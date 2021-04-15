УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10012 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
733 4

Найманці РФ від початку доби тричі порушили режим "тиші", - штаб ООС

Найманці РФ від початку доби тричі порушили режим

Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, недалеко від населеного пункту Новозванівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селища Зайцеве - зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Новгородське ворог зробив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Читайте також: Ворог шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, - пресцентр ОС

Автор: 

обстріл (29195) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну а наші хоть раз ******* мразей упоротих !?!?? Ну тільки й чути, що нащих ... ...-1, -2 ...-3 ......
показати весь коментар
15.04.2021 17:56 Відповісти
Отаке воно зелене всеосяжне перемир"я !!!)))
показати весь коментар
15.04.2021 18:22 Відповісти
Какой какой "режим" орки нарушили? Даже не смешно, блд...
показати весь коментар
15.04.2021 19:57 Відповісти
Дак войска или наёмники? Определитесь хоть, упоротые.
показати весь коментар
20.06.2021 07:30 Відповісти
 
 