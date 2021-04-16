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Новини Агресія Росії проти України
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Трюдо і Меркель заявили про занепокоєння, у зв'язку з розміщенням армії РФ на кордоні з Україною

Трюдо і Меркель заявили про занепокоєння, у зв'язку з розміщенням армії РФ на кордоні з Україною

Значне посилення Росією свого військового угруповання на кордонах України непокоїть Канаду і Німеччину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йшлося під час телефонної розмови між прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, заявили в офісі глави канадського уряду.

"Двоє лідерів обговорили своє спільне занепокоєння нещодавніми військовими діями Росії в Криму та вздовж кордону з Україною. Вони наголосили на своїй відданості суверенітету, безпеці та територіальній цілісності України", - розповіли у Трюдо.

Співрозмовники також "обговорили спільні пріоритети й цінності стосовно відносин із Китаєм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка Канадою суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України ніколи не похитнеться, - Трюдо

Автор: 

армія рф (17833) Меркель Ангела (1139) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+14
Я тільки догадуюсь , як ржуть кацапи в ГРУ ГШ МО РФ із цих озабоченностей і озабочених. Шановні українці не вартт зараз розслаблятися і невірте нашим балаболам що все підконтролем, літаки їхні вже прогріваються.
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16.04.2021 02:08 Відповісти
+10
я так тронут, сейчас расплачусь. Спасибо вам, Трюдо и Меркель!!!!
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16.04.2021 02:29 Відповісти
+8
подача воды в аннексированный Крым. «Міністерстві ЖКГ Криму» заявили, що одній людині на добу досить до 4 літрів води для пиття і приготування їжі, ще 4 літри - на гігієнічні потреби і до 18 літрів на санітарні потреби.Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 6017
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16.04.2021 02:45 Відповісти
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Украинцы тоже обеспокоились по поводу вашего беспокойства о нас...Мы все думаем - послать вас нах и от злости дать писты одному кацапчику плешивому с его ордой грузов 200...
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16.04.2021 02:08 Відповісти
Я тільки догадуюсь , як ржуть кацапи в ГРУ ГШ МО РФ із цих озабоченностей і озабочених. Шановні українці не вартт зараз розслаблятися і невірте нашим балаболам що все підконтролем, літаки їхні вже прогріваються.
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16.04.2021 02:08 Відповісти
Та ми і не віримо, голова тільки болить - де б штуцер толковий узять з набоями?
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16.04.2021 02:12 Відповісти
подача воды в аннексированный Крым. «Міністерстві ЖКГ Криму» заявили, що одній людині на добу досить до 4 літрів води для пиття і приготування їжі, ще 4 літри - на гігієнічні потреби і до 18 літрів на санітарні потреби.Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 6017
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16.04.2021 02:45 Відповісти
Шо? Опять обеспокоілісь?
А як полізе орда вперед та почне стріляти з усього що в неї є то ви мабуть глубоко обеспокоитесь?
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16.04.2021 02:08 Відповісти
Не, тогда уже будет озабоченность, потом сильная озабоченность!
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16.04.2021 07:39 Відповісти
Нам потрібна зброя і закон про її вільний обіг. Прям зараз. Це єдине що може дещо зіпсувати плани РФ, якщо вся країна буде озброєна як Швейцарія, маємо непогані шанси.
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16.04.2021 02:15 Відповісти
авакян не допустит. не для того он на должность посажен.
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16.04.2021 02:29 Відповісти
Референдум, і Авакяну залишиться лише виконувати.
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16.04.2021 02:50 Відповісти
ты очень позитивный, но наивный. конечно, будет "виконувати". поправками от ОПГ МВД этот закон сведут к нулю.
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16.04.2021 02:57 Відповісти
интересно, что будут делать наши патрульные, когда в городах появятся вежливые "зеленые человечки" с автоматами наперевес, как было в Крыму??
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16.04.2021 09:13 Відповісти
рішення, прийняті на референдумах, не є обовязковими до виконання
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16.04.2021 08:29 Відповісти
"общее беспокойство" это ж еще не "глубокое беспокойство". потом "озабоченность" выразим. так и повергнем от супостата.
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16.04.2021 02:27 Відповісти
я так тронут, сейчас расплачусь. Спасибо вам, Трюдо и Меркель!!!!
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16.04.2021 02:29 Відповісти
Вы бы уже про эти обеспокоенности не публиковали хоть. Весь Мир ржёт
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16.04.2021 02:43 Відповісти
Вы может и к слову сказали, но вся эта канитель реально открыла многим глаза и развязаа язык... посмотрите как китайцы начали разговаривать на переговорах в Аляске... как Эрдоган всех посылает... все очнулись... увы кроме Украины
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16.04.2021 04:50 Відповісти
Вот это да как они жестко заявили, путин в шоке. А если он снова нападет на нашу страну они заявят глубокое беспокойства и просто на нервах сразу запустят северный поток 2.
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16.04.2021 02:47 Відповісти
Польщі приготуватися, вони наступні. Кацапія на нас не зупиниться.

Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 1280
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16.04.2021 03:25 Відповісти
/дешовки
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16.04.2021 03:36 Відповісти
🤮🤮🤮
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16.04.2021 03:37 Відповісти
Всего лишь "общее беспокойство" ? Как-то маловато будет.
Надо бы "серьёзное беспокойство". Больше впечатляет.
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16.04.2021 03:38 Відповісти
Ссыкливые западные тюфяки, только и могут ныть.
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16.04.2021 04:18 Відповісти
Просто поражаюсь таланту Меркель - и озабоченности высказывает и делает то что выгодно Германии... и с Навальным подыграла своим союзникам при этом проявив инициативу в предоставлении медпомощи и изолировав его умело опосля передав с рук на руки России, чтобы те берегли его как зеницу ока на период строительства... и уверен в курсе почему Россия войска стянула... Эрдоган явно у ней учится реал политике
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16.04.2021 04:44 Відповісти
т.н. "роssiя" - это вообще-то немецкий проект от самого начала. в "гiштории государствiя российскаго" можно найти много ответов.
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16.04.2021 08:35 Відповісти
РАБссия встает с кален всего лишь,ну это типа 5 докладов Шойгу и паБЕДЕ РАБссии в Сирии...
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16.04.2021 05:09 Відповісти
Ну а если серьезно,то Пургаметы РАБссии воюют в Сирии седьмой год,в Украине восьмой,а вопрос простой...где мавзолейному быдлу было легко...в Чечне 2 раза,в Грузии,Сирии,Ливии или в Украине?
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16.04.2021 05:12 Відповісти
Эрдоган опустил Путлера ниже погреба простыми дронами Байрактар,а если гахнет Томагавк с эсминца Дональд Кук? где будет подлодка Курск или авиадрочер адмирал Кузнецов?
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16.04.2021 05:15 Відповісти
кстати, "Адмирал Кузнецов" живой? на него же падал подъемный кран, вроде док затопили и пожар был - и все это, заметьте, в глубоком тылу.На войнах выжил, а в тылу выжить не удалось...
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16.04.2021 09:20 Відповісти
Маршал Финляндии Маннергейм опустил советское быдло в 1939 году,в 1941 году и в 1944 году...
историк Марк Солонин более подробно Ютьюб.. бараны Мавзолейные...
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16.04.2021 05:19 Відповісти
Легендарный финский снайпер Симо Хайяха замочил 850 советских зольдатэн не со снайперской винтовки,а с простой берданки... Позорище на весь Мир...
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16.04.2021 05:25 Відповісти
жаль что у него не было хорошего огнемёта...
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16.04.2021 07:44 Відповісти
Вчера в дяревне Богучары Воронежеской области сгорел военный концлагерь с рюсскими баранами...
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16.04.2021 05:31 Відповісти
Мавзолейное быдло напало подлодкой Курск на Вашингтон...Байден позорно бежал в Канаду...
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16.04.2021 05:33 Відповісти
Псковский депутат Лев Шлосберг подробно рассказал каким образом Псковская дивизия ВДВ обосралась на Дамбассе...,но подохших нет,ИХТАМНЕТ и никогда не было... Браво РАБссия...,ваше быдло непотопляемо и не сгораемо...
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16.04.2021 05:37 Відповісти
Это правда...дешевые Шлюхи ДАУНбасса промышляют на Москве и бандитском Питирбюргере с 1988 года.Мини юбку надела, зенки нафуфырила и на площадь трех Вокзалов Мацковии,клиентов зашибись па самые ни магу...а отличить их просто,говорят на донецком Суржике...
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16.04.2021 05:47 Відповісти
Шалунишки! Вашими обеспокоенностями, - как и благими намерениями наших зеленых президентов, - дорога в ад вымащивается.
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16.04.2021 05:56 Відповісти
В 2014-ом они тоже все были очень обеспокоены... Но это не помешало Путлеру оккупировать Крым и Донбасс. Нужно воевать, освобождать оккупированные территории - танками, ракетами, артиллерией, а не сопли жевать с перемириями и беспокойством!
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16.04.2021 06:12 Відповісти
Донбасс не оккупирован,не гони Пургу,кусочек взяли и то с превеликими потерями...
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16.04.2021 06:17 Відповісти
Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 7331 рюцкие не мародеры и не убийцы...
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16.04.2021 06:21 Відповісти
Байден вас крыс вылечит,причем без единого выстрела,так же вылечил совковых Мудаков Рональд Рейган... стадо баранов
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16.04.2021 06:22 Відповісти
Впереди РАБссию ждет сюрприз от Польши и международный Трибунал по сбитому самолету Леха Качинского под Смоленском....пишите жалобу в ООН Крысы Мавзолейные.... Шакалы позорные..
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16.04.2021 06:30 Відповісти
Мавзолейный ФУФЛОМИЦИН Путлера продан на Аукционе Сотби за 20 центов...КороновиРУС и СвиноРУС от дохляка чЛЕНИНА пабижден
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16.04.2021 06:34 Відповісти
Два малыша беседуют в детском саду Воронежа...
Ленка твой папка кто?
военный,подох на Дамбассе.сгорел в танке заживо
Сашка а твой папка кто?подводник, утонул на подлодке Курск...
Ленка,давай памятник нашим дохлякам на песке поставим ?
Давай Саска...
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16.04.2021 06:39 Відповісти
Меркель и половина ее правительства через некоторое время точно всплывут на "хлебных" должностях в разных кацапских фирмах, что уже только пуйло не делает - травит людей на территории ЕС, то есть применяет химическое оружие с момента конца Холодной войны, теракты устраивает, расстрелы неугодных устраивает, финансирует различных провокаторов, посадил в тюрьму хоть и номинального, но лидера оппозиции, устроил войну по среди Европы, угрожает союзникам, макаки из МИД РФ вообще страх потеряли и откровенно хамят всем....НО у Меркель все нормально, не надо связывать это все с северным потоком....
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16.04.2021 06:42 Відповісти
До 1917 года,бабы на РАБссии рожали по 15 детенышей,после прихода чЛенина Сралина к власти.стали рожать не более двух,сегодня при Путлера за 20 лет ваще не рожають....одни татары Казани да Дагестаны имеют по 10 и более детей...
Ужасы РАБссии а маршал Жюков говорил обещал что бабы говна еще нарожають...
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16.04.2021 06:47 Відповісти
Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 7937
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16.04.2021 07:17 Відповісти
Трюдо и Меркель заявили о беспокойстве, в связи с размещением армии РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 2172
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16.04.2021 07:30 Відповісти
А хто підтримує кацапську Бєлоруссію теж ворог? Чи твій найулюбленіший друг?
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16.04.2021 08:00 Відповісти
Всего лишь беспокойство, даже не озабоченность
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16.04.2021 07:45 Відповісти
А кушать они хотя бы могут, не помешало "беспокойство"? Впрочем дело привычное, 7 лет беспокоятся. И то слава Богу, что не молчат.
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16.04.2021 08:26 Відповісти
Без беспокойства Организации Обеспокоенных Наций ваши беспокойства не сильно беспокойные.
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16.04.2021 08:38 Відповісти
_Всё это пустозвонство меркеляки путлером воспринимается как разрешение и позволение. Дают зелёный свет ядерному апокалипсису - вот что они делают своим постным беспокойством. Путлеровский захватчик вас успокоит. Пулей!
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16.04.2021 09:18 Відповісти
 
 