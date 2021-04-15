Виконання норм законопроєкту про промислові викиди зробить українську продукцію неконкурентоспроможною, - дослідження
Впровадження нових екологічних нормативів викидів буде коштувати українській промисловості майже 7 млрд доларів, таке інвестиційне навантаження галузь забезпечити не в змозі.
До таких висновків дійшов GMK Center унаслідок проведеного дослідження "Оцінка інвестицій для впровадження ВАТ (НДТМ) в металургійній галузі України". За підрахунками GMK Center, для впровадження в гірничо-металургійному комплексі найкращих доступних технологій і методів (НДТМ), передбачених законопроєктом про зниження викидів (№4167), буде потрібно $6,6 млрд додаткових інвестицій. У центрі підкреслили: це в 6 разів більше інвестицій, ніж підприємства галузі вкладають щорічно.
"Для виконання вимог нових нормативів потрібно в 6 разів більше інвестицій, ніж підприємства галузі вкладали в середньому щорічно в 2016-2020 рр.", - повідомляє GMK Center.
У дослідженні наголошується, що 62% загальної суми інвестицій піде на модернізацію коксохімічного переділу. Це $ 421 в перерахунку на тонну коксу. Питомий рівень сумарних інвестицій становить майже $ 307 в розрахунку на тонну сталі. "Впровадження НДТМ стане занадто великим інвестиційним навантаженням для галузі", - констатували в GMK Center.
Раніше представник Федерації металургів України Андрій Лукасевич заявив, що передбачені законопроєктом про промислові викиди (№4167) терміни і умови переходу до нових екологічних норм приведуть до закриття підприємств, адже промисловість не має десятків мільярдів на проведення екомодернізації. У той же час в Європейській бізнес асоціації України зазначили: Україна повинна застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС, тобто надати підприємствам державну підтримку на впровадження екотехнологій і запропонувати фінансові стимули.
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Предлагаю, для повышения конкурентоспособности украинской продукции (т.е., чтобы большие пацаны могли, как и раньше, косить бабло, отравляя всё вокруг), позволить предприятиям вообще всё окончательно засрать.
Это - смог.
Там чтобы бороться со смогом нужно как в европах - автомобили с чётными номерами ездят по чётным дням. Нечётные по нечётным. И штраф если в легковушке только водитель едет.
В центре подчеркнули: это в 6 раз больше инвестиций, чем предприятия отрасли вкладывают ежегодно. Источник: https://censor.net/ru/n3259923
Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС, то есть предоставить предприятиям государственную поддержку Источник: https://censor.net/ru/n3259923
Вы хотите дышать чистым воздухом а платить за это должен
Ахметовдядя?
ЕСЛИ ЭТИ ВЫБРОСЫ ПОЛЕТЯТ В КУЧУ ЧЕРЕЗ ВОСТОЧНУЮ ГРАНИЦУ то конкурентноспособность останется.
Предприятия нужно модернизировать, или позволить самим вылететь в трубу.
Ви ще розподіліть всі 6,6 млрд інвестицій в екологію на обсяг коксу, виробленого за день. Тоді ціна взагалі зросте на $120000 за тонну. На екологічні проекти дуже багато організацій, як то ****, СБ, ЕКА різних країн, європейські комерційні банки дадуть вам дуже деше ві і довгі гроші. При ваших ставках дисконтування з врахуванням терміну кредиту премія на коксі знизиться на $25-30 за тонну, а на сталь - на $15-20. Що теж не мало, але не так і критично, та й близько не так страшно, як озвучені цифри.
А це з світогляду Зеленського - якщо я приберу гівно на вулиці - то стану гірше жити.