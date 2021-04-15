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Новини Коронавірус і карантин
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Рішення уряду забрати у лікарів 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин це злочин, – "ЄС"

Рішення уряду забрати у лікарів 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин це злочин, –

Фракція "Європейська Солідарність" зібрала необхідні 150 підписів народних депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради з питань пандемії.

Про це з трибуни Верховної Ради повідомила співголова фракції Ірина Геращенко. Вона назвала злочинним рішення уряду забрати з програми медичних гарантій 6,5 мільярдів гривень для закупівлі вакцин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Європейська Солідарність" наполягає на тому, що має бути негайно проведене позачергове засідання Верховної Ради України, яке буде присвячене саме питаню протидії пандемії. Ми вимагаємо перерозподілити кошти з бюджету – тільки не на індустріальні парки для "своїх" та "інвест-нянь", а щоб ці кошти забрали з Офісу президента, із силових та репресивних органів і передали саме медикам і військовим", – наголосила Ірина Геращенко.

Вона зауважила, що фінансова ситуація в країні критична, а уряд вирішив для закупівлі вакцин забрати гроші з фінансування медичних гарантій – тобто у лікарів та медзакладів, які навпаки потребують підтримки.

"Понадплановий дефіцит Пенсійного фонду сьогодні складає більше 7,5 мільярдів гривень. Немає грошей на лікарняні, йдуть затримки виплат лікарняних і зарплат. Що відбувається сьогодні в медицині, ми знаємо. Уряд вирішив із бюджетної програми медичних гарантій за один день перекинути 6,5 мільярдів гривень на закупівлю вакцини. Це злочин. А навіщо ж ви вкатали гроші в асфальт, на "велике крадівництво", – обурилася Геращенко.

"Ми вимагаємо проведення Ради нацбезпеки і оборони, присвяченого саме питанням вакцинування населення. Ми маємо дуже добре проаналізувати, хто ж винен у зриві вакцинації. Я вам скажу – це не Степанов, не Шмигаль, а Зеленський. Бо він призначив і Шмигаля, і Степанова і попередніх міністрів, і тих, кого ви збираєтеся ставити", – нагадала співголова фракції.

"Ми дякуємо кожному народному депутату, які підписалися під ініціативою "Європейської Солідарності" про проведення позачергового засідання, присвяченого пандемії. Серед цих 150 підписів немає тільки підписів монобільшості, тому що вони займаються "потьомкінськими деревнями" і думають про те, як вкрасти гроші зі злиденного українського бюджету", – резюмує Ірина Геращенко.

Як відомо, 8 квітня Петро Порошенко презентував оновлений стратегічний антиковідний план, який передбачає 10 кроків для захисту українців від пандемії. Він передбачає швидку вакцинацію для громадян, організацію виробництва вакцин в Україні, соціальний захист для медпрацівників, економічну підтримку для громадян та соціально відповідального бізнесу в умовах локдауну, достатнє забезпечення лікарень кисневим обладнанням та медикаментами, розширення кількості ліжок за рахунок відомчих медзакладів.

"Мета цього плану – захист життя і здоров’я українців, подолання пандемії, соціальних наслідків пандемії шляхом набуття колективного імунітету від коронавірусної хвороби", – наголосив Петро Порошенко.

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) карантин (18172) Степанов Максим (2198) Європейська Солідарність (1090) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
Решение правительства забрать у врачей 6,5 млрд грн для закупки вакцин - это преступление, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 6622
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15.04.2021 18:46 Відповісти
+18
Ну а где им брать деньги? Не на Бубочку же сокращать расходы. Оманы Катары Мальдивы - как посещать? Ленка не потянет, и самолет и свиту и охрану и пойло.
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15.04.2021 18:42 Відповісти
+12
Знов обгадились "вялікіє будівельники" !!! Гидота зелена ,Ковідфонд закатала під асфальт !!!)))
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15.04.2021 18:45 Відповісти
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Ну а где им брать деньги? Не на Бубочку же сокращать расходы. Оманы Катары Мальдивы - как посещать? Ленка не потянет, и самолет и свиту и охрану и пойло.
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15.04.2021 18:42 Відповісти
Можно асфальт продать, точнее приватизировать и сделать дороги платными
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15.04.2021 19:29 Відповісти
Если тот асфальт ещё не "поплыл" и не исключено, что на отдельных участках может быть лишь на бумаге.
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15.04.2021 20:12 Відповісти
воруют
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15.04.2021 18:43 Відповісти
Рьяно о будущем внуков беспокоятся, да и запасы надо иметь, чтобы "валить из этой страны".
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15.04.2021 20:15 Відповісти
Знов обгадились "вялікіє будівельники" !!! Гидота зелена ,Ковідфонд закатала під асфальт !!!)))
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15.04.2021 18:45 Відповісти
Решение правительства забрать у врачей 6,5 млрд грн для закупки вакцин - это преступление, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 6622
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15.04.2021 18:46 Відповісти
О це реальна допомога ,ні якісь там кисневі концентратори !!!))))
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15.04.2021 18:51 Відповісти
Если каждую по гривне продать, то получится много деньгей, а если по две, а по три... У-у-у!
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15.04.2021 19:26 Відповісти
А что ж делать, когда в связи с пандемией дефицит туалетной бумаги. Два в одном - и выучил и использовал.
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15.04.2021 20:19 Відповісти
зебилы глянцем подтираются ?
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15.04.2021 23:27 Відповісти
Залишаються вірними лозунгу "А какая разница!".
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16.04.2021 07:18 Відповісти
В Україні дорог вистачить всі фонди та програми закатати !!)))
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15.04.2021 18:46 Відповісти
Прийміть ліки.
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15.04.2021 18:48 Відповісти
А мені достатньо думки 15 лікарів алергоцентру, які звільнились за одну неділю, підсля призначення ємця.
Два роки після виборів пройшло, а ви продовжуєте коломойсько-ахметівсько-богатирьовське пропагандонське лайно місити. Остогидли.
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15.04.2021 18:57 Відповісти
Вас врачи отоварили и сразу залатали?
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15.04.2021 19:04 Відповісти
пришел молодой- зеленый хохотунчик и все остановил ?? или хоть попытался ?? нехер кивать на папередников , за свои дела ответ держать надо .
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15.04.2021 18:52 Відповісти
Не 5, а около двух. И почему ЕС должна шото делать для избранного вами брехуна и мародёра, и назначенного им убойного псевдореформатора Степанова, от которой врачи до сих пор отхаркаться не могут
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15.04.2021 19:03 Відповісти
Да, конечно - их, врачей, уже 65%(данные за прошлый месяц) выехали в Европу. Там и какой то депутат - весь в чём то зелёном, предлагал их вообще объявить врагами народа.
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15.04.2021 18:47 Відповісти
У любого в оппозиции раскрывается талант руководителя. И закрывается при доступе к рычагам власти. Доказано историей Украины!
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15.04.2021 18:48 Відповісти
Голова кругом: ес орёт, какого х#я вы взяли деньги на вакцину? И тут же предлагает быстро всех вакцинировать. Другими словами : пчёлы против мёда.
А чего это мочалка не предложила ЗП депутатов не пустить на вакцину?
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15.04.2021 18:51 Відповісти
Дєпутатов мало.. Шо с ніх взять.. А вот с работніков прокурватури я би нє погнушался..Да і ані нє сільно абєднєют=))
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15.04.2021 18:53 Відповісти
Вместо того, чтобы забрать деньги у депутатов и клоуна, деньги забирают у врачей. зебилы хотят чтобы остальные 60тыс медиков уехали в польшу
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15.04.2021 19:00 Відповісти
Задрали этими врачами. Они без всяких дотаций каждый день к пациенту в карман лезут, бабло вымагают. Нарисовали, ****, две иконы в стране: врачи-взяточики и учителя быдловатые. Переживайте за них.
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15.04.2021 18:52 Відповісти
Пральна.. медиков и педиков расстрелять.. Ментов оставитьь.. Шоб було кому стрєлять.. Узнаю бидло Пєтю=)))
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15.04.2021 18:55 Відповісти
Узнаю быдлоЗебуинов, бабло потырили и крайних ищут
Рішення уряду забрати у лікарів 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин це злочин, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 7583
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15.04.2021 19:15 Відповісти
..так нехай тебе депутати і лікують..Гроші візьмут та "пообіцяють"...Може й виживеш ,бовдуре??
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15.04.2021 19:16 Відповісти
Валера, меня не надо лечить. А тебя, убогого, вижу, очень даже надо. Дурень, ты сам понял, что прочитал, и что тут настучал?
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15.04.2021 19:19 Відповісти
ты неизлечимо больной на голову, охранник супермаркета.
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15.04.2021 20:09 Відповісти
А ты - гандон, который не умеет разговаривать по существу, а гаразд только выкрикивать что-то.
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15.04.2021 20:29 Відповісти
Похоже ты с зеркалом разговариваешь...
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16.04.2021 20:29 Відповісти
Не-не, глупенький. Не петляй.
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16.04.2021 20:46 Відповісти
Еще немного и научишься красиво и культурно говорить! Я рад за тебя!
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16.04.2021 22:28 Відповісти
А действительно зачем медикам 6млрд, если это бабло можно закатать в вакцины? Степашка уже новую куртку себе присмотрел, а зеленский опять полетит в офшор вывозить самолётам кэш.
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15.04.2021 18:57 Відповісти
Рішення уряду забрати у лікарів 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин це злочин, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 891
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15.04.2021 18:59 Відповісти
О_о.. До босса добрался и патроны закончились=)))
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15.04.2021 19:17 Відповісти
Еще не вечер.
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15.04.2021 19:24 Відповісти
Каждый вечер вечер наступает вдруг ...

Рішення уряду забрати у лікарів 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин це злочин, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 5926
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15.04.2021 23:33 Відповісти
6, 5 млрд это приблизительно неделька воровства на таможне. Поговаривают, там самые умные работают.
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15.04.2021 19:23 Відповісти
Не, а шо, у мендель забрать или у мамы коболева?
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15.04.2021 19:23 Відповісти
Мендель не даёт пока.. а мама уже.. дилемма=))
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15.04.2021 19:25 Відповісти
медсестра делающая прививки получает €6k.
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15.04.2021 19:24 Відповісти
И зачем ты тут это написал? Мы вас и так по ценам догнали..Осталось по зарплате=)))
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15.04.2021 19:26 Відповісти
)) для ускорения доганяння. шоб учителей медики перегнали.
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15.04.2021 19:34 Відповісти
Не всё сразу, не всё. Ведь по ценам таки даже перегнали, значит можем!
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15.04.2021 19:35 Відповісти
Вся деятельность Зеленского и Слуг народа сплошное преступление.
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15.04.2021 19:28 Відповісти
я не понимаю этой риторики, откуда можно взять те 6,5 млрд? может с обороны??? говорить хрень про преступление можно не понимаючи внешнеполитической обстановки и опасности которую несет кацапия. Потрусить олигархов, вариант был бы и лучше и оптимальнее, но до этого никто не "додумался"...
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15.04.2021 19:43 Відповісти
Если зелёные из кабмина и ВР будут каждый свой второй день работать в ковидных отделениях, то ладно. А так после этого решения врачи не то что уйдут из больниц, а из Украины в Польшу уедут. И будут правы
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15.04.2021 20:04 Відповісти
Потери от локдаунов, остановки экономики , всяких запретов и зеленодаунов превышают в разы любые затраты на лечение всех ковидных пациентов! Легче было бы для экономики чтобы половина страны заболела, получила бесплатное лечение! чем их "борьба" с Ковидом! Но стадо нужно было загнать в стойло и мутить своё....
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15.04.2021 20:13 Відповісти
Решением Кабинета министров . № 338 от 14.04.2021 г. выделено 6,5 млрд. гривен на вакцинацию населения (2301270). Необходимая сумма изъяты с финансирования Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" (2308060).

Окончательные итоги использования предыдущего финансирования вакцинации в размере 4.456 млрд. гривен - закуплено 2.480 млн. доз вакцин двух типов. Средняя цена закупленных вакцин - около 60 $ Состоянием на 01.04. 2021 доставлено в Украину 860 тысяч доз.

‎Поздравляю вас с самой дорогой вакциной в мире, лошары зеленые!
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15.04.2021 20:27 Відповісти
Господин Порошенко совсем недавно говорил, что если бы мог купить вакцину, то сразу бы купил для всех.... Вот ему шанс доказать свои намериния!
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15.04.2021 23:33 Відповісти
 
 