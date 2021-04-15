Україна закликала ОБСЄ перевірити інформацію про "призов" на окупованій частині Донбасу
Україна закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ перевірити повідомлення про примусовий "призов на військову службу" в окупованих Росією окремих районах Донецької області.
Про це заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У зв'язку з нещодавніми повідомленнями у ЗМІ про примусовий призов на військову службу, який відбувається в окупованих районах Донецької області, я хочу звернутися до Місії з проханням перевірити цю інформацію", - заявив дипломат.
За його словами, якщо підтвердиться інформація, це буде черговим військовим злочином, скоєним Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях України.
"Раніше окупаційна держава проводила цю незаконну діяльність, на порушення міжнародного гуманітарного права, у Криму. Якщо це підтвердиться і на Донбасі, то це лише підтвердить наміри Росії просуватися далі, до військової ескалації проти України", - заявив Цимбалюк.
Нагадаємо: 2 квітня окупаційна адміністрація в ОРДО заявила про рішення провести "призов на військову службу". Відповідний "указ" ватажка угруповання "ДНР" Дениса Пушиліна також поширили пропагандистські російські ресурси.
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