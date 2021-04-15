УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11000 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
38 144 99

Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ зробили спробу провокації проти катерної групи ВМС України, - командування ВМСУ

Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ зробили спробу провокації проти катерної групи ВМС України, - командування ВМСУ

Сьогодні вночі, в Азовському морі катери ФСБ РФ зробили спробу провокації проти катерної групи ВМС ЗС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук ВМС України.

"Сьогодні вночі, в Азовському морі катери ФСБ РФ укотре спробували перешкоджати законним діям катерної групи ВМС ЗС України, яка перебуває на бойовому чергуванні. Попри провокації і цілеспрямовані дії росіян щодо обмеження вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання", - сказано в повідомленні.

Командування ВМС підкреслює, що українські моряки і надалі гарантуватимуть безпеку України з морського напрямку, зокрема в Азовському морі, керуючись виключно нормами Міжнародного морського права.

Читайте також: Кораблі РФ в Азовському морі провокували українських моряків, довелося попереджати про готовність застосувати зброю, - журналіст Клименко

Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ зробили спробу провокації проти катерної групи ВМС України, - командування ВМСУ 01

Автор: 

Азовське море (1619) ВМС (1399) ФСБ (1459)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+156
Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС Украины, - командование ВМСУ - Цензор.НЕТ 5131
показати весь коментар
15.04.2021 20:29 Відповісти
+58
Ну и где сейчас те "умные", которые писали что нам абсолютно не нужны "Петины МБАКи" на Азовском море? Их нам нужно еще и еще.
показати весь коментар
15.04.2021 20:35 Відповісти
+49
Еще интереснее, где те "умные", которые орали, что Порошенко совершил преступление, когда послал катера в Азовское море. И кстати Нелох тоже охотно подхватил тогда этот бред. Извиниться не хочет? Ну или себя тоже преступником объявить.
показати весь коментар
15.04.2021 21:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС Украины, - командование ВМСУ - Цензор.НЕТ 5131
показати весь коментар
15.04.2021 20:29 Відповісти
👍👍👍👍
показати весь коментар
15.04.2021 20:34 Відповісти
МБАК Гюрза-М в черговий раз довели свою неефективність і неспроможність протидіяти російським піратам
показати весь коментар
15.04.2021 22:12 Відповісти
Снова у эксперда 6 палаты с таблетками проблема? Синие только не пей.
показати весь коментар
15.04.2021 22:28 Відповісти
То єдине, що зупиняє кацапів!
показати весь коментар
15.04.2021 20:37 Відповісти
это альфа и омега........
показати весь коментар
15.04.2021 21:48 Відповісти
"Ложь,звіздьож и провакация" -це споконвічне гасло Московіі !!!)))
показати весь коментар
15.04.2021 20:32 Відповісти
Ну а чё.. Смылся вовремя.. Советы тут раздаёт, как правильно жить.. Вернуться не желаешь, вашвашество?=))
показати весь коментар
15.04.2021 20:36 Відповісти
і літвін лайкнув
показати весь коментар
15.04.2021 20:46 Відповісти
нужно в спам кидать придурка постоянно
показати весь коментар
15.04.2021 20:38 Відповісти
Что то рано мы вас выписали, нужно повторить.
показати весь коментар
15.04.2021 20:37 Відповісти
Петух вонючий, когда вы уже твари передохнете
показати весь коментар
15.04.2021 21:33 Відповісти
З бодуна видно з рибальськими баркасами переплутали, а потім дійшло, що можуть отримати по **...лу...
показати весь коментар
15.04.2021 20:34 Відповісти
все они прекрасно знали - проверяют границы дозволенного и дух наших бойцов
показати весь коментар
15.04.2021 20:36 Відповісти
Вряд-ли. Они тупые, но не настолько.
показати весь коментар
15.04.2021 20:37 Відповісти
Ну и где сейчас те "умные", которые писали что нам абсолютно не нужны "Петины МБАКи" на Азовском море? Их нам нужно еще и еще.
показати весь коментар
15.04.2021 20:35 Відповісти
Асобенна ПТКР. И ПВО!
показати весь коментар
15.04.2021 20:37 Відповісти
Чтоб браконьеров распугивать?
показати весь коментар
15.04.2021 20:38 Відповісти
Ну вот одних "браконьеров" этой ночью и распугали.
показати весь коментар
15.04.2021 20:39 Відповісти
кацапское ворье с огородов шугать
показати весь коментар
15.04.2021 20:51 Відповісти
Ваши браконьеры до сих пор штаны отстирывают
показати весь коментар
15.04.2021 21:35 Відповісти
Еще интереснее, где те "умные", которые орали, что Порошенко совершил преступление, когда послал катера в Азовское море. И кстати Нелох тоже охотно подхватил тогда этот бред. Извиниться не хочет? Ну или себя тоже преступником объявить.
показати весь коментар
15.04.2021 21:09 Відповісти
Особенно если еще учитывать, что в результате керченского похода сорвалась встреча ***** и Трампа в Бразилии, которую анонсировали через месяц. Трамп не рискнул тогда, в той всеобщей атмосфере осуждения *****, не послушать своих советников и пойти с ним на договорняк.
показати весь коментар
15.04.2021 21:16 Відповісти
Irada,
Та нелоху не только за это извиниться нужно.....там извинений уже столько нужно......
показати весь коментар
15.04.2021 21:49 Відповісти
То есть карта, которая была размещена в сети, с точным указанием места, где произошел обстрел благополучно проплыла мимо вашего внимания? Ерунду на тему, что Порошенко лично запрещал стрелять в ответ даже комментировать не буду. Вот прям перед глазами стоит сценка, как моряки звонили ему на мобилу наверное и разрешение спрашивали.
показати весь коментар
15.04.2021 22:06 Відповісти
Еще слезу пусти, петух за прокси, про бедных мальчиков. Поплачь больше, авось попустит. Особенно когда посмотришь видео "Долб...бы и буксир". Советую пересмотреть. Как обосравшиеся рашенское командирские петухи на один буксир и два малых речных катера с перепугу отправили отряд с 18 !!! суден, двух вертушек и сушки. И как два капитана-долб...ба в попытке протаранить (!!!) буксир расфигачили свои собственные суда. И додумались еще это позорное видео о своем тупом "подвиге" слить в сеть. Конченные дебилы.
показати весь коментар
15.04.2021 22:19 Відповісти
ага, ******** за которыми гонялся весь "флот раисси с баивыми вирталетами" Вы там за поребриком небось обделались от страха все
показати весь коментар
15.04.2021 22:25 Відповісти
Они в рот какашек набрали и смакуют. При Пете они ими плевались, а сейчас смакуют. Борщевой то набор сильно подорожал. Правда тётя с Г+Г про это почему то молчит. Как говна в рот набрала и молчит.
показати весь коментар
16.04.2021 16:16 Відповісти
И не плачет про "бедных мальчиков".
показати весь коментар
16.04.2021 16:51 Відповісти
РНБО не розглядало навіть цю проблему, нащо злити москалів. Так же? Щоби не дай Боже не бути схожими на Порошенка. Ви йдете майже по його слідах, тільки Порошенко шлях прокладав, а ви нахабно лижню випрошуєте
показати весь коментар
15.04.2021 20:36 Відповісти
Этот вопрос на закрытом заседании был... но дерьмаки уже сообщили все планы в мацкву))
показати весь коментар
15.04.2021 20:51 Відповісти
була спроба поцупити унітази?
показати весь коментар
15.04.2021 20:37 Відповісти
Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС Украины, - командование ВМСУ - Цензор.НЕТ 1281
показати весь коментар
15.04.2021 20:38 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2021 19:07 Відповісти
Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС Украины, - командование ВМСУ - Цензор.НЕТ 3556
показати весь коментар
15.04.2021 20:39 Відповісти
То пусть спасибо Турции скажут, а так бы их Карабах дымился еще бы лет 30... кацапье бы не отпустило, а вот с турками тягаться зас цали) богатыри былинные куевы! Только слабых бить могут, ублюдки!
показати весь коментар
15.04.2021 20:50 Відповісти
и что там было? Орки обстреляли наших, но наши не поддались на провокации и ничем не ответили, только хвост плотнее пристрооили?
показати весь коментар
15.04.2021 20:48 Відповісти
до стрельбы не дошло...
показати весь коментар
15.04.2021 20:52 Відповісти
Прочитать текст религия не позволяет?
показати весь коментар
15.04.2021 20:52 Відповісти
экипажи не захватили?
показати весь коментар
15.04.2021 21:21 Відповісти
Да нет, ваши только отсосали и пошли на бутылки садиться
показати весь коментар
15.04.2021 21:38 Відповісти
Обстреляли как раз ваших, набраных из-за урала
показати весь коментар
15.04.2021 21:36 Відповісти
Когда в прошлый раз наших обстреляли кацапы,то зеБильня и ватники в один голос визжали'ЭТО ПОРОШЕНКО СПРОВОЦИРОВАЛ КАЦАПОВ' эй чмыри,кто сейчас виноват?!и кто это 100к армии нагнал под наши границы?
показати весь коментар
15.04.2021 20:55 Відповісти
***************, це вам за "правакацию парашенки"!!! сосіть цапський, мра3і!
показати весь коментар
15.04.2021 20:57 Відповісти
Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ зробили спробу провокації проти катерної групи ВМС України, - командування ВМСУ - Цензор.НЕТ 7309
показати весь коментар
15.04.2021 20:57 Відповісти
русня лихорадочно ищет повода для войны.
показати весь коментар
15.04.2021 20:58 Відповісти
Вообще то Украина должна возвращать свои земли, нет?
показати весь коментар
15.04.2021 21:02 Відповісти
Конечно должна. На своих условиях.
показати весь коментар
15.04.2021 21:05 Відповісти
Никогда в истории не было такого, чтобы территории возвращались без силы.
Донбасс и Крым могут вернуться только войной, никак иначе.
показати весь коментар
15.04.2021 21:08 Відповісти
Германия.
показати весь коментар
15.04.2021 21:17 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
показати весь коментар
15.04.2021 21:53 Відповісти
На ситуацию в Украине больше всего похожа история Ирландии. Так там до сих пор на севере есть сепарский анклав.
показати весь коментар
15.04.2021 21:58 Відповісти
Там религиозная разница куда сильнее всех политических и географических факторов. И даже этнического...
показати весь коментар
15.04.2021 22:44 Відповісти
У тебя, говна мордовского не спросили
показати весь коментар
15.04.2021 21:39 Відповісти
Я так розумію, що катерна група, це ті катери, що виробляв завод Порошенко на Рибалоьському в Києві? Нацсуки, Свобода і інша "патріотична" маса волали про мародера і Петро Олексійович продав завод, який стоїть грухо, як в танку. То де Бенякатера і Зеляесмінці? Наробили вже багато катерів? Що будете робити зелені шмарклі? Я так розумію, що через Керченський пролив йти не можна, бо ДБР порушить справу за порушення територіальних вод загарбника?
показати весь коментар
15.04.2021 20:59 Відповісти
Толечка,все тебе хочется лизнуть жопу своему истукану...А то что США передает свои катера Украине ты же ни сном ни духом?И Байрактары на подходе.
показати весь коментар
16.04.2021 07:30 Відповісти
Ніколи цим не займався Боріска. Звичайно знаю, що США передають свої катера для ВМС України і навчають там у себе наші екіпажі. Домовлявся за ці катера ще ПО і пока пройшла процедура, то отримує клоун. Але вчора вночі маневри і супровід суден цивільного флоту проводили катера, які виготовили на заводі в Києві. Чи пан цього не знають? А ще одне питання, а як американські катера пан Зе відправить в Азовське море, яке намагається окупувати парашія? По справі, яку відкрили на Порошенко, то в Керченську протоку заходити не можна, бо це провокація парашії. Хоча Боріска знає, а Зеля не знає, що всі протоки призначені для проходу суден інших країн, навіть якби Крим був не український, але він український і під окупацією.
А знає Боріска, що колись була такаж сама метушня навкруги автобусів "Богдан", які виготовляли на уорпорації, де інвестором був і Порошенко? І який фініш? А просто всі купляють ПАЗи і ГАЗЕЛі з парашії, то ж правда не ворог? А знає Боріска, що його маланець крутить свої фільми в московії і веселить вбивць і терористів? А кіно це також продукт, чи ні? То це торгівля на крові, чи нормально пацан заробляє і йому Україна так собі, місце де можна скосити бабла?
показати весь коментар
16.04.2021 11:20 Відповісти
Кацапы должны наконец получить должных ********! Пора наконец возвращать украинский Крым и Донбасс!! Ссыкунов брехливых от Зе партии расстрелять!
показати весь коментар
15.04.2021 20:59 Відповісти
Воин говориш ? А что за флажок странный то ?
показати весь коментар
15.04.2021 21:05 Відповісти
Германия за Украину!
показати весь коментар
15.04.2021 21:08 Відповісти
Простые немцы об этом знают?
показати весь коментар
15.04.2021 21:12 Відповісти
А вони - ці прості німці - впевнений що за кацапню за путлера ?
показати весь коментар
15.04.2021 21:23 Відповісти
А где твоя власовская тряпка, простой немец? То есть мордовец
показати весь коментар
15.04.2021 21:40 Відповісти
Официальная Германия за.
показати весь коментар
15.04.2021 22:01 Відповісти
Официальная германия в лице Меркель в 2014 году металась и орала как потерпевшая - давать оружие Украине нельзя, много хороших людей погибло из за неё. Германия в основном только озабоченность и проявляла, да строила газопровод.
показати весь коментар
16.04.2021 01:54 Відповісти
Ну так приезжай. На передке делом докажи. А то пора возвращать.... Сравни для начала численность, технику, итд.... Отгребут, но позжее. А если честно, то нах та вата нужна. Большинство нормальных оттуда уехало...
показати весь коментар
15.04.2021 21:13 Відповісти
Jawohl mein Bruder !!!
показати весь коментар
15.04.2021 22:27 Відповісти
https://plus.obozrevatel.com/crime/v-rossii-zametili-kolonnu-btr-s-polosami-vtorzheniya-na-puti-k-zhd-stantsii-video.htm
показати весь коментар
15.04.2021 21:00 Відповісти
Пускай поиграются, что с дурдомовцев взять, вот когда полезут захватывать Украину, надо накрывать сразу и конкретно, чтобы ни одна гнида не ушла.
показати весь коментар
15.04.2021 21:08 Відповісти
Нада, только чем?! Все просрано, рехворми за 7 лет и перевооружение просрано.
показати весь коментар
15.04.2021 21:17 Відповісти
Посмотришь, когда пару колон сожгут, что боятся будут сунутся, но тебе то, что для тролля и НАТО слабое.
показати весь коментар
15.04.2021 21:33 Відповісти
Из статьи не ясно... Наши повели Корабли через пролив или нет !?
"Продолжили" - это "ни о чём"...
показати весь коментар
15.04.2021 21:19 Відповісти
Цікаво що за вказівки були з генштабу зараз - не провакувати , вогню не відкривати чи вже більш дорослі ?
показати весь коментар
15.04.2021 21:20 Відповісти
Якщо російські окупанти окуповують українські води, а це в Криму вже відбулося, то Україна забовязана відправляти російські корита прямо на дно...
показати весь коментар
15.04.2021 22:26 Відповісти
Для кацапів є тільки сила... нащо їм закони
показати весь коментар
15.04.2021 22:39 Відповісти
Байден дає заяву по РФ в 23.15 по кч
показати весь коментар
15.04.2021 22:40 Відповісти
Молодці! Тримайте рубежі і акваторію Азовського моря. Усіма силами. Саме цей плацдарм наразі є для ху"ла найважливішим для подальшого стратегічного просування в територію України.

У мене є запитання до... І яка ж це **** стільки років гальмувала прийняття на озброєння "Нептуна"? За такі речі у воєнний час на шибеницю відправляють. У нас саме зараз - воєнний час. Порох, де ти є, мерзота? Медведчуку українські телеканали продавав? Медведчуку трубу закачувати забезпечував. От тільки не треба - про Зе-ідіота розповідати, що він Медведчука прищучив. Ці два... заслуговують однієї участі. Якби не Байден ці два "..." давали б зелене світло морочити українцям їх мізки.
показати весь коментар
15.04.2021 22:41 Відповісти
Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ зробили спробу провокації проти катерної групи ВМС України, - командування ВМСУ - Цензор.НЕТ 1391
показати весь коментар
15.04.2021 22:57 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2021 19:13 Відповісти
"Українські вояки не повелись на російські провокації" - це як? Це росіяни залізли на українську територію, а а хоробрі українські прикордонники замість того, щоб втопити росіянські корита, "не повелись на російські провокації" та сміливо дали дьору?
показати весь коментар
15.04.2021 23:32 Відповісти
Магнитные мины, прикрепленные к днищу провоцирующих катеров, больше убеждают не сближаться, чем все правительственные "ноты протеста", вместе взятые...
показати весь коментар
15.04.2021 23:32 Відповісти
Вы не знаете ...наших в плен не взяли???Просто наверное хотели взять...Но то шо плохо....уже наши в Азовском море не будут плавать
показати весь коментар
15.04.2021 23:44 Відповісти
Перекрыв Керченский пролив для всех судов, Лаптестан выстрелил себе же в ногу

Тем, что россия заблокировала Керченский пролив для иностранных военных и государственных судов, она выстрелила себе в ногу.
Теперь, по причине нарушения Москвой целого ряда норм международного Морского права, Эрэфию ждёт арест судов во многих портах мира.
И Лондон с Вашингтоном уже намерены провести по этому поводу консультации.
показати весь коментар
16.04.2021 01:17 Відповісти
а толку от этой возьни ровно ноль только солярку пожгли и моторесурс
показати весь коментар
16.04.2021 20:00 Відповісти
если уж воевать то воевать надо по человечески п не еролаш этот устраивать ешеб авиамодели запустили
показати весь коментар
16.04.2021 20:02 Відповісти
 
 