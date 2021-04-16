Ворог за добу 7 разів зривав "тишу" на Донбасі: біля Майорська зафіксовано проліт БПЛА противника, а поблизу Новгородського - дистанційне мінування. Втрат немає, - штаб
Минулої доби, 15 квітня, було зафіксовано 7 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Зокрема, у передмісті населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-мм калібру та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Новозванівка противник здійснив обстріл у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски– зі стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Майорськ було зафіксовано проліт ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування, а поблизу селища НОВГОРОДСЬКЕ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - зазначено в повідомленні.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 16 квітня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.
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