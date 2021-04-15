Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв обговорив з польським колегою концентрацію військ РФ на кордоні України

Сьогодні, 15 квітня, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв провів телефонну розмову із командувачем Оперативного командування видів ЗС Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровскі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Наєв повідомив Піотровскі про поточну безпекову ситуацію як у районах, що наближені до кордону з Російською Федерацією, так і у районах, які знаходяться на межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, Донецької та Луганської областей.

"На даний час ми розглядаємо кілька варіантів розвитку подій щодо ескалації з боку Російської Федерації", — наголосив генерал-лейтенант Наєв. За його словами, Збройні Сили РФ продовжують нарощувати військову силу.

"Ми ж своєю чергою діємо адекватно. Зокрема, на загрозливі напрямки та відповідні полігони висуваємо свої сили з метою недопущення переваги з боку ЗС РФ. Тобто проводимо весь комплекс військових заходів щодо стримування та недопущення ескалації військової загрози", — підкреслив Наєв.

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Командувач Оперативного командування видів Збройних сил Республіки Польща генерал-лейтенант Піотровскі заявив, що збройна агресія з боку РФ на сьогодні є загрозою не лише для України, а й для безпеки та стабільності усіх країн Європи.

"Для Польщі мати у партнерах безпечну і незалежну Україну — ключова справа. Ми декларуємо польську підтримку Збройним Силам України в їх прагненні до стандартів НАТО та Європейського Союзу. Своєю чергою начальник Генерального штабу та Міністр національної оборони Республіки Польща також це підтримують. Впевнений, що наша співпраця на оперативному рівні буде продовжуватися, а там де потрібно – поглиблюватися", — підкреслив Піотровскі.