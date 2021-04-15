Тривала гіпертермія - показник для госпіталізації хворого на COVID-19. Потрібно звертатися всюди, поки не знайдеться місце в лікарні, - лікар-пульмонолог Цімбота

В питанні госпіталізації пацієнтів з коронавірусом необхідно враховувати сатурацію, наявність хронічних захворювань і температурні показники хворого.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла координатор COVID-центру КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Новака", позаштатний пульмонолог Закарпатської області Оксана Цімбота.

"Перш за все орієнтуємося на сатурацію. Якщо вона менше 93, хворий має бути в стаціонарі. Також може бути, що сатурація нормальна, але людина має хронічні хвороби, і вони в стадії загострення. Тобто людина потребує лікування в спеціалізованому відділенні або у відповідного фахівця, а пацієнт не може туди звернутися, тому що заразний", - підкреслює лікар.

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Вона також уточнила, що ще один із показників для госпіталізації - тривала гіпертермія.

"Це все має адекватно вирішувати сімейний лікар. Оцінити стан пацієнта, подивитися аналізи", - додала фахівець.

Крім цього Цімбота також пояснила, як потрібно діяти, якщо хворий потребує госпіталізації, проте вільних місць у лікарні немає.

"Це важке питання. Ми були в такій ситуації. Але я вважаю, що варто звертатися всюди, поки знайдеться місце в лікарні, хоча б у коридорі, але не залишати людину помирати вдома! Якщо в міських медустановах немає місць, треба везти в районні. У нас так було, коли людей, що живуть в Ужгороді, везли в районні лікарні. Але везли! Це має вирішити служба екстреної медичної допомоги. Вони бачать по системі, де і скільки є ліжок.