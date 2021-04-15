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Новини Хабарники
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Військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону затримано на хабарі 1050 євро за сприяння контрабанді, - прокуратура. ФОТО

15 квітня правоохоронці затримали на хабарі військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону затримано на хабарі 1050 євро за сприяння контрабанді, - прокуратура 01

За даними слідства, хабар у розмірі 1050 євро призначався за безперешкодне переміщення тютюнових виробів через державний кордон України в Румунію.

Військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону затримано на хабарі 1050 євро за сприяння контрабанді, - прокуратура 02

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Військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону затримано на хабарі 1050 євро за сприяння контрабанді, - прокуратура 03

Вирішується питання про повідомлення старшому сержанту про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України), звернення до суду з клопотаннями про обрання йому запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

Автор: 

Буковина (854) хабар (4736) прикордонники (1109) Військова прокуратура (722)


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Топ коментарі
+1
бедняга думал что прикид новій купит... берці которіе не натирают мозоли... броник новый а не с трупака... ночного видения прибор ... ...

А тут вдруг его подставила тыловая крыса !
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15.04.2021 18:06 Відповісти
+1
Странная сумма, тыща плюс именно 50.
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15.04.2021 18:56 Відповісти
+1
50 у него с собой были. Чаю в буфете попить.
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15.04.2021 19:05 Відповісти
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бедняга думал что прикид новій купит... берці которіе не натирают мозоли... броник новый а не с трупака... ночного видения прибор ... ...

А тут вдруг его подставила тыловая крыса !
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15.04.2021 18:06 Відповісти
К счастью у нас не будь-какая.
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15.04.2021 18:57 Відповісти
В демократической стране у погарничника ЗП не 300$....просто тупак если деньги брал налом а не карточку двоюродного дяди Зеленый ..и головал за Зе скорее всего
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15.04.2021 19:49 Відповісти
ЯСНО:-

оно или распределяет в тылу харчи и расходники или ходит по конторам подставляя и провоцируя на взятки.
Под лавку на место! Иуда
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15.04.2021 18:24 Відповісти
Странная сумма, тыща плюс именно 50.
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15.04.2021 18:56 Відповісти
50 у него с собой были. Чаю в буфете попить.
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15.04.2021 19:05 Відповісти
то шекели были
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15.04.2021 19:36 Відповісти
будет на калинке торговать изолентой и плакать
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15.04.2021 20:24 Відповісти
СНБО санкции ввели против него?
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15.04.2021 22:48 Відповісти
 
 