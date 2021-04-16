Настав час для деескалації, - Байден про скупчення російських військ на кордоні з Україною
Президент США Джо Байден заявив, що Америка підтримує Україну на тлі агресії з боку РФ і закликав Кремль до деескалації та повернення до конструктивного діалогу.
Про це він сказав під час прямого включення в четвер з Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я чітко зазначив президенту Путіну (під час останньої телефонної розмови. – Ред.), що Сполучені Штати непохитно стоять на підтримку наших союзників та партнерів у Європі. І в цьому ключі я висловив занепокоєння щодо нарощування російських військ на українському кордоні та в окупованому Криму", - зауважив американський лідер.
Він також підтвердив підтримку США суверенітету й територіальній цілісності України на тлі ескалації агресивної поведінки РФ у регіоні.
"Зараз настав час для деескалації", - наголосив Байден, адресуючи заклик російському лідеру.
У цьому зв’язку він запропонував Путіну провести конструктивний діалог, зокрема, під час двостороннього саміту влітку в Європі.
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Скоро дококетничается, убийца 😎
Вали Ху@ло за Урал в берлогу пока цел
Цензор: "Сейчас настало время для эскалации", - отметил БайденИсточник: https://censor.net/ru/n3260052
И???
У тексті, - "Сейчас настало время для эскалации", - отметил Байден, адресуя призыв российскому лидеру.
Ох уж, еті сказочнікі Цензора.
В целом, речь была очень дипломатичной, основные тезисы Байдена таковы: у США большой опыт общения с Россией - и позитивное сотрудничество, и конфронтация (конкретно Байден говорил и про хакерские атаки на США, и про скопление войск на границе с Украиной), сейчас он предлагает ослабить напряженность, но на любые агрессивные выпады РФ будет жесткий ответ со стороны США, готовых защищать и свою демократию, и своих союзников.