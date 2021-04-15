Україна закликала ОБСЄ перевірити інформацію про "призов" на окупованій частині Донбасу

Україна закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ перевірити повідомлення про примусовий "призов на військову службу" в окупованих Росією окремих районах Донецької області.

Про це заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У зв'язку з нещодавніми повідомленнями у ЗМІ про примусовий призов на військову службу, який відбувається в окупованих районах Донецької області, я хочу звернутися до Місії з проханням перевірити цю інформацію", - заявив дипломат.

За його словами, якщо підтвердиться інформація, це буде черговим військовим злочином, скоєним Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях України.

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"Раніше окупаційна держава проводила цю незаконну діяльність, на порушення міжнародного гуманітарного права, у Криму. Якщо це підтвердиться і на Донбасі, то це лише підтвердить наміри Росії просуватися далі, до військової ескалації проти України", - заявив Цимбалюк.

Нагадаємо: 2 квітня окупаційна адміністрація в ОРДО заявила про рішення провести "призов на військову службу". Відповідний "указ" ватажка угруповання "ДНР" Дениса Пушиліна також поширили пропагандистські російські ресурси.