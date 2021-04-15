УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10012 відвідувачів онлайн
Новини
1 080 5

"Сумиобленерго" вимагатиме від СБУ спростувати інформацію про "корупційну схему на 80 млн грн"

12 квітня 2021 року на сайті Служби безпеки України та у ЗМІ з’явилася інформація про причетність топ-менеджменту АТ "Сумиобленерго" до корупційних схем. СБУ звинувачує енергетиків у розкраданні 80 млн грн. Проте, у Сумиобленерго цю інформацію спростовують та, в свою чергу, звинувачують Службу безпеки України у поширенні неправдивої інформації та розголошенні таємниці слідства.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Сумиобленерго.

Енергетики стверджують, що за фактами, пов’язаними з діяльністю АТ "Сумиобленерго", досудове розслідування СБУ взагалі не проводить. А звинувачення у невиконанні інвестиційної програми та розкраданні 80 мільйонів гривень, про які йшлося у повідомленні Служби безпеки України, називають необґрунтованими, оскільки "Сумиобленерго" маєбеззаперечні документальні підтвердження виконання та належного фінансування інвестиційної програми згідно зі встановленим порядком.Підтверджує це і безпосередньо НКРЕКП, яка здійснює контроль за діяльністю підприємства, і навіть судовими рішеннями.

Крім того, у Сумах беруть під сумнів і оцінку СБУоперацій з цінними паперами. Мовляв, називаючи їх "сміттєвими", СБУ видає власну суб’єктивну думку, оскільки ця інформація ніяк не підтверджена належними компетентними органами.

Спростовують енергетики й звинувачення у "компенсації збитків від оборудок менеджменту АТ "Сумиобленерго" за рахунок штучного підвищення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу", адже тарифи на електроенергію встановлюються НКРЕКП, а отже,розподільча компанія жодним чином не може вплинути на їх підвищення. До того ж більшість робіт, які виконуються в АТ "Сумиобленерго", проходять через процедури публічних закупівель.

"Сумиобленерго" зазначає, що такими висловами й твердженнями СБУ намагається зіпсувати репутацію компанії. Підприємство вже надіслало лист до Служби безпеки України з вимогою видалити із сайту СБУвідповідну публікацію та спростувати зазначену в ній інформацію.

Автор: 

СБУ (12979) енергетика (2615)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таки не 80 а 120? Ой вей
показати весь коментар
15.04.2021 18:59 Відповісти
Им стало обидно что работники других облэнерго будут считать их нищебродами за такую маленькую сумму.
показати весь коментар
15.04.2021 19:01 Відповісти
Ой вэй, как бы эта история для облэнерго не обернулась реальными посадками.
показати весь коментар
15.04.2021 19:07 Відповісти
Челябаоблэнерго требует от фсб....через неделю-бригада лесорубов ..энергетик...итк 4328 -бис.стабильно перевыполняет план лесозаготовок....
показати весь коментар
15.04.2021 20:05 Відповісти
Ну прямо как "невиноватая я, он сам пришел". Надо ж придумать, следственные органы сами нарушили тайну следствия! Это ж ихняя прерогатива решать, что именно является тайной следствия, а не тем, против кого оно проводится.
показати весь коментар
15.04.2021 20:08 Відповісти
 
 