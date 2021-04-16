Трюдо і Меркель заявили про занепокоєння, у зв'язку з розміщенням армії РФ на кордоні з Україною
Значне посилення Росією свого військового угруповання на кордонах України непокоїть Канаду і Німеччину.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йшлося під час телефонної розмови між прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, заявили в офісі глави канадського уряду.
"Двоє лідерів обговорили своє спільне занепокоєння нещодавніми військовими діями Росії в Криму та вздовж кордону з Україною. Вони наголосили на своїй відданості суверенітету, безпеці та територіальній цілісності України", - розповіли у Трюдо.
Співрозмовники також "обговорили спільні пріоритети й цінності стосовно відносин із Китаєм".
Топ коментарі
+14 Jjchfysq rjrjiybr
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+10 Вася Робокоп #486424
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+8 gassab
показати весь коментар16.04.2021 02:45 Відповісти Посилання
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А як полізе орда вперед та почне стріляти з усього що в неї є то ви мабуть глубоко обеспокоитесь?
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