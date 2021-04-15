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Новини Агресія Росії проти України
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Пріоритетним питанням на засіданні РНБО було обговорення ситуації на Донбасі, - Зеленський

Пріоритетним питанням на засіданні РНБО було обговорення ситуації на Донбасі, - Зеленський

Ситуація з ескалацією на сході України була пріоритетним питанням на засіданні Ради національної безпеки та оборони України в четвер, 15 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Питання Донбасу розглядалося таємно, деталі я не можу вам розповісти. Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Є дійсно питання, ми готові відповідати на ці питання. Армія готова, це найголовніше", - заявив Зеленський за підсумками засідання РНБО.

Президент також закликав громадян довіряти виключно офіційним заявам, що стосуються ситуації на Донбасі.

"Ми розуміємо, що є в ЗМІ багато різної інформації, тому я хотів би, щоб українські громадяни довіряли тільки офіційним заявам нашого Генерального штабу або Офісу президента України", - підкреслив він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24358) РНБО (2294) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+7
Президент также призвал граждан доверять исключительно официальным заявлениям, касающимся ситуации на Донбассе.Источник: https://censor.net/ru/n3260012

Ну кто тебе шуту гороховому, будет доверять?
Тебя если на полиграфе проверить, так машина накроется!
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15.04.2021 19:43 Відповісти
+5
зелох даже чп не ввел когда у нас под боком несколько армий
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15.04.2021 19:37 Відповісти
+4
Напомнить, чем окончилась попытка Порошенко ввести, как вы говорите, "ЧП"?
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15.04.2021 19:42 Відповісти
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зелох даже чп не ввел когда у нас под боком несколько армий
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15.04.2021 19:37 Відповісти
Ну да, США кстати ввели режим ЧС из за действий РФ,а мы почему то сохраняем спокойствие и секретность.К чему тут секретность если РФ не таясь концентрирует силы вторжения, мне не совсем понятно.
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15.04.2021 19:41 Відповісти
У Зели атрофия мозга. Путин со всех сторон окружил своими войсками Украину, с севера, востока, юга, а оно говорит о ситуации на Донбассе. Горе народу, у которого президент без мозга.
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15.04.2021 19:51 Відповісти
Напомнить, чем окончилась попытка Порошенко ввести, как вы говорите, "ЧП"?
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15.04.2021 19:42 Відповісти
Видно ти тоді з дому втік, де переховувався?
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15.04.2021 19:46 Відповісти
А вам все равно, какую чушь тут нести, лишь бы полной была? Вот причём тут я и ваши детские фантазии обо мне?
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15.04.2021 20:04 Відповісти
Одна правда а не фантазії.
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15.04.2021 20:07 Відповісти
напомни?
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15.04.2021 19:48 Відповісти
Вот о чем вы спрашиваете?
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15.04.2021 20:02 Відповісти
Приоритетным вопросом на заседании СНБО было обсуждение ситуации на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9720
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15.04.2021 19:43 Відповісти
Говорите правду, чтоб планировать выход на позиции.
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15.04.2021 19:38 Відповісти
Был Ленд-Лиз для Совка,теперь есть Ленд-Лиз для Украины от Байдена,а ЗРК вмериканские PATRIOT остудят горячие тупіе бошки Жининжопского и прочей мавзолейной Хмырятине...
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15.04.2021 19:42 Відповісти
Президент также призвал граждан доверять исключительно официальным заявлениям, касающимся ситуации на Донбассе.Источник: https://censor.net/ru/n3260012

Ну кто тебе шуту гороховому, будет доверять?
Тебя если на полиграфе проверить, так машина накроется!
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15.04.2021 19:43 Відповісти
Генерал Наев знает что делать с рюсским быдлом...
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15.04.2021 19:43 Відповісти
Все об народе думают, соколы.
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15.04.2021 19:44 Відповісти
Армия готова

==
к чему готова ? к той стороне?
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15.04.2021 19:45 Відповісти
Обсудили?- Ну и славно.
поработали, - теперь банкет, фуршет и мендель.
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15.04.2021 19:46 Відповісти
Азербайджан прислал транспортный самолет в Украину...наверное Байрактарных спецов которые мочили в сортире мудаков Путлера в Карабахе...
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15.04.2021 19:46 Відповісти
За две последние недели, видел над Киевом пролетающие самолеты C-6 и С-130
Что то таки привезли.
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15.04.2021 19:51 Відповісти
"Мы понимаем, что есть в СМИ много разной информации, поэтому я хотел бы, чтобы украинские граждане доверяли только официальным заявлениям нашего Генерального штаба или Офиса президента Украины", - подчеркнул он.

Особенно офиса президента.)
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15.04.2021 19:47 Відповісти
Молитесь Фуфломицины Путлера....это вам не Чечня 2 раза и не Грузия...умоетесь по полному тарифу
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15.04.2021 19:48 Відповісти
Пора завоёвывать Донбасс! Сколько можно терпеть?!
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15.04.2021 19:51 Відповісти
Ты уже едешь?😂🌷
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15.04.2021 19:52 Відповісти
Ты против того,чтобы украинский Донбасс завоевать? И кем тебя назвать сейчас? Тайный сепар? Настоящие патриоты за атаку, сколько можно ждать!!
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15.04.2021 20:55 Відповісти
Можешь написать это под своей тряпкой,гордо?😂🌷
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15.04.2021 21:07 Відповісти
Быдло Путлера Сирию завоевывает седьмой год,Украину восьмой... вояка сраный
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15.04.2021 19:53 Відповісти
Знаешь зарплату дворника в Чите?😂🌷
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15.04.2021 19:55 Відповісти
50 долларов в год)))
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15.04.2021 19:56 Відповісти
100$ в месяц.Ты уже совсем перегнул😀
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15.04.2021 19:58 Відповісти
Что скажешь про Читу,блевотина коцапская?😂🌷Это руцкий мир?
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15.04.2021 19:57 Відповісти
Спросил донбасский терпила
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15.04.2021 19:59 Відповісти
А чего удрал?Поведай про Читу😂🌷
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15.04.2021 20:02 Відповісти
Чукча приехал в Москву,ходил по магазам маркетам и прочим кафе,видит телка стоит у дороги...спрашивает,сколько просишь? 25 долларов...Дорого Аднака...давай за 20 но куда хочу...,вот чукча..хитрюга..ладна давай 20 баксов... поехали такси за мой счет....
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15.04.2021 19:59 Відповісти
Крысы Путлера катаются вдоль границы Украины имитируя Вяличие мавзолейного быдла...,танки БТРы уже туфта Эрдоган мочил в сортире это дерьмо тоннами а Карабахе... ...
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15.04.2021 20:07 Відповісти
ну при чом тут крысы?
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15.04.2021 20:17 Відповісти
Му-му,му-му...
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15.04.2021 20:15 Відповісти
Ясно. ППР (по---ли-разошлись).
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15.04.2021 20:20 Відповісти
 
 