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Новини Санкції проти Росії
11 023 38

Байден: Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий реагувати належним чином і далі

Байден: Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий реагувати належним чином і далі

Президент США Джо Байден на пресконференції 15 квітня заявив, що під час першої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним дав зрозуміти йому, що Білий дім "розглядатиме всі наявні дані, щоб визначити роль Росії" у втручанні у вибори президента США в 2020 році та кібератаках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

Президент почав свій виступ із заяви про те, що він серйозно ставиться до відповідальності за американо-російські відносини, яка лежить на ньому.

"Ми не можемо дозволити іноземним державам безкарно втручатися в американські вибори", - заявив Джо Байден, додавши, що під час своєї телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним він дав зрозуміти своєму візаві, що йому відомо про російське втручання у вибори. При цьому Байден також сказав Путіну, що США могли б запровадити ще більш руйнівні санкції щодо Москви, проте він вважав за краще цього не робити.

У разі, якщо Росія і далі втручатиметься в американську демократію, Сполучені Штати готові відповісти на ці дії, попередив Байден.

Відповідаючи на запитання про "Північний потік-2", Джо Байден сказав, що це "складне питання", яке стосується інтересів європейських союзників, однак додав, що він особисто завжди виступав проти цього проєкту.

Також читайте: Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6721) путін володимир (24124) росія (66070) хакер (1361) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+27
- Изя, как ты считаешь встреча ***** с Байденом будет полезной?
- Это большой вопрос, Сёма. Встреча ***** с Рейганом или с Кеннеди была бы намного полезней.
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16.04.2021 00:35 Відповісти
+22
Удивляюсь . Все дети российских политиков живут и учатся в западных странах , имеют бизнес . Возьмите и выставите их из страны. Закройте для них взъезды в ЕС США Канаду.

Заблокируйте личные счета российских политиков и бизнесменов в западных банках
И ПУСТЬ кацапы воспылают ненавистью к своим лидерам за это
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16.04.2021 00:33 Відповісти
+14
Они АМЕРИКАНСКОГО языка не знают 😀😀😀
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16.04.2021 00:34 Відповісти
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А в кацсми перевод другой совсем..
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16.04.2021 00:32 Відповісти
Они АМЕРИКАНСКОГО языка не знают 😀😀😀
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16.04.2021 00:34 Відповісти
Будете в топе😀
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16.04.2021 00:51 Відповісти
А как у них?
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16.04.2021 00:50 Відповісти
Пан читає кацасмі?
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16.04.2021 07:01 Відповісти
Удивляюсь . Все дети российских политиков живут и учатся в западных странах , имеют бизнес . Возьмите и выставите их из страны. Закройте для них взъезды в ЕС США Канаду.

Заблокируйте личные счета российских политиков и бизнесменов в западных банках
И ПУСТЬ кацапы воспылают ненавистью к своим лидерам за это
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16.04.2021 00:33 Відповісти
схоже москалі, які живуть на территоріях країн НАТО виконують роль заручників і гарантують, що москалі, які живуть на помийці не почнуть обстрілювати країни НАТО атомними бімбами
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16.04.2021 00:35 Відповісти
Это такая легенда от кацапов , шоб их не трогали
Кого в раше когда-то волновали люди ( свои и чужие)?

Американцы просто не понимают , как важно для кацапской ментальности иметь свободный въезд в США . Без этих утех кацапы сдохнут сами от язвы желудка 😀😀😀
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16.04.2021 00:39 Відповісти
Тут нічого дивного. Пацаки вкладають гроші в їх економіку, а місцевому плебсу можна читати мантри про ворогів і рузьґе мір, в них й так каша в головах.
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16.04.2021 02:20 Відповісти
ты чо мы без бабла сынков останимся...а китайские студенты....та каждый из низ до двух лимонов дает нам в казну....
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16.04.2021 05:30 Відповісти
Та дайте уже писты по взрослому этой плешивой моли да и ВСЕМ кацапам заодно !!! Всем !!!! .. а Мы вам поможем - Мы примем активное участие в карательных операциях и штурме кремля ...
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16.04.2021 00:34 Відповісти
Хочу услышать от Байдена три слова - "буду ******* русню". Все остальное кута-маета.
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16.04.2021 00:44 Відповісти
Байден: Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий реагувати належним чином і далі - Цензор.НЕТ 952
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16.04.2021 09:11 Відповісти
- Изя, как ты считаешь встреча ***** с Байденом будет полезной?
- Это большой вопрос, Сёма. Встреча ***** с Рейганом или с Кеннеди была бы намного полезней.
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16.04.2021 00:35 Відповісти
дякую, поржал !
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16.04.2021 09:13 Відповісти
Это не я Это тетя Роза Анакойхер.
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16.04.2021 09:35 Відповісти
Це таки не Трамп...
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16.04.2021 00:40 Відповісти
давить кацапо-фашистов!чем сильней тем лучше
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16.04.2021 00:44 Відповісти
До московитов доходит только когда в холодильнике остаётся надкушенная Мивина.
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16.04.2021 00:56 Відповісти
В них немає мівіни, це суто українська річ. В них доширак по-моєму
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16.04.2021 07:03 Відповісти
+BMW на єробляхах...🤣💩
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16.04.2021 09:04 Відповісти
А ведь правда гениальный ход:

1. Пригласить Х на саммит, Х включает распальцовку и показывает её пацанам

2. Внести санкции и вдруг Х на саммит ехать больше не хочется, и пацанам сказать то некуй

3. Пацаны считают Х петухом
4. А теперь Байден готовит встречу сам, на которую, аж месяца так через 3-4, должен прибыть на встречу Х опущенным.
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16.04.2021 00:58 Відповісти
О, пацаны на зоне тоже смотрят пресс-конференцию Байдена
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16.04.2021 01:06 Відповісти
Не на зоне, а в зоне
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16.04.2021 09:32 Відповісти
Нужно было нормально воспитывать сына. Не пришлось бы так страдать кацапам.)
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16.04.2021 02:04 Відповісти
было бы неплохо побольше офшорных олигархов прихлопнуть действие санкций хорошо заметно - коррупционеры вынуждены хранить наличку тоннами по квартирам, где их и накрывают благополучно, а не выводить в загранку
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16.04.2021 04:57 Відповісти
Дочечок Путіна треба вислать нахрін в паРашу, а їх гроші конфіскувать!!!
І так з усіма парашними мільйонерами-мільярдерами прокрутить, о як завиють "знедолені", зразу Путлера проклянуть!
А так, то все напівміри і байденпіар!
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16.04.2021 08:32 Відповісти
Ну, кто тут топил против Трампа?
Антипутинский Байден уменьшил военную помощь Украине в три раза и не факт, что вообще что-то дойдет. При Трампе чего-то Путин никуда не лез, а теперь..?
СП2 был заморожен, сейчас ударными темпами достраивается и его мощности как раз хватает, чтобы поставлять газ в обход Украины. Но Байден в глубине души против.
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16.04.2021 08:57 Відповісти
Кацапа хлопни бояры, и лапти завяжи
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16.04.2021 09:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/259188, зачем повторять ********** фейки?

https://www.dw.com/ru/pentagon-vydelil-na-oboronu-ukrainy-125-mln-dollarov/a-56741624 Пентагон выделил Украине 125 млн долларов военной помощи и еще 150млн$ выделит при условии проведения реформ! кроме етого:

https://www.dw.com/ru/v-ssha-predstavili-zakonoproekt-po-*******-podderzhke-ukrainy/a-56923207 В США представили законопроект о многомиллионной военной помощи Украине в размере 300 млн $ ежегодно, а также представления летального оружия на 304млн$

итого: в сумме получается 874 млн $
а при Трампе было 450млн $
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16.04.2021 09:40 Відповісти
Колись Збігнєв Бжезінський, віжповідаючи на запитання про можливість ядерної війни між РФ і США, якось так "нейтрально" відповів, що майже всі активи російської еліти знаходяться в американських банках і банках союзників США. "Тому питання ще те, чия це еліта".
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16.04.2021 09:25 Відповісти
При этом Байден также сказал Путину, что США могли бы ввести еще более разрушительные санкции в отношении Москвы, однако он предпочел этого не делать.



Еще один соплежуй и любитель договариваться. Вот так они в свое время к Гитлеру ездили и пытались выторговать у него мир. А он их тупо разводил и кидал.
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16.04.2021 09:40 Відповісти
а я смотрю на ето по другому: мистер Байден повторяет Рейгана, который улыбался Горбачеву и говорил что тот ему нравится, а сам развалил ссср
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16.04.2021 09:50 Відповісти
101е китайское предупреждение. Все президенты, начиная от обезьяно-подобного Обамы, грозятся ввести разрушительные санкции а на выходе пшик.
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16.04.2021 09:44 Відповісти
насчет "пшик"-спорный вопрос: посмотри как за поребриком примолкли, поджав хвост
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16.04.2021 09:52 Відповісти
Пока только трёп. Так любой политик начинает. А заканчивается - выгодой... Так что..
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16.04.2021 10:27 Відповісти
 
 