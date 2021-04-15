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"У найкоротші терміни хочемо виготовити дослідний зразок важкої БМП "Вавілон", - генкоструктор ІГ "Арей" Степанов. ФОТО

ТОВ "Інженерна група "Арей" в межах державного оборонного замовлення Міністерства оборони розробило важку бойову машину піхоти "Вавілон" і займається виготовленням дослідного зразка.

Про це повідомив генеральний конструктор Інженерної групи "Арей" Сергій Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОПК.

"При розробці БМПВ "Вавілон" нашою командою, окрім вогневих характеристик, які залежать виключно від замовника, у якості пріоритетів визначені – маневреність, захищеність, поінформованість, модульність, зручність, максимальна безпечність при експлуатації, а також її технологічність за нинішнього стану промисловості України", - розповів Степанов.

Для максимальної захищеності машини застосовується принцип рознесеного бронювання і найновіші досягнення в матеріалознавстві при створенні спеціальних міжшарових бронезаливок. Передбачено встановлення захисних екранів і решіток. Протимінний захист днища гарантується не лише його конструкцією, але й додатково — за рахунок пластів акумуляторних батарей і спеціальних порожнин. Результат: на всіх етапах випробування обстрілом ця нова конструкція корпусу і додаткового захисту пройшла успішні випробування. Вона вже може використовуватись на інших зразках бронетехніки.

У найкоротші терміни хочемо виготовити дослідний зразок важкої БМП Вавілон, - генкоструктор ІГ Арей Степанов 01

Маневреність машини забезпечується розробленою силовою установкою з електрообладнанням. При повній бойовій масі машини у 36 т, силова установка за необхідності здатна видавати 1088 к.с. Тобто, питома потужність машини – більше 30 к.с./т, що забезпечує їй максимальну маневреність на полі бою.

Екіпажу БМПВ "Вавілон" забезпечено найвищий рівень поінформованості. Нами розроблені оптичні пристрої, високоточні приводи наведення і позиціювання для принципово нової цифрової системи управління вогнем, розширені можливості якої значно підвищують рівень ситуативної обізнаності командира та екіпажу і максимально забезпечують виявлення, супроводження та враження цілі. На машині встановлено необхідну кількість пристроїв, що забезпечують екіпаж інформацією про ситуацію навколо машини і стан самої машини. За внутрішній стан відповідає центральний обчислювальний блок, який виводить на монітори відповідну інформацію і видає рекомендації щодо подальших дій. Аналіз навколишнього простору здійснюють пристрої спостереження: оптичні оглядові прилади і телевізійні камери кругового огляду, прицільно-пошукові й інші прилади для визначення і запобігання загрозам.

У найкоротші терміни хочемо виготовити дослідний зразок важкої БМП Вавілон, - генкоструктор ІГ Арей Степанов 02

При створенні БМПВ "Вавілон" застосовано принцип "командної централізації". Тобто, все встановлене на машину обладнання підключається до центрального обчислювального блоку Інформаційно-керуючого комплексу. Для складних систем (як наприклад, система управління вогнем) застосовані підструктурні блоки, які, в свою чергу, підключені до центрального. Така ієрархія побудови дозволяє виконувати самодіагностику всієї машини, визначати її працездатність, контролювати дані про стан її вузлів, видавати управляючі команди, а також зберігати в архіві і готувати до передачі іншим користувачам поточною інформацію. Єдиний комплекс управління об’єднує у собі всі системи машини, пульти управління і введення команд, навігацію, зв’язок, дозволяє обмінюватися поточною інформацією із зовнішніми користувачами і робить машину повноцінним учасником бойової операції.

За будь-яких обставин зберігається керованість машини. Для цього всі виконавчі пристрої мають взаємодоповнюючі механізми управління: механічний, (дублюючий); електричний і дистанційно керований.

У найкоротші терміни хочемо виготовити дослідний зразок важкої БМП Вавілон, - генкоструктор ІГ Арей Степанов 03

Модульність і відкрита архітектура побудови машини дає можливість оперативної заміни або зміни вузлів і агрегатів. Це, в першу чергу, стосується навісних броньованих модулів, за допомогою яких можна змінювати рівень захисту і відновлювати захищеність навіть в польових умовах. Такий підхід дозволяє також оперативно застосовувати заміну різних типів баштових модулів, озброєння й різних вузлів. Це, в свою чергу, розширює тактичні можливості БМПВ при виконанні оперативних завдань, а також спрощує проведення регламентних робіт і ремонту.

Машина розробляється з можливістю використання існуючих ходових танків Т-64 та Т-84. У найближчих планах – розробка модернової оригінальної універсальної ходової, яка може використовуватись при розробці перспективного українського танка і сімейства бойових та інженерних машин. 

Автор: 

військово-промисловий комплекс (285) оборона (4831) Степанов Сергій (2)


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Топ коментарі
+34
Удачи вам, парни!
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15.04.2021 16:51 Відповісти
+12
Слава Українським розробникам. Тричі!!!
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15.04.2021 17:03 Відповісти
+6
Куда дели образец опытной тяжелой БМП "Азовец".
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15.04.2021 16:54 Відповісти
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Удачи вам, парни!
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15.04.2021 16:51 Відповісти
Только вот вопрос зачем "В кратчайшие сроки хотим изготовить опытный образец...." если никто его закупать не будет (вне зависимости от полученных ТТХ). Клоуны не собираются закупать ни Нептун, ни Ольху....при том, что ими, им все уши прожужжали, а тут какой то "опытный образец"
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15.04.2021 18:03 Відповісти
"У найкоротші терміни хочемо виготовити дослідний зразок важкої БМП "Вавілон", - генкоструктор ІГ "Арей" Степанов - Цензор.НЕТ 8763
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15.04.2021 21:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4aGdq-DiD08 БМП "Вавилон"
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15.04.2021 16:53 Відповісти
Начал смотреть видео, но как только услышал "характеристики превосходят иностранные аналоги", сразу выключил.
Трудно доверять производителю, у которого нет даже элементарной скромности.
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15.04.2021 16:58 Відповісти
Ну то такое...А проект действительно сильный.
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15.04.2021 17:00 Відповісти
как раз тот случай когда аналогов действительно очень мало . разве что только израильские тяжелые БМП ну и москали чего то там пилят ( в основном бюджет )
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15.04.2021 18:48 Відповісти
Такие заявления, обычно делают по результатам испытаний, а не на стадии создания опытного образца.
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15.04.2021 19:03 Відповісти
Частично согласен,недоверие есть...Главная проблема наших ВСУ - полный провал в ВОЗДУХЕ,сейчас у кого сильное ПВО,тот и выиграет войну. Хотя если люди занимаются созданием новой техники,то и флаг им в руки,была-бы польза для ДЕРЖАВИ...
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16.04.2021 05:03 Відповісти
Куда дели образец опытной тяжелой БМП "Азовец".
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15.04.2021 16:54 Відповісти
делают одни и те же люди . не удивлюсь если окажется что Азовца разобрали и на его базе делают опытный образец Вавилона
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15.04.2021 17:59 Відповісти
Мне этот "вавилон" до боли напоминает оду из модификаций БМПВ-64, и тоже на базе шасси танка Т-64
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15.04.2021 18:11 Відповісти
Должно быть не плохо! Что скажут знающие по технике?
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15.04.2021 16:54 Відповісти
Тут таких нет Здесь только те, которые знают, что Зе шмаркля, а голосовали за него зедебилы. А насчёт техники - это, наверное, на других сайтах знают
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15.04.2021 17:22 Відповісти
А Игорек?! Тут есть все что он любит и гусеницы и броня...только ракет не хватает
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15.04.2021 18:13 Відповісти
Замість Ігора Л чекаємо на бенефіс експерта Сулими І.
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15.04.2021 21:51 Відповісти
Удельная мощность почти на 7л.с./т больше чем у БМП 1,2,значит скорость по шоссе более 70км/ч,а ср. по гр.дороге ок. 45км/ч., улучшена маневренность.Вооружение можно было установить посолиднее, ни чем не уступающее россиянской БМП-3(100мм пушка-пусковая установка+30мм.автоматическая ).Над немецкой БМП"Мардер"и штатовской"Бредли"действительно имеет превосходство,но те, как-бы, уже считаются ветеранами..
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15.04.2021 17:39 Відповісти
Вы лучше скажите, чем Вавилон, отличается от БМПВ-64 выпущенной в 2005 году?
То же шасси (от Т-64), то же вооружение, та же мощность двигателя (1000 л.с.), скорость кстати до 75 км/ч. И кстати БМПВ-64 с активной защитой, а Вавилон - нет!!!
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15.04.2021 18:19 Відповісти
Слишком много красивых слов. Подозрительно.
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15.04.2021 17:00 Відповісти
Слава Українським розробникам. Тричі!!!
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15.04.2021 17:03 Відповісти
слабо верится
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15.04.2021 17:15 Відповісти
я бы на месте мацкалей сильно трепетал, когда такая силища на испытания пойдет, ставлю на то, шо ета вундервафля покажет мацкалям, где раки зимуют
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15.04.2021 17:19 Відповісти
Цена?
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15.04.2021 17:23 Відповісти
Вопрос в том, сколько это будет стоить, а то наш БМ Оплот тоже хорош, только денег на его производство нет...
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15.04.2021 17:25 Відповісти
А зачем провластной"зелени"деньги мимо своего кармана на какой-то "Оплот"вытрачивать..? Они со своим главковерхом мечтают что Запад с дядюшкой Сэмом, в случае чего, и так помогут,..Мечтатели бл..н..
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15.04.2021 17:48 Відповісти
Пффф . У Зели стул с подогревом, от это круть
"В кратчайшие сроки хотим изготовить опытный образец тяжелой БМП "Вавилон", - генкоструктор ИГ "Арей" Степанов - Цензор.НЕТ 7724
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15.04.2021 17:30 Відповісти
Мне кажется все это секретная информация и не должна быть в открытом доступе.
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15.04.2021 18:59 Відповісти
скільки ракет птрк буде достатньо, щоби зробити з цього витвору "братську могилу"? Подібні "авто" можуть бути гарні десь у пустелях, безкрайніх ланах...В країні посадки, яри, холми, густозаселенні міста...
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15.04.2021 19:17 Відповісти
непробиваемой техники нет , птуром можно завалить любую БМ в лоб ( при условии если попадешь ) , ты предлагаешь вобще ниче не делать ?
а в городской застройке , если БМ прикрыта - то замахаешся ее сжечь , про рпг на крышах пишут только диванные
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15.04.2021 20:12 Відповісти
робити техніку, пристосовану для бойових дій в умовах ланшафту країни та протидії ворогу, котрий має чисельну та технічну перевагу. Наприклад: прилаштовувати тіж самі кулемети на шасі типу баггі...
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15.04.2021 21:52 Відповісти
чудова новина
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15.04.2021 20:50 Відповісти
Така нахзва як ніби "Вовілом". Це що, ломка у Вови, чи Вова з ломом йде на війну?
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15.04.2021 21:03 Відповісти
Вавівлом?
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15.04.2021 21:53 Відповісти
На 7 рік війни тільки хотім ізготовіть. ВОВА ІДИ У ВІДСТАВКУ.
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15.04.2021 21:27 Відповісти
Зачем??В мире никто не морочится с разработкой бронерухляди.Делают модернизацию,не более.Тяжелый танк беззащитен перед современными средствами поражения.Деньги на ветер и в карман,ничего не меняется в этой стране
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15.04.2021 21:59 Відповісти
 
 