 і більше днів. Це дуже виснажує людину, з’являється загальна слабкість. Хворі важко дихають, в них сильне кисневе голодування, - повідомила Цімбота. - Погано те, що цей вірус важче піддається лікуванню. Він поводиться агресивно, і якщо перший тиждень усе більш-менш нормально, то потім різко починають погіршуватися показники крові, відбувається цитокіновий шторм. Тому обов’язково має бути контроль аналізів, не кажучи про те, що вони мають робитися вже з перших симптомів на амбулаторному рівні".

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Також вона додала, що ситуацію ускладнює і те, що вірус дуже швидко поширюється і значно "помолодшав". приблизно 40% пацієнтів центру - це люди, яким 35-45 років. До того ж у них зазвичай немає явно вираженої патології.

"Ковід спрацьовує, як спусковий гачок. Він показує до якого захворювання людина має схильність, і запускає його. Так само загострює усі хронічні хвороби. Люди помирають не від самого вірусу, а від ускладнень".