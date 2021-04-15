Створення індустріальних парків в Україні. ВР прийняла за основу проєкт закону

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 4416-1 про процес створення індустріальних парків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ухвалення даного проєкту закону за основу підтримали 260 народних депутатів.

Автори проєкту зазначають, що в Україні чинне законодавство про індустріальні парки надає незначні переваги їх учасникам, чого явно не досить для того, щоб "вони змогли стати каталізатором розвитку вітчизняної економіки".

Нова редакція закону визначає об'єкти, які можуть розміщуватися в складі індустріального парку.

Законопроєкт вносить зміни до Закону України "Про індустріальні парки". Зокрема, змінюється процедура створення індустріальних парків, вводиться порядок прямого зв'язку між ініціатором створення парку і його потенційними учасниками, вводиться заборона продавати земельні ділянки в існуючих індустріальних парках.

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