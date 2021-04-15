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Новини Санкції проти Росії
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Пропозиція Байдена провести саміт з Путіним залишається в силі і після санкцій, - Білий дім

Пропозиція Байдена провести саміт з Путіним залишається в силі і після санкцій, - Білий дім

Пропозиція провести зустріч президента США Джо Байдена і російського президента Володимира Путіна в третій країні залишається в силі, попри запроваджені в четвер санкції.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Запрошення залишається в силі, і ми вважаємо, що саміт був би хорошим кроком вперед до розвитку стабільних і передбачуваних відносин", - відповіла Псакі на запитання, чи роблять санкції організацію саміту менш ймовірною.

Нагадуємо, в телефонній розмові у вівторок, 13 квітня, Байден запропонував Путіну в найближчі місяці зустрітися в третій країні.

15 квітня США ввели санкції проти 25 російських компаній і 15 громадян РФ.

Читайте також: Україна вітає новий пакет санкцій США проти Кремля, - МЗС

Автор: 

Байден Джо (2893) путін володимир (24124) США (23410) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+19
- Роза, кажется Байден играет с Путиным, как кот с мышью!
- С крысой.
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15.04.2021 21:18 Відповісти
+17
Не, перед саммитом необходимо еще побольше санкций накидать. Со свинособаками можно разговаривать только после того, как им напинать сапогом по рылу. Иначе разговора не получится.
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15.04.2021 21:20 Відповісти
+16
Старина Байден, вообще куйла за мужика не считает. Так позорить плешивого петушка на весь может только великий лидер. Назвать кремлевское петрило - убийцей, ******* санкции по самые гланды и при этом требовать гебнявого окурка на "ковер" смог только янки со стальными яйцами. Запасаемся попкорном, нас ждет продолжение окуительного шоу по опусканию фюррера смехдержавы. Походу и самому Байдену нравится эта игра.
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15.04.2021 21:30 Відповісти
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Всё будет по-зеленски -- договорятся где-то посередине...
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15.04.2021 21:18 Відповісти
та ні кажуть фуйло Абідку включив
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15.04.2021 21:30 Відповісти
Какая разница, шо говорят и скажут? -- главное -- что хотят и делают.
Украина изнутри никакая -- ну нет там единого Национального Общества.

Вот его и будут удовлетворять -- оптом и в розницу -- всем сёстрам по серьге... ...на одно ухо...
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15.04.2021 21:34 Відповісти
А какая страна внутри "какая", в какой стране есть единое национальное общество ??? Ты, дурылка картонная, себе нацепи на единственное ухо все серьги, которые есть у всей твоей родни, недоношенное, можешь ещё до ансамбля кольцо в нос себе нацепить. Пришло оно сюда оценки давать, придурошное, ...лять...
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15.04.2021 21:46 Відповісти
Та не, просто старик Байден хочет с ноги уе@ать ***** промеж рог, для верности
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15.04.2021 21:43 Відповісти
- Роза, кажется Байден играет с Путиным, как кот с мышью!
- С крысой.
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15.04.2021 21:18 Відповісти
Фуйло, не буде з тобою Джо Байден зустрічатися він з убивцями не контактує, для цього є ЦРУ.
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15.04.2021 22:20 Відповісти
Мне кажется Байден добьет его окончательно и предложит встретиться в Нидерландах. Угадайте с первого раза - в каком городе.
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15.04.2021 22:58 Відповісти


Пропозиція Байдена провести саміт з Путіним залишається в силі і після санкцій, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6202
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15.04.2021 23:25 Відповісти
Что бы Сговорчивей Был , а если нет , - то подкрутят болт с левой резьбой .
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15.04.2021 21:20 Відповісти
Левая резьбя,как знать,может сорвать резьбу,в самокрутке пластмассовой,если не по ходу,а мож и в болте,ежели болт-не болт,а саморезка левая...
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15.04.2021 21:28 Відповісти
Песта-хуйлу с насадкой в виде гайки!
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15.04.2021 21:32 Відповісти
Знатно потролила! 😁 Поважаю цю пані Джейн! Це ж треба- як завдяки їй палають кацапські пукани!
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15.04.2021 21:20 Відповісти
В конце разговора с ****** Байден попросил его повисеть на проводе пока он готовит ему санкции.
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15.04.2021 21:27 Відповісти
😂
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15.04.2021 22:03 Відповісти
Спокійно, панове, далі буде !!!

Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом - Цензор.НЕТ 115
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15.04.2021 21:40 Відповісти
Не, перед саммитом необходимо еще побольше санкций накидать. Со свинособаками можно разговаривать только после того, как им напинать сапогом по рылу. Иначе разговора не получится.
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15.04.2021 21:20 Відповісти
Макс, подписанный сегодня Байденом документ, с последующим введением ЧП ,как я поняла из нарытого в интернете, тянут за собой выполнение определенными структурами действий по разработанным и действующим протоколам на такой случай. Жаль, что инфа в сети обрывочная и неполная, несколько упоминаний на разных ресурсах. Больше всего интересно стало, что будет буквально завтра с государственным долгом кацапов по облигациям. Там кажется очень много что могут сделать.
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15.04.2021 22:47 Відповісти
Да, хотелось бы послушать кого-то компетентного с разьяснениями, но в нашей прессе пока об этом ничего нет.
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15.04.2021 23:29 Відповісти
Такая фишка действительно заложена в подобной связке, то есть Декларация+ЧП, после чего в отношении субъекта в отношении которого подписано и кто является в то же самое время причиной объявления ЧП Минфин и другие структуры могут действовать самостоятельно. Так......... сейчас начинается выступление Байдена, лови https://www.youtube.com/watch?v=gxJS1rZbkZg&ab_channel=TheWhiteHouse
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15.04.2021 23:57 Відповісти
Первый раз в жизни позавидовала американцам. Красавец.
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16.04.2021 00:08 Відповісти
Ну так, слова правильные. Будем посмотреть шо из этого будет.
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16.04.2021 01:05 Відповісти
трансляція перед заявою Байдена
https://twitter.com/13Hellis_13
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15.04.2021 23:55 Відповісти
+
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16.04.2021 00:07 Відповісти
Да понятно, что санкциями щёлкнули плешивому карлик по носу, мол нечего надувать щеки и долго думать над предложением о встрече, надо быстренько соглашаться.
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15.04.2021 21:20 Відповісти
Вряд ли пуйло сейчас высунет нос из своего болота. Струсит.
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15.04.2021 22:49 Відповісти
Вот и посмотрим. Там ещё много плюшек для него припасено. Сегодня через часик узнаем.
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15.04.2021 22:53 Відповісти
Уже........ там 32 юр лица попали в сети и куча физических.
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15.04.2021 23:08 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3526951.html Торгівля на крові ЗЕленого ублюдка
Сьогодні ранком, Україна сплатила МІЛЬЯРД гривень окупантам - за прямий імпорт електроенергії з РФ.
Нагадаю: головний лобіст цієї схеми - людина Зеленського та Коломойського - Герус.
Той самий, що розповідав у лютому 2021 :"Є кілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок (російську) електроенергію. Далі, в березні буде потепління, і такої необхідності не буде".
Як ми бачимо, Герус черговий раз збрехав.
Alex N Alex Noyt
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15.04.2021 21:21 Відповісти
Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1791
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15.04.2021 22:03 Відповісти
В четвер - санкції на касапів. І кожного дня - копняка. І так щоразу.
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15.04.2021 21:22 Відповісти
Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7003
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15.04.2021 21:23 Відповісти
К тому, што когда будут хоронить *****, гахнут его вместе с гробом об землю. По-моему так...
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15.04.2021 21:27 Відповісти
Ну, тогда я не знаю... Может осиновый кол, не ???
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15.04.2021 21:34 Відповісти
КОЛ в сердце, в голову и , в зад контрольній!
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16.04.2021 01:02 Відповісти
Троллинг высшей пробы
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15.04.2021 21:25 Відповісти
А это даже не тролят *****, его просто чмырят
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15.04.2021 21:26 Відповісти
Это всеравно шо нашкодившевого гопника поставить за ухо в угол,и спрашивать пинками-будешь еще?😂
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15.04.2021 21:29 Відповісти
Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6251
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15.04.2021 21:30 Відповісти
Старина Байден, вообще куйла за мужика не считает. Так позорить плешивого петушка на весь может только великий лидер. Назвать кремлевское петрило - убийцей, ******* санкции по самые гланды и при этом требовать гебнявого окурка на "ковер" смог только янки со стальными яйцами. Запасаемся попкорном, нас ждет продолжение окуительного шоу по опусканию фюррера смехдержавы. Походу и самому Байдену нравится эта игра.
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15.04.2021 21:30 Відповісти
Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3426
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15.04.2021 21:31 Відповісти
Чудова гра від МАЕСТРО!
питання в тому, як наші блаЗЕні скристаються таким вікном можливостей...
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15.04.2021 21:33 Відповісти
А Вы не догадываетесь как? Что у них лучше всего получается? Правильно, просрут!
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15.04.2021 21:41 Відповісти
а перед этим возьмут льготные кредиты.
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15.04.2021 23:44 Відповісти
Я об єтом писал два дня назад. Что господин Пионтковский, который начал ныть на Байдена за его "общение" с нерукопожатым, очень плохо знает американцев. Что американцы, прежде чем травить больного на голову дикаря, всегда предложат ему мировую.Что если они первые идут на контакт, это всегда означает весьма плохие новости для оппонента. Потому что того требуют христианские традиции - предупредить. Но вот тутошний американский эксперт сказал что я ничерта не понимаю в американском электорате, а Байден попоросту сдулся.
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15.04.2021 23:41 Відповісти
Який витончений тролінг кремлівського маніяка від Байдена.
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15.04.2021 21:30 Відповісти
Предложение Байдена провести саммит с Путиным остается в силе и после санкций, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7235
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15.04.2021 21:31 Відповісти
_Надеюсь это "ходи сюда, мы дадим тебе тумаков", а не "чего изволите-с". Хочется верить, но трудно.
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15.04.2021 21:35 Відповісти
в третью страну оно бздливое не полетит...
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15.04.2021 21:42 Відповісти
Оно всюду забздит - и во вторую, и в четвёртую.
Очко играет марш Каддафи-Чаушеску.
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16.04.2021 00:08 Відповісти
Там лилипута ещё облажать прилюдно. Смело.
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15.04.2021 21:49 Відповісти
Это чучело подписывало одобрямсы в адрес Путина.
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15.04.2021 23:43 Відповісти
"саммит был бы хорошим шагом вперед к развитию стабильных и предсказуемых отношений" - ага, а санкции, это предварительные ласки.(с)
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15.04.2021 21:56 Відповісти
ху...ло расстроилось, и снова собирается в тайгу, с кунжутовичем. на отдых... там кунжутович ху....лу (алинка уже не утешает) ,на горбатой горе, регулярно прочищает пердак....

Пропозиція Байдена провести саміт з Путіним залишається в силі і після санкцій, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1744
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15.04.2021 22:18 Відповісти
Пупсик в горбатом лесу в типа стетсоновской шляпке - косит под амера, плеснь.

Понюхали веточку, поговорили о погоде, и Шойгу предложит пупсику
нагнуться за белым-белым грибом.
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16.04.2021 01:26 Відповісти
Пропозиція Байдена провести саміт з Путіним залишається в силі і після санкцій, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8620
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15.04.2021 22:23 Відповісти
Особенно, когда нас, ******, сливают в унитаз ...
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16.04.2021 01:27 Відповісти
Вот какая история. Путин переблефовал сам себя! Заявив при предыдущих президентах Америки, что пойдет ва-банка и пригрозив миру "ядерным пеплом", он настолько завысил собственную значимость до "ядерной кнопки", что теперь, когда ему на лбу Байден делает тату от "Убийца", до предложения "а поговорить?", Путин все больше сдувается, и никуда не денется, даже шантажируй Америку вторжением в Украину, а все выходит "пшик", слабее уровня ядерной атаки на Америку и Европу! Начинать было надо наоборот, повышая ставки! А теперь вся его "изворотливость" давно видна невооружённым глазом - никакой он не ровня Байдену, Трампа удержать у власти не смог, вот Обама ему все подпортил своей бездеятельностью, дав ему думать, что безнаказанность сойдет с рук всегда! И теперь, "ядерный пепел" на голове у Киселева и Соловьева и Скабеевой с Поповым, и Симонян скуля поджавших хвост, и призывающих "доказать", что Пунин не болтун! Но получается все время наоборот, болтун! С "ядерным пеплом" погорячился! Ну, какой он ровня Байдену? Так, хулиган-убийца, которого ставят на место! По росту ли, по озлобленности ли, по преступлениям ли, в конец шеренги, к мрачным типам в истории человечества! И что ожидать теперь, когда его опустили ниже "ядерного пепла"? Два варианта: 1. Сядет за стол переговоров. 2. Усадят за стол переговоров. Вспоминается песня Володи Высоцкого "Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, - и спёкся." А пойдет войной на Украину, подавится ею!
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16.04.2021 08:34 Відповісти
 
 