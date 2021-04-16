У Запоріжжі викрили школярку-кураторку "групи смерті" в мережі. До складу групи входили 28 учасників
У Запоріжжі викрили неповнолітню кураторку "групи смерті" в мережі, до складу якої входили 28 учасників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя викрито неповнолітню, яка вчиняла дії з доведення до самогубства або замаху на самогубство (ч. 1 ст. 120 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за даними слідства, учениця 11 класу однієї з районних шкіл області створила в месcенджері "групу смерті", що є аналогом групи "cиній кит", до складу якої входили 28 учасників.
"Позиціонуючи себе куратором, дівчина надавала підписникам групи смс-завдання з нестандартного виходу зі складних життєвих ситуацій та підбурювала їх завдавати собі тілесні ушкодження або вчиняти самогубство різним способом", - йдеться в повідомленні.
Під час проведеного санкціонованого обшуку за місцем проживання неповнолітньої вилучено мобільний телефон, у якому, поряд з іншою інформацією, містяться фотозображення посмертних записок із рукописними текстами учасників групи.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його здійснюють слідчі Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.
Нагадаємо, за даними Нацполіції України, від початку 2021 року лише в Києві скоїли суїцид більше підлітків, ніж за весь минулий рік. У лютому в різних містах країни відбулася низка випадків, коли школярі вживали великі дози ліків.
Як повідомлялося, 8 березня 16-річна дівчина в Сумах випила 30 таблеток протизапального препарату і потрапила до реанімації. 2 березня в Рівному 11-річна дівчинка потрапила в реанімацію, випивши 40 таблеток "Парацетамолу".
16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, в результаті чого одна дівчинка померла.
Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній з популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин", повернулися до школи і вжили по 40 таблеток кожна.
За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.
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А от ремня оно не появится.
Может тот кто, только фигню ищет - только фигню и находит?
продолжайте упорствовать в идиотии, у нас демократия.
В Украине слишком либеральные законы
В ЕС ПРАВА отбирают пожизненно за серию незначительных нарушений - в Украине убийцам на дороге возвращают после отсидки
В ЕС родителей уголовное наказывают за халатное отношение к детям - ГДЕ В УКРАИНЕ подобные законы ? Группы смерти или дети гибнут в пожарах , на воде - хоть одного родителя наказали за преступную халатность ?
бред это искать алмазы в жопе, выдумывать "несчастность", вот идёшь иной раз по улице - а на встречу подросток с ДЦП и учится и со сверстниками общается, ЖИВЁТ ПО НАСТОЯЩЕМУ, а не ищет от чего бы быть несчастным, как эти идиоты у которых есть всё, кроме мозгов ...
и никто никогда вслух этого не скажет.
А дети не понимают, что если они наглотаются отравы, то окружающие
только скажут: "Ну и дура (дурак) - мы же говорили".
и подростка, которому подсовывают идею суицида ?
Они прекрасно знают, что самое слабое место человека - психика.
И пользуются этим чтобы уменьшить количество гоев.
Вырасти сильным и успешным, не смотря третирование - вот что заставит обидчиков почувствовать себя ничтожествами.
неча в сети сидеть.
большинство внушаемые, неустойчивые.
короче, группы закрывать, админов на кичу, остальных на хоккей.
или дисковым таксофоном.
можно на траве.
и никакой депрессии не будет.