Найманці РФ від початку доби тричі порушили режим "тиші", - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зокрема, недалеко від населеного пункту Новозванівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селища Зайцеве - зі стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Новгородське ворог зробив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
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Yuriy Karyy
показати весь коментар15.04.2021 17:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар15.04.2021 18:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юрий Шмалько
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Nikita Ratmi
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