Військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону затримано на хабарі 1050 євро за сприяння контрабанді, - прокуратура. ФОТО
15 квітня правоохоронці затримали на хабарі військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
За даними слідства, хабар у розмірі 1050 євро призначався за безперешкодне переміщення тютюнових виробів через державний кордон України в Румунію.
Вирішується питання про повідомлення старшому сержанту про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України), звернення до суду з клопотаннями про обрання йому запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.
Топ коментарі
+1 БОРЯ ВАВКИН
показати весь коментар15.04.2021 18:06 Відповісти Посилання
+1 Шо Опять
показати весь коментар15.04.2021 18:56 Відповісти Посилання
+1 Михаил Дужик
показати весь коментар15.04.2021 19:05 Відповісти Посилання
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А тут вдруг его подставила тыловая крыса !
оно или распределяет в тылу харчи и расходники или ходит по конторам подставляя и провоцируя на взятки.
Под лавку на место! Иуда