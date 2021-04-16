В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали
17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 16 квітня 2021 року.
Про це свідчать дані РНБО, передає Цензор.НЕТ.
17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 квітня 2021 року.
Також за даними РНБО, за минулу добу 438 осіб померли від COVID-19, одужали - 12 054.
В Україні станом на ранок 16 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 416 328 осіб, що на 4987 більше, ніж добою раніше.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1609), Харківській (1377), Львівській (1365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.
Пізніше в МОЗ додали, що за минулу добу захворіли 709 дітей і 378 медпрацівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 4348 осіб.
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Умные люди предупреждали, что из этого ничего не выйдет. Но разве ж ковидобесы слушали? Растягивание эпидемии ОРВИ карантинными мерами приводит только к увеличению числа жертв, а в больницах, ради которых люди должны были потерпеть, до сих пор конь не валялся. Так ради чего терпели?
К слову, большинство из этих 438 честно носили маски и мыли руки. Ну и где их бог теперь?
Если они думали, что кто-то ЗА НИХ обязывался обеспечивать им безопасность - то сами себе злобные буратины. Даже реаниматологи, носившие FFP3, переболели почти поголовно.
По поводу массового использования - глупость, никогда не снижавшая ни циркуляцию ОРВИ, ни нагрузку на больницы. Многократно обкатано еще в XX веке
вооот. фиг кто вам это расскажет. это называется сопутствующие болезни. но умер палюбому от ковидлы.
...
странный какой-то "убийственный вирус". выборочный. мочит тех, кто верит в его убийственность.
Стєсняюсь спросіть- якщо це покращення, то які цифри погіршення?
Дбли, блд
Может яй-ца отрезали не тому ...? (с) анекдот