Глава Євроради Мішель у розмові із Зеленським підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє пресслужба Європейської ради

Мішель висловив солідарність і непохитну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Він подякував Зеленському за запрошення і пообіцяв бути присутнім на саміті 23 серпня.

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