У суді у справі МН17 родичі жертв вимагають компенсації 50 тис. євро
Родичі загиблих рейсу МН17 подали заяви щодо компенсацій на суми від 40 до 50 тисяч євро. Бажання отримати компенсації висловили майже 300 рідних жертв трагедії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Родичі подали заяви на суми від 40 до 50 тисяч євро. Максимальна сума компенсації становить 50 тисяч євро. Це важливий етап процесу. Йдеться про 290 потерпілих", - сказала під час свого виступу в суді захисник родичів Арлетт Шейнс.
Вона також зазначила, що згідно з українським законодавством потерпілі сторони можуть вимагати компенсацію моральної та матеріальної шкоди, але в рамках даного процесу було вирішено домагатися компенсацій тільки моральної шкоди. Родичів загиблих розділили на три категорії відповідно до ступеня споріднення з жертвами. Таким чином про найбільші суми йдеться при втраті чоловіка, дітей чи батьків.
Після виступу захисту родичів загиблих судове засідання було оголошено закритим. Наступне призначено на завтра, 16 квітня о 10:00.
Нагадуємо, у серпні 2020 року під час судового засідання Арлетт Шейнс, захисниця рідних, які втратили своїх близьких через збиття МН17, заявила, що вимоги компенсації з боку родичів загиблих МН17 мають розглядатися за українським законодавством.
Наразі родичі загиблих у трагедії МН17 отримали компенсації від Малайзійських авіаліній, умови яких, на підставі конфіденційних угод з компанією, не можуть розголошуватися.
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а вначале говорили о миллионах...
боль их утихла
-Фух!! Ну слава Богу!!! Напугала ты меня, главное с детьми всё в порядке, а деньги не главное, заработаем....
Надо просто родственникам грохнуть заказчика, тяжело конечно крысу бункерную достать, но в истории неоднократно получалось. Тварь кремлевская, сколько верёвочке не виться, но конец будет, гореть тебе в аду.