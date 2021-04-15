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Новини Агресія Росії проти України
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РФ оголосила про закриття на пів року частини акваторії Чорного моря у зв'язку з "навчаннями". Це грубе порушення права судноплавства, - МЗС

РФ оголосила про закриття на пів року частини акваторії Чорного моря у зв'язку з

Російська Федерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС.

У заяві підкреслюється: "Також цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до Конвенції, Російська Федерація не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.

На тлі триваючого нарощування своєї військової присутності вздовж кордону з Україною на суходолі, Росія пішла на посилення ескалації в морі. Вона перекидає військові кораблі з Каспійського моря і посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні, а також, попри відсутність правових підстав, вирішила закрити цю акваторію для військових кораблів інших держав, зокрема України.

Поведінка російської сторони вказує на відсутність будь-яких намірів з її боку відмовитись від продовження агресії проти України з використанням військових та гібридних методів.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із цими діями Російської Федерації та вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря.

Закликаємо міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою скасування рішення про закриття акваторії та припинення ескалації у Азово-Чорноморському регіоні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому. ФОТО

Автор: 

Керченська протока (360) росія (66070) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+34
кацап, Крым - это Украина, а Кенигсберг - Германия.. как и Курилы - Япония, а сибирь - Китай)) ну а ты жри похлебку из муки.. пока дают
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15.04.2021 19:22 Відповісти
+30
Нет цапа, это суверенное права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря.
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15.04.2021 19:18 Відповісти
+27
Лапотные живут не по правилам а по понятиям правда понятия у них чекисткие.
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15.04.2021 19:09 Відповісти
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Я честно говоря, так и не понял, почему вы в "морской суд" иск не подали по поводу морской границы (по Керченскому проливу) еще после инцидента ноября 2018 г.
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16.04.2021 06:18 Відповісти
Санкции прямо просятся. Где же волшебник Джо?
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16.04.2021 14:47 Відповісти
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