Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ зробили спробу провокації проти катерної групи ВМС України, - командування ВМСУ

Сьогодні вночі, в Азовському морі катери ФСБ РФ зробили спробу провокації проти катерної групи ВМС ЗС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук ВМС України.

"Сьогодні вночі, в Азовському морі катери ФСБ РФ укотре спробували перешкоджати законним діям катерної групи ВМС ЗС України, яка перебуває на бойовому чергуванні. Попри провокації і цілеспрямовані дії росіян щодо обмеження вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання", - сказано в повідомленні.

Командування ВМС підкреслює, що українські моряки і надалі гарантуватимуть безпеку України з морського напрямку, зокрема в Азовському морі, керуючись виключно нормами Міжнародного морського права.

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