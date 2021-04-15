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Новини Коронавірус і карантин
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Тривала гіпертермія - показник для госпіталізації хворого на COVID-19. Потрібно звертатися всюди, поки не знайдеться місце в лікарні, - лікар-пульмонолог Цімбота

Тривала гіпертермія - показник для госпіталізації хворого на COVID-19. Потрібно звертатися всюди, поки не знайдеться місце в лікарні, - лікар-пульмонолог Цімбота

В питанні госпіталізації пацієнтів з коронавірусом необхідно враховувати сатурацію, наявність хронічних захворювань і температурні показники хворого.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла координатор COVID-центру КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Новака", позаштатний пульмонолог Закарпатської області Оксана Цімбота.

"Перш за все орієнтуємося на сатурацію. Якщо вона менше 93, хворий має бути в стаціонарі. Також може бути, що сатурація нормальна, але людина має хронічні хвороби, і вони в стадії загострення. Тобто людина потребує лікування в спеціалізованому відділенні або у відповідного фахівця, а пацієнт не може туди звернутися, тому що заразний", - підкреслює лікар.

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Вона також уточнила, що ще один із показників для госпіталізації - тривала гіпертермія.

"Це все має адекватно вирішувати сімейний лікар. Оцінити стан пацієнта, подивитися аналізи", - додала фахівець.

Крім цього Цімбота також пояснила, як потрібно діяти, якщо хворий потребує госпіталізації, проте вільних місць у лікарні немає.

"Це важке питання. Ми були в такій ситуації. Але я вважаю, що варто звертатися всюди, поки знайдеться місце в лікарні, хоча б у коридорі, але не залишати людину помирати вдома! Якщо в міських медустановах немає місць, треба везти в районні. У нас так було, коли людей, що живуть в Ужгороді, везли в районні лікарні. Але везли! Це має вирішити служба екстреної медичної допомоги. Вони бачать по системі, де і скільки є ліжок.

Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Нужно обращаться везде, пока не найдется место в больнице???!!!! То есть, садитесь в маршрутку и гасайте по больницам! А может где то Вы кому то будете нужны... Сдурели, ***, совсем!
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15.04.2021 16:41 Відповісти
+2
Новое слово выучили - продолжают запугивать.
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15.04.2021 16:31 Відповісти
+2
Пульмонолог говорит об обязательной госпитализации, а я вспоминаю как повалили пневмонии в прошлом году и скорые помощи не могли устроить в больницы больных, их не принимали, многие больные лечились дома самостоятельно, состояние ухудшалось и они умирали на дому или их брали в больницы перед смертью. И Степанова эта ситуация не волновала, а тут пульмонолог говорит, бейтесь лбом в любую больницу пока не примут. Хорошая рекомендация, вот бы Степанов зачухался и дал распоряжение и больных принимать и обеспечить больницы кислородом, чтобы тяжелые больные могли дышать, а не умирать без кислорода. Но Степанов у нас - доктор СМЕРТЬ, и Рада его поставила для геноцида, а не для медицинских вопросов, поэтому от Степанова ничего не узнаем и не получим для лечения больных.
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15.04.2021 16:55 Відповісти
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А причем тут тепловой удар до короно вириса?
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15.04.2021 16:26 Відповісти
шо инфекционисты голубовские, что пульмонологи, что санитар-степанов. Всех видимо набирают по объявлению...
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15.04.2021 16:27 Відповісти
Пульмонолог говорит об обязательной госпитализации, а я вспоминаю как повалили пневмонии в прошлом году и скорые помощи не могли устроить в больницы больных, их не принимали, многие больные лечились дома самостоятельно, состояние ухудшалось и они умирали на дому или их брали в больницы перед смертью. И Степанова эта ситуация не волновала, а тут пульмонолог говорит, бейтесь лбом в любую больницу пока не примут. Хорошая рекомендация, вот бы Степанов зачухался и дал распоряжение и больных принимать и обеспечить больницы кислородом, чтобы тяжелые больные могли дышать, а не умирать без кислорода. Но Степанов у нас - доктор СМЕРТЬ, и Рада его поставила для геноцида, а не для медицинских вопросов, поэтому от Степанова ничего не узнаем и не получим для лечения больных.
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15.04.2021 16:55 Відповісти
Новое слово выучили - продолжают запугивать.
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15.04.2021 16:31 Відповісти
Хапонёшь - прозреешь.
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15.04.2021 16:42 Відповісти
Де Ви знайшли вираз "тепловой удар " в статті?
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15.04.2021 17:25 Відповісти
тепловой удар один из видов гипертермии, солнечный удар или тепловой в большинстве случаев, грубо говоря перегрев. При чем тут корона? Я не медик, но когда грипон или ОРВИ, и температурит это немножко другое...
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15.04.2021 21:23 Відповісти
гипер - повышеный, термия - температура. я наверна не правильно контекст понял...
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15.04.2021 21:31 Відповісти
Добре, що розібралися. Я поважаю людей, які мають мужність визнавати свої помилки і виправляти їх.
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15.04.2021 21:39 Відповісти
У меня сатурация до 82 падала и ничего, дома спокойно перекашлял.
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15.04.2021 16:29 Відповісти
Ага, у меня до 90 только - в туалет посцать сил сходить небыло.
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15.04.2021 16:32 Відповісти
Ну тяжеловато было, но терпимо.
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15.04.2021 16:34 Відповісти
Нужно искать места?
А в Конча Заспе у борцуна, аж до мастера спирта, Вавы можно место найти?
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15.04.2021 16:34 Відповісти
Нужно обращаться везде, пока не найдется место в больнице???!!!! То есть, садитесь в маршрутку и гасайте по больницам! А может где то Вы кому то будете нужны... Сдурели, ***, совсем!
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15.04.2021 16:41 Відповісти
"лікар-пульмонолог Цімбота"- цімбор це дружбак ,по закарпутьськи! оксана по дружбі позаштатний https://www.youtube.com/watch?v=5FIza2tjHJg пулМаноЛох !
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15.04.2021 17:40 Відповісти
внештатный пульмонолог Закарпатской области))) ржака от этого дебилья с соплями. Я кстати внештатный секретарь Байдена. Есть тут кто еще моего уровня?
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15.04.2021 18:14 Відповісти
вибачаюсь, але шановна пульмонологша несе нісенітнесю...
яка нахер сатурація менш 93 має відношення до невідкладної шпиталізації?
стан хворого, ось що голвне, а не інструментальні методи обстеження
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15.04.2021 20:35 Відповісти
"Це все має адекватно вирішувати сімейний лікар. Оцінити стан пацієнта, подивитися аналізи", - додала фахівець.Джерело: https://censor.net/ua/n3259950
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15.04.2021 21:40 Відповісти
 
 