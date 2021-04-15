Рада наступного тижня може ухвалити в першому читанні законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК, - Разумков

Верховна Рада може на наступному тижні прийняти в першому читанні президентський законопроєкт "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (№5369).

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо швидкості розгляду цього законопроєкту, він визначений президентом як невідкладний ... Я думаю, що на наступному тижні, якщо це буде ініційовано як позачергового засідання, він (законопроєкт про ліквідацію ОАСК., - Ред.) може бути розглянутий у першому читанні в стінах Верховної ради України ... Вийдуть терміни (на внесення альтернативних законопроєктів., - Ред.): там мінімум 14 днів, а якщо скорочена процедура - то до семи днів", - сказав Разумков.

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При цьому він виключив можливість розгляду законопроєкту про ліквідацію ОАСК під час позачергового засідання 15 квітня.

"Ми зараз перебуваємо в затяжному режимі розгляду законопроєкту №2194 (про передачу землі громадам., - Ред.), сподіваюся найближчим часом ми його, все-таки, розглянемо. Сьогодні у нас позачергове засідання. Навряд чи хтось ще буде збирати підписи - таких звернень не було (щодо проведення ще одного позачергового засідання ВР., - Ред.) ... На цьому тижні навряд чи можливо його розглянути", - пояснив спікер.

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". Відповідно до тексту законопроекту, президент України Володимир Зеленський пропонує замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням у Києві

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.