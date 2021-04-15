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Новини Нормандські переговори
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Зеленський про майбутні переговори з Макроном і Меркель: "Це підготовча зустріч до нормандського формату"

Зеленський про майбутні переговори з Макроном і Меркель:

Президент України Володимир Зеленський розцінює майбутні переговори в Парижі 16 квітня з президентом Франції Емманюелем Макроном і в режимі відеозв'язку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель як підготовчу зустріч лідерів "Нормандського формату" .

Про це він заявив за підсумками засідання РНБО у четвер, 15 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Деякі деталі я хочу обговорити завтра особисто - і це головна тема, з якою я їду і буду зустрічатися з президентом Франції Емманюелем Макроном, і буде ще відеозустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Важлива зустріч. Поки що у нас такий Нормандський формат. Але це важлива, підготовча зустріч до "нормандського формату", - сказав Зеленський.

Читайте також: Меркель долучиться до переговорів Макрона і Зеленського через відеозв'язок, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Меркель Ангела (1139) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+11
Час, місце та головні персонажі...
Зеленский о предстоящих переговорах с Макроном и Меркель: "Это подготовительная встреча к нормандскому формату" - Цензор.НЕТ 4357
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15.04.2021 19:46 Відповісти
+10
Зеленский о предстоящих переговорах с Макроном и Меркель: "Это подготовительная встреча к нормандскому формату" - Цензор.НЕТ 3345
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15.04.2021 19:48 Відповісти
+9
Неплохо бы Макрона и Меркель, сменить скажем на Байдена и Джонсона...
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15.04.2021 19:47 Відповісти
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Зеленский о предстоящих переговорах с Макроном и Меркель: "Это подготовительная встреча к нормандскому формату" - Цензор.НЕТ 4357
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15.04.2021 19:46 Відповісти
Ну прямо как Шекспировский Яго: из за портьеры строит козни...
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15.04.2021 19:48 Відповісти
Да он уже обо всём договорился! Это для нас только будет неожиданностью. Для всего мира нет.
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16.04.2021 08:54 Відповісти
ЗЕчмо приобрёл новые мягкие наколенники и поэтому очень жалеет, что ***** не приедет
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15.04.2021 19:59 Відповісти
Неплохо бы Макрона и Меркель, сменить скажем на Байдена и Джонсона...
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15.04.2021 19:47 Відповісти
Пятый сон Веры Павловны? *)
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15.04.2021 19:50 Відповісти
Звездные войны, Новая надежда...
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15.04.2021 19:52 Відповісти
Зеленский о предстоящих переговорах с Макроном и Меркель: "Это подготовительная встреча к нормандскому формату" - Цензор.НЕТ 3345
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15.04.2021 19:48 Відповісти
Друге громадянство Зеленського, контрабандисти і Макрон. Це фіаско, Володя.
https://www.youtube.com/watch?v=s1KDkAyXoJQ
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15.04.2021 19:49 Відповісти
Це фіаско
Да он и слова-то такого не слыхал...*)
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15.04.2021 19:51 Відповісти
Какое же оно убогое... За что такое чудо зелёное Украине выпало?
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15.04.2021 19:55 Відповісти
За дурость и веру в сказки.
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15.04.2021 19:56 Відповісти
Они совсем на этом формате импотентном свихнулись?
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15.04.2021 19:55 Відповісти
Шмаркля, о чем ты лопочешь? Какой формат? Тебя в мире кто-то серьезно воспринимает???
Опустил Украину до своего уровня...
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15.04.2021 19:56 Відповісти
Зеленский о предстоящих переговорах с Макроном и Меркель: "Это подготовительная встреча к нормандскому формату" - Цензор.НЕТ 7227
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15.04.2021 19:58 Відповісти
А кто-то может бедному эмигранту рассказть -- про антихуйлово-зеленские митинги на улицах и площадях, про бурления национальной Идеи в маршрутках и на кухнях, про сбор подписей в поддержку вывода Байденом войск из Афгана, с целю перевести их в Украину, про массовое возникновение Военных и Антивоенных Общественных организаций...? -- ну очень интересно узнать, как вы там боретесь с текущим, во имя грядущего?
-- у нас, ведь, тишина про вас...
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15.04.2021 20:03 Відповісти
"Я принес вам мир" " и воду нашим соотечественникам"
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15.04.2021 20:14 Відповісти
как говорил Немцов его кумиру *****-он просто е.нутый
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15.04.2021 20:15 Відповісти
Развязка все ближе, и какой она будет вообще не понятно.
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15.04.2021 20:20 Відповісти
К сожалению, нет никакой уверенности, что Зеленского на этих переговорах не нагнут для сдачи жизненно-важных интересов Украины. С одной стороны, Франция и Германия, ради себя, любимых, особо не будут напрягаться ради Украины против России, с другой стороны, не верю я Зеленскому, что сможет стоять стеной за Украину.
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15.04.2021 20:30 Відповісти
Ни о чем. Азербайджан терпел такое балабольство 30 лет.
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15.04.2021 20:38 Відповісти
Две акулы международной политики будут прощупывать как низко они будут наклонять Янелоха. Давеча в Париже он уже наподписывал Ху@лу такого что до сих пор скрывают
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15.04.2021 20:55 Відповісти
Ну разве что в Москву рванете втроем. на встречу, кремлевская макака никуда не полетит.
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15.04.2021 20:58 Відповісти
Климаксная старуха, гребаный герантофил и конченый кокаиновый клован. Збс компаха, если что (с)
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15.04.2021 21:36 Відповісти
мы точна победим кацапов... с такими то союзниками
бл...
Зеленський про майбутні переговори з Макроном і Меркель: "Це підготовча зустріч до нормандського формату" - Цензор.НЕТ 3605
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15.04.2021 21:44 Відповісти
Це бізнес поїздка. У Макрона званий обід. А Зеля запрошений зі своїм відомим номером. Піаніно вже підвезли.
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15.04.2021 22:45 Відповісти
Какой бред! Какой Нормандский формат? Надо заменять всех посредников !
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16.04.2021 08:53 Відповісти
Меркель решила на придурка гундявого время не тратить
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16.04.2021 08:58 Відповісти
 
 