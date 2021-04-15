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Новини Російські терористи збили Боїнг
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У суді у справі МН17 родичі жертв вимагають компенсації 50 тис. євро

У суді у справі МН17 родичі жертв вимагають компенсації 50 тис. євро

Родичі загиблих рейсу МН17 подали заяви щодо компенсацій на суми від 40 до 50 тисяч євро. Бажання отримати компенсації висловили майже 300 рідних жертв трагедії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Родичі подали заяви на суми від 40 до 50 тисяч євро. Максимальна сума компенсації становить 50 тисяч євро. Це важливий етап процесу. Йдеться про 290 потерпілих", - сказала під час свого виступу в суді захисник родичів Арлетт Шейнс.

Вона також зазначила, що згідно з українським законодавством потерпілі сторони можуть вимагати компенсацію моральної та матеріальної шкоди, але в рамках даного процесу було вирішено домагатися компенсацій тільки моральної шкоди. Родичів загиблих розділили на три категорії відповідно до ступеня споріднення з жертвами. Таким чином про найбільші суми йдеться при втраті чоловіка, дітей чи батьків.

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Після виступу захисту родичів загиблих судове засідання було оголошено закритим. Наступне призначено на завтра, 16 квітня о 10:00.

Нагадуємо, у серпні 2020 року під час судового засідання Арлетт Шейнс, захисниця рідних, які втратили своїх близьких через збиття МН17, заявила, що вимоги компенсації з боку родичів загиблих МН17 мають розглядатися за українським законодавством.

Наразі родичі загиблих у трагедії МН17 отримали компенсації від Малайзійських авіаліній, умови яких, на підставі конфіденційних угод з компанією, не можуть розголошуватися.

Читайте також: Сьогодні в Нідерландах поновлюються слухання у справі про збитий МН17

Автор: 

Нідерланди (1588) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+4
То есть требовать будут с Украины? Что за юмор.
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15.04.2021 22:09 Відповісти
+4
50тыс? Не маловато ли...
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15.04.2021 22:22 Відповісти
+4
ВСЕГО 50 000 ?!
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15.04.2021 22:23 Відповісти
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То есть требовать будут с Украины? Что за юмор.
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15.04.2021 22:09 Відповісти
не знаю от кого, но от кацапов они могут получить только от мёртвого осла уши ...
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15.04.2021 22:15 Відповісти
ОТ КАЦАПОВ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВСЁ ЕСЛИ АРЕСТУЮТ ИХ СЧЕТА
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15.04.2021 22:27 Відповісти
А что, кацапские суда в порты Нидерландов не заходят? Хотя, решение международного суда, скорей всего, в большинстве стран признают, в странах ЕС так точно.
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15.04.2021 22:39 Відповісти
а они случайно не зассут кацапские суда или имущество арестовывать ?
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15.04.2021 22:45 Відповісти
А смысл им было суд затевать, если бы они ссали это делать?
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15.04.2021 23:02 Відповісти
Ну в 90-х арештовували навіть кацапські Су-27 на авіашоу, причому по позову невеличкої швейцарської фірми, а тут мова йде про теракт...
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15.04.2021 23:06 Відповісти
Я так понимаю,что по украинскому законодательству будут требовать с виновников,то есть с рашки.
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15.04.2021 22:15 Відповісти
Да, но только после суда который этого виновника установит. А когда это произойдет никто не знает.
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15.04.2021 22:17 Відповісти
Ну виновные исполнители уже установлены и названы.Это граждане недорашки,сбившие Боинг россиянским Буком,под командованием высшего росиянского руководства,на оккупированной рашкой территории.
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15.04.2021 22:25 Відповісти
Не тупи! Установили они. Вон человек выше всё пояснил.
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15.04.2021 22:34 Відповісти
Ну вы конечно надеетесь,что это всё так и замнется,но вот наш большой друг Джо Байден назвал убийцу без колебаний
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15.04.2021 22:42 Відповісти
Я жду суда и ничего больше. А пока вилами по воде писано.
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15.04.2021 22:48 Відповісти
Не знаю что вам там вилами писано,видимо вы на воде читаете.
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15.04.2021 22:51 Відповісти
Росіяни вбивці, але чи змусять цих російських вбивць заплатити компенсації? Нідерланди чомусь бояться російських вбивць, хоча росія від нихі далеко.
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15.04.2021 22:17 Відповісти
50тыс? Не маловато ли...
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15.04.2021 22:22 Відповісти
Она также отметила, что согласно украинскому законодательству пострадавшие стороны могут требовать компенсации морального и материального вреда, но в рамках данного процесса было решено добиваться компенсаций только морального вреда.Источник: https://censor.net/ru/n3260036
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15.04.2021 22:27 Відповісти
ВСЕГО 50 000 ?!
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15.04.2021 22:23 Відповісти
как низко пали...
а вначале говорили о миллионах...
боль их утихла
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15.04.2021 22:23 Відповісти
жесть ..копейки сущие
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15.04.2021 22:24 Відповісти
10 зарплат за жизнь.. Бред какой-то
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15.04.2021 22:36 Відповісти
это совсем не то!!! Пожизненные выплаты всем родственикам в размере 1 милрд. долраво в месяц! Иных цифр просто не вижу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.04.2021 22:37 Відповісти
Когда-то знакомые уехали отдыхать за бугор, а детей на кумовей оставили. Квартиру их пасли и вычистили полностью, бабла много и золота украли. Кума, звонит хозяевам и говорит, тут такое случилось, такое!!! Перепуганная мать кричит, что с детьми кума?! А та, да с детьми всё хорошо, квартиру вашу обокрали.
-Фух!! Ну слава Богу!!! Напугала ты меня, главное с детьми всё в порядке, а деньги не главное, заработаем....
Надо просто родственникам грохнуть заказчика, тяжело конечно крысу бункерную достать, но в истории неоднократно получалось. Тварь кремлевская, сколько верёвочке не виться, но конец будет, гореть тебе в аду.
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15.04.2021 23:23 Відповісти
счет перешлите путину в кремль
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16.04.2021 02:12 Відповісти
Дешево они оценивают своих родственников...
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16.04.2021 06:38 Відповісти
Там дуже багато вчених було,і їх життя оцінили всього в 50 000 євро??????
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16.04.2021 07:42 Відповісти
А выразить озабоченность или взволнованность больше нехотят? Подождут. Сперва Россия выплатит компенсацию за войну и убитых украинцев, а уж потом предьявите счет за боинг.
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16.04.2021 08:26 Відповісти
Так и не понял кто будет платить компенсации. ПаРаша даже и не упоминается.
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16.04.2021 09:56 Відповісти
 
 