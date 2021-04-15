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Пропозиція Байдена провести саміт з Путіним залишається в силі і після санкцій, - Білий дім
Пропозиція провести зустріч президента США Джо Байдена і російського президента Володимира Путіна в третій країні залишається в силі, попри запроваджені в четвер санкції.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Запрошення залишається в силі, і ми вважаємо, що саміт був би хорошим кроком вперед до розвитку стабільних і передбачуваних відносин", - відповіла Псакі на запитання, чи роблять санкції організацію саміту менш ймовірною.
Нагадуємо, в телефонній розмові у вівторок, 13 квітня, Байден запропонував Путіну в найближчі місяці зустрітися в третій країні.
15 квітня США ввели санкції проти 25 російських компаній і 15 громадян РФ.
Топ коментарі
+19 18c49ed2
показати весь коментар15.04.2021 21:18 Відповісти Посилання
+17 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар15.04.2021 21:20 Відповісти Посилання
+16 Igor V #453603
показати весь коментар15.04.2021 21:30 Відповісти Посилання
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Украина изнутри никакая -- ну нет там единого Национального Общества.
Вот его и будут удовлетворять -- оптом и в розницу -- всем сёстрам по серьге... ...на одно ухо...
- С крысой.
https://twitter.com/13Hellis_13
Сьогодні ранком, Україна сплатила МІЛЬЯРД гривень окупантам - за прямий імпорт електроенергії з РФ.
Нагадаю: головний лобіст цієї схеми - людина Зеленського та Коломойського - Герус.
Той самий, що розповідав у лютому 2021 :"Є кілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок (російську) електроенергію. Далі, в березні буде потепління, і такої необхідності не буде".
Як ми бачимо, Герус черговий раз збрехав.
Alex N Alex Noyt
питання в тому, як наші блаЗЕні скристаються таким вікном можливостей...
Очко играет марш Каддафи-Чаушеску.
Понюхали веточку, поговорили о погоде, и Шойгу предложит пупсику
нагнуться за белым-белым грибом.