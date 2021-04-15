Реакція міжнародного співтовариства на агресію РФ - запорука запобігання подальшій ескалації, - Зеленський у розмові з главою Євроради Мішелем

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Основну увагу під час спілкування було приділено загостренню безпекової ситуації на сході України. Глава держави детально поінформував співрозмовника про розвиток подій, що відбулися з часу спільної поїздки лідерів України та ЄС на Донбас 2 березня цього року.

"Ми цінуємо підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України. Рішуча та адекватна реакція з боку міжнародного співтовариства – запорука запобігання подальшій ескалації, збереження життів", – наголосив Зеленський.

Президент детально обговорив з Шарлем Мішелем ініціативу Кримської платформи та наповнення її змістом.

Співрозмовники також домовилися узгодити найближчим часом дати проведення 23-го Саміту Україна – ЄС, який має відбутися в Києві у другій половині року.

Читайте також: Глава Євроради Мішель нагадав Путіну про необхідність виконання Мінських угод