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Зеленський про майбутні переговори з Макроном і Меркель: "Це підготовча зустріч до нормандського формату"
Президент України Володимир Зеленський розцінює майбутні переговори в Парижі 16 квітня з президентом Франції Емманюелем Макроном і в режимі відеозв'язку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель як підготовчу зустріч лідерів "Нормандського формату" .
Про це він заявив за підсумками засідання РНБО у четвер, 15 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Деякі деталі я хочу обговорити завтра особисто - і це головна тема, з якою я їду і буду зустрічатися з президентом Франції Емманюелем Макроном, і буде ще відеозустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Важлива зустріч. Поки що у нас такий Нормандський формат. Але це важлива, підготовча зустріч до "нормандського формату", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+11 wake up-UA
показати весь коментар15.04.2021 19:46 Відповісти Посилання
+10 саша паламарчук
показати весь коментар15.04.2021 19:48 Відповісти Посилання
+9 mrSmith
показати весь коментар15.04.2021 19:47 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=s1KDkAyXoJQ
Да он и слова-то такого не слыхал...*)
Опустил Украину до своего уровня...
-- у нас, ведь, тишина про вас...
бл...