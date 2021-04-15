НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму

У НАТО відреагували на санкції США проти Росії і закликали РФ негайно припинити свою дестабілізаційну поведінку і виконувати свої міжнародні зобов'язання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві НАТО.

"Союзники по НАТО підтримують Сполучені Штати і солідарні з ними після того, як 15 квітня вони оголосили про дії у відповідь на дестабілізаційну діяльність Росії", - йдеться в повідомленні.

У НАТО зауважили, що Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізаційної поведінки, зокрема порушення суверенітету і територіальної цілісності України та Грузії, а також триваюче порушення, невиконання та обхід численних міжнародних зобов'язань, включно з Будапештським меморандумом.

"Приклади включають спробу втручання у вибори союзників, зокрема президентські вибори в США, широкомасштабні кампанії дезінформації та зловмисну ​​кібердіяльність", - додали в НАТО.

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В Альянсі також засудили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити свою дестабілізаційну поведінку і виконувати свої міжнародні зобов'язання. ... Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації і негайно знизити напруженість на кордонах України та в незаконно анексованому Криму", - йдеться в повідомленні НАТО.

В Альянсі додали, що НАТО залишається відкритим для періодичного, цілеспрямованого і значимого діалогу, а також для конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії роблять це можливим.

Нагадаємо, раніше США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність"

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