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Новини
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Виконання норм законопроєкту про промислові викиди зробить українську продукцію неконкурентоспроможною, - дослідження

Виконання норм законопроєкту про промислові викиди зробить українську продукцію неконкурентоспроможною, - дослідження

Впровадження нових екологічних нормативів викидів буде коштувати українській промисловості майже 7 млрд доларів, таке інвестиційне навантаження галузь забезпечити не в змозі.

До таких висновків дійшов GMK Center унаслідок проведеного дослідження "Оцінка інвестицій для впровадження ВАТ (НДТМ) в металургійній галузі України". За підрахунками GMK Center, для впровадження в гірничо-металургійному комплексі найкращих доступних технологій і методів (НДТМ), передбачених законопроєктом про зниження викидів (№4167), буде потрібно $6,6 млрд додаткових інвестицій. У центрі підкреслили: це в 6 разів більше інвестицій, ніж підприємства галузі вкладають щорічно.

"Для виконання вимог нових нормативів потрібно в 6 разів більше інвестицій, ніж підприємства галузі вкладали в середньому щорічно в 2016-2020 рр.", - повідомляє GMK Center.

У дослідженні наголошується, що 62% загальної суми інвестицій піде на модернізацію коксохімічного переділу. Це $ 421 в перерахунку на тонну коксу. Питомий рівень сумарних інвестицій становить майже $ 307 в розрахунку на тонну сталі. "Впровадження НДТМ стане занадто великим інвестиційним навантаженням для галузі", - констатували в GMK Center.

Раніше представник Федерації металургів України Андрій Лукасевич заявив, що передбачені законопроєктом про промислові викиди (№4167) терміни і умови переходу до нових екологічних норм приведуть до закриття підприємств, адже промисловість не має десятків мільярдів на проведення екомодернізації. У той же час в Європейській бізнес асоціації України зазначили: Україна повинна застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС, тобто надати підприємствам державну підтримку на впровадження екотехнологій і запропонувати фінансові стимули.

Автор: 

металургія (1234) екологія (1357)


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Топ коментарі
+6
а футболистов новых покупать и дома в Англии - осиливают?
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15.04.2021 14:55 Відповісти
+5
Грабёж на миллиарды выдерживает, а экологические нормы уже не выдерживает..
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15.04.2021 14:56 Відповісти
+3
Выполнение норм законопроекта о промышленных выбросах сделает украинскую продукцию неконкурентоспособной, - исследование

Предлагаю, для повышения конкурентоспособности украинской продукции (т.е., чтобы большие пацаны могли, как и раньше, косить бабло, отравляя всё вокруг), позволить предприятиям вообще всё окончательно засрать.
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15.04.2021 14:58 Відповісти
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а футболистов новых покупать и дома в Англии - осиливают?
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15.04.2021 14:55 Відповісти
ну ты то не наглей, не путай свое с общим. тут то видишь, за рабочие места переживают...
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15.04.2021 14:57 Відповісти
Дом в Англии это хорошо. А Украина - если жителям не нужна то алигархам и подавно.
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15.04.2021 15:04 Відповісти
Грабёж на миллиарды выдерживает, а экологические нормы уже не выдерживает..
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15.04.2021 14:56 Відповісти
Другими словами, хозяева заводов и предприятий, вкладывать деньги в технологии не хотят
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15.04.2021 14:57 Відповісти
кто в здравом уме хочет сюда вкладывать? Засрать всё и свалить в монако.
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15.04.2021 15:03 Відповісти
Преобладать должны не желания, а закон
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15.04.2021 15:04 Відповісти
Выполнение норм законопроекта о промышленных выбросах сделает украинскую продукцию неконкурентоспособной, - исследование

Предлагаю, для повышения конкурентоспособности украинской продукции (т.е., чтобы большие пацаны могли, как и раньше, косить бабло, отравляя всё вокруг), позволить предприятиям вообще всё окончательно засрать.
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15.04.2021 14:58 Відповісти
Согласен, очевидго, что другого выхода нету. Проживем недолго, умрём мучительно. Зато как я сказал хоть мучаться недолго.
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15.04.2021 15:02 Відповісти
Это не облака.
Это - смог.
Выполнение норм законопроекта о промышленных выбросах сделает украинскую продукцию неконкурентоспособной, – исследование - Цензор.НЕТ 2096
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15.04.2021 14:58 Відповісти
В Киеве вроде нет металлургических предприятий.
Там чтобы бороться со смогом нужно как в европах - автомобили с чётными номерами ездят по чётным дням. Нечётные по нечётным. И штраф если в легковушке только водитель едет.
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15.04.2021 15:11 Відповісти
Значится что я предлагаю. Для углубления роста конкурентоспособности, чтоб наш чермэт не перестали брать, лить отбросы прямо на землю и всё. На улицы прямо.
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15.04.2021 14:59 Відповісти
Не доводите мысль до маразма.
В центре подчеркнули: это в 6 раз больше инвестиций, чем предприятия отрасли вкладывают ежегодно. Источник: https://censor.net/ru/n3259923
Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС, то есть предоставить предприятиям государственную поддержку Источник: https://censor.net/ru/n3259923
Вы хотите дышать чистым воздухом а платить за это должен Ахметов дядя?
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15.04.2021 15:05 Відповісти
Маразм это когда можно засирать страну где живёшь и тебе за это ничего. Дополнительная господдержка не нужна. Они и так на ней воруя из бюджета
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15.04.2021 15:10 Відповісти
Ежегодно говорите? А не подскажете, когда и на каком металлургическом предприятии вообще проводились подобные работы ? Действительно , не надо доводить до маразма. От них никто и не требует сделать всё на вчера на всех предприятиях отрасли одновременно.
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15.04.2021 15:12 Відповісти
Це ахметка замовив цю статтю? Страдалец наший.
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15.04.2021 15:00 Відповісти
Дышите на здоровье.Вставляйте глубже.
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15.04.2021 15:03 Відповісти
А если ещё сделать европейскую зарлату и сделать правильные европейские налоги, то мы не будем в опе.
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15.04.2021 15:07 Відповісти
Уклонение от налогов - это святое. А Вы еще предлагаете и европейские сделать.
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15.04.2021 15:14 Відповісти
Загибаем пальцы: апартаменты в лондоне - 90млн фунтов, вилла в ницце 350млн евро, домик сынку - 60млн. А вы говорите ахметовский говнобизнес не будет конкурентноспособен в мире
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15.04.2021 15:08 Відповісти
30 лет косили бабки, рассчитывают и дальше, не вкладываясь в производство. Нормально так устроились.
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15.04.2021 15:08 Відповісти
да но...

ЕСЛИ ЭТИ ВЫБРОСЫ ПОЛЕТЯТ В КУЧУ ЧЕРЕЗ ВОСТОЧНУЮ ГРАНИЦУ то конкурентноспособность останется.
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15.04.2021 15:11 Відповісти
Уменьшение выбросов на технологиях прошлого тысячелетия?
Предприятия нужно модернизировать, или позволить самим вылететь в трубу.
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15.04.2021 15:31 Відповісти
Розрахунки вірні, але некоректні.
Ви ще розподіліть всі 6,6 млрд інвестицій в екологію на обсяг коксу, виробленого за день. Тоді ціна взагалі зросте на $120000 за тонну. На екологічні проекти дуже багато організацій, як то ****, СБ, ЕКА різних країн, європейські комерційні банки дадуть вам дуже деше ві і довгі гроші. При ваших ставках дисконтування з врахуванням терміну кредиту премія на коксі знизиться на $25-30 за тонну, а на сталь - на $15-20. Що теж не мало, але не так і критично, та й близько не так страшно, як озвучені цифри.
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15.04.2021 15:53 Відповісти
Можна не красти й садити тих, хто краде - тоді все стане конкурентоздатним.
А це з світогляду Зеленського - якщо я приберу гівно на вулиці - то стану гірше жити.
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15.04.2021 16:02 Відповісти
Заказная статья Ахметовых-Пинчуков. Давайте расплачемся и пожалее бедных миллиардеров, что им приходится соответствовать закону. Придется закрыться, говорите? Закрывайтесь. Или продавайте бизнес тем, кто сможет провести модернизацию, кому это не дорого. Хватит уже сверхприбыли за счет здоровья украинских граждан получать. В Днепродзержинске средняя продолжительность жизни мужчин 47 лет. Вы хотели бы стопько прожить? В Мариуполе, экология ужасающая. В Днепре тоже. Идет планомерное отравление населения.
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15.04.2021 16:09 Відповісти
Но, я уверен, что это игра на публику. Никто закрывать ничего не будет, в любом случае. Это способ поприбедняться миллиардерам. Когда дело дойдет до штрафов, то деньги на модернизацию найдутся. Удачи вам господа толстосумы, жиреющие на нашей шее.
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15.04.2021 16:11 Відповісти
"Выполнение норм законопроекта о промышленных выбросах сделает украинскую продукцию неконкурентоспособной" - а невиконання норм цього законопроекту швидко зробить країну непридатною для життя.
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15.04.2021 16:11 Відповісти
Кто заказчик этого "исследования"?
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15.04.2021 16:24 Відповісти
зарабатывайте меньше и будет вам счастье. а то привыкли лопатами навар грести...
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15.04.2021 22:32 Відповісти
 
 