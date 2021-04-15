Четвертого підозрюваного у справі вбивства Вербицького та викрадення Луценка взято під варту
Екснардеп "Батьківщини", активіст Майдану Ігор Луценко розповів про те, що четвертого підозрюваного в його викраденні в 2014 році, взяли під варту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Луценко зазначив: "Хороші новини! Ще одного підозрюваного в участі у вбивстві Юрія Вербицького і викраденню мене під час подій Майдану взяли на два місяці під варту.
Олександр Перестюк. Це четвертий потенційний злочинець, котрий потрапив у СІЗО. Зараз під судом, крім нього, 5 осіб "викрадачів", 2 міліціонери, і 2 особи заочно.
І це, щоб ви розуміли, лише невелика частина не найбільш важливих людей. Про реальну роль міліції у викраденні слідство ще не дало ясної відповіді.
Ми боремося далі. ЄСПЛ визнав вину держави Україна як у нашому викраденні, так і у неефективному його розслідуванні. Пройшло вже 7 років, і зроблено меншу частину. Очевидно, що мені доведеться ще довгі роки ганятися за злочинцями, можливо, усе життя".
Нагадуємо, активісти Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місце перебування. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
там зараз татаров з портновим бігом нарішають щоб випустили бо того й диви до них ниточки приведуть.
https://censor.net/ru/comments/locate/3212938/019214ca-cc58-7194-b110-6e83b2af4b0d
Радий буду Вас бачити. В силу певних обставин змінював пальто.