Байден про переговори з Путіним: Я запропонував особисто зустрітися влітку в Європі. Наші команди над цим працюють

Президент США Джо Байден повідомив, що у Вашингтоні та Москві нині опрацьовується можливість проведення зустрічі лідерів РФ і США влітку цього року в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я запропонував, щоб ми зустрілися особисто (з президентом Росії. - Ред.) цього літа в Європі, щоб обговорити серію питань, з якими стикаються наші країни. Наші команди обговорюють цю можливість нині", - заявив він у ході виступу в Білому домі.

Нагадуємо, в телефонній розмові у вівторок, 13 квітня, Байден запропонував Путіну найближчими місяцями зустрітися в третій країні.

15 квітня США запровадили санкції проти 25 російських компаній і 15 громадян РФ.

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