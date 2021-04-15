Кулеба обговорив з главою зовнішньополітичного комітету Палати представників США Міксом зміцнення співпраці на тлі агресії РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив по телефону з головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Грегорі Міксом зміцнення стратегічного партнерства двох країн для протидії агресивним діям РФ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України.

"Міністр відзначив особливу роль Конгресу США у поглибленні українсько-американської безпекової взаємодії, підтримки України у сфері оборони, підвищенні санкційного тиску на Росію, зокрема з метою не допустити завершення будівництва Північного потоку-2. Сторони відзначили спільність поглядів на загрози, які цей геополітичний проєкт РФ несе для енергетичної безпеки Європи", - говориться в повідомленні.

Голова комітету у закордонних справах запевнив Кулебу у непохитній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України, готовності США і надалі рішуче реагувати на підривні дії РФ.

Читайте також: Сенат США вніс в законопроєкт щодо "Північного потоку-2" правку про підтримку України

Міністр підкреслив, що Україна високо цінує багаторічну двопартійну підтримку Конгресу США, яка має вагоме значення для ефективної протидії України агресії РФ, демократичних та економічних трансформацій всередині нашої держави.

Сторони погодилися із потребою подальшого розвитку міжпарламентського співробітництва між Конгресом США та Верховною Радою України.

Також Кулеба запросив Мікса відвідати Україну з візитом, коли обставини карантину у зв’язку з пандемією COVID-19 це дозволятимуть.