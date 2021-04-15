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Новини Агресія Росії проти України
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Глава Євроради Мішель у розмові із Зеленським підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи

Глава Євроради Мішель у розмові із Зеленським підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє пресслужба Європейської ради

Мішель висловив солідарність і непохитну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Він подякував Зеленському за запрошення і пообіцяв бути присутнім на саміті 23 серпня.

Читайте також: Зеленський запросив прем'єр-міністра Японії Сугу до України на День Незалежності й на саміт "Кримської платформи"

Автор: 

Шарль Мішель (333) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+2
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15.04.2021 22:37 Відповісти
+2
Сміюсь з твоєї наївності що лапті віддадуть Крим.
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15.04.2021 22:44 Відповісти
+1
Ну что ж - молодец, что подтвердил......., главное - чтобы все эти «саммиты» давали результат, а не бла-бла-бла.......
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15.04.2021 22:44 Відповісти
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Отличная новость и несомненный дипломатические успех и прорыв Украины в вопросе возврата Крыма.
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15.04.2021 22:32 Відповісти
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15.04.2021 22:37 Відповісти
Смех без причины...
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15.04.2021 22:41 Відповісти
Сміюсь з твоєї наївності що лапті віддадуть Крим.
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15.04.2021 22:44 Відповісти
А кто сказал, что они отдадут? Я написал "возврата Крыма", или вы писатель и плохо умеете читать?
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15.04.2021 22:49 Відповісти
Кенігсберг повернули? Курили повернули? Загарбане у фінів повернули? Отож.
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15.04.2021 23:02 Відповісти
Значит немцы, фины и японцы так хотят вернуть свою землю. Это не наша проблема.
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15.04.2021 23:06 Відповісти
Ну что ж - молодец, что подтвердил......., главное - чтобы все эти «саммиты» давали результат, а не бла-бла-бла.......
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15.04.2021 22:44 Відповісти
Зелена пліснява ,це пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому всі іх дії це лише імітація державної діяльності !!!)))
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15.04.2021 22:48 Відповісти
Для меня до сих пор загадка: КАК можно было выбрать вот это(!)🤢......понимаю, что засерали мозги всеми(!!!) способами, НО чтобы так.....☹️
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15.04.2021 22:52 Відповісти
Починаючи з 1991 р. лохторат України не перетерпів суттєвих змін, не в якості, не в кількості ,стабільні 60-70 %%
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15.04.2021 22:56 Відповісти
Хотя и были возможности, жаль, что спускалось в «унитаз».......
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15.04.2021 23:09 Відповісти
З 1989 р. спостерігаю цю безліч спроб об"єднання націонал-демократичних сил і все закінчується тим що ,де два українця ,то там буде,обов"язково, три гетьмана !!!))
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15.04.2021 23:16 Відповісти
Согласна
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15.04.2021 23:19 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!!))))
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15.04.2021 22:46 Відповісти
Глава Євроради Мішель у розмові із Зеленським підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 346
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15.04.2021 22:46 Відповісти
Шо тепер буде , аж страшно !!!)))
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15.04.2021 22:49 Відповісти
Пусть Не активист (Мендель?) ЭТО прокомментирует )

Зеленский пригласил фон дер Ляйен в Киев для участия в праздновании 30-й годовщины независимости Украины, а также в первом в истории саммите Крымской платформы 23 и 24 августа 2021 года.
«К сожалению, президент не может дать положительный ответ на ваше приглашение из-за особенно напряженной повестки дня в указанные дни. Заранее благодарю за понимание», - в письме от 7 апреля, с которым ознакомилась редакция Politico.

Или это:

В МИД Франции заявили, что не считают членство Украины в ЕС "серьезной перспективой"
https://censor.net/ru/news/3259853/v_mid_frantsii_zayavili_chto_ne_schitayut_chlenstvo_ukrainy_v_es_sereznoyi_perspektivoyi
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15.04.2021 22:48 Відповісти
З ким союз ,з корумпованим кублом гельмінтів-політиканів !!!)))
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15.04.2021 22:51 Відповісти
Глава Євроради Мішель у розмові із Зеленським підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3308
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15.04.2021 23:01 Відповісти
 
 