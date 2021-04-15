УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5902 відвідувача онлайн
Новини
924 20

Рада наступного тижня може ухвалити в першому читанні законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК, - Разумков

Рада наступного тижня може ухвалити в першому читанні законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК, - Разумков

Верховна Рада може на наступному тижні прийняти в першому читанні президентський законопроєкт "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (№5369).

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо швидкості розгляду цього законопроєкту, він визначений президентом як невідкладний ... Я думаю, що на наступному тижні, якщо це буде ініційовано як позачергового засідання, він (законопроєкт про ліквідацію ОАСК., - Ред.) може бути розглянутий у першому читанні в стінах Верховної ради України ... Вийдуть терміни (на внесення альтернативних законопроєктів., - Ред.): там мінімум 14 днів, а якщо скорочена процедура - то до семи днів", - сказав Разумков.

Читайте також: ВАКС заарештував майно брата глави ОАСК Вовка Зонтова, підозрюваного в отриманні $100 тис. хабаря

При цьому він виключив можливість розгляду законопроєкту про ліквідацію ОАСК під час позачергового засідання 15 квітня.

"Ми зараз перебуваємо в затяжному режимі розгляду законопроєкту №2194 (про передачу землі громадам., - Ред.), сподіваюся найближчим часом ми його, все-таки, розглянемо. Сьогодні у нас позачергове засідання. Навряд чи хтось ще буде збирати підписи - таких звернень не було (щодо проведення ще одного позачергового засідання ВР., - Ред.) ... На цьому тижні навряд чи можливо його розглянути", - пояснив спікер.

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". Відповідно до тексту законопроекту, президент України Володимир Зеленський пропонує замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням у Києві

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.

Автор: 

ВР (15045) ліквідація (4081) Разумков Дмитро (1528) Окружний адмінсуд Києва (539)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
А такое чувство, что эта команда каждый день своими действиями просит - Выгоните нас, сами не можем уйти, Беня прибьет.
показати весь коментар
15.04.2021 16:04 Відповісти
+4
Они вывески меняют и кровати передвигают.
показати весь коментар
15.04.2021 16:05 Відповісти
+2
ОАСК подождет, давайте законопроэкт о ликвидации зеленского лучше
показати весь коментар
15.04.2021 16:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОАСК подождет, давайте законопроэкт о ликвидации зеленского лучше
показати весь коментар
15.04.2021 16:00 Відповісти
А такое чувство, что эта команда каждый день своими действиями просит - Выгоните нас, сами не можем уйти, Беня прибьет.
показати весь коментар
15.04.2021 16:04 Відповісти
ОАСК ліквідують, а суд ОП створять і сіддєю Вовком. Це не жарт, щоб ви знали.
показати весь коментар
15.04.2021 16:00 Відповісти
Чо этого волка кто-нибудь не выкрадет как чавуса ?
показати весь коментар
15.04.2021 16:04 Відповісти
Не інститути державні потрібно ліквідовувати, а корупціонерів, зрадників та ворів. Бо так скоро і до верховної ради і ОП можна дійти. А там і державу ліквідувати.
показати весь коментар
15.04.2021 16:02 Відповісти
Так вони партнерам на заході скажуть «бачите, ось ми боремось з корупцією», дайте ще грошей і ідіть воюйте за нас, бо ви все це почали, а нас залишіть в покої-ось і вся політика зелохів.
показати весь коментар
15.04.2021 16:16 Відповісти
ну за кордоном же не дурні, там добре знають де корупція, не в назві, не в установі, а влюдях, а тут цирк влаштовують - ліквідуємо суд і буде типа порядок.
показати весь коментар
15.04.2021 18:02 Відповісти
Рада наступного тижня може ухвалити в першому читанні законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК, - Разумков - Цензор.НЕТ 8649
показати весь коментар
15.04.2021 18:50 Відповісти
Один суд ліквідують, а інший сформують. В чому тут користь для країни? Що корисного було зроблено, що дало цій країні якусь перспективу за весь цей час?
показати весь коментар
15.04.2021 16:04 Відповісти
Они вывески меняют и кровати передвигают.
показати весь коментар
15.04.2021 16:05 Відповісти
Пробито очередное дно! Форумчане поддерживают ОАСК.
показати весь коментар
15.04.2021 16:11 Відповісти
Чому ви всіх рахуєте за дурників? Справа не в суді, а в процедурі ліквідації суда, що нелегально!
показати весь коментар
15.04.2021 16:13 Відповісти
Петя уже пробовал "легально". И шо?
показати весь коментар
15.04.2021 16:16 Відповісти
Пшел нах.
показати весь коментар
15.04.2021 16:17 Відповісти
браво! ликвидируйте!
с последующем припровождением Окружного административного суда города Киева" в КПЗ к деду Лукъяну в общую камеру.https://censor.net/ru/n3259946
показати весь коментар
15.04.2021 16:13 Відповісти
Ога-ога, а в новому суді будуть ті самі судді і як називається цей процес? Чому ви рахуєте інших людей ідіотами?
показати весь коментар
15.04.2021 16:14 Відповісти
я так не рахую але кожному ... мріється бути освідченим у цоьму питанні й оголошувати дурні відповіді.
показати весь коментар
15.04.2021 16:34 Відповісти
Хоть так, чем никак. Судейская мафия так разрослась, что высшая квалификационная комиссия судей Украины вынесла предупреждение судьи ВАКС за разрешение обыска в этом ОАСК.
показати весь коментар
15.04.2021 16:18 Відповісти
https://lb.ua/pravo/2021/04/14/482338_zelenskiy_zaproponuvav_zamist.html Зеленський запропонував замість ОАСК створити КМОАС

https://censor.net/ru/news/3259414/sudyam_oask_posle_ego_likvidatsii_predlojat_perevestis_v_novyyi_sud_sluga_naroda_venislavskiyi
показати весь коментар
15.04.2021 16:26 Відповісти
Мабуть на черзі ліквідація всіх судів.
Залишиться один незалежний - РНБО.
Настуна санкці буде - заборона українцям дихати повітрям.
показати весь коментар
15.04.2021 16:50 Відповісти
 
 