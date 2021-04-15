"Сумиобленерго" вимагатиме від СБУ спростувати інформацію про "корупційну схему на 80 млн грн"

12 квітня 2021 року на сайті Служби безпеки України та у ЗМІ з’явилася інформація про причетність топ-менеджменту АТ "Сумиобленерго" до корупційних схем. СБУ звинувачує енергетиків у розкраданні 80 млн грн. Проте, у Сумиобленерго цю інформацію спростовують та, в свою чергу, звинувачують Службу безпеки України у поширенні неправдивої інформації та розголошенні таємниці слідства.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Сумиобленерго.

Енергетики стверджують, що за фактами, пов’язаними з діяльністю АТ "Сумиобленерго", досудове розслідування СБУ взагалі не проводить. А звинувачення у невиконанні інвестиційної програми та розкраданні 80 мільйонів гривень, про які йшлося у повідомленні Служби безпеки України, називають необґрунтованими, оскільки "Сумиобленерго" маєбеззаперечні документальні підтвердження виконання та належного фінансування інвестиційної програми згідно зі встановленим порядком.Підтверджує це і безпосередньо НКРЕКП, яка здійснює контроль за діяльністю підприємства, і навіть судовими рішеннями.

Крім того, у Сумах беруть під сумнів і оцінку СБУоперацій з цінними паперами. Мовляв, називаючи їх "сміттєвими", СБУ видає власну суб’єктивну думку, оскільки ця інформація ніяк не підтверджена належними компетентними органами.

Спростовують енергетики й звинувачення у "компенсації збитків від оборудок менеджменту АТ "Сумиобленерго" за рахунок штучного підвищення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу", адже тарифи на електроенергію встановлюються НКРЕКП, а отже,розподільча компанія жодним чином не може вплинути на їх підвищення. До того ж більшість робіт, які виконуються в АТ "Сумиобленерго", проходять через процедури публічних закупівель.

"Сумиобленерго" зазначає, що такими висловами й твердженнями СБУ намагається зіпсувати репутацію компанії. Підприємство вже надіслало лист до Служби безпеки України з вимогою видалити із сайту СБУвідповідну публікацію та спростувати зазначену в ній інформацію.