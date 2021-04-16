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Новини Коронавірус і карантин
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Для найбільшого ефекту в боротьбі з коронавірусом потрібно вакцинуватися тричі, - генеральний директор компанії Pfizer

Для найбільшого ефекту в боротьбі з коронавірусом потрібно вакцинуватися тричі, - генеральний директор компанії Pfizer

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що для найбільш ефективної вакцинації проти коронавірусу, ймовірно, необхідно буде зробити щеплення трьома дозами. Це варто зробити через 6-12 місяців після останньої ін'єкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Зазначається, що реальні дані свідчать, що вакцина Pfizer ефективна проти "африканського" коронавірусу.

"Захист зменшується з часом, але через пів року він все ще надзвичайно високий", - сказав Альберт Бурла.

Він додав, що на основі наявних даних може стояти питання про необхідність ревакцинації.

"Ймовірний сценарій полягає в тому, що буде потреба в третій дозі десь від шести до 12 місяців, а потім звідти буде проводитися щорічна повторна вакцинація. Але все це потрібно підтвердити", - сказав Бурла.

Крім того, він додав, що "в умовах пандемії ви захищені, так само як і ваш сусід". Тому, за його словами, важливо, щоб усі країни отримували щеплення для своїх громадян.

Також читайте: Вакцина Pfizer надійде в Україну вже цього тижня, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+9
хм.. а че ни каждый месяц !? колите хоть каждый день себе - раньше умрете от посаженного иммунитета и побочек !!! ...я ведь говорил сразу - это все пурга !!! от ВИРУСОВ вакцин нет !!!
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16.04.2021 01:33 Відповісти
+8
месяц? утром встал зубы почистил .. укол сделал.. и до вечера защищен... мечта производителя...
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16.04.2021 07:07 Відповісти
+6
после второй дозы файзера многим становится плохо
а что после третьей?
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16.04.2021 01:53 Відповісти
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хм.. а че ни каждый месяц !? колите хоть каждый день себе - раньше умрете от посаженного иммунитета и побочек !!! ...я ведь говорил сразу - это все пурга !!! от ВИРУСОВ вакцин нет !!!
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16.04.2021 01:33 Відповісти
«Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла полагает, что через 12 месяцев после полной вакцинации "вероятно" понадобится еще одна прививка от коронавируса.» ... Заняли очередь?!
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16.04.2021 01:35 Відповісти
Не вакцинуйся,ніхто тебе не примушує. Але, коли будеш конати і клянчити кисню, згадай свій допис.
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16.04.2021 02:43 Відповісти
А ти вже двічі вакцинувався і згоден на третю і коли будеш конати то не клянчитимеш кисню ?
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16.04.2021 05:51 Відповісти
По-вашому, краще близько 450 українців ховати кожен день? А в той же час
April 15 (GMT)
Updates
202 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Порівняйте з
April 15 (GMT)
Updates
16,427 new cases and 433 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
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16.04.2021 07:35 Відповісти
Ти застрахувавсь від інших хвороб, де необхіден кисень?
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16.04.2021 06:18 Відповісти
так вроде бы есть статистика - 80 % тех, кого положили на ИВЛ погибает. но обьяснение уже придумали - кладут самых тяжелых, типа они и так бы погибли... сомнительное утверждение...
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16.04.2021 08:14 Відповісти
месяц? утром встал зубы почистил .. укол сделал.. и до вечера защищен... мечта производителя...
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16.04.2021 07:07 Відповісти
ну а если кого то привить пятирыжды или восьмирыжды то всем остальным будет достаточно натереться этим не однократно привитым что бы короновирус сдыхал при попадании на вашу кожу ...
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16.04.2021 01:40 Відповісти
после второй дозы файзера многим становится плохо
а что после третьей?
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16.04.2021 01:53 Відповісти
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16.04.2021 01:57 Відповісти
нам на работе (большая корпорация) сказали берите выходной за бесплатно после второго укола
мне пофартило укололи модерной неделя прошла полет нормальный но модерна дорогая $37 против файзера за $20
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16.04.2021 02:06 Відповісти
ну это хоть как-то похоже на вакцины и вакцинацию... а у нас или индо-китайский шмурдяк или кацапо-спутник (лучше уж сразу Новичком) ... и многие еще не доверяют системе укр.минздрава в частности их рукожопости и пока взяли паузу с вакцинацией до прояснения всего....
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16.04.2021 02:14 Відповісти
сейчас еще в штатах и Джонсон и Джонсон приостановили из-за тромбов как и Astra Zeneca
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16.04.2021 02:19 Відповісти
я за Модерну - они серьезная частная компания в плане research and development
им Трамп подкинул нехило денег на обустройство массового производства и они не подкачали а выпустили 200+ миллионов доз и продолжают расширяться
Байден сказал что после 600 миллионов доз в штатах Модерну будут экспортировать
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16.04.2021 02:25 Відповісти
когда кололи не почувствовал - колол здоровенный черный бразер вояка медбрат
а вот на 2-3 дни рука болела шо пипец при попытке сжать кисть
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16.04.2021 02:14 Відповісти
Эквилибриум какой то
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16.04.2021 02:37 Відповісти
ранком, в обід та вечором
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16.04.2021 02:43 Відповісти
...смачної прохолодної горілочки стопарик під смачну закуску - сало.
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16.04.2021 07:10 Відповісти
сало - це не по-європейськи, в ньому багато холестерину.
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16.04.2021 08:18 Відповісти
Триста тридцать трижды.
И каждый раз в **пу.
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16.04.2021 03:42 Відповісти
Даже фильм снимать не придется, сюжет и так охренеешь)
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16.04.2021 04:09 Відповісти
Весь мир игра. Вместо быть или не быть, затеяли спектакль колоть или не колоться. Кризис жанра этого погорелого театра под названием ,цмвилизация' по сути то же стадо только ошейники и колокольчики с побрякушками сменили. Кроме борьбы за власть ни каких
устремлений в натуре. Остальное все прикрытие. Особено забота о ближнем и его здоровье
Но помочь материально это не про них, кроме сыра в мышеловке.
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16.04.2021 06:17 Відповісти
Три миллиона умерших от ковида. ТРИ МИЛЛИОНА!!!!!!
И никто не верит в пагубность вируса.
Сколько должно умереть людей что бы люди поверили?,
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16.04.2021 06:29 Відповісти
Помирати не варто, але переболіти прийдеться, щоб отримати імунітет чи відправитися деінде.
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16.04.2021 07:08 Відповісти
вы не поверите! говорят, что люди не могут жить вечно. наверное, брешут, цуки. если бы не коровавирус - вообще никто не умер бы.
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16.04.2021 07:36 Відповісти
подавать на таких в суд, за оскорбление чувств верующих, степанова, и верующих в степанова
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16.04.2021 08:21 Відповісти
а почему не три миллиарда? в день
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16.04.2021 08:19 Відповісти
Краще всього кожен день дозу приймати.
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16.04.2021 07:04 Відповісти
По-вашому, краще близько 450 українців ховати кожен день? А в той же час
April 15 (GMT)
Updates

202 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

Порівняйте з

April 15 (GMT)
Updates

16,427 new cases and 433 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
показати весь коментар
16.04.2021 07:33 Відповісти
Слабаки! Наши зелёные мастера спорта по борьбе с коронавирусом придумали лучшую стратегию - хай все болеют, чем больше сдохнет, тем лучше. Себя то они, конечно, привили Пфайзером.
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16.04.2021 07:13 Відповісти
Чисто по карл марксу...капиталистическое обогащение
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16.04.2021 07:15 Відповісти
а ещё лучше - каждый месяц. бо негоже министру два месяца подряд в одном и том же пальтишке шастать.
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16.04.2021 07:33 Відповісти
Та какому министру..взяточнику поганому пытающиегося присосаться к корпорации у которой сверхприбыль.....но косточку кинут воровитой собаке ((((
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16.04.2021 19:32 Відповісти
если в вакцину подмешивать героин - то будут сами и намного чаще
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16.04.2021 08:56 Відповісти
 
 