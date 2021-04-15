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Новини Коронавірус і карантин
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У Дніпрі випробували нову методику лікування COVID-19 і врятували тяжкохворе подружжя, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко

У Дніпрі випробували нову методику лікування COVID-19 і врятували тяжкохворе подружжя, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова лікарі врятували подружжя, яке госпіталізували з коронавірусом у важкому стані. До них застосували нову методику лікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко в Facebook.

За його словами, першим захворів Микола, у нього був коронавірус і пневмонія. Сатурація впала до 80, ураження легень понад 70%. З Жовтих Вод прямо в реанімацію його привезла швидка. А через два дні зі схожими симптомами захворіла Неля, її теж госпіталізували. У жінки феритин при надходженні досягав рекордних 3500 мг/л, була загроза відмови нирок.

"Володимир Дубина з професором на консиліумі запропонували комбінацію противірусної терапії з селективним блокатором янус-кінази. Це нова методика лікування коронавірусної хвороби. Вийшло", - написав Риженко.

Також він додав, що подружжя провело поруч в реанімації вже 8 днів. Через тяжкий стан вони не впізнавали одне одного.

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"Все склалося - вони одужують. Уже переводяться в терапію. Тепер їм буде допомагати дихати концентратор. Показують фото з дітьми та онуками. Будемо завжди з тобою разом, - каже Микола зворушливо, - ми навіть хворіємо однаково", - розповів головлікар лікарні.

Також Риженко додав, що за ніч у лікарню надійшло 8 важких пацієнтів з КОВІД-пневмонією.

У Дніпрі випробували нову методику лікування COVID-19 і врятували тяжкохворе подружжя, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко 01

Автор: 

карантин (18172) Риженко Сергій (65) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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та было бы спасено тысячи больных если бы минздрав не спустит сверху "протокол лечения" в обязательном порядке.
- напИсано МАЖЬ ЗЕЛЕНКООЙ - МАЖЬ ! а то накажут... падлы!
Сейчас Голубовская вроде бы отвоевала у этих питаров право каждого врача лечить индивидуально каждого больного в зависимости от симптоматики протекания болезни.
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15.04.2021 15:21 Відповісти
И главное достижение - выписывать лекарства подороже!
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15.04.2021 15:37 Відповісти
в прибольничной аптеке по бумажке с своей фамилией для подсчета откатных
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15.04.2021 15:56 Відповісти
Молодцы, коллеги! Честь Вам и хвала!
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15.04.2021 15:36 Відповісти
Вообще, янус-киназу при лечении ВИЧ применяют насколько мне известно. Не случайно некоторые характеристики так похожи. Структура ВИЧ, но гораздо заразнее. Если ВИЧ в основном болели гомосексуалисты, проститутки, наркоманы, промискуитетчики, то есть те, кто как бы своим образом жизни провоцировал, то теперь все человечество в группе риска. Кто же это сделал? Неужели Господь? Надоели мы Ему?
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15.04.2021 16:26 Відповісти
Ріженко, напиши лучше какой прОцент из умерших были ковид-диссиденты и маскофобы.
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15.04.2021 16:31 Відповісти
И обязательно описать это в драматическо-сентиментальном жанре! Вот он, новый жанр - моя ковид-хистори, то есть жизнь пройти не поле перейти! Кто, я маску не носил?? Да что вы несёте? А вы видели? Вы там были?Ах вы мой сосед??Вы всёврёти.
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15.04.2021 16:40 Відповісти
Санитарный врач в очередной раз продемонстрировал свое невежество и полную некомпетентность! Во-первых, не существует противовирусных препаратов против коронавируса SARS-Cov-2, во-вторых барицитниб применили в лечении КОВИД еще полгода назад, но безуспешно, поэтому его и не включили в протоколы ни в одной стране мира!
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15.04.2021 16:49 Відповісти
ООО Мечникова на подпевках и подтанцовках
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15.04.2021 18:26 Відповісти
 
 