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Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції

Посла США викликали на

Посол США в Москві викликаний в МЗС РФ у зв'язку з введенням США нових санкцій проти Росії.

Про це заявила в четвер офіційна представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"У МЗС Росії викликаний посол США. Ми поділимося з вами додатковою інформацією за підсумками цієї розмови, який буде для американської сторони важким", - сказала вона на брифінгу.

Захарова також анонсувала "невідворотну" відповідь Москви на нові санкції Вашингтона. "Подібна агресивна поведінка, безумовно, отримає рішучу відсіч, відповідь на санкції буде невідворотною", - запевняє вона.

Також читайте: НАТО підтримало санкції США проти РФ: Закликаємо Росію негайно знизити напруженість на кордонах України та в окупованому Криму

У властивій РФ манері відповідальність за погіршення відносин між Росією і США Захарова переклала на американську сторону.

"У Вашингтоні повинні усвідомити, що за деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися. Відповідальність за те, що відбувається цілком лежить на США", - підкреслила Захарова.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 квітня США ввели нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність".

Автор: 

посол (1108) росія (66070) санкції (12113) США (23410) Захарова Марія (360)


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Топ коментарі
+68
Посол США вызван на "тяжелый разговор" в МИД РФ. Наш ответ будет неотвратимым, придется расплачиваться за деградацию отношений, - Захарова о новых санкциях - Цензор.НЕТ 5226
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15.04.2021 16:34 Відповісти
+55
И пиво возьму, трезвым на рожу Захаровой смотреть невозможно.
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15.04.2021 16:32 Відповісти
+44
Посол США вызван на "тяжелый разговор" в МИД РФ. Наш ответ будет неотвратимым, придется расплачиваться за деградацию отношений, - Захарова о новых санкциях - Цензор.НЕТ 7643
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15.04.2021 16:36 Відповісти
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Буде робити жорсткий мін'єт???
Хай рот з хлоркою помиє...
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15.04.2021 18:10 Відповісти
Захарова также анонсировала "неотвратимый" ответ Москвы на новые санкции Вашингтона. "Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор Источник: https://censor.net/ru/n3259955

БОЛОТЯНА ДЕРЖАВА НАНОСИТЬ УДАР У ВІДПОВІДЬ
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15.04.2021 18:17 Відповісти
Невдобно вийшло. Після дзвінка Байдена пуцину вся кацапські пропчгандонська зграя в екстазі загулялої суки заявила про вибачення і покаяння Байдена перед ******. А тут раз - і "прінуждєніє к міру", ботоксного недонаполійона. 😊
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15.04.2021 18:20 Відповісти
Неотвратимый ответ и тяжелый разговор, по всей вероятности будет состоять в том, что Захарова теперь на работе, перед разговорами с американцами, будет кушать не бурбон, а самогон (или "Боярышник").
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15.04.2021 18:20 Відповісти
Да, как-то так сложилось: и пироксидная блондинка, и гидролизная пьянь...
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16.04.2021 06:09 Відповісти
Почему вы нас не любите? А ну быстренько полюбили нас, а не то заставим вас нас любить! У нас есть танки и искандеры, у нас есть ядреная бомба! НАС НЕ ВОЗМОЖНО НЕ ЛЮБИТЬ!
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15.04.2021 18:25 Відповісти
Дура, водки нет, вали домой и будет тебе там расплата)))
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15.04.2021 18:26 Відповісти
Деградація "отношєній"? Скоріше, деградація лаптєстана як такого
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15.04.2021 18:27 Відповісти
Боже! Америку збережи від "невідворотної, рішучої" відповіді машки-рашки!
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15.04.2021 18:38 Відповісти
Так я не понял, им там чё, не плевать на санкции ?
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15.04.2021 18:41 Відповісти
Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції - Цензор.НЕТ 6922
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15.04.2021 19:02 Відповісти
будут пугать Посла Члениным, специально из мавзолея притаранят
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15.04.2021 19:02 Відповісти
Лякатимуть одразу двома...

Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції - Цензор.НЕТ 6862
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16.04.2021 00:44 Відповісти
Яка гарна пара))
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16.04.2021 06:40 Відповісти
Не совсем..Ленин пассивный ********, а ***** педофил...
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16.04.2021 07:20 Відповісти
ты своей пи.дой даже не расплатишься, некудышняя ты мразь...
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15.04.2021 19:37 Відповісти
Кому вона треба?.....
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15.04.2021 20:50 Відповісти
Байдену и Псаки счета заблокируют в Сбербанке
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16.04.2021 16:05 Відповісти
Гороха хватит?
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15.04.2021 19:38 Відповісти
иди деньги собирай, чечне дань платить нужно вовремя.....
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15.04.2021 19:39 Відповісти
на письку соли насыпте, москали проклятые
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15.04.2021 19:41 Відповісти
похоже, доллар все таки будет по 100 рублей.
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15.04.2021 19:42 Відповісти
як мінімум
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15.04.2021 20:51 Відповісти
Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції - Цензор.НЕТ 3355.
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15.04.2021 19:43 Відповісти
Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції - Цензор.НЕТ 2325
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15.04.2021 20:16 Відповісти
Оооооо .... деградантка подала голос
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15.04.2021 19:50 Відповісти
На паРаші вибухнуло...

Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції - Цензор.НЕТ 4397
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15.04.2021 19:56 Відповісти
Не понял, почему тяжелый разговор? Я,так понимаю, благодарить будут за полезные санкции, которые, все знают, только на пользу
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15.04.2021 20:01 Відповісти
Мстя будет ужасной...
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15.04.2021 20:10 Відповісти
Даааааааааааа, Машка,тобі найважче:і бізнес, і діти, і хатинка-все в ненависній Великій Америці!!!!!!
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15.04.2021 20:17 Відповісти
"Ответ наш будет неотвратимым.." Господи, убереги расею от неотвратимого ответа США..
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15.04.2021 20:34 Відповісти
ни в коем случае, кацапы должны получить сполна.
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15.04.2021 20:57 Відповісти
Господи, убереги расею... ©
А навіщо?
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16.04.2021 00:48 Відповісти
Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції - Цензор.НЕТ 3822
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15.04.2021 20:55 Відповісти
Какая-то пиццикато...
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16.04.2021 06:52 Відповісти
Президент США тільки слово сказав :"Убивця!",а в путі вже з дупи по ногах потекло....вибачте але цей низькорослий маразматик може накоїти біди
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15.04.2021 20:56 Відповісти
Відповідь може бути тільки одна, визвати посла і коли він буде заходити в офіс міністерства зовнішніх відносих країни нападу РФ, то разом із Мєріним Лавром навалити дві купи прямо на вході і виключити світло, щоб вступив. Ось і вся відповідь.
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15.04.2021 21:07 Відповісти
Посол визваний на нєотвратімий мінєт....
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15.04.2021 21:54 Відповісти
Два варіанти: попісяти на черевик або в карман, звісно ж, собі... Я правильно розумію Хаюбеєву?!!
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15.04.2021 22:18 Відповісти
В ходе тяжелого разговора для. МИД РФ ответ посла будет следующим: вопрос сосать ху@лу или не сосать, даже не стоит.
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15.04.2021 22:19 Відповісти
Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції - Цензор.НЕТ 7006
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15.04.2021 23:07 Відповісти
Да уж. Американской стороне будет тяжело не засмеяться.
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15.04.2021 23:43 Відповісти
стесняюсь спросить: "тяжелый для какой стороны?"
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15.04.2021 23:50 Відповісти
воронеж....
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15.04.2021 23:54 Відповісти
Захарова скаже ''Пабєда!!!'' , а посол США ''- Знімай труси біжи до дєда!!!''.
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16.04.2021 00:42 Відповісти
"Захарова также анонсировала "неотвратимый" ответ Москвы на новые санкции Вашингтона"

Шо, чизбургеры давить будут?
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16.04.2021 01:44 Відповісти
Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым", - уверяет Захарова

Ржу не могу. Они никак не могут забыть, что давно не СССР.Источник: https://censor.net/ru/n3259955
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16.04.2021 04:22 Відповісти
Вместо того чтобы вести себя по-людски, налаживать добрые и взаимовыгодные отношения между соседями Кремль предпочитает бряцать оружием. и захватывать чужие территории, которые им в общем то не нужны. Лишь бы навредить и показать "какие мы страшные"
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16.04.2021 04:27 Відповісти
Вы этот ****** видели?чистый прыдурок.
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16.04.2021 06:35 Відповісти
Эпизод V: Империя наносит ответный удар
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16.04.2021 07:44 Відповісти
«Если бы ты только знал мощь Тёмной стороны. Оби-Ван не сказал тебе, что случилось с твоим отцом?»
«Он многое сказал! Ты убил моего отца!»
«Нет. Я - твой отец».
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16.04.2021 07:48 Відповісти
Машка Захарова й сама вийшла на перший рядок боротьби с США. Непрані декільк тижнів труси, Немите стільки ж тіло. Кілометровий вихлоп від бояри, чесночна відрижка, сморід гнилих (за кацапською звичкою) зубів. Дійсно. Розмова у посла США вийшла "тяжкою". КАЦАПСТАН відповів на санкції.
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16.04.2021 08:33 Відповісти
Машка обкололась ботоксом и стала неотвратима.
Американский посол на "тяжёлом разговоре" скажет: "Лавров, да посол ты, и ты посла.".
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16.04.2021 09:28 Відповісти
бололайка тры струна я хозяин вся улус..мы кокошник вам не отправим
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16.04.2021 14:29 Відповісти
Та клали Штати з великим прибором на цю парашу з її разгаворами. А ця тупа кацапська курка нехай краще калінку-малінку урєже,бо ні на що інше вона не здатна.
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16.04.2021 15:37 Відповісти
Яка вона страшна!
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16.04.2021 16:04 Відповісти
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