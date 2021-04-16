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Байден про переговори з Путіним: Я запропонував особисто зустрітися влітку в Європі. Наші команди над цим працюють

Байден про переговори з Путіним: Я запропонував особисто зустрітися влітку в Європі. Наші команди над цим працюють

Президент США Джо Байден повідомив, що у Вашингтоні та Москві нині опрацьовується можливість проведення зустрічі лідерів РФ і США влітку цього року в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я запропонував, щоб ми зустрілися особисто (з президентом Росії. - Ред.) цього літа в Європі, щоб обговорити серію питань, з якими стикаються наші країни. Наші команди обговорюють цю можливість нині", - заявив він у ході виступу в Білому домі.

Нагадуємо, в телефонній розмові у вівторок, 13 квітня, Байден запропонував Путіну найближчими місяцями зустрітися в третій країні.

15 квітня США запровадили санкції проти 25 російських компаній і 15 громадян РФ.

Також читайте: Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії

Автор: 

Байден Джо (2893) путін володимир (24124)


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Топ коментарі
+8
Ну да...уже и Байден с Америкой виноваты,что 73% мразей выбрали себе предателя Украины...на которого куйло им указал.Точно одиннарод как куйло говорило.Печаль((
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16.04.2021 08:07 Відповісти
+7
Как он аккуратно.... дефлорирует козляндию
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16.04.2021 07:45 Відповісти
+5
Я смотрю, Байден точно никуда не торопится.
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16.04.2021 07:44 Відповісти
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Я смотрю, Байден точно никуда не торопится.
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16.04.2021 07:44 Відповісти
Не істерить як *****.
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16.04.2021 07:47 Відповісти
Ну это же не у него на границе 100-тысячная войсковая группировка обезьян с гранатами сосредоточена.
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16.04.2021 07:50 Відповісти
и не его же страна как последние мудаки отказалась от ЯО...
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16.04.2021 07:58 Відповісти
Отказались правильно, но таки как мудаки ничего за это не выторговали, кроме никчемной бумажки.
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16.04.2021 08:10 Відповісти
Вона там вже 7 років як - сосрєдоточена . .
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16.04.2021 08:14 Відповісти
Не в таких серьйозных количествах.
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16.04.2021 08:41 Відповісти
Кількість ролі не грає . . Є - ФАКТ загрози виникнення повномасшабної війни ,, і він постійний , починаючи з2014 р .. А більше-менше задіяних сил , то вже ньюанси ..
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16.04.2021 08:59 Відповісти
Как он аккуратно.... дефлорирует козляндию
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16.04.2021 07:45 Відповісти
Байден точно такая же ****** как и мартышка обама. Которая только озабачивалась и возбуждалась.
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16.04.2021 07:46 Відповісти
Ну да...уже и Байден с Америкой виноваты,что 73% мразей выбрали себе предателя Украины...на которого куйло им указал.Точно одиннарод как куйло говорило.Печаль((
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16.04.2021 08:07 Відповісти
Вот им Зебил и договорился "где-то посередине" - войска коцапов стянули к границе, но еще не ввели.
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16.04.2021 08:29 Відповісти
Пуйло, на эту встречу, будет сопровождать доблестный балтийский флот и дивизия им.Дзержинского
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16.04.2021 07:49 Відповісти
Під акомпанемент кобзона та хора алєксандрова.
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16.04.2021 07:51 Відповісти
Дякую за науку.
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20.04.2021 20:34 Відповісти
***** заказали в пять раз больше конейнеров для говна. Его охранники собирают мочу и говно своего начальника и вывозят назад в Рашу, чтобы на Западе не узнали правду, что это давно двойники. Работа - просто мечта ватника.
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16.04.2021 07:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Ты же зрелый человек. Ты реально веришь в каких-то двойников? Сколько двойников у Зеленского, Порошенко, у Байдена с Макроном, у Меркель?))) Ну ладно, хоть и практически невозможно, ну поменяли внешность, а голос? Открою тайну, есть экспертиза по голосу, очень точная кстати))) Не бредь, Антип.
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16.04.2021 08:02 Відповісти
Ага. И вилла в Геленджике не путлера.
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16.04.2021 08:12 Відповісти
Домiвка в Геленджике - клана олигархов, для них лярд грина - морская пыль. Твари конечно, у меня не получилось стать такой тварью)))
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16.04.2021 08:23 Відповісти
Хватит петь эти мантры про олигархов. Это конкретные люди и крышует их конкретно путлер. Кто взбрыкнёт как ходорковский-на нары. Или на тот свет.
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16.04.2021 08:38 Відповісти
Олигархи, это и есть конкретные люди. Это не инопланетяне.
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16.04.2021 08:42 Відповісти
Трепотня ни о чем-кацапская фишка.
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16.04.2021 08:47 Відповісти
Трепишся ты. Ты кацап?
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16.04.2021 08:54 Відповісти
Пшел вон.
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16.04.2021 09:23 Відповісти
Это больные люди.
Достаточно почитать их комменты.
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16.04.2021 08:12 Відповісти
Открою тайну - чтобы по голосу не вычислили, на Запад может ездить один и тот же персонаж. Не думаю, что на Западе есть оригинал аудиозаписей голоса заведующего Дрезденским домом офицеров или где он там ошивался. Ведь при несовпадении аудиотреков, сказать где оригинал, а где двойник без записей заведомого оригинала невозможно. А вот по сравнению ДНК, добытой из кала или мочи, с ДНК родственников реального Путлера, установить факт подмены на двойника достаточно легко.
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16.04.2021 10:16 Відповісти
Все правильно, він знає шо кацапська армія зіп*ється до літа!
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16.04.2021 07:53 Відповісти
Пукину эта встреча важна и до нее он ничего, кроме мелких провокаций делать не будет точно....а до лета ему еще дожить надо...
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16.04.2021 07:57 Відповісти
Байден о переговорах с Путиным: Я предложил лично встретиться летом в Европе. Наши команды над этим работают - Цензор.НЕТ 7238
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16.04.2021 08:01 Відповісти
І Ростов не треба чіпати, нехай буде в якості "резервації" для сусідів-можновладців.
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16.04.2021 08:06 Відповісти
А до літа ще кілька етапів санкцій "мазохісту". Тільки не таких як РНБО контрабандистам.
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16.04.2021 08:02 Відповісти
https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek



Липецк.
Эту страну не победить? Просто не нужно им мешать. Сказ о том, как МЧСники свою машину сожгли.
https://twitter.com/i/status/1382571639318142976 https://twitter.com/i/status/1382571639318142976
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16.04.2021 08:04 Відповісти
Байден про переговори з Путіним: Я запропонував особисто зустрітися влітку в Європі. Наші команди над цим працюють - Цензор.НЕТ 7579
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16.04.2021 08:07 Відповісти
Значит до лета кацапня не полезет в Украину. Ботоксный недомерок ни за что не допустит срыва сеанса самолюбования.
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16.04.2021 08:15 Відповісти
Байден про переговори з Путіним: Я запропонував особисто зустрітися влітку в Європі. Наші команди над цим працюють - Цензор.НЕТ 3542
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16.04.2021 08:16 Відповісти
когда мавзолейный дед будет залазить в свой бункер
надо чтоб крышка хорошо ******* его по плешивой башке и закрылась за ним навсегда
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16.04.2021 08:18 Відповісти
ну вот от наших газет из Казахстана со своими корреспондентами из вашингтона что сказал байден

Мы представляем две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность. Президент Путин и я - мы несем значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии", - сказал Байден. Джо Байден назвал россиян и американцев "гордыми и патриотичными народами". Он также упомянул, что за вмешательство в выборы президента 2020 года он мог ввести более жесткие санкции против России, но не стал этого делать, так как посчитал правильным нанести отпор, "пропорциональный нанесенному ущербу". Читайте больше: https://www.nur.kz/world/1908177-bayden-nazval-sfery-v-kotoryh-ssha-i-rossiya-dolzhny-rabotat-vmeste/

В связи с этим я предложил ему (Владимиру Путину. - Прим. ред.) встретиться лично этим летом где-то в Европе. На саммите мы сможем обсудить целый круг вопросов, которые стоят перед нашими странами. Наши команды сейчас обсуждают эту возможность. И в результате этого саммита, как я надеюсь, США и Россия могут начать диалог о стратегической стабильности", - отметил американский лидер. Читайте больше: https://www.nur.kz/world/1908177-bayden-nazval-sfery-v-kotoryh-ssha-i-rossiya-dolzhny-rabotat-vmeste/

Мы согласились (в беседе с Владимиром Путиным. - Прим. ред.), что вместе мы сможем справиться с критическими глобальными вызовами, которые требуют от США и России работать вместе. Эти вызовы включают ядерную опасность со стороны Ирана и Северной Кореи, окончание нынешней пандемии, борьбу с экзистенциальной угрозой изменения климата", - подчеркнул Байден. Читайте больше: https://www.nur.kz/world/1908177-bayden-nazval-sfery-v-kotoryh-ssha-i-rossiya-dolzhny-rabotat-vmeste/

так что они сами там решают , и будут выражать озабоченость, помоему решать будут те кто ими рулит, больше похоже на противостояние Рокфеллеров и Ротшильдов, рокфеллеры это америка и старый свет, а ротшильды это китай, россиия, и юговосточная азия
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16.04.2021 08:21 Відповісти
А как пуйло на эту встречу свой бункер потащит? Это не какая-то там кружка.
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16.04.2021 08:22 Відповісти
https://zn.ua/ukr/WORLD/ssha-visilajut-z-vashinhtona-desjat-rosijskikh-diplomativ.html У Білому домі заявили про висилку десятьох російських дипломатів Байден про переговори з Путіним: Я запропонував особисто зустрітися влітку в Європі. Наші команди над цим працюють - Цензор.НЕТ 9967
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16.04.2021 08:24 Відповісти
Байден про переговори з Путіним: Я запропонував особисто зустрітися влітку в Європі. Наші команди над цим працюють - Цензор.НЕТ 7730
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16.04.2021 08:29 Відповісти
<< Президент США https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/ Джо Байден не смог выговорить фамилию президента России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимира Путина с первого раза в ходе выступления, посвященного отношениям между странами. Трансляция мероприятия велась в аккаунте Белого дома в https://www.youtube.com/watch?v=gxJS1rZbkZg YouTube .
Американский лидер заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на «президент Клутин >> Видимо, хотел сказать *****, да протокол не хотел нарушить
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16.04.2021 08:30 Відповісти
У него это не в первый раз.
И протокол здесь ни при чём.
Возраст.
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16.04.2021 08:42 Відповісти
Бесполезно
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16.04.2021 08:44 Відповісти
правильно, летом, а то сейчас прохладно, ветер дует,может с трапа снести
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16.04.2021 08:46 Відповісти
Байден про переговори з Путіним: Я запропонував особисто зустрітися влітку в Європі. Наші команди над цим працюють - Цензор.НЕТ 999
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16.04.2021 08:55 Відповісти
Але ж зараз ***** роздуватимть щчоки - Байден запросив його !
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16.04.2021 08:58 Відповісти
Нах це він робить ? Хоче теж подивитись в очі *******?
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16.04.2021 08:59 Відповісти
Обижена клутин зассыт встретиться...
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16.04.2021 09:29 Відповісти
 
 