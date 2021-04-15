Пріоритетним питанням на засіданні РНБО було обговорення ситуації на Донбасі, - Зеленський

Ситуація з ескалацією на сході України була пріоритетним питанням на засіданні Ради національної безпеки та оборони України в четвер, 15 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Питання Донбасу розглядалося таємно, деталі я не можу вам розповісти. Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Є дійсно питання, ми готові відповідати на ці питання. Армія готова, це найголовніше", - заявив Зеленський за підсумками засідання РНБО.

Президент також закликав громадян довіряти виключно офіційним заявам, що стосуються ситуації на Донбасі.

"Ми розуміємо, що є в ЗМІ багато різної інформації, тому я хотів би, щоб українські громадяни довіряли тільки офіційним заявам нашого Генерального штабу або Офісу президента України", - підкреслив він.

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