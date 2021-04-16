Для найбільшого ефекту в боротьбі з коронавірусом потрібно вакцинуватися тричі, - генеральний директор компанії Pfizer
Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що для найбільш ефективної вакцинації проти коронавірусу, ймовірно, необхідно буде зробити щеплення трьома дозами. Це варто зробити через 6-12 місяців після останньої ін'єкції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Зазначається, що реальні дані свідчать, що вакцина Pfizer ефективна проти "африканського" коронавірусу.
"Захист зменшується з часом, але через пів року він все ще надзвичайно високий", - сказав Альберт Бурла.
Він додав, що на основі наявних даних може стояти питання про необхідність ревакцинації.
"Ймовірний сценарій полягає в тому, що буде потреба в третій дозі десь від шести до 12 місяців, а потім звідти буде проводитися щорічна повторна вакцинація. Але все це потрібно підтвердити", - сказав Бурла.
Крім того, він додав, що "в умовах пандемії ви захищені, так само як і ваш сусід". Тому, за його словами, важливо, щоб усі країни отримували щеплення для своїх громадян.
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April 15 (GMT)
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202 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Порівняйте з
April 15 (GMT)
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16,427 new cases and 433 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
а что после третьей?
мне пофартило укололи модерной неделя прошла полет нормальный но модерна дорогая $37 против файзера за $20
им Трамп подкинул нехило денег на обустройство массового производства и они не подкачали а выпустили 200+ миллионов доз и продолжают расширяться
Байден сказал что после 600 миллионов доз в штатах Модерну будут экспортировать
а вот на 2-3 дни рука болела шо пипец при попытке сжать кисть
И каждый раз в **пу.
устремлений в натуре. Остальное все прикрытие. Особено забота о ближнем и его здоровье
Но помочь материально это не про них, кроме сыра в мышеловке.
И никто не верит в пагубность вируса.
Сколько должно умереть людей что бы люди поверили?,
April 15 (GMT)
Updates
202 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Порівняйте з
April 15 (GMT)
Updates
16,427 new cases and 433 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]