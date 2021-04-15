Мінфін пізніше поверне МОЗ виділені на закупівлю вакцин кошти з програми медгарантій, - Степанов

Міністерство фінансів України відновить обсяг фінансування програми медичних гарантій 2021 року і поверне в неї кошти, виділені на закупівлю вакцин від COVID-19

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми забрали саме на закупівлю вакцин кошти, виділені на четвертий квартал, з чіткою умовою, що Міністерство фінансів України протягом трьох місяців відновить ці видатки Міністерству охорони здоров'я", - сказав Степанов.

Міністр нагадав, що наприкінці 2020 року МОЗ наполягав на виділенні в держбюджеті на 2021 рік 15,1 млрд грн на закупівлю вакцин від COVID-19, проте в результаті на це була передбачено суму 3,95 млрд грн.

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"Коли формувався держбюджет на 2021 рік було прийнято рішення, що зараз нам дають 3,95 млрд, але, якщо знадобиться, нам одразу дуже швидко знайдуть потрібну суму. Виявилося, що коли потрібно було швидко укладати контракти, то для того, щоб перерахувати кошти потрібен час, щоб внести зміни до держбюджету, на це потрібно не менше місяця", - пояснив чиновник.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України додатково направив 6,5 млрд грн на закупівлю вакцин від COVID-19. За інформацією Мінфіну, з урахуванням відповідних витрат у 2020 році загальний обсяг видатків держбюджету на закупівлю вакцин становить 11,4 млрд грн.

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