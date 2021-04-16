Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС та НАТО, - Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro
Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС та НАТО. Європейські партнери мають перейти від розмов до рішень у цих питаннях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro напередодні свого візиту до Франції.
"Ми не можемо нескінченно залишатися в передпокої ЄС та НАТО", - сказав український президент, додавши, що "настав час перейти на новий рівень відносин і запросити Україну вступити в ЄС і НАТО".
Зеленський зазначив, що якщо Євросоюз і президент Франції Емманюель Макрон вважають Україну членами європейської родини, то вони мають діяти відповідним чином. "Час перейти від розмов до рішень", - наголосив він.
В інтерв'ю Зеленський висловив жаль у зв'язку з тим, що у Макрона "кращі відносини" з президентом РФ Володимиром Путіним, ніж з ним. "І це відбувається в той момент, коли Україна особливо потребує підтримки з боку Європи", - уточнив він.
Відповідаючи на запитання, "чи мертвий нормандський формат", Зеленський сказав, що цей "процес зупинився", оскільки Росія все блокує. "Головне питання зараз - чи хоче Росія припинити війну", - резюмував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Путлер и его кум Ведмедчук нападут на Байдена внезапно и вероломно как Гитлер на СССР..
Боже, береги Америку...
Это в 16 веке достаточно было Севастопольскую бухту цепью перегородить, чтобы флот сохранить. А уже в 18 веке, в 1711 году, Московия сама затопила свой флот. То же продолжилось и в 19 веке: в 1854 году Московия снова свой флот затопила. И в 20 веке то же самое. Сначала в июне 1918 года по приказу Ленина в районах Новороссийска и Туапсе были затоплены линкор, 11 эсминцев и миноносцев, 6 транспортов, пришедших из Севастополя. Потом в годы Второй мировой флот затопили, а моряков использовали, как простых пехотинцев. Наверное, ты не раз своими ушами слышал все эти героические рассказы про подвиги моряков при обороне Севастополя? И я с детства слышал! Вот только не задавался вопросом: а что эти бравые моряки делали на суше? Где же были их корабли?
На дне Черного моря уже четыре московских флота лежат! И затопили их не враги, а сами московиты, своими собственными руками! И нынешний затопят.
.
это для тех кому нужен пруф
https://tyzhden.ua/Politics/44939
"Саме він (Порошенко) під час гуманітарної операції Північноатлантичного альянсу в Югославії 26 березня 1999 року зачитував від імені фракції СДПУ(о) заяву, у якій засуджував «агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии» (у парламенті того скликання майже половину своїх виступів Порошенко виголосив саме російською).
Як добре що виступи у Верховній Раді не горять, ми можемо почитати і побачити що ублюдку з СДПУ(о) Порошенку і іншим таким як він комуняцьким виродкам ми зобов'язані тим, що не вступили у НАТО ще у 90-х роках :
https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2256.html
Читайте архіви виступів і голосувань у ВР України, там усе записано, усе закарбовано на віки...
Дивні у Гідранта претензії до західних держав.
До цього його тільки турбували проблем з розряду як повернути лайно-серіал Свати на ТБ, скасувати кацапськи друзями заборони на вїзд в Україну, продавати вигідно франшизи кацапам.
Сценарій *******.нства писали Беня і Ко для себе, а не для України.
Зараз для них ситуація може змінитися, тому почалися плачі про те, чому Україна не в НАТО і взагалі Гідрант - найвеличніший , а всі решта погані.
Не спешите, иначе можно оказаться в кладовке или туалете.
одивіться на його заяву! Він має звертатись не зовні, а в середину, до нашого суспільства і виглядати вона має так? ми не будемо вічно прихожою Європи і НАТО, ми перетворимо її на повноцінну європейську квартиру, після чого нас будуть запрошувати до ЄС і НАТО, а ми будемо вирішувати, чи вартує воно того.
Оце президент, який нам потрібний, тільки так!
Для особливо твердолобих: в блок беруть не тих, хто цілодобово канючить.
В НАТО ЗАПРОШУЮТЬ тих, хто їм потрібен.
Петро як дешева повія чіплявся до лідерів провідних країн, тепер Вова підхопив естафету.
Він вважає, що якщо почне супонить ніжками і битись в істериці, шантажувати нападом мордораЮ то не потрібно буде позбуватись паханів та нескінченних "любих друзів". Вони й надалі зможуть грабувати країну.
Знищив закон і порядок в Україні, сподівається, що й у світі вдасться.
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про «війна не закінчується, бо на ній наживаються»
Торговля на крови.. Свинарчуке... Липецкаяфабрика.. Абырвалг...
Никто ничего не забыл?Европейские партнеры тоже, наверное в курсе?
Формируется повестка дня.
В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально.
Украинская сторона особой активности не проявляет.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ ВАС КОРМИЛИ С ЛОЖЕЧКИ, ТО ХОТЬ РОТ ОТКРОЙТЕ,
Г-Н ЗЕЛЕНСКИЙ.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Когда Кулеба говорит о об этом в контексте взаимоотношений Байдена и Зеленского, мы не знаем верит ли он в это сам.
Какой личностный контакт возможен между почти 80-летним Байденом, большую часть жизни проведшим в высших эшелонах власти США и 43-летним "артистом разговорного жанра" Зеленским мы тоже не знаем.
Байден, вся жизнь которого строится на семейных ценностях и верности, не простит Зеленскому атаки на членов своей семьи и это тяжелой тенью всегда будет омрачать их взаимоотношения.
https://news24ua.com/neskoromnyy-prigrozil-zelenskomu-interesnymi-dokumentami-o-ego-grazhdanstve-kotorye-privedut-k
= Куме їжте вареники, їжте...
=== Ой куме, я вже не можу, я вже 5 з'їв...
= Та не 5 а 10, але хто їх рахує...
Працювати не пробував?
Може для початку електроенергію рашенську перестати купувати?
Бо трохи смішно то виглядає