Байден: Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий реагувати належним чином і далі
Президент США Джо Байден на пресконференції 15 квітня заявив, що під час першої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним дав зрозуміти йому, що Білий дім "розглядатиме всі наявні дані, щоб визначити роль Росії" у втручанні у вибори президента США в 2020 році та кібератаках.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.
Президент почав свій виступ із заяви про те, що він серйозно ставиться до відповідальності за американо-російські відносини, яка лежить на ньому.
"Ми не можемо дозволити іноземним державам безкарно втручатися в американські вибори", - заявив Джо Байден, додавши, що під час своєї телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним він дав зрозуміти своєму візаві, що йому відомо про російське втручання у вибори. При цьому Байден також сказав Путіну, що США могли б запровадити ще більш руйнівні санкції щодо Москви, проте він вважав за краще цього не робити.
У разі, якщо Росія і далі втручатиметься в американську демократію, Сполучені Штати готові відповісти на ці дії, попередив Байден.
Відповідаючи на запитання про "Північний потік-2", Джо Байден сказав, що це "складне питання", яке стосується інтересів європейських союзників, однак додав, що він особисто завжди виступав проти цього проєкту.
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И ПУСТЬ кацапы воспылают ненавистью к своим лидерам за это
Кого в раше когда-то волновали люди ( свои и чужие)?
Американцы просто не понимают , как важно для кацапской ментальности иметь свободный въезд в США . Без этих утех кацапы сдохнут сами от язвы желудка 😀😀😀
- Это большой вопрос, Сёма. Встреча ***** с Рейганом или с Кеннеди была бы намного полезней.
1. Пригласить Х на саммит, Х включает распальцовку и показывает её пацанам
2. Внести санкции и вдруг Х на саммит ехать больше не хочется, и пацанам сказать то некуй
3. Пацаны считают Х петухом
4. А теперь Байден готовит встречу сам, на которую, аж месяца так через 3-4, должен прибыть на встречу Х опущенным.
І так з усіма парашними мільйонерами-мільярдерами прокрутить, о як завиють "знедолені", зразу Путлера проклянуть!
А так, то все напівміри і байденпіар!
Антипутинский Байден уменьшил военную помощь Украине в три раза и не факт, что вообще что-то дойдет. При Трампе чего-то Путин никуда не лез, а теперь..?
СП2 был заморожен, сейчас ударными темпами достраивается и его мощности как раз хватает, чтобы поставлять газ в обход Украины. Но Байден в глубине души против.
https://www.dw.com/ru/pentagon-vydelil-na-oboronu-ukrainy-125-mln-dollarov/a-56741624 Пентагон выделил Украине 125 млн долларов военной помощи и еще 150млн$ выделит при условии проведения реформ! кроме етого:
https://www.dw.com/ru/v-ssha-predstavili-zakonoproekt-po-*******-podderzhke-ukrainy/a-56923207 В США представили законопроект о многомиллионной военной помощи Украине в размере 300 млн $ ежегодно, а также представления летального оружия на 304млн$
итого: в сумме получается 874 млн $
а при Трампе было 450млн $
Еще один соплежуй и любитель договариваться. Вот так они в свое время к Гитлеру ездили и пытались выторговать у него мир. А он их тупо разводил и кидал.