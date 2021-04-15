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Новини Агресія Росії проти України
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Неможливо зрозуміти, що у Путіна в голові, але ясно, що він хоче домінувати над Україною, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

Неможливо зрозуміти, що у Путіна в голові, але ясно, що він хоче домінувати над Україною, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

Американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу висловився про можливе загострення ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню Гордон.

Вершбоу зазначив: "Дійсно неможливо зрозуміти, що у Путіна в голові, але ясно одне: він хоче домінувати над Україною. Він ніколи не змириться з тим, що Україна коли-небудь може стати повністю незалежною країною. Він хоче повернутися до часів розділеної Європи і сфер впливу, в яких Росія може диктувати умови майбутнього України, чи то її політичний устрій, чи її міжнародні відносини. Путін використовує різні засоби для досягнення цієї мети. І я думаю, що нинішні спроби залякати Україну - лише крайні з серії тактик тиску з боку Путіна".

Він продовжив: "Але якби він дійсно вирішив, що ще одне військове вторгнення було б найкращим способом для досягнення цієї мети, я думаю, що з боку Сполучених Штатів пішла б дуже сильна реакція - не у військовій галузі безпосередньо, але США, ймовірно, відразу б відправили додаткову військову допомогу в Україні. Працюючи з нашими країнами - союзниками по НАТО і членами Європейського союзу, США, безумовно, наполягатимуть на набагато жорсткіших санкціях, на повному закритті проєкту "Північний потік - 2" як вихідної точки, але при цьому збільшуючи зусилля щодо покарання росіян, використовуючи фінансові санкції, щоб фактично позбавити росіян можливості нормальної взаємодії з міжнародною фінансовою системою. Наприклад, цілеспрямовано вибрати великі державні банки, такі як "Зовнішекономбанк", "Російський фонд прямих інвестицій" і, можливо, навіть розглянути крайні заходи, такі як відключення Росії від платіжних систем SWIFT"..

"Так що США, ймовірно, зроблять безліч кроків, і це завдасть значної шкоди російській економіці. Ось чому я думаю, що врешті-решт Росія зупиниться за декілька кроків від прямого вторгнення, що, звичайно, не полегшить життя Україні, але ці дії будуть менш однозначними, ніж пряме вторгнення. Путін може розрахувати, що такі менш конкретні кроки викличуть більше розбіжностей у західному співтоваристві. Можливо, деякі з наших союзників навіть скажуть: "Ну, послухайте, він же міг вторгнутися в Україну, а він послав тільки миротворців, так що, може, нам варто винагородити Путіна за його стриманість". Це було б абсолютно невиправдано, але цілком можливо, що Путін думає про таку тактику, яка може не тільки чинити тиск на Україну, а й розділити Захід", - підкреслив Вершбоу.

Автор: 

путін володимир (24124) Вершбоу Александер (54)


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Топ коментарі
+15
Это не ***** хочет доминировать над Украиной, это влажная мечта "русского народа".
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15.04.2021 21:11 Відповісти
+8
Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 8466
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15.04.2021 21:12 Відповісти
+7
Кака у него в голове, тут уж инфа 100%
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15.04.2021 21:11 Відповісти
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Кака у него в голове, тут уж инфа 100%
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15.04.2021 21:11 Відповісти
схоже колись, в далекому дитинстві, якась українська баба на базарі обізвала ***** глистою, тому він переніс цю психотравму та нераціональну ненависть на Україну крізь роки
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15.04.2021 21:18 Відповісти
народ УКРАИНЫ хочет помочится на могилку ПУйла....
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15.04.2021 21:29 Відповісти
я б помочився і не на могілку теж
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15.04.2021 21:30 Відповісти
В голове его опилки... и кричалки.. и вопилки.. а также шумелки... пыхтелки.. сопелки...
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15.04.2021 21:48 Відповісти
Это не ***** хочет доминировать над Украиной, это влажная мечта "русского народа".
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15.04.2021 21:11 Відповісти
Цыплёнок просто хочет жить!

Вершбоу невозможно понять, но ему всё ясно.
...может он поэтому и экс-замгенсека?
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15.04.2021 21:14 Відповісти
Ты немец?
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15.04.2021 21:17 Відповісти
Да😂😂😂😂
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15.04.2021 21:22 Відповісти
В каком городе живешь?😂🌷
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15.04.2021 21:23 Відповісти
Урюпинськ))
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15.04.2021 21:32 Відповісти
Набери в Тюбе -Чита столица мусора.Мы на работе минут 20 на полу валялись.И это руцкий мир.Тебе надо Чита в Украине?😀
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15.04.2021 21:35 Відповісти
Та Боже збережи, мені і їхніх вилупків а країні вистачає
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15.04.2021 21:38 Відповісти
Вайбер сюда,я звоню и ты показываешь Мюнхен.
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15.04.2021 21:38 Відповісти
В режиме онлайн,сейчас.
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15.04.2021 21:39 Відповісти
лугандон воно.
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15.04.2021 21:23 Відповісти
Та кацапа воно звичайне, оно попалилося вище "на Украине". Зареєструвалося воно тут сьогодні о 19:49, півтори години тому.
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15.04.2021 21:29 Відповісти
Это не политический вопрос.Ты свинособака?😂🌷
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15.04.2021 21:19 Відповісти
Город?Если я ошибаюсь,сразу принесу извинения😂🌷
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15.04.2021 21:27 Відповісти
Чита?😂🌷
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15.04.2021 21:31 Відповісти
Шо такое?😂🌷
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15.04.2021 21:36 Відповісти
Хватит уже глазки в пол тулить?Ты немец?😂🌷
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15.04.2021 21:21 Відповісти
Я абсолютно прав. Свинособаки считают Украину своей собственностью.
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15.04.2021 21:17 Відповісти
Неможливо зрозуміти, що у Путіна в голові, але ясно, що він хоче домінувати над Україною, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 6289
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15.04.2021 21:58 Відповісти
Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 8466
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15.04.2021 21:12 Відповісти
Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 3542
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15.04.2021 21:12 Відповісти
Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 9391
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15.04.2021 21:46 Відповісти
Він не над Україною хоче домінувати, а над усим світом! і над Америкою в тому числі ....
Тож робіть висновки панове ... білий світ ..
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15.04.2021 21:13 Відповісти
Что может быть в голове у гопника.
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15.04.2021 21:13 Відповісти
это же самое в голове у абсолютно всех кацапов .. он просто в качестве главного исполнителя ..
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15.04.2021 21:23 Відповісти
Пять вальтов в колоде
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15.04.2021 21:15 Відповісти
у путена как и у гениального ленина - одно полушарие высохло...
высохшее управляет страной и политикой. второе управляет перистальтикой...
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15.04.2021 21:17 Відповісти
У ***** головка, а не голова
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15.04.2021 21:17 Відповісти
Аналитика как всегда великолепная, а вот какой будет Большая Грязная Политика ещё надо посмотреть.
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15.04.2021 21:18 Відповісти
Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 3304
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15.04.2021 21:19 Відповісти
Невозможно понять, что у Путина в голове, но ясно, что он хочет доминировать над Украиной, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу - Цензор.НЕТ 5544
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15.04.2021 21:24 Відповісти
зачем понимать, что у йбнутого в голове?
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15.04.2021 21:22 Відповісти
умом кацапа понять невозможно .. но если фашисты с ядерной кнопкой, то всё же как то пытаться нужно ..
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15.04.2021 21:25 Відповісти
вата у него там в голове, скрепой к ушам пришпиленая - больше ничего там нет.
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15.04.2021 21:40 Відповісти
Не помню кто, буквально вчера наткнулась в сети, сказал, что очень хочется раскрыть его череп, заглянуть туда и посмотреть, какого цвета веревка, которой уши между собой связаны.
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15.04.2021 22:01 Відповісти
В ***** колись було бажання стати заможним, потім найбагатшим в світі, потім світовим лідером, тепер хоче залишитися в історії навічно. Схибленість от така.
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15.04.2021 21:44 Відповісти
Та да - схибленість це ви точно сказали, все як у казці - "...нехачу я бить бояриней а хачу бить владычицею марскою..."
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16.04.2021 02:03 Відповісти
Вы не понимаете. Не какой то Украиной, это зеленое говно хочет доминировать над всей планетой. Вы ТОЖЕ в списке!!!
Вы так и не поняли, перед вами другая форма жизни!! Внешность НЕ имеет значения...!!.
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15.04.2021 21:47 Відповісти
У путлера в голове ботокс, новичок, водка, фанерный рейхсаг и говно.
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15.04.2021 21:50 Відповісти
Але, попри все, там сильно не вистачає пари-трійки куль.
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15.04.2021 21:53 Відповісти
Мені цікаво. От наша срана, зелена влада хоч трохи може адекватно реагувати на виклики та небезпеки? Ці тупі мародери, готують бомбосховища для цивільних громадян? От чи багато з вас (українців) знає, де є найближче до вас та доступне бомбосховище? Всі чомусь "вилупились" на повідомлення та й гадають: вдарить кремлівське хуʼло по Україні, чи ні? Воно вже безповоротно втратило глузд, чи трохи ще залишилось? А може саме зараз терміново треба вирішувати проблему із захаращеними та зруйнованими бомбосховищами?
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15.04.2021 22:23 Відповісти
Я прекрасно понимаю что в голове у *****. Он хочет восстановить Киевскую русь в прежних границах Киев-Новгород-Ростов.
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15.04.2021 22:47 Відповісти
А Беню опять сделать губернатором...
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15.04.2021 23:26 Відповісти
Странный вывод сделал парень поработавший послом в РФ, а потом зам генсека НАТО. Мог бы и понять. Стал я сомневаться в качестве образования той страны. Тут по нашей стороне любой двоечник всё давно знает по этой теме!
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15.04.2021 22:53 Відповісти
Гончаренко теж сьогодні москалям уставив https://www.youtube.com/watch?v=-KBlcPogPA
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16.04.2021 00:26 Відповісти
 
 