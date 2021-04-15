Розглянули ситуацію на Донбасі, санкції проти контрабандистів і законопроєкт про статус олігарха, - Зеленський про засідання РНБО. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів про питання, які на засіданні 15 квітня розглянула Рада національної безпеки та оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.

"На нинішньому засіданні РНБО обговорювалися питання Донбасу. Подробиць розголошувати не можу, проте запевняю - українська армія готова. Крім того, будуть застосовані санкції ще до 12 топконтрабандистів, серед яких - фізичні та юридичні особи. І це не фінал. Нарешті вніс пропозицію розробити базовий законопроєкт про статус олігарха - щоб виключити їхній вплив на економіку, закони і Верховну Раду", - цитує Зеленського пресслужба.