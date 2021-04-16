Байден про переговори з Путіним: Я запропонував особисто зустрітися влітку в Європі. Наші команди над цим працюють
Президент США Джо Байден повідомив, що у Вашингтоні та Москві нині опрацьовується можливість проведення зустрічі лідерів РФ і США влітку цього року в Європі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я запропонував, щоб ми зустрілися особисто (з президентом Росії. - Ред.) цього літа в Європі, щоб обговорити серію питань, з якими стикаються наші країни. Наші команди обговорюють цю можливість нині", - заявив він у ході виступу в Білому домі.
Нагадуємо, в телефонній розмові у вівторок, 13 квітня, Байден запропонував Путіну найближчими місяцями зустрітися в третій країні.
15 квітня США запровадили санкції проти 25 російських компаній і 15 громадян РФ.
Топ коментарі
+8 майкл бом #473702
показати весь коментар16.04.2021 08:07 Відповісти Посилання
+7 Uzer Uzer
показати весь коментар16.04.2021 07:45 Відповісти Посилання
+5 Неактивіст
показати весь коментар16.04.2021 07:44 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/Krychek5 Krychek
Липецк.
Эту страну не победить? Просто не нужно им мешать. Сказ о том, как МЧСники свою машину сожгли.
https://twitter.com/i/status/1382571639318142976 https://twitter.com/i/status/1382571639318142976
надо чтоб крышка хорошо ******* его по плешивой башке и закрылась за ним навсегда
Мы представляем две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность. Президент Путин и я - мы несем значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии", - сказал Байден. Джо Байден назвал россиян и американцев "гордыми и патриотичными народами". Он также упомянул, что за вмешательство в выборы президента 2020 года он мог ввести более жесткие санкции против России, но не стал этого делать, так как посчитал правильным нанести отпор, "пропорциональный нанесенному ущербу". Читайте больше: https://www.nur.kz/world/1908177-bayden-nazval-sfery-v-kotoryh-ssha-i-rossiya-dolzhny-rabotat-vmeste/
В связи с этим я предложил ему (Владимиру Путину. - Прим. ред.) встретиться лично этим летом где-то в Европе. На саммите мы сможем обсудить целый круг вопросов, которые стоят перед нашими странами. Наши команды сейчас обсуждают эту возможность. И в результате этого саммита, как я надеюсь, США и Россия могут начать диалог о стратегической стабильности", - отметил американский лидер. Читайте больше: https://www.nur.kz/world/1908177-bayden-nazval-sfery-v-kotoryh-ssha-i-rossiya-dolzhny-rabotat-vmeste/
Мы согласились (в беседе с Владимиром Путиным. - Прим. ред.), что вместе мы сможем справиться с критическими глобальными вызовами, которые требуют от США и России работать вместе. Эти вызовы включают ядерную опасность со стороны Ирана и Северной Кореи, окончание нынешней пандемии, борьбу с экзистенциальной угрозой изменения климата", - подчеркнул Байден. Читайте больше: https://www.nur.kz/world/1908177-bayden-nazval-sfery-v-kotoryh-ssha-i-rossiya-dolzhny-rabotat-vmeste/
так что они сами там решают , и будут выражать озабоченость, помоему решать будут те кто ими рулит, больше похоже на противостояние Рокфеллеров и Ротшильдов, рокфеллеры это америка и старый свет, а ротшильды это китай, россиия, и юговосточная азия
Американский лидер заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на «президент Клутин >> Видимо, хотел сказать *****, да протокол не хотел нарушить
И протокол здесь ни при чём.
Возраст.