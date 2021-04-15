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Новини Коронавірус і карантин
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Мінфін пізніше поверне МОЗ виділені на закупівлю вакцин кошти з програми медгарантій, - Степанов

Мінфін пізніше поверне МОЗ виділені на закупівлю вакцин кошти з програми медгарантій, - Степанов

Міністерство фінансів України відновить обсяг фінансування програми медичних гарантій 2021 року і поверне в неї кошти, виділені на закупівлю вакцин від COVID-19

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми забрали саме на закупівлю вакцин кошти, виділені на четвертий квартал, з чіткою умовою, що Міністерство фінансів України протягом трьох місяців відновить ці видатки Міністерству охорони здоров'я", - сказав Степанов.

Міністр нагадав, що наприкінці 2020 року МОЗ наполягав на виділенні в держбюджеті на 2021 рік 15,1 млрд грн на закупівлю вакцин від COVID-19, проте в результаті на це була передбачено суму 3,95 млрд грн.

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"Коли формувався держбюджет на 2021 рік було прийнято рішення, що зараз нам дають 3,95 млрд, але, якщо знадобиться, нам одразу дуже швидко знайдуть потрібну суму. Виявилося, що коли потрібно було швидко укладати контракти, то для того, щоб перерахувати кошти потрібен час, щоб внести зміни до держбюджету, на це потрібно не менше місяця", - пояснив чиновник.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України додатково направив 6,5 млрд грн на закупівлю вакцин від COVID-19. За інформацією Мінфіну, з урахуванням відповідних витрат у 2020 році загальний обсяг видатків держбюджету на закупівлю вакцин становить 11,4 млрд грн.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов - Цензор.НЕТ 5517
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15.04.2021 21:03 Відповісти
+12
Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов - Цензор.НЕТ 7967
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15.04.2021 21:00 Відповісти
+10
фуфло ти стєпанов а не керівник. шмоточнік ти галімий.
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15.04.2021 20:58 Відповісти
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фуфло ти стєпанов а не керівник. шмоточнік ти галімий.
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15.04.2021 20:58 Відповісти
Зато, закон сообщающихся сосудов соблюдает...
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15.04.2021 20:59 Відповісти
Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов - Цензор.НЕТ 1879
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15.04.2021 22:06 Відповісти
"...сейчас нам дают 3,95 млрд, но, если понадобится, нам сразу очень быстро найдут нужную сумм"..

ха=ха.. "если понадобится")) т.е. когда разворуете 4 млрд - выделим снова..
О том что нужно закупать вакцины они НЕ ДУМАЛИ даже в декабре 2020...
как и "вспомнили" (после шумихи в СМИ) осенью 2020 что не закупили ни одного ИВЛ!
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15.04.2021 21:12 Відповісти
А мои знакомые в шоке от медиков, от их слаженности, професоанлизма после того, как их вытащили с того света.
Так что прикрой хлеборезку.
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15.04.2021 21:17 Відповісти
я й так бачу, що ти зєбіл, мова йшла про стєпанова та закупівлю вакцин від ковіда.
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15.04.2021 21:26 Відповісти
позже.. заходите на недельке-второй=)))
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15.04.2021 20:59 Відповісти
Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов - Цензор.НЕТ 5517
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15.04.2021 21:03 Відповісти
Відправте в Ростов цього ватника, і назначте українця.
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15.04.2021 22:17 Відповісти
Гарна ідея. Українську опануйте спочатку.
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15.04.2021 22:25 Відповісти
Який такий шмурдяк? Курточку за 630 000грн. купив? Купив! Це - геть не шмурдяк! А цілих - 630 000грн.!!! А ще шорти за 400 000грн та футболку за 265 000грн.(5 шт. мінімум) нада! І це ще шлепкі на літо не пораховані!!!
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16.04.2021 00:54 Відповісти
Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов - Цензор.НЕТ 7967
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15.04.2021 21:00 Відповісти
А я тим часом придбаю ще з п'яток курток, додав степанов.
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15.04.2021 21:00 Відповісти
Все будет пізже.
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15.04.2021 21:01 Відповісти
очень быстро найдут сумму... а чтож сейчас не нашли?

и поражает уровень планирования, не доперли что через месяц надо деньги на закупку
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15.04.2021 21:02 Відповісти
У нас в государстве работает уровень планирования "на сейчас" и "на завтра". Дальше не заглядывают. Это экзотические виды планирования, есть ещё уровень планирования "на позавчера", он применяется по умолчанию. Есть ещё совсем экстремальные виды планирования, например в этом году выделены деньги на проведение Евро-2012 в Украине. Да-да, того самого.
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15.04.2021 22:26 Відповісти
позже! Зебизяны, всё будет, но позже!
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15.04.2021 21:03 Відповісти
криза мінєт папізже
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15.04.2021 21:04 Відповісти
Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий,
Минфин позже вернет Минздраву выделенные на закупку вакцин средства из программы медгарантий, – Степанов - Цензор.НЕТ 4011

Многие верят...
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15.04.2021 21:05 Відповісти
а что мля если нет? (с)
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15.04.2021 21:06 Відповісти
Зачем у врачей забирать, у зебилов золотых зубов полные рты, они скинулись бы...
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15.04.2021 21:08 Відповісти
Куртки сами себя не купят ...
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15.04.2021 22:27 Відповісти
То есть, Минздрав на три месяца остался без выделенных на этот период средств.
...и то, если Минфин потянет мазу за какие-то внебюджетные гарантии от Кабмина...
Когда денег нет, ими проще распоряжаться -- их же нет...*)
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15.04.2021 21:09 Відповісти
Чудесное правительство и депутаты, которые даже собственного законодательства толком не знают.
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15.04.2021 21:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O-7NCRUH5Wo Ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом, - Зеленський
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15.04.2021 21:14 Відповісти
докерувались до того що вже бюджетникам зп затримують, сметуни ви там як притомні ? ))
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15.04.2021 21:21 Відповісти
Стоимость дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer составляет $18,90 или 526 грн.
Четыре миллиарда - все кончились.
4 000 000 000÷526=7 604 562 дозы. Где ещё 7 миллионов доз и не Covishield?
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15.04.2021 21:21 Відповісти
Мразь и гнида. Ненавижу это рыло.
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15.04.2021 21:46 Відповісти
Главное что: не обидеть "большую стройку"(с)

Параллельно с изятием миллиардов у медиков,
12.04.21 Кабмин выделил "Укравтодору" гарантии по кредитам на 10 миллиардов
https://biz.censor.net/news/3259124/kabmin_vydelil_ukravtodoru_garantii_po_kreditam_na_10_milliardov
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15.04.2021 21:49 Відповісти
Кручу-верчу нае____ хочу........
Как то так☹️
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15.04.2021 22:01 Відповісти
"Мы забрали ... средства... с четким условием, что Минфин в течение трех месяцев восстановит"
Степанов: зуб даю.
Так вот, зуб надо выбить:

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZUf4oH2QF8kmbsuzoHmpkU-aHVsANQAtOvDJQmMT__EgI_22GSijeUf4YoA8OWLAaMcozQYjgwEHfJ30KrnHscQAbPdPodxDZIEoZlJMQvezZtis6hw5sI3eWE6jKcj7EA&__tn__=-UC%2CP-R Евгений Истребин https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2171746526289989?__cft__[0]=AZUf4oH2QF8kmbsuzoHmpkU-aHVsANQAtOvDJQmMT__EgI_22GSijeUf4YoA8OWLAaMcozQYjgwEHfJ30KrnHscQAbPdPodxDZIEoZlJMQvezZtis6hw5sI3eWE6jKcj7EA&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 12:18 ·
И опять про 6,5 млрд.
Степанов вчера НАГЛО СОЛГАЛ написав что Министерство финансов согласно постановления Кабмина имеет обязательство повернуть 6,5 млрд на систему медицинских гарантий.
На самом деле НЕТ. Это ЛОЖЬ Степанова.
Сегодня опубликовали саму Постанову Кабмина. И в ней написано - в течении 3-х месяцев подать пропозиции про поиск средств . Все . Точка. Подать пропозиции !!! Что означает - ну вы там поищите средства , и че-то там подайте, если найдете деньги, хорошо, ну а если не найдете , то и ладушки....
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15.04.2021 22:41 Відповісти
минфин вернет, обязательно вернет, если НБУ напечатает)))
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15.04.2021 23:03 Відповісти
Решением Кабинета министров . № 338 от 14.04.2021 г. выделено 6,5 млрд. гривен на вакцинацию населения (2301270). Необходимая сумма изъяты с финансирования Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" (2308060).

Окончательные итоги использования предыдущего финансирования вакцинации в размере 4.456 млрд. гривен - закуплено 2.480 млн. доз вакцин двух типов. Средняя цена закупленных вакцин - около 60 $ Состоянием на 01.04. 2021 доставлено в Украину 860 тысяч доз.
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15.04.2021 23:04 Відповісти
Мінфін пізніше поверне МОЗ виділені на закупівлю вакцин кошти з програми медгарантій, - Степанов - Цензор.НЕТ 8398
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16.04.2021 00:20 Відповісти
Мамой клягусь....
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16.04.2021 03:08 Відповісти
 
 