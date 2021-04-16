Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС та НАТО, - Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro

Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС та НАТО. Європейські партнери мають перейти від розмов до рішень у цих питаннях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro напередодні свого візиту до Франції.

"Ми не можемо нескінченно залишатися в передпокої ЄС та НАТО", - сказав український президент, додавши, що "настав час перейти на новий рівень відносин і запросити Україну вступити в ЄС і НАТО".

Зеленський зазначив, що якщо Євросоюз і президент Франції Емманюель Макрон вважають Україну членами європейської родини, то вони мають діяти відповідним чином. "Час перейти від розмов до рішень", - наголосив він.

В інтерв'ю Зеленський висловив жаль у зв'язку з тим, що у Макрона "кращі відносини" з президентом РФ Володимиром Путіним, ніж з ним. "І це відбувається в той момент, коли Україна особливо потребує підтримки з боку Європи", - уточнив він.

Відповідаючи на запитання, "чи мертвий нормандський формат", Зеленський сказав, що цей "процес зупинився", оскільки Росія все блокує. "Головне питання зараз - чи хоче Росія припинити війну", - резюмував Зеленський.

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