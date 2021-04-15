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Новини
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Кулеба обговорив з главою зовнішньополітичного комітету Палати представників США Міксом зміцнення співпраці на тлі агресії РФ

Кулеба обговорив з главою зовнішньополітичного комітету Палати представників США Міксом зміцнення співпраці на тлі агресії РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив по телефону з головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Грегорі Міксом зміцнення стратегічного партнерства двох країн для протидії агресивним діям РФ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України.

"Міністр відзначив особливу роль Конгресу США у поглибленні українсько-американської безпекової взаємодії, підтримки України у сфері оборони, підвищенні санкційного тиску на Росію, зокрема з метою не допустити завершення будівництва Північного потоку-2. Сторони відзначили спільність поглядів на загрози, які цей геополітичний проєкт РФ несе для енергетичної безпеки Європи", - говориться в повідомленні.

Голова комітету у закордонних справах запевнив Кулебу у непохитній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України, готовності США і надалі рішуче реагувати на підривні дії РФ.

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Міністр підкреслив, що Україна високо цінує багаторічну двопартійну підтримку Конгресу США, яка має вагоме значення для ефективної протидії України агресії РФ, демократичних та економічних трансформацій всередині нашої держави.

Сторони погодилися із потребою подальшого розвитку міжпарламентського співробітництва між Конгресом США та Верховною Радою України.

Також Кулеба запросив Мікса відвідати Україну з візитом, коли обставини карантину у зв’язку з пандемією COVID-19 це дозволятимуть.

Автор: 

Конгрес США (1236) США (23410) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
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Кулеба обсудил с главой внешнеполитического комитета Палаты представителей США Миксом укрепление сотрудничества на фоне агрессии РФ - Цензор.НЕТ 7980
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15.04.2021 22:21 Відповісти
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Інакше склепаємо свою ядрьону бімбу, як сказав наш посол в Ірманії.
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15.04.2021 22:06 Відповісти
А что обшего между чёткой позицией США и безхребетной позицией Германии?
Тем более, что Мельник все верно сказал.
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15.04.2021 22:16 Відповісти
Америка и ЕС не против называть умом непонятное образование Россия, прежним историческим названием МОСКОВИЯ, интересно почему наше государство Украина пока на это не реагирует?
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15.04.2021 22:12 Відповісти
И новороссия будет звучать новомосковия.
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15.04.2021 22:16 Відповісти
Откуда взята инфа, что не против?
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15.04.2021 22:17 Відповісти
Нужно эту инфу распространять на весь Мир, тогда Расея может рассыпаться на Московию и независимые колонии.
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15.04.2021 22:22 Відповісти
Детский сад.
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15.04.2021 22:22 Відповісти
Кулеба обсудил с главой внешнеполитического комитета Палаты представителей США Миксом укрепление сотрудничества на фоне агрессии РФ - Цензор.НЕТ 7980
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15.04.2021 22:21 Відповісти
 
 