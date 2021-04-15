"У найкоротші терміни хочемо виготовити дослідний зразок важкої БМП "Вавілон", - генкоструктор ІГ "Арей" Степанов. ФОТО

ТОВ "Інженерна група "Арей" в межах державного оборонного замовлення Міністерства оборони розробило важку бойову машину піхоти "Вавілон" і займається виготовленням дослідного зразка.

Про це повідомив генеральний конструктор Інженерної групи "Арей" Сергій Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОПК.

"При розробці БМПВ "Вавілон" нашою командою, окрім вогневих характеристик, які залежать виключно від замовника, у якості пріоритетів визначені – маневреність, захищеність, поінформованість, модульність, зручність, максимальна безпечність при експлуатації, а також її технологічність за нинішнього стану промисловості України", - розповів Степанов.

Для максимальної захищеності машини застосовується принцип рознесеного бронювання і найновіші досягнення в матеріалознавстві при створенні спеціальних міжшарових бронезаливок. Передбачено встановлення захисних екранів і решіток. Протимінний захист днища гарантується не лише його конструкцією, але й додатково — за рахунок пластів акумуляторних батарей і спеціальних порожнин. Результат: на всіх етапах випробування обстрілом ця нова конструкція корпусу і додаткового захисту пройшла успішні випробування. Вона вже може використовуватись на інших зразках бронетехніки.

Маневреність машини забезпечується розробленою силовою установкою з електрообладнанням. При повній бойовій масі машини у 36 т, силова установка за необхідності здатна видавати 1088 к.с. Тобто, питома потужність машини – більше 30 к.с./т, що забезпечує їй максимальну маневреність на полі бою.

Екіпажу БМПВ "Вавілон" забезпечено найвищий рівень поінформованості. Нами розроблені оптичні пристрої, високоточні приводи наведення і позиціювання для принципово нової цифрової системи управління вогнем, розширені можливості якої значно підвищують рівень ситуативної обізнаності командира та екіпажу і максимально забезпечують виявлення, супроводження та враження цілі. На машині встановлено необхідну кількість пристроїв, що забезпечують екіпаж інформацією про ситуацію навколо машини і стан самої машини. За внутрішній стан відповідає центральний обчислювальний блок, який виводить на монітори відповідну інформацію і видає рекомендації щодо подальших дій. Аналіз навколишнього простору здійснюють пристрої спостереження: оптичні оглядові прилади і телевізійні камери кругового огляду, прицільно-пошукові й інші прилади для визначення і запобігання загрозам.

При створенні БМПВ "Вавілон" застосовано принцип "командної централізації". Тобто, все встановлене на машину обладнання підключається до центрального обчислювального блоку Інформаційно-керуючого комплексу. Для складних систем (як наприклад, система управління вогнем) застосовані підструктурні блоки, які, в свою чергу, підключені до центрального. Така ієрархія побудови дозволяє виконувати самодіагностику всієї машини, визначати її працездатність, контролювати дані про стан її вузлів, видавати управляючі команди, а також зберігати в архіві і готувати до передачі іншим користувачам поточною інформацію. Єдиний комплекс управління об’єднує у собі всі системи машини, пульти управління і введення команд, навігацію, зв’язок, дозволяє обмінюватися поточною інформацією із зовнішніми користувачами і робить машину повноцінним учасником бойової операції.

За будь-яких обставин зберігається керованість машини. Для цього всі виконавчі пристрої мають взаємодоповнюючі механізми управління: механічний, (дублюючий); електричний і дистанційно керований.

Модульність і відкрита архітектура побудови машини дає можливість оперативної заміни або зміни вузлів і агрегатів. Це, в першу чергу, стосується навісних броньованих модулів, за допомогою яких можна змінювати рівень захисту і відновлювати захищеність навіть в польових умовах. Такий підхід дозволяє також оперативно застосовувати заміну різних типів баштових модулів, озброєння й різних вузлів. Це, в свою чергу, розширює тактичні можливості БМПВ при виконанні оперативних завдань, а також спрощує проведення регламентних робіт і ремонту.

Машина розробляється з можливістю використання існуючих ходових танків Т-64 та Т-84. У найближчих планах – розробка модернової оригінальної універсальної ходової, яка може використовуватись при розробці перспективного українського танка і сімейства бойових та інженерних машин.