Завтра відбудеться конкурс із вибору кредитора для ОПЗ. Гмирін і "Ш" з Офісу президента спробують протягнути "Агрогазтрейдінг", - Куюн

Завтра, 16 квітня, відбудеться другий тур з вибору кредитора для Одеського припортового заводу".

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, інформує Цензор.НЕТ.

"Весь минулий рік Фонд держмайна і підконтрольний йому Одеський припортовий завод намагалися провести конкурс на вибір давальця. Найбільше хімічне підприємство в боргах як у шовках (основний кредитор - НАК), тому сам завод закуповувати сировину (газ) не може, оборотки нема, кредити не дають", - підкреслює експерт.

Він стверджує, що відразу після виборів Зеленського, влітку 2019 року на держзаводі "з'явилася така собі лавка "Агрогазтрейдінг", в якій на початок 2020 року значилося аж 8 співробітників. Вперше вона намагалася залізти в ОПЗ ще в бутність главою ФДМ Ігоря Білоуса і його правої руки з усіх питань Андрія Гмиріна".

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"Фірма ця виявилася не такою простою: дві минулорічні спроби провести конкурс на давальця зі скандалом провалилися і автоматично було пролонговано договір з АГТ. При цьому спочатку навесні з її шляху прибрали "Укрнафтобуріння", а це, на секундочку, Коломойський (у розквіті сил) + Хомутинник + Фукс, а влітку - "Галнафтогаз" і Socar, на якому Володимир Олександрович публічно їв шаурму і якого інвестняня Богдан возив особисто на оглядини ОПЗ. Погодьтеся, зухвало. Одеський припортовий завод. Інсайдери вказували на Офіс президента, де сидить дехто на букву "Ш", - додав він.

"А за що взагалі бійка? За нашими розрахунками, торік АГТ заробила на ОПЗ 44 мільйони доларів чистого прибутку. При цьому сам завод нещодавно відзвітував про 1,19 млрд грн збитку, наростивши його за рік в 16,5 разів. Казку про вершки і корінці пам'ятаєте? Новий конкурс повинні були провести до кінця року, потім в січні, але в підсумку вийшли на фініш лише зараз (про це в пресрелізах ФДМ ви не прочитаєте). І знову сенсація! На першому ж етапі дискваліфікували половину претендентів, зокрема Антонова з його Галнафтогазом, ЄБРР, Світовим банком та іншими, а також знову вказали на двері "Укрнафтобуріння" Коломойського (ну, це в дусі часу)", - пише Куюн.

Далі він переймається питанням: А хто ж залишився?

"Набір дуже строкатий і інтрига начебто зберігається", - підкреслює експерт, перераховуючи далі претендентів на надання кредиту ОПЗ.

"Ніка-Агротрейд" - раніше належала власнику Фірташу, великий трейдер міндобривами того ж фірташівського виробництва. За інформацією ЗМІ, в 2019 р новим власником компанії став Віталій Хомутинник.

"Євроенерготрейд" - найбільший імпортер природного газу в Україну (1,25 млрд кубометрів в 2020 році). Також компанія є найбільшим постачальником газу на ОПЗ через "Агро Газ Трейдинг". За інформацією учасників ринку, управляє "Євроенерготрейдом" колишній власник мережі АЗС "Калина" Юрій Дубінський, а бенефіціаром є народний депутат від ОПЗЖ Сергій Льовочкін.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" - "дочка" НАК "Нафтогаз України", займається постачанням газу для промспоживачів.

Торговий дім "Сокар Україна" - дочірня структура азербайджанської держкомпанії Socar.

"Південь Газ" входить в пул компаній "Одесагаз", що транспортує газ на ОПЗ.

"Завтра, 16 квітня, будуть якісь результати другого туру. Яка диспозиція? Дуже ображений "Сокар", об нього торік буквально витерли ноги, східні люди цього не люблять (та й західні теж)", - зауважує експерт.

"Льовочкін і так великий постачальник на ОПЗ, сваритися ні до чого, швидше за все це "меблі" для масовки, мовляв, конкурс пройшов в умовах жорсткої конкуренції. Ця ж роль, мені здається, відведена і "Південь-газу" пана Учителя, який подає газ на ОПЗ через свій "Одесагаз" і заробляє дуже неслабо. За слухняність можна отримати цукерку", - далі пише він.

"Нічого не знаю щодо "Ніки", сорі, може ви знаєте? Але якщо там Хомутинник, то цілком може бути ще однієї декорацією. Гляди, контрактик якийсь з АГТ обломиться. Я особисто стежитиму за "Нафтогазом". Це найбільший кредитор ОПЗ, сума боргу понад 2 млрд грн, йому сам Бог велів. Будь НАК давальцем торік, повернув би собі більшу половину боргу. Будуть це піддавки на прохання "Ш" чи реальна боротьба - побачимо. А вихідні позиції такі: з 1 вересня 2020 року ціна за переробку тонни для "АгроГазТрейдінга" становить $41, за тонну карбаміду - $60/т. Але у нас тоді був документ, в якому АГТ з переляку запропонував заводу за переробку карбаміду до $67/т і $41/т аміаку. Ось і подивимося, скільки дасть переможець цього конкурсу, якщо він, звичайно відбудеться. Я особисто ставлю на АГТ. Пан "Ш" на місці. А до того ж там же виявився і пан Гмирін, якого Юрій Бутусов охрестив не інакше як новим "смотрящим" в ОП за фіскальною системою. Не для того люди працюють, не покладаючи рук, щоб конкурси по ОПЗ програвати! Чекаємо. А раптом щось помінялося?", - підсумував він.