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Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС та НАТО, - Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro

Україна не може нескінченно

Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС та НАТО. Європейські партнери мають перейти від розмов до рішень у цих питаннях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro напередодні свого візиту до Франції.

"Ми не можемо нескінченно залишатися в передпокої ЄС та НАТО", - сказав український президент, додавши, що "настав час перейти на новий рівень відносин і запросити Україну вступити в ЄС і НАТО".

Зеленський зазначив, що якщо Євросоюз і президент Франції Емманюель Макрон вважають Україну членами європейської родини, то вони мають діяти відповідним чином. "Час перейти від розмов до рішень", - наголосив він.

В інтерв'ю Зеленський висловив жаль у зв'язку з тим, що у Макрона "кращі відносини" з президентом РФ Володимиром Путіним, ніж з ним. "І це відбувається в той момент, коли Україна особливо потребує підтримки з боку Європи", - уточнив він.

Відповідаючи на запитання, "чи мертвий нормандський формат", Зеленський сказав, що цей "процес зупинився", оскільки Росія все блокує. "Головне питання зараз - чи хоче Росія припинити війну", - резюмував Зеленський.

Також читайте: Зеленський з дружиною завтра відвідає з робочим візитом Францію. Плануються переговори з Макроном, - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) НАТО (6547) Франція (3104) Євросоюз (13665)


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Топ коментарі
+51
Що особисто зробив президент Зеленський для того, щоб Україна ввійшла в ЄС і НАТО?!
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16.04.2021 01:46 Відповісти
+37
Клоун оточив себе кацапськими підсобниками і думає, що на Заході такі ж тупі лохи, як і його лохторат.
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16.04.2021 01:47 Відповісти
+34
Розвів ще більший беспрєдєл. Просрав реальні реформи, закупки в укроборонпрома, просирає видобуток углеводнів.
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16.04.2021 01:54 Відповісти
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Власть в Украине всегда была нормальной,Кучма Ющенко Индюкович и Порошенко с Зеленским не ужились с плешивым Шакалом Мавзолея за 20 лет...,это политика..всякое бывает,на каждого фюрера кремля есть американский Томагавк... и дрон Байрактар в нагорном Карабахе
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16.04.2021 07:35 Відповісти
Молодец
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16.04.2021 07:40 Відповісти
А никто не чувствует, что ЕС все дальше?
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16.04.2021 07:42 Відповісти
Из Ютьюба прикол...
Путлер и его кум Ведмедчук нападут на Байдена внезапно и вероломно как Гитлер на СССР..
Боже, береги Америку...
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16.04.2021 07:44 Відповісти
В Восточном Средиземноморье замечена Армада американских эсминцев и авианосец Дуайт Эйзенгауэр,возможно к ним идет и авианосец Рональд Рейган,сообщил источник близкий к Госдепу США...Вчера Байден ввел режим Чрезвычайной ситуации и министр обороны США Ллойд Остин добавил еще одного авианосца к берегам Сирии и Ливии...
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16.04.2021 07:49 Відповісти
Запомни навсегда и передай внукам - никто не будет воевать в Черном море, где каждая точка пристрелена с Крыма, это открытые мишени.
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16.04.2021 07:56 Відповісти
Фуфел,я служил срочную в ПВО СССр дохлого 1987-88 годы..расскажи эту туфту кому нить другому..баран пля..
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16.04.2021 07:58 Відповісти
А точки в Криму , хіба не пристріляні ? В Чорному морі мішені хоч рухомі , а Крим , мішень взагалі -- нерухома .! .
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16.04.2021 08:09 Відповісти
Зате "ніпатапляємий авіаносєц", як його ******* кацапи називати)
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16.04.2021 16:06 Відповісти
Для того, чтобы расфигачить московитский черноморский флот, американским кораблям ни в Черное, ни даже в Средиземное море заходить не надо.
Это в 16 веке достаточно было Севастопольскую бухту цепью перегородить, чтобы флот сохранить. А уже в 18 веке, в 1711 году, Московия сама затопила свой флот. То же продолжилось и в 19 веке: в 1854 году Московия снова свой флот затопила. И в 20 веке то же самое. Сначала в июне 1918 года по приказу Ленина в районах Новороссийска и Туапсе были затоплены линкор, 11 эсминцев и миноносцев, 6 транспортов, пришедших из Севастополя. Потом в годы Второй мировой флот затопили, а моряков использовали, как простых пехотинцев. Наверное, ты не раз своими ушами слышал все эти героические рассказы про подвиги моряков при обороне Севастополя? И я с детства слышал! Вот только не задавался вопросом: а что эти бравые моряки делали на суше? Где же были их корабли?

На дне Черного моря уже четыре московских флота лежат! И затопили их не враги, а сами московиты, своими собственными руками! И нынешний затопят.
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17.04.2021 00:00 Відповісти
Объяви хотя бы визовый режим с Московией, чучело !
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16.04.2021 07:49 Відповісти
Ердоган погано впливає на Зе. Той теж в ЄС просрав заявку
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16.04.2021 07:53 Відповісти
Той економіку і армію , оборонний комплекс зміцнює, а не нищить, на відміну від цього.
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16.04.2021 10:29 Відповісти
аха!!тож хотел заметить!!сколько помню турки в ,,предбаннике ЕС"изредка об этом упоминают и тихой сапой мускулы наращивают(ВПК)и какая никакая экономика.(то есть понимают, что будет что либо стоящее своё, то либо в европу позовут а нет и своими силами обойдутся)по крайней мере пока у них худо-бедно но получается,и давно перестали заморачиваться такими вопросами.(как то так)
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16.04.2021 10:36 Відповісти
Как говорил Папанов,достатошно одной таблэтки и СССР сдохнет как РАБссия,а РАБссия как СССР в 1991 году...
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16.04.2021 07:54 Відповісти
***** само штовхає Україну в НАТУ. Навіть ЗЕмаларос каже пачіму ми нє в НАТЄ.
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16.04.2021 08:01 Відповісти
Я вам нічєго нє должєн . Вам должнєн Байден і ЕС .. Спрашівай-тє у ніх ..У мєня всьо .!

Украина не может бесконечно "оставаться в прихожей" ЕС и НАТО, - Зеленский в интервью газете "Le Figaro" - Цензор.НЕТ 3210.
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16.04.2021 08:02 Відповісти
8 октября 1950 года четырьмя штурмовиками США в Приморском Крае была напрочь разбита советская авиабаза в районе аеродрома "Сухая речка".Результат налета : 103 разбитых и сгоревших советских самолета,потери США ноль сбитых и все вернулись на свой аэродром...
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16.04.2021 08:06 Відповісти
https://rg.ru/2020/10/08/vvs-ssha-atakovali-sovetskij-aerodrom-suhaia-rechka-70-let-nazad.html

это для тех кому нужен пруф
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16.04.2021 09:07 Відповісти
чему такой радостный - то !!?)) в то время был СССР и украинцы и остальные нации были все вместе и воевали рядом и куском последним хлеба делились , малой ты ещё , и панты твои дешёвые!!!))
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16.04.2021 09:35 Відповісти
Скоро и из прихожей выставят.
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16.04.2021 08:07 Відповісти
По европейским меркам это жёсткое заявление. Мол, одной озабоченности маловато будет. Молодец. Уважаю.
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16.04.2021 08:10 Відповісти
Прошла любовь.ru - завяли помидоры...
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16.04.2021 09:23 Відповісти
Не президент,а БАЗІКАЛО. Ще недавно говорив,що і НАТО нам непотрібне,бо він не ходить туда ,куда не зовуть,і ми побудуємо в Україні своє ЄС. А тепер кричить--пустіть нас туди. АЛЕ ГОЛОВНЕ---він нічого не робить щоб наблизитись до цих структур. В його оточенні суцільна корупція, російські шпигуни і прихильники цього "міра" Я вже не говорю про суцільну брехню,піар і розкрадання бюджета. Майже на всіх посадах некомпетентні, неосвітчені і просто тупі сцикливі особи. Ну а лохам такі базіки подобаються.
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16.04.2021 08:25 Відповісти
Фактаж даси? Чи так і залишися трипачем???
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16.04.2021 11:15 Відповісти
Я дам фактаж:
https://tyzhden.ua/Politics/44939
"Саме він (Порошенко) під час гуманітарної операції Північноатлантичного альянсу в Югославії 26 березня 1999 року зачитував від імені фракції СДПУ(о) заяву, у якій засуджував «агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии» (у парламенті того скликання майже половину своїх виступів Порошенко виголосив саме російською).
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16.04.2021 13:54 Відповісти
Так це всі пам'ятвають окрім як вони кажуть... активною меньшистю...не-зебылами себе називають а пороха святи Петром...Та там у того петі святості як у солов'я на Х ... сала..Зате хитрозопості і гівна у середині цілий тихий океан Ось чому він для мене не президен в майбутьньому
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16.04.2021 13:59 Відповісти
Це точно. Воно навіть і у минулому не президент, а шматок продажнього московського лайна на посту президента.
Як добре що виступи у Верховній Раді не горять, ми можемо почитати і побачити що ублюдку з СДПУ(о) Порошенку і іншим таким як він комуняцьким виродкам ми зобов'язані тим, що не вступили у НАТО ще у 90-х роках :
https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2256.html

Читайте архіви виступів і голосувань у ВР України, там усе записано, усе закарбовано на віки...
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16.04.2021 14:19 Відповісти
Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС та НАТО, - Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro - Цензор.НЕТ 6234
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16.04.2021 09:01 Відповісти
От жеж фартить зєшоблу і корона, і москаль на порозі... звісно тре підтримувати, допомогати, захищати оце чмо. А воно не спить ні хвилини - пиляє, пиляє, пиляє бабло(((
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16.04.2021 09:17 Відповісти
Верховний дятел щось розповідає, але до сьогодні так і не ухвалила Держоборонзамовлення - 2021. Це він так підсилює обороноздатність.
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16.04.2021 09:37 Відповісти
С такими комментами скоро выставят из прихожей... Зеля точно знает: чего от него ждут, чтобы решить этот вопрос... Знает - но ничего не делает. При этом дебоширит в прихожей... Итог предсказуем...
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16.04.2021 09:52 Відповісти
Зеленский отметил, что если Евросоюз и президент Франции Эмманюэль Макрон считают Украину членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. "Пора перейти от разговоров к решениям", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net/ru/n3260055
Дивні у Гідранта претензії до західних держав.
До цього його тільки турбували проблем з розряду як повернути лайно-серіал Свати на ТБ, скасувати кацапськи друзями заборони на вїзд в Україну, продавати вигідно франшизи кацапам.
Сценарій *******.нства писали Беня і Ко для себе, а не для України.
Зараз для них ситуація може змінитися, тому почалися плачі про те, чому Україна не в НАТО і взагалі Гідрант - найвеличніший , а всі решта погані.
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16.04.2021 09:57 Відповісти
как только рашисты подьехали к нашим границам, что делало шимпанЗЕ?! Оно собрабрало все свои бабосики и свалило в катарский офшор прятать наворованное бабло!
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16.04.2021 10:00 Відповісти
бубочку и так держат постоянно в прихожей
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16.04.2021 10:03 Відповісти
не может бесконечно "оставаться в прихожей"

Не спешите, иначе можно оказаться в кладовке или туалете.
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16.04.2021 10:05 Відповісти
От у чому насправді корінна відмінність між 73% та 24... Перші, вважають, що можно проголосувати, випадково обрати гарного президента, який домовиться із ЄС і НАТО, щоби нас туди взяли. Ну і після цього, нам тут зроблять "Європу", а другі вважають, що саме діючий президент, повинен створити для українців умови, за яких вони змушені (саме змушені, бо добровільність з нашим народом це утопія) будуть тут збудувати Європу.
одивіться на його заяву! Він має звертатись не зовні, а в середину, до нашого суспільства і виглядати вона має так? ми не будемо вічно прихожою Європи і НАТО, ми перетворимо її на повноцінну європейську квартиру, після чого нас будуть запрошувати до ЄС і НАТО, а ми будемо вирішувати, чи вартує воно того.
Оце президент, який нам потрібний, тільки так!
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16.04.2021 10:14 Відповісти
Чи до чекаюсь я того часу, коли наші лідери перестануть принизливо скавчати під дверима Європи і НАТО як цуценята?

Для особливо твердолобих: в блок беруть не тих, хто цілодобово канючить.

В НАТО ЗАПРОШУЮТЬ тих, хто їм потрібен.

Петро як дешева повія чіплявся до лідерів провідних країн, тепер Вова підхопив естафету.
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16.04.2021 10:21 Відповісти
Чому нас повинні прийняти в ЄС та НАТО? Бо Бубочка так хоче.
Він вважає, що якщо почне супонить ніжками і битись в істериці, шантажувати нападом мордораЮ то не потрібно буде позбуватись паханів та нескінченних "любих друзів". Вони й надалі зможуть грабувати країну.
Знищив закон і порядок в Україні, сподівається, що й у світі вдасться.
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16.04.2021 10:33 Відповісти
Серіал «Папік» виробництва студії «Квартал- 95» увійшов у ТОП -5 на російському ТБ
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про «війна не закінчується, бо на ній наживаються»

Торговля на крови.. Свинарчуке... Липецкаяфабрика.. Абырвалг...

Никто ничего не забыл?Европейские партнеры тоже, наверное в курсе?
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16.04.2021 10:43 Відповісти
Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО
Формируется повестка дня.
В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально.
Украинская сторона особой активности не проявляет.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ ВАС КОРМИЛИ С ЛОЖЕЧКИ, ТО ХОТЬ РОТ ОТКРОЙТЕ,
Г-Н ЗЕЛЕНСКИЙ.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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16.04.2021 10:46 Відповісти
У Турков пусть спросит сколько можно оставаться в прихожей.
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16.04.2021 10:52 Відповісти
турки оккупировали северный кипр - поэтому...
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16.04.2021 15:40 Відповісти
2 роки тому...
Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС та НАТО, - Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro - Цензор.НЕТ 8070
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16.04.2021 11:08 Відповісти
зепорноактриса смени пол , тогда все посмеются , а может и поверят
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17.04.2021 05:33 Відповісти
Когда дипломатам нечего сказать, они говорят о "химии взаимоотношений".
Когда Кулеба говорит о об этом в контексте взаимоотношений Байдена и Зеленского, мы не знаем верит ли он в это сам.


Какой личностный контакт возможен между почти 80-летним Байденом, большую часть жизни проведшим в высших эшелонах власти США и 43-летним "артистом разговорного жанра" Зеленским мы тоже не знаем.

Байден, вся жизнь которого строится на семейных ценностях и верности, не простит Зеленскому атаки на членов своей семьи и это тяжелой тенью всегда будет омрачать их взаимоотношения.
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16.04.2021 11:27 Відповісти
Зеленському пригрозили "интересными документами" про його громадянство, яке приведе до імпічменту.
Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС та НАТО, - Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro - Цензор.НЕТ 5928 Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС та НАТО, - Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro - Цензор.НЕТ 6224
https://news24ua.com/neskoromnyy-prigrozil-zelenskomu-interesnymi-dokumentami-o-ego-grazhdanstve-kotorye-privedut-k
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16.04.2021 12:27 Відповісти
Из жизни избирателей Зеленского:
= Куме їжте вареники, їжте...
=== Ой куме, я вже не можу, я вже 5 з'їв...
= Та не 5 а 10, але хто їх рахує...
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16.04.2021 12:46 Відповісти
Наконец-то из позиции нижнего Украина вылезать начала. Украина платит за цивилизацию кровью.
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16.04.2021 13:37 Відповісти
А по сути, панове украинцы, ни ЕС и НАТО вам в ближайшем будущем не светит, нет такого лидера, который решил бы вопрос, а Зе и его ОПе и их кукловодам это не нужно, им и так уже хорошо, а тупые разговоры типа "Почему мы не в НАТО" - хилая отмазка для лохтората, дабы избежать Ростова. Вероятнее всего снова сидеть вам в жопе татаро-московской орды, как повелось с 1654 года.
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16.04.2021 15:04 Відповісти
А ти хто по національності?
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16.04.2021 17:46 Відповісти
Україна ще навіть у вхідні двері не стукала! Про яке "нескінченне чекання у передпокої" він говорить??
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16.04.2021 16:49 Відповісти
Знову йому всі винуваті, а що він сам?
Працювати не пробував?
Може для початку електроенергію рашенську перестати купувати?
Бо трохи смішно то виглядає
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16.04.2021 17:38 Відповісти
рашка, с сегодняшнего дня перекрывает судоходство на Азове, Мариуполю - пипец. И все равно дип. отношения не разорвем, границы не закроем!!!!! МАЗОХИСТЫ КАКИЕ ТО !!!!
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16.04.2021 19:03 Відповісти
МОЖЕТ УКРАИНЕ СТАТЬ МУСУЛЬМАНСКОЙ СТРАНОЙ !)
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16.04.2021 19:15 Відповісти
Дякуй дебіл, що хоч до вітальні тебе запросили, а не до сортиру.
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16.04.2021 22:45 Відповісти
Дитина
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16.04.2021 22:46 Відповісти
Мудило квартально-коломойшинсько-**************, українською тварюко лабай, ти ж наче не гарант **********!
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16.04.2021 22:48 Відповісти
Вы случаем не знаете...а японцам часть россии не нужно????
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17.04.2021 01:21 Відповісти
там дядюшка Си уже застолбил все до Урала, так что нам японцам если что-то обломится вокруг Итурупа, и то будет за счастье.
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17.04.2021 07:30 Відповісти
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