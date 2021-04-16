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Новини Агресія Росії проти України
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Настав час для деескалації, - Байден про скупчення російських військ на кордоні з Україною

Настав час для деескалації, - Байден про скупчення російських військ на кордоні з Україною

Президент США Джо Байден заявив, що Америка підтримує Україну на тлі агресії з боку РФ і закликав Кремль до деескалації та повернення до конструктивного діалогу.

Про це він сказав під час прямого включення в четвер з Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я чітко зазначив президенту Путіну (під час останньої телефонної розмови. – Ред.), що Сполучені Штати непохитно стоять на підтримку наших союзників та партнерів у Європі. І в цьому ключі я висловив занепокоєння щодо нарощування російських військ на українському кордоні та в окупованому Криму", - зауважив американський лідер.

Він також підтвердив підтримку США суверенітету й територіальній цілісності України на тлі ескалації агресивної поведінки РФ у регіоні.

"Зараз настав час для деескалації", - наголосив Байден, адресуючи заклик російському лідеру.

У цьому зв’язку він запропонував Путіну провести конструктивний діалог, зокрема, під час двостороннього саміту влітку в Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий реагувати належним чином і далі, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2893) росія (66070)


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Топ коментарі
+20
наступило время ********* казлятину байрактарами и джавелинами.
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16.04.2021 00:58 Відповісти
+12
Наступило время для деэскалации, - Байден о скоплении российских войск на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 3821
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16.04.2021 01:11 Відповісти
+12
Джо !!! Сейчас самое лучшее время "провести эскалацию кацапов" - нужно отбить им рога чтобы не пугали-угрожали ими остальному миру и перебить им копыта чтобы не звенели ими по Украинской Земле !!! .. иначе они не угомонятся и это будет продолжаться еще долго !!! Джо - ЖГИ !!!
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16.04.2021 01:16 Відповісти
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наступило время ********* казлятину байрактарами и джавелинами.
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16.04.2021 00:58 Відповісти
Не путайте, не рашка, а свинособакия
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16.04.2021 04:42 Відповісти
**** , как красная девка , взяло паузу . Кокетничает с Байденом
Скоро дококетничается, убийца 😎
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16.04.2021 01:00 Відповісти
Хто на конструктивний діалог послєднім прибіжить - той бєрємєнний мужик!
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16.04.2021 01:08 Відповісти
ти само то понялО что написало?)) транслейтор знов видав в тобі кацапа
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16.04.2021 01:10 Відповісти
Наступило время для деэскалации, - Байден о скоплении российских войск на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 703
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16.04.2021 01:19 Відповісти
Колись так само вони злили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Південний В'єтнам , більше такої держави не існує. Ніколи більше не повірю Штатам, навіть якщо вони нас завалять зброєю та "гарантіями". Подякую звісно, але не повірю.
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16.04.2021 01:32 Відповісти
бедняжко кацапское.. совсем тупую методичку тебе подсунули))
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16.04.2021 01:56 Відповісти
бозє-бозє...ти моя бусінка
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16.04.2021 02:39 Відповісти
Мда, видимо на лахте отопление отключили
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16.04.2021 04:43 Відповісти
Телепню, Вони не "злили Південний В"єтнам, а перетворили Північний на Південний... Не "комунізм" прийшов на Південь, а капіталізм - на Північ... І де вас, таких тупих, набирають?...
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16.04.2021 06:35 Відповісти
***** , так тобі і нада - куріца-помада!
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16.04.2021 01:03 Відповісти
Шо там бубочка з авіацією, може пора вже закупать ******* літаки!
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16.04.2021 01:05 Відповісти
Воно-то так, та хто ж їх продасть ?
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16.04.2021 01:09 Відповісти
Штати!
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16.04.2021 01:11 Відповісти
Путин стал отмеченным.
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16.04.2021 01:07 Відповісти
Наступило время для деэскалации, - Байден о скоплении российских войск на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 3821
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16.04.2021 01:11 Відповісти
Перевод с дипломатического:
Вали Ху@ло за Урал в берлогу пока цел
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16.04.2021 01:12 Відповісти
Цензор: РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря
Цензор: "Сейчас настало время для эскалации", - отметил БайденИсточник: https://censor.net/ru/n3260052

И???
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16.04.2021 01:14 Відповісти
Джо !!! Сейчас самое лучшее время "провести эскалацию кацапов" - нужно отбить им рога чтобы не пугали-угрожали ими остальному миру и перебить им копыта чтобы не звенели ими по Украинской Земле !!! .. иначе они не угомонятся и это будет продолжаться еще долго !!! Джо - ЖГИ !!!
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16.04.2021 01:16 Відповісти
У заголовку, - "Наступило время для деэскалации..."
У тексті, - "Сейчас настало время для эскалации", - отметил Байден, адресуя призыв российскому лидеру.

Ох уж, еті сказочнікі Цензора.
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16.04.2021 01:17 Відповісти
США відповідатимуть на будь-які агресивні дії - Байден попередив Путіна щодо України.
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16.04.2021 01:27 Відповісти
шо время наступило ***** уже знает?
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16.04.2021 01:43 Відповісти
Брежнев занят - он сегодня расширяет верховный суд
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16.04.2021 01:50 Відповісти
конструктивный диалог закончился еще в 2014
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16.04.2021 02:08 Відповісти
Засрут зольдатен все Воронежскую область. Картошки урожай хороший будет
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16.04.2021 07:31 Відповісти
Исправьте, пожалуйста, в тексте статьи: Байден сказал, что настало время для деэскалации.
В целом, речь была очень дипломатичной, основные тезисы Байдена таковы: у США большой опыт общения с Россией - и позитивное сотрудничество, и конфронтация (конкретно Байден говорил и про хакерские атаки на США, и про скопление войск на границе с Украиной), сейчас он предлагает ослабить напряженность, но на любые агрессивные выпады РФ будет жесткий ответ со стороны США, готовых защищать и свою демократию, и своих союзников.
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16.04.2021 07:42 Відповісти
 
 