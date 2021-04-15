Глава Євроради Мішель у розмові із Зеленським підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи
Президент Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє пресслужба Європейської ради
Мішель висловив солідарність і непохитну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Він подякував Зеленському за запрошення і пообіцяв бути присутнім на саміті 23 серпня.
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Зеленский пригласил фон дер Ляйен в Киев для участия в праздновании 30-й годовщины независимости Украины, а также в первом в истории саммите Крымской платформы 23 и 24 августа 2021 года.
«К сожалению, президент не может дать положительный ответ на ваше приглашение из-за особенно напряженной повестки дня в указанные дни. Заранее благодарю за понимание», - в письме от 7 апреля, с которым ознакомилась редакция Politico.
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