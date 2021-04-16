Трюдо і Меркель заявили про занепокоєння, у зв'язку з розміщенням армії РФ на кордоні з Україною

Значне посилення Росією свого військового угруповання на кордонах України непокоїть Канаду і Німеччину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йшлося під час телефонної розмови між прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, заявили в офісі глави канадського уряду.

"Двоє лідерів обговорили своє спільне занепокоєння нещодавніми військовими діями Росії в Криму та вздовж кордону з Україною. Вони наголосили на своїй відданості суверенітету, безпеці та територіальній цілісності України", - розповіли у Трюдо.

Співрозмовники також "обговорили спільні пріоритети й цінності стосовно відносин із Китаєм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка Канадою суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України ніколи не похитнеться, - Трюдо