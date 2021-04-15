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НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму

НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму

У НАТО відреагували на санкції США проти Росії і закликали РФ негайно припинити свою дестабілізаційну поведінку і виконувати свої міжнародні зобов'язання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві НАТО.

"Союзники по НАТО підтримують Сполучені Штати і солідарні з ними після того, як 15 квітня вони оголосили про дії у відповідь на дестабілізаційну діяльність Росії", - йдеться в повідомленні.

У НАТО зауважили, що Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізаційної поведінки, зокрема порушення суверенітету і територіальної цілісності України та Грузії, а також триваюче порушення, невиконання та обхід численних міжнародних зобов'язань, включно з Будапештським меморандумом.

"Приклади включають спробу втручання у вибори союзників, зокрема президентські вибори в США, широкомасштабні кампанії дезінформації та зловмисну ​​кібердіяльність", - додали в НАТО.

Також читайте: НАТО закликає РФ негайно зупинити ескалацію

В Альянсі також засудили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити свою дестабілізаційну поведінку і виконувати свої міжнародні зобов'язання. ... Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації і негайно знизити напруженість на кордонах України та в незаконно анексованому Криму", - йдеться в повідомленні НАТО.

В Альянсі додали, що НАТО залишається відкритим для періодичного, цілеспрямованого і значимого діалогу, а також для конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії роблять це можливим.

Нагадаємо, раніше США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність"

Також читайте: Україна і Грузія повинні отримати ПДЧ в НАТО і план вступу в Євросоюз, - Зеленський

Автор: 

НАТО (6547) росія (66070) санкції (12113) США (23410)


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Топ коментарі
+8
Кто там сегодня трепался с утра, что Байден типа договорился с ******? Вот вам и "договорился".
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15.04.2021 16:02 Відповісти
+3
Главное, чтобы наше чмо хорошо помнило в Париже, что ему еще возвращаться в Украину.
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15.04.2021 16:04 Відповісти
+3
https://twitter.com/Euro_Solidarity

https://twitter.com/Euro_Solidarity Європейська Солідарність https://twitter.com/Euro_Solidarity @Euro_Solidarity https://twitter.com/Euro_Solidarity/status/1382582870292717568 6 ч

Депутатка «Європейської Солідарності» і медик-волонтер Яна Зінкевич стала моделлю для ляльки Barbie

НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7674
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15.04.2021 16:22 Відповісти
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Кто там сегодня трепался с утра, что Байден типа договорился с ******? Вот вам и "договорился".
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15.04.2021 16:02 Відповісти
Главное, чтобы наше чмо хорошо помнило в Париже, что ему еще возвращаться в Украину.
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15.04.2021 16:04 Відповісти
не залякуйте лоха бо він не повернеться зі свого турне ніколи
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15.04.2021 16:05 Відповісти
Было бы лучше, чтобы не вернулся, но нам так не повезет, к сожалению.
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15.04.2021 16:11 Відповісти
А давайте його подаруємо або обміняємо... Ну на що ЦЕ можна обміняти... Хіба що на шмарклю.
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15.04.2021 16:29 Відповісти
ні, нехай на бойовому коні скаче попереду війська
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15.04.2021 16:32 Відповісти
схоже ***** пригрозило обстріляти штати ядерними ракетами, тому Байден терміново забрав кораблі для захисту узбережжя
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15.04.2021 16:05 Відповісти
кораблі нічого не вирішували, зато ***** можно перед рилом тикати виконанням його просьби і требувати виконань зі своєї сторони.
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15.04.2021 16:10 Відповісти
Ага. И поэтому ***** в панике после разговора с Байденом срочно вызвал на разговор посла США. А сегодня после санкций отменил встречу на неопределенное время?
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15.04.2021 16:17 Відповісти
та я жартую!
за#бала вже ця напруга
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15.04.2021 16:20 Відповісти
Кстати, две авиа несущие группы США из запада Адриатики и севера Индийского океана полностью перекрывают западную часть Раши.
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15.04.2021 16:22 Відповісти
https://twitter.com/Euro_Solidarity

https://twitter.com/Euro_Solidarity Європейська Солідарність https://twitter.com/Euro_Solidarity @Euro_Solidarity https://twitter.com/Euro_Solidarity/status/1382582870292717568 6 ч

Депутатка «Європейської Солідарності» і медик-волонтер Яна Зінкевич стала моделлю для ляльки Barbie

НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7674
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15.04.2021 16:22 Відповісти
Поддержка НАТО санкций от США, это прерасно...Нам на такое единство отреагировать и начать формировать отряды теробороны и отряды им. Степана Бандеры. кацапского врага будем встречать "хлебом"- минами и "солью"- пулями.
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15.04.2021 16:07 Відповісти
ТА ДЕ ВАШИ ЭТИ САНКЦИИ?
не через какую лупу или микроскоп не видно !
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15.04.2021 16:07 Відповісти
п#здуй сміши ескандери
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15.04.2021 16:11 Відповісти
сходи к Пилипу Пилипычу и незабаром попроси брому...
уж больно сильно перевозбудился...
или сдрочи в туалете на портрет путена...
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15.04.2021 16:20 Відповісти
щось твої жарти не смішні! п#здуй до ескадерів - там влаштовую свій 15-хвилинний камінг-аут
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15.04.2021 16:27 Відповісти
-засмутилося й засумувало...
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15.04.2021 16:36 Відповісти
теж не хавають твої жарти? чи еспандерам вже давно не смішно?
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15.04.2021 16:37 Відповісти
Пощупай ззаду, казламорде...
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15.04.2021 16:19 Відповісти
я не смогу!
пускай твой зад твой дружок его щупает по привычке. перед трахом

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15.04.2021 16:28 Відповісти
ти не можешь нащупати свій зад? підірвався від невидимих санкцій?
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15.04.2021 16:31 Відповісти
ото вже довбню!
не розуміє що я ніяк не можу носити його зад
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15.04.2021 16:39 Відповісти
а що в тебе на пиці?
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15.04.2021 16:44 Відповісти
У нього не на пиці, а в ротяці...
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15.04.2021 16:47 Відповісти
в ротяці у нього чеченський х#й, якщо що
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15.04.2021 16:49 Відповісти
Кстати, сегодня, как-раз пошла в сети информация от Дмитрия Нескромного
"Колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний повідомив, що має важливі документи щодо громадянства президента Володимира Зеленського...."

".... Новые друзья - это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента. Готов предоставить документы заинтересованным патриотическим политическим силам. ..."
Уважаемые политики, кто из вас хочет войти в историю?

Будем посмотреть.
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15.04.2021 16:07 Відповісти
фейки по морді розмазуєш і кайфуєш?
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15.04.2021 16:12 Відповісти
Я сказал -- будем посмотреть. Если реально опубликуют документы, это будет бомба под Зелю. Или его царская недвижимость в Крыму тоже фейк? Я бы очень хотел знать как и на каком законном основании он платит за неё налоги в Крыму и оплачивает текущие счета по содержанию.
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15.04.2021 16:28 Відповісти
И самому прочитать первоисточник слабо?
https://t.me/s/neskoromnyidmytro
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15.04.2021 16:30 Відповісти
для тебя разные фейки - первоисточник???? учись сеять информацию, тебе впихуют дерьмо в мозги, ты и уши развесил от кайфа... на таких, с несформированными мозгами, это и расчитано...
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15.04.2021 17:37 Відповісти
Т.е. прямая речь сбежавшего первого зама главы СБУ -- это тебе не первоисточник? Я привел только его прямую речь без изменения Лечись и попустит.
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15.04.2021 17:43 Відповісти
прямая речь сбежавшого..., такая же по весу, как и твой тупой, похожий на детский, лепет, или лепет сбежавшого преступника чауса... главное, обратить на себя внимание...
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15.04.2021 18:23 Відповісти
Слышишь, дебил. А ничего, что этот сбежавший был вторым лицом в зелёном СБУ еще месяц назад? Не одним из, а именно первым замом, который в случае чего заменяет руководителя. И что он заявляет о наличии у него именно документов. Еще раз для тупого -- царская недвижимость Зели в Крыму тоже фейк? И не объяснишь как и на каком законном основании он платит за неё налоги в Крыму и оплачивает текущие счета по содержанию? Я думаю граждане очень бы это хотели знать.
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15.04.2021 18:44 Відповісти
слушай, тупое ничтожество, ну и что с того, что Бандюкович был целым президентом нашего государства... ты ему веришь? - параллель для тупых....
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15.04.2021 19:04 Відповісти
Для тупого одноклеточного -- посмотри где хоть слово, что я верю или не верю. Или имбецилу читать внимательно мешает врожденное скудоумие? Я сказал только то, что я сказал. Что нужно посмотреть на документы. Или дебилу смысл этих слов не доходит?

Так еще раз для тупого -- царская недвижимость Зели в Крыму тоже фейк? И не объяснишь как и на каком законном основании он платит за неё налоги в Крыму и оплачивает текущие счета по содержанию? Я думаю граждане очень бы это хотели знать.
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15.04.2021 19:12 Відповісти
тупое ничтожество 18с, верю-не верю - детская игра, ты делаешь вброс гнусной, не проверенной брехни и с запененной харей, с ослячей тупостью что то пытаешься доказать в свое оправдание... доказывая, что сам в ту муть веришь.
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15.04.2021 19:27 Відповісти
Где вас таких тупых делают, специально в питомниках разводят или вы сами плодитесь? Ты действительно такой тупой, что не умеешь читать или прикидываешься? Еще раз -- покажи мне хоть одно слово, имбецил, где я сказал что я ему верю или не верю. Я сказал -- нужно посмотреть на документы. Или дебилу смысл этих слов не доходит? И да, информация о возможном двойном гражданстве президента, есть очень общественно значимой для Украины, что я вправе посмотреть на документы об этом.
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15.04.2021 19:34 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1382542326279643140 Судя по поступающим данным Россия приступила к реализации своих угроз по оглашению документальных свидетельств двойного гражданства Владимира Зеленского, мы писали об этом 12.09.2020 г. Хроника. Операция проводится через бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.
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15.04.2021 16:12 Відповісти
таке фейкове гівно зливати може любий кацапський й прокацапський унітаз.
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15.04.2021 16:15 Відповісти
Украина тоже могла бы ввести санкции, ведь ВСУ сейчас в лучшей своей позиции.
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15.04.2021 16:14 Відповісти
это ******** такой ?
вы там поаккуратней кацапне подмахивайте,чтобы потом не аукнулось..
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15.04.2021 16:19 Відповісти
НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8980
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15.04.2021 16:18 Відповісти
Зато у братьев по пацакскому разуму, жадных германских бюргеров, появился дополнительный повод к освящению СП-2.. Нестабильность - вот, что нужно пацакам!
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15.04.2021 16:22 Відповісти
НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7954
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15.04.2021 16:28 Відповісти
Эта новость гуляет уже час в Мире,а цензор позднее зажигание...
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15.04.2021 16:28 Відповісти
НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3559 мы в общем и целом поддерживаем санкции Байдена против нашего окурка ,профессор,а Вы?
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15.04.2021 16:31 Відповісти
https://twitter.com/svecha62
А хтось заробляє на крові.

https://twitter.com/svecha62 @svecha62

Серіал "Папік" виробництва студії "Квартал-95" увійшов у ТОП-5 на російському ТБ.
Порадійте за нашого перзидента.Да,так можна було.
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15.04.2021 17:03 Відповісти
 
 