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Створення індустріальних парків в Україні. ВР прийняла за основу проєкт закону

Створення індустріальних парків в Україні. ВР прийняла за основу проєкт закону

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 4416-1 про процес створення індустріальних парків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ухвалення даного проєкту закону за основу підтримали 260 народних депутатів.

Автори проєкту зазначають, що в Україні чинне законодавство про індустріальні парки надає незначні переваги їх учасникам, чого явно не досить для того, щоб "вони змогли стати каталізатором розвитку вітчизняної економіки".

Нова редакція закону визначає об'єкти, які можуть розміщуватися в складі індустріального парку.

Законопроєкт вносить зміни до Закону України "Про індустріальні парки". Зокрема, змінюється процедура створення індустріальних парків, вводиться порядок прямого зв'язку між ініціатором створення парку і його потенційними учасниками, вводиться заборона продавати земельні ділянки в існуючих індустріальних парках.

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Автор: 

ВР (15045) індустріальний парк (77)


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Очень краткий вывод. При самом оптимистичном прогнозе, где управляющая компания получает доходность не только с аренды площадей, но и всевозможных услуг участникам парка, инвестиционные капитальные затраты настолько высоки, что даже при гипотетической стоимости денег Libor+1% операционные расходы будут стабильно превышать доходы. То есть, средневзвешенный проект строительства индустриального парка общей площадью 20Га есть стабильно убыточным.
При этом ситуацию не спасает ни отмена таможенных пошлин на ввоз оборудования, ни возможные льготы и преференции по налогу на прибыль (которых сейчас еще нет), ни даже государственные беспроцентные кредиты и целевое финансирование по инженерному обустройству объекта.
Единственный приемлемый выход - вернуться к формату brownfield, то есть создавать промышленные кластеры на базе существующих промышленных комплексов.
Таким образом значительно снижаются капитальные затраты, уменьшается кредитная нагрузка, а при грамотном подходе достигается приемлемая экономическая эффективность.
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15.04.2021 17:51 Відповісти
Ці індустрі парки у нас в кожному селі і ніхто не бідує..
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15.04.2021 18:05 Відповісти
сбылась кучмовская мечта - сделать прачечные по отмыванию бабла "индустриальными"...
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15.04.2021 18:28 Відповісти
 
 