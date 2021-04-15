Командувач сил США в Європі Волтерс оцінив ризик вторгнення РФ в Україну найближчими тижнями як низький або середній
Глава Європейського командування збройних сил США генерал ВПС Тод Волтерс оцінив ризик вторгнення Росії в Україну найближчими тижнями на рівні "від низького до середнього".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Волтерс не уточнив, на яких розвідданих ґрунтується його оцінка. Судячи з його слів, американські військові на даний момент не очікують російського вторгнення, але й не виключають такий ризик. Пізніше Волтерс дав зрозуміти, що його думка частково ґрунтується на розташуванні російських військ.
Відповідаючи на запитання законодавця про те, як він оцінює ймовірність вторгнення в найближчі кілька тижнів, Волтерс сказав: "Від низької до середньої".
У відповідь на прохання іншого законодавця пояснити, чи зміниться цей ризик після закінчення цього періоду, Волтерс ухильно сказав: "Це залежить від обставин". "Щоб дати вам іншу відповідь, мені довелося б говорити до завтра", - додав він.
За прогнозами Волтерса, якщо поточна траєкторія збережеться, ризик вторгнення може знизитися.
"При збереженні тенденції, яку я спостерігаю прямо зараз, ймовірність інциденту почне зменшуватися", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
грибы - отсоссиновики будем соссиянам
сабирать
нехай гатовят авоськи
Далее прогноз погодя благоприятен для Украины. https://www.gismeteo.ua/weather-zaporizhia-5093/month/ Дожди почти 2 недели на востоке и юге .
Так что обострения можно ждать в июне.
Пропозиція особистої зустрічі президентів Джо Байдена й Володимира Путіна залишається в силі, https://www.youtube.com/watch?v=IC6SBBbB5ZI повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в четвер. За її словами, така зустріч стане гарним кроком уперед до "розвитку стабільних і прогнозованих відносин" між двома країнами. https://ukrainian.voanews.com/a/biden-putin-zustrich/5854493.html
браво,байден
а насчет ума...а с чем сравнивали?со своим?а эталон сертифицирован?
а у "слуги народа" Арахисового тот же ответ "около нуля" - вот что получается, когда обезьянам дают калькулятор