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Від сьогодні в Києві дозволено монтаж літніх майданчиків у закладах харчування, - КМДА

Від сьогодні в Києві дозволено монтаж літніх майданчиків у закладах харчування, - КМДА

Майданчики зараз не можуть приймати відвідувачів через суворий карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє департамент промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації.

"Однак варто зазначити, що зараз літні майданчики не можуть приймати відвідувачів, адже згідно з протиепідемічними обмеженнями, чинними в столиці, заклади громадського харчування працюють тільки навинос і доставку", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що Київрада розширила пільги і преференції для малого і середнього бізнесу, який постраждав через пандемію. Зокрема, в період дії карантинних обмежень зменшений розмір пайової участі власникам майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, в тому числі сезонних і відкритих (літніх) майданчиків. Внесок становитиме одну гривню, незалежно від розміру пайової участі, визначеного в договорах.

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КМДА (2379) Київ (19663) ресторани (336)


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А зачем их монтировать? Тут все ноют что локдаун убил экономику и денег нет. Хотя в прошлом году тоже писали что хлебушек не за что купить а потом очереди за шмотками выстроились и в ресторанах мест не было..
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15.04.2021 16:39 Відповісти
кароче, монтируют мини-ринги, шобы мэр остался доволен
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15.04.2021 17:22 Відповісти
 
 