"Слуга народу" Семінський обговорює розподіл акцій "Нафтогазвидобування": "Планувалася "стріла" з Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковський, Шуфрич, Нодар, Суто, Напівзвір. Бл…дь, колектив, #бать його в рот"

Служба безпеки України 10 жовтня 2020 року в офісі "Слуги народу" зробила запис розмови народного депутата Олега Семінського (СН) з Андрієм Мельником, якого підозрюють у викраденні Семінського. На записі обговорюється розподіл акцій газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування".

Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Як зрозуміло із запису, "Слуга народу", до того як висувати підозру, вирішив здійснити спробу відібрати пакет акцій у Рудьковського без будь-якого суду - через ватажків української мафії та керівництво партії "Опозиційна платформа - За життя"! Так, Семінський каже, що залучив нардепів "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука і Нестора Шуфрича. При цьому Медведчука Слуга народу називає "арбітром всієї цієї х…йні", - зазначає журналіст.

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У ході розмови Мельник запитує: "Я просто не знаю, як ти сьогодні з Нестором. ...Ти Нестору довіряєш повністю?". На що Семінський відповідає: "Я з ним добре. Нестор - це мій друг і партнер. Довіряю повністю".

Тоді Мельник уточнює: "Тепер скажи, Олегу, тобі казав Нестор з приводу того, щоб зібратися і сісти всім за стіл?"

"Ооо, от я ж тобі і хочу розповісти. Значить, планувалася "стріла", дуже велика "стріла" з Медведчуком, Козаком, Молдованом (йдеться про Юрія Єриняка, кримінального ватажка з Криму на прізвисько Молдован, який був затриманий у справі про викрадення Семінського, потім звільнений. - Ред.), Рудьковським, Шуфричем, Семінським ... А, секунду, Нодар (очевидно, йдеться про Нодара Асояна, він же Нодар Руставський - у ЗМІ відомий як вор у законі. - Ред.), Суто (очевидно, Суто Мамоян - народний депутат "Опозиційної платформи - За життя", якого в ЗМІ називають кримінальним "авторитетом", пов'язаним з Асояном. - Ред.), Напівзвір... бл…дь, колектив, #бать його в рот (за даними ЗМІ, Напівзвір - кличка кримінального ватажка Андрія Іманалі. - Ред.)", - відповідає Семінський.

Також у ході розмови Мельник заявляє: "Я хочу, щоб ми всі сіли за стіл". Семінський просить уточнити склад учасників імовірної зустрічі.

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"У складі: я, ти, Циган потрібно щоб сидів обов'язково. Тут має сидіти Шуфрич обов'язково, Медведчук. Або, я думаю, він не сяде ... не захоче", - продовжує Мельник.

"Не захоче? Він же арбітром був і є цією х*йні. Ми зробимо це технічно. Це ми зробимо сюрприз. Тож я вважаю, що ми з тобою домовилися, ось, рухатися разом .... Я тобі вірю", - відповідає Семінський.

Детальніше про зміст розмови Семінського і Мельника читайте в статті Юрія Бутусова "Слуга народу Олег Семінський на записі СБУ ділив з бандитом частку в "Нафтогазвидобуванні": "Зірки мене обрали, я в команді президента. До того ж зі мною Дубінський, ну, вся команда, всі, бл...дь, 240" тут.

Як повідомлялося раніше, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський всі обвинувачення категорично заперечує і називає справу інструментом вимагання частки компанії "Нафтогазвидобування".