У Запоріжжі викрили школярку-кураторку "групи смерті" в мережі. До складу групи входили 28 учасників

У Запоріжжі викрили неповнолітню кураторку "групи смерті" в мережі, до складу якої входили 28 учасників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя викрито неповнолітню, яка вчиняла дії з доведення до самогубства або замаху на самогубство (ч. 1 ст. 120 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними слідства, учениця 11 класу однієї з районних шкіл області створила в месcенджері "групу смерті", що є аналогом групи "cиній кит", до складу якої входили 28 учасників.

"Позиціонуючи себе куратором, дівчина надавала підписникам групи смс-завдання з нестандартного виходу зі складних життєвих ситуацій та підбурювала їх завдавати собі тілесні ушкодження або вчиняти самогубство різним способом", - йдеться в повідомленні.

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Під час проведеного санкціонованого обшуку за місцем проживання неповнолітньої вилучено мобільний телефон, у якому, поряд з іншою інформацією, містяться фотозображення посмертних записок із рукописними текстами учасників групи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його здійснюють слідчі Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Нагадаємо, за даними Нацполіції України, від початку 2021 року лише в Києві скоїли суїцид більше підлітків, ніж за весь минулий рік. У лютому в різних містах країни відбулася низка випадків, коли школярі вживали великі дози ліків.

Як повідомлялося, 8 березня 16-річна дівчина в Сумах випила 30 таблеток протизапального препарату і потрапила до реанімації. 2 березня в Рівному 11-річна дівчинка потрапила в реанімацію, випивши 40 таблеток "Парацетамолу".

16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, в результаті чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній з популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин", повернулися до школи і вжили по 40 таблеток кожна.

За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.