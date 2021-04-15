Неможливо зрозуміти, що у Путіна в голові, але ясно, що він хоче домінувати над Україною, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

Американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу висловився про можливе загострення ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню Гордон.

Вершбоу зазначив: "Дійсно неможливо зрозуміти, що у Путіна в голові, але ясно одне: він хоче домінувати над Україною. Він ніколи не змириться з тим, що Україна коли-небудь може стати повністю незалежною країною. Він хоче повернутися до часів розділеної Європи і сфер впливу, в яких Росія може диктувати умови майбутнього України, чи то її політичний устрій, чи її міжнародні відносини. Путін використовує різні засоби для досягнення цієї мети. І я думаю, що нинішні спроби залякати Україну - лише крайні з серії тактик тиску з боку Путіна".

Він продовжив: "Але якби він дійсно вирішив, що ще одне військове вторгнення було б найкращим способом для досягнення цієї мети, я думаю, що з боку Сполучених Штатів пішла б дуже сильна реакція - не у військовій галузі безпосередньо, але США, ймовірно, відразу б відправили додаткову військову допомогу в Україні. Працюючи з нашими країнами - союзниками по НАТО і членами Європейського союзу, США, безумовно, наполягатимуть на набагато жорсткіших санкціях, на повному закритті проєкту "Північний потік - 2" як вихідної точки, але при цьому збільшуючи зусилля щодо покарання росіян, використовуючи фінансові санкції, щоб фактично позбавити росіян можливості нормальної взаємодії з міжнародною фінансовою системою. Наприклад, цілеспрямовано вибрати великі державні банки, такі як "Зовнішекономбанк", "Російський фонд прямих інвестицій" і, можливо, навіть розглянути крайні заходи, такі як відключення Росії від платіжних систем SWIFT"..

"Так що США, ймовірно, зроблять безліч кроків, і це завдасть значної шкоди російській економіці. Ось чому я думаю, що врешті-решт Росія зупиниться за декілька кроків від прямого вторгнення, що, звичайно, не полегшить життя Україні, але ці дії будуть менш однозначними, ніж пряме вторгнення. Путін може розрахувати, що такі менш конкретні кроки викличуть більше розбіжностей у західному співтоваристві. Можливо, деякі з наших союзників навіть скажуть: "Ну, послухайте, він же міг вторгнутися в Україну, а він послав тільки миротворців, так що, може, нам варто винагородити Путіна за його стриманість". Це було б абсолютно невиправдано, але цілком можливо, що Путін думає про таку тактику, яка може не тільки чинити тиск на Україну, а й розділити Захід", - підкреслив Вершбоу.