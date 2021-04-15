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Новини
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"Слуга народу" Семінський обговорює розподіл акцій "Нафтогазвидобування": "Планувалася "стріла" з Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковський, Шуфрич, Нодар, Суто, Напівзвір. Бл…дь, колектив, #бать його в рот"

Служба безпеки України 10 жовтня 2020 року в офісі "Слуги народу" зробила запис розмови народного депутата Олега Семінського (СН) з Андрієм Мельником, якого підозрюють у викраденні Семінського. На записі обговорюється розподіл акцій газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування".

Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Як зрозуміло із запису, "Слуга народу", до того як висувати підозру, вирішив здійснити спробу відібрати пакет акцій у Рудьковського без будь-якого суду - через ватажків української мафії та керівництво партії "Опозиційна платформа - За життя"! Так, Семінський каже, що залучив нардепів "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука і Нестора Шуфрича. При цьому Медведчука Слуга народу називає "арбітром всієї цієї х…йні", - зазначає журналіст.

Також читайте: З 2008 по 2012 рік Семінський щомісяця переводив у готівку понад 100 кг доларів для себе і для Шуфрича, - Рудьковський

У ході розмови Мельник запитує: "Я просто не знаю, як ти сьогодні з Нестором. ...Ти Нестору довіряєш повністю?". На що Семінський відповідає: "Я з ним добре. Нестор - це мій друг і партнер. Довіряю повністю".

Тоді Мельник уточнює: "Тепер скажи, Олегу, тобі казав Нестор з приводу того, щоб зібратися і сісти всім за стіл?"

"Ооо, от я ж тобі і хочу розповісти. Значить, планувалася "стріла", дуже велика "стріла" з Медведчуком, Козаком, Молдованом (йдеться про Юрія Єриняка, кримінального ватажка з Криму на прізвисько Молдован, який був затриманий у справі про викрадення Семінського, потім звільнений. - Ред.), Рудьковським, Шуфричем, Семінським ... А, секунду, Нодар (очевидно, йдеться про Нодара Асояна, він же Нодар Руставський - у ЗМІ відомий як вор у законі. - Ред.), Суто (очевидно, Суто Мамоян - народний депутат "Опозиційної платформи - За життя", якого в ЗМІ називають кримінальним "авторитетом", пов'язаним з Асояном. - Ред.), Напівзвір... бл…дь, колектив, #бать його в рот (за даними ЗМІ, Напівзвір - кличка кримінального ватажка Андрія Іманалі. - Ред.)", - відповідає Семінський.

Також у ході розмови Мельник заявляє: "Я хочу, щоб ми всі сіли за стіл". Семінський просить уточнити склад учасників імовірної зустрічі.

Також читайте: Справу Семінського просили поставити на контроль Офісу Президента, - джерело

"У складі: я, ти, Циган потрібно щоб сидів обов'язково. Тут має сидіти Шуфрич обов'язково, Медведчук. Або, я думаю, він не сяде ... не захоче", - продовжує Мельник.

"Не захоче? Він же арбітром був і є цією х*йні. Ми зробимо це технічно. Це ми зробимо сюрприз. Тож я вважаю, що ми з тобою домовилися, ось, рухатися разом .... Я тобі вірю", - відповідає Семінський.

Детальніше про зміст розмови Семінського і Мельника читайте в статті Юрія Бутусова "Слуга народу Олег Семінський на записі СБУ ділив з бандитом частку в "Нафтогазвидобуванні": "Зірки мене обрали, я в команді президента. До того ж зі мною Дубінський, ну, вся команда, всі, бл...дь, 240" тут.

Як повідомлялося раніше, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський всі обвинувачення категорично заперечує і називає справу інструментом вимагання частки компанії "Нафтогазвидобування".

Автор: 

Медведчук Віктор (1711) Рудьковський Микола (78) Шуфрич Нестор (393) Козак (161) Семінський Олег (50)


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Топ коментарі
+29
"Слуга народа" Семинский обсуждает раздел акций "Нефтегаздобычи": Планировалась "стрела" с Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковский, Шуфрич, Нодар, Суто, Полузверь. Бл…дь, коллектив, #бать его в рот - Цензор.НЕТ 7141
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15.04.2021 15:13 Відповісти
+26
"Слуга народа" Семинский обсуждает раздел акций "Нефтегаздобычи": Планировалась "стрела" с Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковский, Шуфрич, Нодар, Суто, Полузверь. Бл…дь, коллектив, #бать его в рот - Цензор.НЕТ 7878
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15.04.2021 15:11 Відповісти
+19
Из пестни слов не выкинешь, колектив еще тот
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15.04.2021 15:08 Відповісти
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Из пестни слов не выкинешь, колектив еще тот
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15.04.2021 15:08 Відповісти
Твой коллектив, пестенник.
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15.04.2021 15:10 Відповісти
Да ты и погоняло своё на украинском с ошибками "напИсал", пидлога.
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15.04.2021 15:18 Відповісти
Это ты ему ответил.
И обтекаешь ты, тупорылый дебил.
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15.04.2021 15:23 Відповісти
"колектив"...
крЭйда, учи мову!
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15.04.2021 15:13 Відповісти
А шо ж с твоим ником?
На какой мове?
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15.04.2021 15:15 Відповісти
А зачем тебе несколько аккаунтов?
И флаг Украинский чем тебе не нравится?
Другим пользователем был занят?
пидлога, а ты многостаночник.
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15.04.2021 15:21 Відповісти
А я то думаю, откуда здесь столько порохоботов...
А они многостаночники...
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15.04.2021 15:28 Відповісти
И весь этот криминальный мусор десятилетиями сидел и сидит в Раде, а не там, где вы все подумали и за ваши же налоги
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15.04.2021 15:09 Відповісти
Астанавитесь! У преЗедента уже санкции на всех жуликов заканчиваются!
П.С. Арест, суд, срок.... Такой вариант в ОПе не рассматривается!
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15.04.2021 15:11 Відповісти
"Слуга народа" Семинский обсуждает раздел акций "Нефтегаздобычи": Планировалась "стрела" с Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковский, Шуфрич, Нодар, Суто, Полузверь. Бл…дь, коллектив, #бать его в рот - Цензор.НЕТ 7141
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15.04.2021 15:13 Відповісти
Так а де проукраїнські сили, від коронавірусу виздихали, чи ще якась чортівня на них надавила, що вори в законі в уряді гуляють, грабують як хочуть?
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15.04.2021 15:11 Відповісти
такі проукраїнські виборці вибрали такі проукраїнські сили
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15.04.2021 15:20 Відповісти
ти знаєш, коли у виборців якоїсь країни у рейтингу першими одні євреї - то просто випирає гола правда з ранніх кошмарів Німеччини початку 20-го століття - євреї дурять виборців. І це не антисемітизм.
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15.04.2021 15:26 Відповісти
ти знаєш, коли людина схиблена, то вона і в цеглині бачить єврея.

Тебе досить вдало змалював в образі Гурвінка Лесь Подерев'янський в п'єсі "Мєсто встрєчі ізмєніть ніззя"
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15.04.2021 15:48 Відповісти
я тобі скажу, що твій бєсовський світогляд досить гарно описав Роберт Желязни у рудому демоні як філософію зла - пофіг як, але досягти зла.
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15.04.2021 16:10 Відповісти
з якого дідька ти випердів, шо мені конче необхідно досягати якогось зла ?

я шось про це писав ?

чи ти сам замість мене придумав мої прагнення і гнєвно осуділ ?
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15.04.2021 22:57 Відповісти
ти сам так пишеш, що хочеш, то й отримуєш
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15.04.2021 23:27 Відповісти
"Слуга народа" Семинский обсуждает раздел акций "Нефтегаздобычи": Планировалась "стрела" с Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковский, Шуфрич, Нодар, Суто, Полузверь. Бл…дь, коллектив, #бать его в рот - Цензор.НЕТ 7878
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15.04.2021 15:11 Відповісти
шуфрич - ПОЛИТШЛЮХА
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15.04.2021 15:13 Відповісти
шуфрич-забаблон.
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15.04.2021 15:49 Відповісти
война, эпидемия, а этим деятелям лишь бы дерибанить Украину.... и громче всех кричат о патриотизме и необходимости защищать РОдину (это они себя и свои капиталы имеют в виду) пошли как вы в Ж..пу..
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15.04.2021 15:13 Відповісти
Казалось бы: депутаты презедентской фрикции обсуждают грабеж государственной компании. А преценденту похер, он кагбы ниначто в этой стране не отвечает и ни начто не влияет. Он пустое чучело, которое делает вид что в стране есть президент.
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15.04.2021 15:16 Відповісти
Даа, просто пипец какой-то.
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15.04.2021 15:18 Відповісти
10 жовтня кажете. на дворі 15 квітня 21 і жодного руху! значить все під контролем, вова в курсі і в долі
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15.04.2021 15:22 Відповісти
Настоящая лига благородных джентльменов
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15.04.2021 15:23 Відповісти
только Хунта, только стадионы...
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15.04.2021 15:25 Відповісти
Вот это шайка собралась.
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15.04.2021 15:29 Відповісти
Это слова недепутата, а АЛКАША ИЗ ПОДВОРТНИ! Зеленский, какую быдлятину ты набрал???...
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15.04.2021 15:32 Відповісти
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15.04.2021 15:58 Відповісти
Зробылы йих разом
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15.04.2021 17:11 Відповісти
ЁТМ, кто у нас в стране правит бал - какие-то -яны, -манали, звери. Зоопарк, блдь. За одним столом воры в законе с депутатами обсуждают раздел полезных ископаемых, добываемых в Украине. Запредел какой-то, джамахерия.
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15.04.2021 15:34 Відповісти
Это ...депутаты????...... . Не, не...это какой то анекдот....
Как козу ...ипал Федот, а потом наоборот как коза Федота в рот. Вот это и есть этот ..коллектив.
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15.04.2021 15:38 Відповісти
Шоу уродов,подонков и ублюдков.
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15.04.2021 15:44 Відповісти
Уважаемые спецслужбы! Если вы действительно, а не ваша показуха, болеете душой и сердцем за благополучие Украины, просим Вас - просто грохнуть подобное лайно!!! Иначе это бег по кругу.. И если такое лайно продолжает жить , воровать на территории Украины, след вы такое же лайно как и они!
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15.04.2021 15:56 Відповісти
А в это время кормят недалекий народ патриотической кашей и запугивают войной.
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15.04.2021 15:58 Відповісти
через главарей украинской мафии и руководство партии "Оппозиционная платформа-За жизнь"!

Как сказано! В другой стране ФБР уже паковали руководство партии и главарей.
А у нас... это уважаемые люди.
К сожалениею
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15.04.2021 16:03 Відповісти
Полузверь...мля, без комментариев!
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15.04.2021 16:12 Відповісти
Я перепрошую, а спецслужби у нас в країні є? Невже ніхто не може на цю шоблу знайти правові методи?
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15.04.2021 16:28 Відповісти
Кому война , а этим только дерибан и безмерное бабло. Под хорошей рекламной кампанией СН в ВР пропхались все те же воры и жулики.
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15.04.2021 16:55 Відповісти
вот на той стрелке всех присутствующих и положить
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15.04.2021 16:57 Відповісти
Во блин,Медведчук фактически скомуниздил государственное имущество и вместо того чтобы вернуть его государству делят его частные лица.Так какая разница газовая труба остается в Медведчука или ее разделят с пяток таких же медведчуков?
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15.04.2021 18:04 Відповісти
Эта труба отошла бене)))
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15.04.2021 21:28 Відповісти
 
 