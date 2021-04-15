Командувач сил США в Європі Волтерс оцінив ризик вторгнення РФ в Україну найближчими тижнями як низький або середній

Глава Європейського командування збройних сил США генерал ВПС Тод Волтерс оцінив ризик вторгнення Росії в Україну найближчими тижнями на рівні "від низького до середнього".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Волтерс не уточнив, на яких розвідданих ґрунтується його оцінка. Судячи з його слів, американські військові на даний момент не очікують російського вторгнення, але й не виключають такий ризик. Пізніше Волтерс дав зрозуміти, що його думка частково ґрунтується на розташуванні російських військ.

Відповідаючи на запитання законодавця про те, як він оцінює ймовірність вторгнення в найближчі кілька тижнів, Волтерс сказав: "Від низької до середньої".

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У відповідь на прохання іншого законодавця пояснити, чи зміниться цей ризик після закінчення цього періоду, Волтерс ухильно сказав: "Це залежить від обставин". "Щоб дати вам іншу відповідь, мені довелося б говорити до завтра", - додав він.

За прогнозами Волтерса, якщо поточна траєкторія збережеться, ризик вторгнення може знизитися.

"При збереженні тенденції, яку я спостерігаю прямо зараз, ймовірність інциденту почне зменшуватися", - сказав він.