Пропозиція Байдена провести саміт з Путіним залишається в силі і після санкцій, - Білий дім

Пропозиція провести зустріч президента США Джо Байдена і російського президента Володимира Путіна в третій країні залишається в силі, попри запроваджені в четвер санкції.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Запрошення залишається в силі, і ми вважаємо, що саміт був би хорошим кроком вперед до розвитку стабільних і передбачуваних відносин", - відповіла Псакі на запитання, чи роблять санкції організацію саміту менш ймовірною.

Нагадуємо, в телефонній розмові у вівторок, 13 квітня, Байден запропонував Путіну в найближчі місяці зустрітися в третій країні.

15 квітня США ввели санкції проти 25 російських компаній і 15 громадян РФ.

Читайте також: Україна вітає новий пакет санкцій США проти Кремля, - МЗС