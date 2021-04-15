Депутати проголосували закон, що дозволяє батькові брати відпустку по догляду за дитиною до трьох років

Верховна Рада має намір надати батькові можливість брати відпустку до двох тижнів при народженні дитини. Ухвалення відповідного законопроєкту №3695 у другому читанні та в цілому підтримали 269 народних депутатів на позачерговому засіданні парламенту в четвер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт пропонує доповнити Кодекс про працю і закон "Про відпустки" новим видом відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 днів, який оплачується за рахунок роботодавця.

У законопроєкті зазначається, що така відпустка може надаватися не тільки чоловікові, що перебуває у шлюбі з жінкою, яка народила дитину, а й батькові дитини, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але вони проживають разом.

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Така відпустка також може надаватися бабусі, дідусеві або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) виховує дитину одна (один).

Законопроєкт також надає рівне право кожному з батьків дитини брати відпустку по догляду за дитиною до трьох років.

Законопроєкт також закріплює право батьків неповнолітніх дітей, а також повнолітніх осіб з інвалідністю з дитинства на додаткову відпустку.