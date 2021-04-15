Найманці РФ від початку доби тричі порушили режим "тиші", - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, недалеко від населеного пункту Новозванівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селища Зайцеве - зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Новгородське ворог зробив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

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