Настав час для деескалації, - Байден про скупчення російських військ на кордоні з Україною

Президент США Джо Байден заявив, що Америка підтримує Україну на тлі агресії з боку РФ і закликав Кремль до деескалації та повернення до конструктивного діалогу.

Про це він сказав під час прямого включення в четвер з Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я чітко зазначив президенту Путіну (під час останньої телефонної розмови. – Ред.), що Сполучені Штати непохитно стоять на підтримку наших союзників та партнерів у Європі. І в цьому ключі я висловив занепокоєння щодо нарощування російських військ на українському кордоні та в окупованому Криму", - зауважив американський лідер.

Він також підтвердив підтримку США суверенітету й територіальній цілісності України на тлі ескалації агресивної поведінки РФ у регіоні.

"Зараз настав час для деескалації", - наголосив Байден, адресуючи заклик російському лідеру.

У цьому зв’язку він запропонував Путіну провести конструктивний діалог, зокрема, під час двостороннього саміту влітку в Європі.

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