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Новини Агресія Росії проти України
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Реакція міжнародного співтовариства на агресію РФ - запорука запобігання подальшій ескалації, - Зеленський у розмові з главою Євроради Мішелем

Реакція міжнародного співтовариства на агресію РФ - запорука запобігання подальшій ескалації, - Зеленський у розмові з главою Євроради Мішелем

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Основну увагу під час спілкування було приділено загостренню безпекової ситуації на сході України. Глава держави детально поінформував співрозмовника про розвиток подій, що відбулися з часу спільної поїздки лідерів України та ЄС на Донбас 2 березня цього року.

"Ми цінуємо підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України. Рішуча та адекватна реакція з боку міжнародного співтовариства – запорука запобігання подальшій ескалації, збереження життів", – наголосив Зеленський.

Президент детально обговорив з Шарлем Мішелем ініціативу Кримської платформи та наповнення її змістом.

Співрозмовники також домовилися узгодити найближчим часом дати проведення 23-го Саміту Україна – ЄС, який має відбутися в Києві у другій половині року.

Читайте також: Глава Євроради Мішель нагадав Путіну про необхідність виконання Мінських угод

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Рада Європи (464) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+3
Зеля справжній президент України,нарешті він у нас з"явився.Папєрєдніки тихо виють по закутках.
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15.04.2021 17:37 Відповісти
+3
Не факт.Слабоват зеленский и как президент и как личность.Нет авторитета. .
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15.04.2021 17:40 Відповісти
+2
Я вас умоляю, не фанатейте от политиков, судити их по делам их.
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15.04.2021 17:38 Відповісти
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Зеля справжній президент України,нарешті він у нас з"явився.Папєрєдніки тихо виють по закутках.
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15.04.2021 17:37 Відповісти
Я вас умоляю, не фанатейте от политиков, судити их по делам их.
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15.04.2021 17:38 Відповісти
Я не фонатію,а оцінюю по справах.
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15.04.2021 17:39 Відповісти
Тогда почему у нас не обустраиваются бо мбоубежища?
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15.04.2021 17:41 Відповісти
Де саме у вас?
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15.04.2021 17:43 Відповісти
Опять?
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15.04.2021 17:44 Відповісти
а всє бєгут-бєгут...
https://mobile.twitter.com/tukva2017 Тыковка https://mobile.twitter.com/tukva2017 @tukva2017 https://mobile.twitter.com/tukva2017/status/1382714838107836416 18 мин

Проблемы со связью в Донецке. Уже сегодня. Репетируют...
Уже несколько дней в стор. Макеевки, а потом раисы, много машин... бегуть...

Вовсю обсуждают пооолное закрытие "границ" ордо..
.Мышеловка захлопывается окончательно... И даже манюсенькой тропочки не останется... Чувствуешь себя в запертом и темном лифте... который падает... падает... и все никак не упадет...
А клаустрофобия все острее и острее...
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15.04.2021 18:38 Відповісти
Вот это молодец. Цени так же и его предшественников, за их дела для Украины,
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15.04.2021 17:42 Відповісти
Тільки Кучма у період конфлікту навколо Тузли,заслуговує на повагу,і тільки в одному епізоді за два строки.
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15.04.2021 17:45 Відповісти
Та ти шо !!! Дон Кучма ,батько українського олігархату!!! Якби не він то і Віслючка не булоб !!!)))
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15.04.2021 17:47 Відповісти
Леонид Данилович, вы палитесь....
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15.04.2021 17:49 Відповісти
Не факт.Слабоват зеленский и как президент и как личность.Нет авторитета. .
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15.04.2021 17:40 Відповісти
А шо таке авторитет?Кількість змінених партій та напрямків?
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15.04.2021 17:46 Відповісти
Это признание.Это статус.
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15.04.2021 17:53 Відповісти
І в кого з Українських Президентів який статус?На вашу думку.
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15.04.2021 17:55 Відповісти
Пчеловод,проффесор,кравчучка.барыга.
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15.04.2021 18:18 Відповісти
Мендель-перелогінся.
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15.04.2021 17:46 Відповісти
судячи з контенту - це сам главзєбуїн
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15.04.2021 21:02 Відповісти
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15.04.2021 18:48 Відповісти
Реакція міжнародного співтовариства на агресію РФ - запорука запобігання подальшій ескалації, - Зеленський у розмові з главою Євроради Мішелем - Цензор.НЕТ 6753
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15.04.2021 19:05 Відповісти
Как ЗЕ активизировался, аж удивительно.
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15.04.2021 17:37 Відповісти
А шо дивного,він Президент України.
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15.04.2021 17:38 Відповісти
Да я до сих пор удивлён, что его выбрали президентом.
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15.04.2021 17:43 Відповісти
У Українців не було вибору на той час.
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15.04.2021 17:47 Відповісти
З 39 кандидатів не було іншого вибору?
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15.04.2021 18:25 Відповісти
Реакция международного сообщества на агрессию РФ - залог предотвращения дальнейшей эскалации, - Зеленский в разговоре с главой Евросовета Мишелем - Цензор.НЕТ 9778
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15.04.2021 17:37 Відповісти
Реакція ЄС це добре !! Але чому Україна нічого не робить,лише сподівається на чиюсь допомогу !!!! )))
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15.04.2021 17:40 Відповісти
******* Україна ,це пародія на державу ,а зелена пліснява, це імітація державної влади, тому будь-які дії влади ,це лише імітація бурхливої діяльності !!!)) !!!)))
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15.04.2021 17:43 Відповісти
Я думаю , что после телефонного разговора Байдена с путиным американские авианосцы не зашли в Чёрное море . Думаю , что Байден просто наказав ***** " сидеть смирно " .
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15.04.2021 17:49 Відповісти
Це не твоя заслуга. Ти лише розвалюєш антихуйловську коаліцію.
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15.04.2021 18:06 Відповісти
а сам що ти можеш ?? байде, байде...союзнику-уюзники..........Що будеш робить ти як говнокомандувач....ти ж знав куди тебе підари бородаті пхали...?
Де звернення до народу, де замовлення та фінансування ОПК..де тероборона..де все **** продажна ????????????
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15.04.2021 18:10 Відповісти
Лялька ,не спромжна на самостійні дії чи мислення ,дійство відбувається за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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15.04.2021 18:14 Відповісти
Де звернення до народу?

Власне яке і відносно чого?
де замовлення та фінансування ОПК?

https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-derzhavi-uviv-u-diyu-rishennya-rnbo-yakim-shvaleno-osn-67429 30 марта 2021 года глава государства ввел в действие решение СНБО, которым одобрены основные показатели оборонного заказа на 2021-2023 годы
де тероборона?
Що саме Ви мали на увазі? https://ngu.gov.ua/zavdannya/ Національна гвардія на місцях.
де все **** продажна?

Що саме все?
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15.04.2021 18:34 Відповісти
Боюсь, что после введения в США чрезвычайного положения, мировое сообщество начнет прятаться под лавки.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/15/a-letter-on-blocking-property-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the-government-of-the-russian-federation/
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15.04.2021 22:54 Відповісти
всё верно.
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16.04.2021 06:59 Відповісти
 
 