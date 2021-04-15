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Депутати проголосували закон, що дозволяє батькові брати відпустку по догляду за дитиною до трьох років

Депутати проголосували закон, що дозволяє батькові брати відпустку по догляду за дитиною до трьох років

Верховна Рада має намір надати батькові можливість брати відпустку до двох тижнів при народженні дитини. Ухвалення відповідного законопроєкту №3695 у другому читанні та в цілому підтримали 269 народних депутатів на позачерговому засіданні парламенту в четвер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт пропонує доповнити Кодекс про працю і закон "Про відпустки" новим видом відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 днів, який оплачується за рахунок роботодавця.

У законопроєкті зазначається, що така відпустка може надаватися не тільки чоловікові, що перебуває у шлюбі з жінкою, яка народила дитину, а й батькові дитини, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але вони проживають разом.

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Така відпустка також може надаватися бабусі, дідусеві або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) виховує дитину одна (один).

Законопроєкт також надає рівне право кожному з батьків дитини брати відпустку по догляду за дитиною до трьох років.

Законопроєкт також закріплює право батьків неповнолітніх дітей, а також повнолітніх осіб з інвалідністю з дитинства на додаткову відпустку.

Автор: 

діти (5152) відпустка (125) КЗпП (6)


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Топ коментарі
+6
Во! Правильный закон, о 2-х неделях отпуска! Папа должен неделю бухать, пока жена в роддоме, потому неделю- на опохмел... И, с новыми силами на работу!
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15.04.2021 20:18 Відповісти
+2
А раньше было низзззя, ни-ни...
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15.04.2021 20:20 Відповісти
+2
И потянулись вереницей толпы небритых счастливых бруталов, с заявлениями "В декрет"...)
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15.04.2021 20:21 Відповісти
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Во! Правильный закон, о 2-х неделях отпуска! Папа должен неделю бухать, пока жена в роддоме, потому неделю- на опохмел... И, с новыми силами на работу!
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15.04.2021 20:18 Відповісти
Хоч якісь нормальні закони приймають іноді.
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15.04.2021 20:19 Відповісти
А раньше было низзззя, ни-ни...
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15.04.2021 20:20 Відповісти
хто хотів у декрет - побував
і навіть книжку про те написав
https://detector.media/community/article/118500/2016-09-06-tato-v-dekreti-artem-chapay-odna-pomyta-cholovikom-tarilka-krashche-nizh-odyn-raz-uzhyte-slovo-mystkynya/

Депутаты проголосовали закон, разрешающий отцам брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет - Цензор.НЕТ 3642
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15.04.2021 20:27 Відповісти
И потянулись вереницей толпы небритых счастливых бруталов, с заявлениями "В декрет"...)
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15.04.2021 20:21 Відповісти
до трех лет -- условно...
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15.04.2021 20:27 Відповісти
Бруталы как бы ни старались, но декретный отпуск они не в состоянии получить. Ибо декретный отпуск это отпуск по беременности и родам. Я покуда не припомню, чтобы бруталы беременели и рожали.
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15.04.2021 20:29 Відповісти
Дивно якось. А по якому тоді закону я був у відпустці по догляду за дитиною з 2008 по 2011 рік?
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15.04.2021 20:30 Відповісти
Там заголовок кривий. Закон прийняли про відпустку на 14 днів при народженні. Я вже точно не помню, давно це було, але раніше давали на 5 днів.
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16.04.2021 04:14 Відповісти
Во.. надо срочно что-то делать=))
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15.04.2021 20:32 Відповісти
Ага спасать Хомяка... пусть в декрет идёт....
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15.04.2021 20:37 Відповісти
Я не зоофил, как Окурок... Никаких хомяков спасать не буду!
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15.04.2021 20:43 Відповісти
Мда.....Хомяк это дед во главе армии который ....с женой 20 лет разницы, разродилась недавно... вот он в декрет и пойдёт....Детей чтоли в тролли набирают?
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15.04.2021 21:24 Відповісти
Отпуск за счёт работодателя, мои ж рыбки, вот это янелохи расщедрились.
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15.04.2021 20:49 Відповісти
Законопроект также предоставляет равное право каждому из родителей ребенка брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет.Источник: https://censor.net/ru/n3260022 Ужас. Я этим воспользовался еще в 1990 году )
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15.04.2021 20:50 Відповісти
а до цього часу як батько міг у декрет змотатись ?, багато хто з прокуророментів так від АТО втікали
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15.04.2021 21:09 Відповісти
Такие нормы в законе были и раньше, но янелохи не знают законодательства Украины или премиальных денег за законотворчество сильно захотелось. Вот и продублировали. Зедебилы, больше сказать нечего
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16.04.2021 01:06 Відповісти
во интересно...а если одна жена,с другой проживаешь и одновременно дочка -и все три сразу рожают?будет три отпуска или зажилят?
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15.04.2021 22:53 Відповісти
І на фіга воно тобі таке щастя одночасно?
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16.04.2021 04:15 Відповісти
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16.04.2021 09:10 Відповісти
 
 