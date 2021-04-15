Зеленський про майбутні переговори з Макроном і Меркель: "Це підготовча зустріч до нормандського формату"

Президент України Володимир Зеленський розцінює майбутні переговори в Парижі 16 квітня з президентом Франції Емманюелем Макроном і в режимі відеозв'язку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель як підготовчу зустріч лідерів "Нормандського формату" .

Про це він заявив за підсумками засідання РНБО у четвер, 15 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Деякі деталі я хочу обговорити завтра особисто - і це головна тема, з якою я їду і буду зустрічатися з президентом Франції Емманюелем Макроном, і буде ще відеозустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Важлива зустріч. Поки що у нас такий Нормандський формат. Але це важлива, підготовча зустріч до "нормандського формату", - сказав Зеленський.

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