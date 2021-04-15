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Новини Агресія Росії проти України
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Командувач сил США в Європі Волтерс оцінив ризик вторгнення РФ в Україну найближчими тижнями як низький або середній

Командувач сил США в Європі Волтерс оцінив ризик вторгнення РФ в Україну найближчими тижнями як низький або середній

Глава Європейського командування збройних сил США генерал ВПС Тод Волтерс оцінив ризик вторгнення Росії в Україну найближчими тижнями на рівні "від низького до середнього".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Волтерс не уточнив, на яких розвідданих ґрунтується його оцінка. Судячи з його слів, американські військові на даний момент не очікують російського вторгнення, але й не виключають такий ризик. Пізніше Волтерс дав зрозуміти, що його думка частково ґрунтується на розташуванні російських військ.

Відповідаючи на запитання законодавця про те, як він оцінює ймовірність вторгнення в найближчі кілька тижнів, Волтерс сказав: "Від низької до середньої".

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У відповідь на прохання іншого законодавця пояснити, чи зміниться цей ризик після закінчення цього періоду, Волтерс ухильно сказав: "Це залежить від обставин". "Щоб дати вам іншу відповідь, мені довелося б говорити до завтра", - додав він.

За прогнозами Волтерса, якщо поточна траєкторія збережеться, ризик вторгнення може знизитися.

"При збереженні тенденції, яку я спостерігаю прямо зараз, ймовірність інциденту почне зменшуватися", - сказав він.

Автор: 

росія (66070) США (23410) Волтерс Тод (9)


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Топ коментарі
+22
Командующий силами США в Европе Уолтерс оценил риск вторжения РФ в Украину в ближайшие недели как низкий или средний - Цензор.НЕТ 2714
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15.04.2021 22:27 Відповісти
+7
Сейчас речь идёт об официальном вторжении, неужели это так трудно понять?
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15.04.2021 22:45 Відповісти
+6
В Сребренице тоже были "голубые каски".
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15.04.2021 22:32 Відповісти
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Параша вторглась в Украину с февраля 2014-го, а он "риски оценивает" в апреле 2021-го.
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15.04.2021 22:26 Відповісти
Сейчас речь идёт об официальном вторжении, неужели это так трудно понять?
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15.04.2021 22:45 Відповісти
Неужели так трудно понять, что оккупация Крыма и была официальным вторжением?
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15.04.2021 23:01 Відповісти
Командующий силами США в Европе Уолтерс оценил риск вторжения РФ в Украину в ближайшие недели как низкий или средний - Цензор.НЕТ 2714
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15.04.2021 22:27 Відповісти
Учитывая то, что они не работают-там где захочет Путин!
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15.04.2021 22:47 Відповісти
к каждому джавелину должна прилагаться группа смертников выстрелить из него и выжить смогут далеко не все, счас все же не вторая мировая, подростки с фауст патронами не котируются против беспилотников разведчиков
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16.04.2021 05:05 Відповісти
Важко прогнозувати дії кремлівського параноїдального шизофреніка великодержавного шовінізма !!!))))
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15.04.2021 22:27 Відповісти
Однозначно сейчас гнусный клоп не попрет,они любят подло,внезапно со спины.
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15.04.2021 22:28 Відповісти
" Умом Россию не понять" , маячня параноїдального шизофреніка незбагненна !!!))))
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15.04.2021 22:31 Відповісти
ВВЕДИ голубые каски и шанс вторжения будет равен нулю
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15.04.2021 22:31 Відповісти
В Сребренице тоже были "голубые каски".
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15.04.2021 22:32 Відповісти
уйдем в леса, попартизаним,
грибы - отсоссиновики будем соссиянам
сабирать
нехай гатовят авоськи
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15.04.2021 22:32 Відповісти
это значит что кацапы в ближайшие недели северный поток ещё не достроят ..
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15.04.2021 22:34 Відповісти
***** може пошухерити на день пабєди.
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15.04.2021 22:34 Відповісти
ага...на дєнь пабєди поїдуть пабєданосно шматки кацапів в ящиках на істеричєскую родіну.
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15.04.2021 22:44 Відповісти
Накопление сил до конца апреля уже означает, что до мая ничего не будет.
Далее прогноз погодя благоприятен для Украины. https://www.gismeteo.ua/weather-zaporizhia-5093/month/ Дожди почти 2 недели на востоке и юге .
Так что обострения можно ждать в июне.
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15.04.2021 22:39 Відповісти
Пропозиція зустрічі Байдена й Путіна залишається в силі, - Білий дім

Пропозиція особистої зустрічі президентів Джо Байдена й Володимира Путіна залишається в силі, https://www.youtube.com/watch?v=IC6SBBbB5ZI повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в четвер. За її словами, така зустріч стане гарним кроком уперед до "розвитку стабільних і прогнозованих відносин" між двома країнами. https://ukrainian.voanews.com/a/biden-putin-zustrich/5854493.html
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15.04.2021 22:44 Відповісти
Июня
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15.04.2021 23:00 Відповісти
гнилой мумии из мавзолея подарок сделают?
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15.04.2021 23:35 Відповісти
Я так вижу в этом форуме многие украинцы просто мечтают, чтобы Россия напала на Украину... а многие судя по комментам готовы не раздумывая сдаться в плен или потерять под бомбами крышу над головой, лишь бы доказать что за недоразумение их Президент Зеленский... Только учите, что если это начнется армянин, увозящий с собой унитаз будет выглядеть вполне безобидной картиной
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16.04.2021 05:30 Відповісти
гы...санкции под угрозой уже протащили,теперь можно и статус угрозы понизить .
браво,байден
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15.04.2021 22:55 Відповісти
Вы не устали интерпретировать слова и действия ведущих политиков мира под свой лад? Хоть высшее образование-то имеете? Раньше при Порошенко я думал, что это его старший сын сидит за ником... теперь вижу нет... тот намного умнее, все же депуатом был
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16.04.2021 05:37 Відповісти
к сожалению,не порошенкин сын...
а насчет ума...а с чем сравнивали?со своим?а эталон сертифицирован?
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16.04.2021 09:12 Відповісти
_Сеготня разветка США доложила что не знает что будут делать нависшие над Украиной путлеровцы, атаковать или взад вернутся. А ещё раньше, помню, они рассказывали что не ожидали аннексии расией Крыма. А после не ожидали нападения с востока, мол, все эти события застали их врасплох в одних портках и спросонья. И вот сейчас они же мне рассказывают за малую вероятность? Ну-ну... Но именно неожидаемые противником ходы наиболее эффективны и сильны.
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15.04.2021 22:58 Відповісти
"или средний" - весьма серьёзно, особенно от высокопоставленного профессионала
а у "слуги народа" Арахисового тот же ответ "около нуля" - вот что получается, когда обезьянам дают калькулятор
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15.04.2021 22:58 Відповісти
Агрохимия располагает своей "аналитикой", возможно своими разведданными... возможно выдает желаемое за действительное, совершенно не ориентируясь в ситуации.
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15.04.2021 23:33 Відповісти
Старый коммунист Кравчук уже все углы обстрелял, а они говорят низкий.
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15.04.2021 23:10 Відповісти
Не верьте Кравчуку, слухи распространяющему...
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16.04.2021 05:21 Відповісти
Все правильно... я бы даже сказал нулевой... причем с самого начала кампании... даже на фоне отмены Пентагоном захода боевых кораблей в Черное море.
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16.04.2021 05:18 Відповісти
Толково. Походу генерал не зря свой хлеб ест.
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16.04.2021 08:26 Відповісти
 
 