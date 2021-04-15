У Дніпрі випробували нову методику лікування COVID-19 і врятували тяжкохворе подружжя, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова лікарі врятували подружжя, яке госпіталізували з коронавірусом у важкому стані. До них застосували нову методику лікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко в Facebook.

За його словами, першим захворів Микола, у нього був коронавірус і пневмонія. Сатурація впала до 80, ураження легень понад 70%. З Жовтих Вод прямо в реанімацію його привезла швидка. А через два дні зі схожими симптомами захворіла Неля, її теж госпіталізували. У жінки феритин при надходженні досягав рекордних 3500 мг/л, була загроза відмови нирок.

"Володимир Дубина з професором на консиліумі запропонували комбінацію противірусної терапії з селективним блокатором янус-кінази. Це нова методика лікування коронавірусної хвороби. Вийшло", - написав Риженко.

Також він додав, що подружжя провело поруч в реанімації вже 8 днів. Через тяжкий стан вони не впізнавали одне одного.

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"Все склалося - вони одужують. Уже переводяться в терапію. Тепер їм буде допомагати дихати концентратор. Показують фото з дітьми та онуками. Будемо завжди з тобою разом, - каже Микола зворушливо, - ми навіть хворіємо однаково", - розповів головлікар лікарні.

Також Риженко додав, що за ніч у лікарню надійшло 8 важких пацієнтів з КОВІД-пневмонією.