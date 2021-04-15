Військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону затримано на хабарі 1050 євро за сприяння контрабанді, - прокуратура. ФОТО

15 квітня правоохоронці затримали на хабарі військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

За даними слідства, хабар у розмірі 1050 євро призначався за безперешкодне переміщення тютюнових виробів через державний кордон України в Румунію.

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Вирішується питання про повідомлення старшому сержанту про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України), звернення до суду з клопотаннями про обрання йому запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.