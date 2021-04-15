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Новини Революція в Україні
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Четвертого підозрюваного у справі вбивства Вербицького та викрадення Луценка взято під варту

Четвертого підозрюваного у справі вбивства Вербицького та викрадення Луценка взято під варту

Екснардеп "Батьківщини", активіст Майдану Ігор Луценко розповів про те, що четвертого підозрюваного в його викраденні в 2014 році, взяли під варту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Луценко зазначив: "Хороші новини! Ще одного підозрюваного в участі у вбивстві Юрія Вербицького і викраденню мене під час подій Майдану взяли на два місяці під варту.

Олександр Перестюк. Це четвертий потенційний злочинець, котрий потрапив у СІЗО. Зараз під судом, крім нього, 5 осіб "викрадачів", 2 міліціонери, і 2 особи заочно.

І це, щоб ви розуміли, лише невелика частина не найбільш важливих людей. Про реальну роль міліції у викраденні слідство ще не дало ясної відповіді.

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Ми боремося далі. ЄСПЛ визнав вину держави Україна як у нашому викраденні, так і у неефективному його розслідуванні. Пройшло вже 7 років, і зроблено меншу частину. Очевидно, що мені доведеться ще довгі роки ганятися за злочинцями, можливо, усе життя".

Нагадуємо, активісти Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місце перебування. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.

Автор: 

майдан (764) викрадення (822) Луценко Ігор (180)


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чи на довго прикрили?
там зараз татаров з портновим бігом нарішають щоб випустили бо того й диви до них ниточки приведуть.
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15.04.2021 22:55 Відповісти
Что-то Вас давно не видно ?
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15.04.2021 23:04 Відповісти
КРАЙНІЙ СЕКТОР

https://censor.net/ru/comments/locate/3212938/019214ca-cc58-7194-b110-6e83b2af4b0d
Радий буду Вас бачити. В силу певних обставин змінював пальто.
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15.04.2021 23:52 Відповісти
Жаль не того Луценко поймали
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15.04.2021 23:48 Відповісти
 
 