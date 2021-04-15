Пріоритетним питанням на засіданні РНБО було обговорення ситуації на Донбасі, - Зеленський
Ситуація з ескалацією на сході України була пріоритетним питанням на засіданні Ради національної безпеки та оборони України в четвер, 15 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Питання Донбасу розглядалося таємно, деталі я не можу вам розповісти. Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Є дійсно питання, ми готові відповідати на ці питання. Армія готова, це найголовніше", - заявив Зеленський за підсумками засідання РНБО.
Президент також закликав громадян довіряти виключно офіційним заявам, що стосуються ситуації на Донбасі.
"Ми розуміємо, що є в ЗМІ багато різної інформації, тому я хотів би, щоб українські громадяни довіряли тільки офіційним заявам нашого Генерального штабу або Офісу президента України", - підкреслив він.
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Ну кто тебе шуту гороховому, будет доверять?
Тебя если на полиграфе проверить, так машина накроется!
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к чему готова ? к той стороне?
поработали, - теперь банкет, фуршет и мендель.
Что то таки привезли.
Особенно офиса президента.)