Мінфін пізніше поверне МОЗ виділені на закупівлю вакцин кошти з програми медгарантій, - Степанов
Міністерство фінансів України відновить обсяг фінансування програми медичних гарантій 2021 року і поверне в неї кошти, виділені на закупівлю вакцин від COVID-19
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми забрали саме на закупівлю вакцин кошти, виділені на четвертий квартал, з чіткою умовою, що Міністерство фінансів України протягом трьох місяців відновить ці видатки Міністерству охорони здоров'я", - сказав Степанов.
Міністр нагадав, що наприкінці 2020 року МОЗ наполягав на виділенні в держбюджеті на 2021 рік 15,1 млрд грн на закупівлю вакцин від COVID-19, проте в результаті на це була передбачено суму 3,95 млрд грн.
"Коли формувався держбюджет на 2021 рік було прийнято рішення, що зараз нам дають 3,95 млрд, але, якщо знадобиться, нам одразу дуже швидко знайдуть потрібну суму. Виявилося, що коли потрібно було швидко укладати контракти, то для того, щоб перерахувати кошти потрібен час, щоб внести зміни до держбюджету, на це потрібно не менше місяця", - пояснив чиновник.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України додатково направив 6,5 млрд грн на закупівлю вакцин від COVID-19. За інформацією Мінфіну, з урахуванням відповідних витрат у 2020 році загальний обсяг видатків держбюджету на закупівлю вакцин становить 11,4 млрд грн.
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ха=ха.. "если понадобится")) т.е. когда разворуете 4 млрд - выделим снова..
О том что нужно закупать вакцины они НЕ ДУМАЛИ даже в декабре 2020...
как и "вспомнили" (после шумихи в СМИ) осенью 2020 что не закупили ни одного ИВЛ!
Так что прикрой хлеборезку.
и поражает уровень планирования, не доперли что через месяц надо деньги на закупку
Многие верят...
...и то, если Минфин потянет мазу за какие-то внебюджетные гарантии от Кабмина...
Когда денег нет, ими проще распоряжаться -- их же нет...*)
Четыре миллиарда - все кончились.
4 000 000 000÷526=7 604 562 дозы. Где ещё 7 миллионов доз и не Covishield?
Параллельно с изятием миллиардов у медиков,
12.04.21 Кабмин выделил "Укравтодору" гарантии по кредитам на 10 миллиардов
https://biz.censor.net/news/3259124/kabmin_vydelil_ukravtodoru_garantii_po_kreditam_na_10_milliardov
Как то так☹️
Степанов: зуб даю.
Так вот, зуб надо выбить:
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZUf4oH2QF8kmbsuzoHmpkU-aHVsANQAtOvDJQmMT__EgI_22GSijeUf4YoA8OWLAaMcozQYjgwEHfJ30KrnHscQAbPdPodxDZIEoZlJMQvezZtis6hw5sI3eWE6jKcj7EA&__tn__=-UC%2CP-R Евгений Истребин https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2171746526289989?__cft__[0]=AZUf4oH2QF8kmbsuzoHmpkU-aHVsANQAtOvDJQmMT__EgI_22GSijeUf4YoA8OWLAaMcozQYjgwEHfJ30KrnHscQAbPdPodxDZIEoZlJMQvezZtis6hw5sI3eWE6jKcj7EA&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 12:18 ·
И опять про 6,5 млрд.
Степанов вчера НАГЛО СОЛГАЛ написав что Министерство финансов согласно постановления Кабмина имеет обязательство повернуть 6,5 млрд на систему медицинских гарантий.
На самом деле НЕТ. Это ЛОЖЬ Степанова.
Сегодня опубликовали саму Постанову Кабмина. И в ней написано - в течении 3-х месяцев подать пропозиции про поиск средств . Все . Точка. Подать пропозиции !!! Что означает - ну вы там поищите средства , и че-то там подайте, если найдете деньги, хорошо, ну а если не найдете , то и ладушки....
Окончательные итоги использования предыдущего финансирования вакцинации в размере 4.456 млрд. гривен - закуплено 2.480 млн. доз вакцин двух типов. Средняя цена закупленных вакцин - около 60 $ Состоянием на 01.04. 2021 доставлено в Украину 860 тысяч доз.