Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ зробили спробу провокації проти катерної групи ВМС України, - командування ВМСУ
Сьогодні вночі, в Азовському морі катери ФСБ РФ зробили спробу провокації проти катерної групи ВМС ЗС України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук ВМС України.
"Сьогодні вночі, в Азовському морі катери ФСБ РФ укотре спробували перешкоджати законним діям катерної групи ВМС ЗС України, яка перебуває на бойовому чергуванні. Попри провокації і цілеспрямовані дії росіян щодо обмеження вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання", - сказано в повідомленні.
Командування ВМС підкреслює, що українські моряки і надалі гарантуватимуть безпеку України з морського напрямку, зокрема в Азовському морі, керуючись виключно нормами Міжнародного морського права.
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Та нелоху не только за это извиниться нужно.....там извинений уже столько нужно......
Донбасс и Крым могут вернуться только войной, никак иначе.
А знає Боріска, що колись була такаж сама метушня навкруги автобусів "Богдан", які виготовляли на уорпорації, де інвестором був і Порошенко? І який фініш? А просто всі купляють ПАЗи і ГАЗЕЛі з парашії, то ж правда не ворог? А знає Боріска, що його маланець крутить свої фільми в московії і веселить вбивць і терористів? А кіно це також продукт, чи ні? То це торгівля на крові, чи нормально пацан заробляє і йому Україна так собі, місце де можна скосити бабла?
"Продолжили" - это "ни о чём"...
У мене є запитання до... І яка ж це **** стільки років гальмувала прийняття на озброєння "Нептуна"? За такі речі у воєнний час на шибеницю відправляють. У нас саме зараз - воєнний час. Порох, де ти є, мерзота? Медведчуку українські телеканали продавав? Медведчуку трубу закачувати забезпечував. От тільки не треба - про Зе-ідіота розповідати, що він Медведчука прищучив. Ці два... заслуговують однієї участі. Якби не Байден ці два "..." давали б зелене світло морочити українцям їх мізки.
Тем, что россия заблокировала Керченский пролив для иностранных военных и государственных судов, она выстрелила себе в ногу.
Теперь, по причине нарушения Москвой целого ряда норм международного Морского права, Эрэфию ждёт арест судов во многих портах мира.
И Лондон с Вашингтоном уже намерены провести по этому поводу консультации.