Байден: Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий реагувати належним чином і далі

Президент США Джо Байден на пресконференції 15 квітня заявив, що під час першої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним дав зрозуміти йому, що Білий дім "розглядатиме всі наявні дані, щоб визначити роль Росії" у втручанні у вибори президента США в 2020 році та кібератаках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

Президент почав свій виступ із заяви про те, що він серйозно ставиться до відповідальності за американо-російські відносини, яка лежить на ньому.

"Ми не можемо дозволити іноземним державам безкарно втручатися в американські вибори", - заявив Джо Байден, додавши, що під час своєї телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним він дав зрозуміти своєму візаві, що йому відомо про російське втручання у вибори. При цьому Байден також сказав Путіну, що США могли б запровадити ще більш руйнівні санкції щодо Москви, проте він вважав за краще цього не робити.

У разі, якщо Росія і далі втручатиметься в американську демократію, Сполучені Штати готові відповісти на ці дії, попередив Байден.

Відповідаючи на запитання про "Північний потік-2", Джо Байден сказав, що це "складне питання", яке стосується інтересів європейських союзників, однак додав, що він особисто завжди виступав проти цього проєкту.

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