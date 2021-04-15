Реакція міжнародного співтовариства на агресію РФ - запорука запобігання подальшій ескалації, - Зеленський у розмові з главою Євроради Мішелем
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Основну увагу під час спілкування було приділено загостренню безпекової ситуації на сході України. Глава держави детально поінформував співрозмовника про розвиток подій, що відбулися з часу спільної поїздки лідерів України та ЄС на Донбас 2 березня цього року.
"Ми цінуємо підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України. Рішуча та адекватна реакція з боку міжнародного співтовариства – запорука запобігання подальшій ескалації, збереження життів", – наголосив Зеленський.
Президент детально обговорив з Шарлем Мішелем ініціативу Кримської платформи та наповнення її змістом.
Співрозмовники також домовилися узгодити найближчим часом дати проведення 23-го Саміту Україна – ЄС, який має відбутися в Києві у другій половині року.
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Проблемы со связью в Донецке. Уже сегодня. Репетируют...
Уже несколько дней в стор. Макеевки, а потом раисы, много машин... бегуть...
Вовсю обсуждают пооолное закрытие "границ" ордо..
.Мышеловка захлопывается окончательно... И даже манюсенькой тропочки не останется... Чувствуешь себя в запертом и темном лифте... который падает... падает... и все никак не упадет...
А клаустрофобия все острее и острее...
Де звернення до народу, де замовлення та фінансування ОПК..де тероборона..де все **** продажна ????????????
Власне яке і відносно чого?
де замовлення та фінансування ОПК?
https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-derzhavi-uviv-u-diyu-rishennya-rnbo-yakim-shvaleno-osn-67429 30 марта 2021 года глава государства ввел в действие решение СНБО, которым одобрены основные показатели оборонного заказа на 2021-2023 годы
де тероборона?
Що саме Ви мали на увазі? https://ngu.gov.ua/zavdannya/ Національна гвардія на місцях.
де все **** продажна?
Що саме все?
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/15/a-letter-on-blocking-property-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the-government-of-the-russian-federation/