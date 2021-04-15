НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму
У НАТО відреагували на санкції США проти Росії і закликали РФ негайно припинити свою дестабілізаційну поведінку і виконувати свої міжнародні зобов'язання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві НАТО.
"Союзники по НАТО підтримують Сполучені Штати і солідарні з ними після того, як 15 квітня вони оголосили про дії у відповідь на дестабілізаційну діяльність Росії", - йдеться в повідомленні.
У НАТО зауважили, що Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізаційної поведінки, зокрема порушення суверенітету і територіальної цілісності України та Грузії, а також триваюче порушення, невиконання та обхід численних міжнародних зобов'язань, включно з Будапештським меморандумом.
"Приклади включають спробу втручання у вибори союзників, зокрема президентські вибори в США, широкомасштабні кампанії дезінформації та зловмисну кібердіяльність", - додали в НАТО.
В Альянсі також засудили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
"Ми закликаємо Росію негайно припинити свою дестабілізаційну поведінку і виконувати свої міжнародні зобов'язання. ... Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації і негайно знизити напруженість на кордонах України та в незаконно анексованому Криму", - йдеться в повідомленні НАТО.
В Альянсі додали, що НАТО залишається відкритим для періодичного, цілеспрямованого і значимого діалогу, а також для конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії роблять це можливим.
Нагадаємо, раніше США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність"
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за#бала вже ця напруга
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Депутатка «Європейської Солідарності» і медик-волонтер Яна Зінкевич стала моделлю для ляльки Barbie
не через какую лупу или микроскоп не видно !
уж больно сильно перевозбудился...
или сдрочи в туалете на портрет путена...
пускай твой зад твой дружок его щупает по привычке. перед трахом
не розуміє що я ніяк не можу носити його зад
"Колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний повідомив, що має важливі документи щодо громадянства президента Володимира Зеленського...."
".... Новые друзья - это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента. Готов предоставить документы заинтересованным патриотическим политическим силам. ..."
Уважаемые политики, кто из вас хочет войти в историю?
Будем посмотреть.
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Так еще раз для тупого -- царская недвижимость Зели в Крыму тоже фейк? И не объяснишь как и на каком законном основании он платит за неё налоги в Крыму и оплачивает текущие счета по содержанию? Я думаю граждане очень бы это хотели знать.
вы там поаккуратней кацапне подмахивайте,чтобы потом не аукнулось..
А хтось заробляє на крові.
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Серіал "Папік" виробництва студії "Квартал-95" увійшов у ТОП-5 на російському ТБ.
Порадійте за нашого перзидента.Да,так можна було.