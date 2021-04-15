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Новини Агресія Росії проти України
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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв обговорив з польським колегою концентрацію військ РФ на кордоні України

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв обговорив з польським колегою концентрацію військ РФ на кордоні України

Сьогодні, 15 квітня, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв провів телефонну розмову із командувачем Оперативного командування видів ЗС Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровскі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Наєв повідомив Піотровскі про поточну безпекову ситуацію як у районах, що наближені до кордону з Російською Федерацією, так і у районах, які знаходяться на межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, Донецької та Луганської областей.

"На даний час ми розглядаємо кілька варіантів розвитку подій щодо ескалації з боку Російської Федерації", — наголосив генерал-лейтенант Наєв. За його словами, Збройні Сили РФ продовжують нарощувати військову силу.

"Ми ж своєю чергою діємо адекватно. Зокрема, на загрозливі напрямки та відповідні полігони висуваємо свої сили з метою недопущення переваги з боку ЗС РФ. Тобто проводимо весь комплекс військових заходів щодо стримування та недопущення ескалації військової загрози", — підкреслив Наєв.

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Командувач Оперативного командування видів Збройних сил Республіки Польща генерал-лейтенант Піотровскі заявив, що збройна агресія з боку РФ на сьогодні є загрозою не лише для України, а й для безпеки та стабільності усіх країн Європи.

"Для Польщі мати у партнерах безпечну і незалежну Україну — ключова справа. Ми декларуємо польську підтримку Збройним Силам України в їх прагненні до стандартів НАТО та Європейського Союзу. Своєю чергою начальник Генерального штабу та Міністр національної оборони Республіки Польща також це підтримують. Впевнений, що наша співпраця на оперативному рівні буде продовжуватися, а там де потрібно – поглиблюватися", — підкреслив Піотровскі.

Автор: 

оборона (4831) Польща (8629) ЗСУ (7669) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+2
Неа.Визитка Яроша страшная Сила
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15.04.2021 18:39 Відповісти
+1
або великий азовський бульк

Командующий Объединенными силами ВСУ Наев обсудил с польским коллегой концентрацию войск РФ на границе Украины - Цензор.НЕТ 4173
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15.04.2021 18:23 Відповісти
+1
США и Британия ОБЯЗАНЫ вернуть УКРАИНЕ Ядерное вооружение !
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15.04.2021 18:34 Відповісти
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або великий азовський бульк

Командующий Объединенными силами ВСУ Наев обсудил с польским коллегой концентрацию войск РФ на границе Украины - Цензор.НЕТ 4173
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15.04.2021 18:23 Відповісти
А мне бы хотелось, чтобы командующий ВСУ объявил народу, что ему делать, если начнется война. Что делать, какой алгоритм, куда идти, будет ли эвакуация, где бомбоубежища, где будет вода и еда, что делать в квартирах, если не будет света, воды,телефонной связи, куда обращаться в первую очередь, какие организации будут работать, какие не будут? Почему в государстве нет никого, кто бы внятно все объяснил людям? У Зеленского все готово? Почему для людей, для украинцев, от власти нет ничего вменяемого, что делать в случае начала войны и военного положения и почему нет до сих пор военного положения? Почему работают антиукраинские каналы в Украине и наши олигархи торгуют с врагом? Почему в Раде сидят враги Украины? Где ваша работа? Вы ничего не организовали для людей за 7 лет войны. Вы олигофрены или предатели?
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15.04.2021 18:54 Відповісти
США и Британия ОБЯЗАНЫ вернуть УКРАИНЕ Ядерное вооружение !
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15.04.2021 18:34 Відповісти
И что дальше? Представь, что вернули. Понесешь бомбу в Кремль?
Да и приказ даже не отдаст никто! Вспомни 2014 когда корабли штурмовали и отбирали. Не хватило духу даже затопить!
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15.04.2021 19:09 Відповісти
понесу не переживай ... я не такое сцикло как многие тут пердящие свои высеры под каждым моим постом.
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15.04.2021 21:00 Відповісти
В Воронежской области сгорел лагерь РАБссиянских хмырей...неосторожное обращение с сигаретой...и спиртягой...
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15.04.2021 18:35 Відповісти
Ярош курнул))))))))
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15.04.2021 18:37 Відповісти
Неа.Визитка Яроша страшная Сила
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15.04.2021 18:39 Відповісти
Пусть у них все горит ярким пламенем.
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15.04.2021 18:55 Відповісти
Шпігунів.ру в вр тьма...
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15.04.2021 18:36 Відповісти
Глава администрации Зеленского Ермак потребовал от Пентагона ЗРК из США "PATRIOT"
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15.04.2021 18:38 Відповісти
https://mobile.twitter.com/tukva2017 Тыковка https://mobile.twitter.com/tukva2017 @tukva2017 https://mobile.twitter.com/tukva2017/status/1382714838107836416 18 мин

Проблемы со связью в Донецке. Уже сегодня. Репетируют...
Уже несколько дней в стор. Макеевки, а потом раисы, много машин... бегуть...
Вовсю обсуждают пооолное закрытие "границ" ордо..
.Мышеловка захлопывается окончательно... И даже манюсенькой тропочки не останется... Чувствуешь себя в запертом и темном лифте... который падает... падает... и все никак не упадет...
А клаустрофобия все острее и острее...
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15.04.2021 18:39 Відповісти
Байден привез сюрприз в Украину...догадайтесь с 1 раза что ИМЕННО...
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15.04.2021 18:40 Відповісти
Не томи😀
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15.04.2021 18:51 Відповісти
ЗРК Patriot...
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15.04.2021 18:56 Відповісти
На чем привез? НП передал? 2 несчастных кораблика и те отказались.
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15.04.2021 19:10 Відповісти
11 транспортников США Геркулес возят каждій день что то..Азербайджан,Британия и Германия тоже... Хрюкни чего либо...
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15.04.2021 19:24 Відповісти
Не гони, чесно?!! Так діло буде?
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15.04.2021 21:42 Відповісти
что можно обсуждать с совковой гнидой, который ворует у своих солдат деньги и кормит их гнилой капустой
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15.04.2021 18:40 Відповісти
https://mobile.twitter.com/666_mancer

https://mobile.twitter.com/666_mancer Necro Mancer @666_mancer

https://mobile.twitter.com/666_mancer https://mobile.twitter.com/666_mancer



Члены https://mobile.twitter.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%B0?src=hashtag_click #роа от https://mobile.twitter.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%94%D0%A0%D0%93?src=hashtag_click #укроДРГ дневные коды ввели, что ли?
"Вчера ехали с Дебальцево в Седово, перед Енакиево всё перерыто и в Старобешево рыли. По дороге встречали много машин со знаком треугольник на лобовом. В Новоазовске сегодня все военные были с белыми повязками с треугольником"
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15.04.2021 18:42 Відповісти
РАБссия в Сирии побеждает седьмой год,в Украине восьмой... вояки Сралина Гитлера не победили за 4 года...
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15.04.2021 18:43 Відповісти
Денис чеПушилин с семьей покинул Донецк.... а шош такое...
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15.04.2021 18:46 Відповісти
апять данецк пакинули-пракинули братья-расияне , ну сколька ж можна !
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15.04.2021 19:00 Відповісти
***** сдулся .
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15.04.2021 18:53 Відповісти
Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Наєв обговорив з польським колегою концентрацію військ РФ на кордоні України - Цензор.НЕТ 2318
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15.04.2021 19:21 Відповісти
В военном лагере в местечке Богучары в Вононежской области в 45 км от границы с Украиной...видео пожара немедленно засекретили в соцсетях...пабеду над Гитлером тоже засекретили до 2040 года...
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15.04.2021 18:54 Відповісти
Ну пьяный российский офицер заснул с сигарой во рту .. . Всё нормально , - дальше будет .
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15.04.2021 19:07 Відповісти
Кацапы публицистику не читают . У них телевизор покуда в тренде . )
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15.04.2021 19:44 Відповісти
Цьому генерал-лейтенанту Сергію Наєву - віра є.
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15.04.2021 20:47 Відповісти
 
 