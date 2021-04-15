Посла США викликали на "важку розмову" в МЗС РФ. Наша відповідь буде невідворотною, доведеться розплачуватися за деградацію відносин, - Захарова про нові санкції
Посол США в Москві викликаний в МЗС РФ у зв'язку з введенням США нових санкцій проти Росії.
Про це заявила в четвер офіційна представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"У МЗС Росії викликаний посол США. Ми поділимося з вами додатковою інформацією за підсумками цієї розмови, який буде для американської сторони важким", - сказала вона на брифінгу.
Захарова також анонсувала "невідворотну" відповідь Москви на нові санкції Вашингтона. "Подібна агресивна поведінка, безумовно, отримає рішучу відсіч, відповідь на санкції буде невідворотною", - запевняє вона.
У властивій РФ манері відповідальність за погіршення відносин між Росією і США Захарова переклала на американську сторону.
"У Вашингтоні повинні усвідомити, що за деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися. Відповідальність за те, що відбувається цілком лежить на США", - підкреслила Захарова.
Як повідомлялося, сьогодні, 15 квітня США ввели нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність".
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А навіщо?
Шо, чизбургеры давить будут?
Ржу не могу. Они никак не могут забыть, что давно не СССР.Источник: https://censor.net/ru/n3259955
«Он многое сказал! Ты убил моего отца!»
«Нет. Я - твой отец».
Американский посол на "тяжёлом разговоре" скажет: "Лавров, да посол ты, и ты посла.".