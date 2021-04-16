УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10714 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 519 38

В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали

17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 16 квітня 2021 року.

Про це свідчать дані РНБО, передає Цензор.НЕТ.

17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 квітня 2021 року.

Також за даними РНБО, за минулу добу 438 осіб померли від COVID-19, одужали - 12 054.

В Україні станом на ранок 16 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 416 328 осіб, що на 4987 більше, ніж добою раніше.

Також читайте: Степанов про карантин на Великдень і травневі: Буде особливий режим

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1609), Харківській (1377), Львівській (1365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

Пізніше в МОЗ додали, що за минулу добу захворіли 709 дітей і 378 медпрацівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 4348 осіб.

В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали 05
В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Харашо ідьом під керівництвом чемпіона. Стабільно.
показати весь коментар
16.04.2021 08:08 Відповісти
+3
у меня вся семья переболела. в форме потери запаха и вкуса. у некоторых лёгкий кашель и повышенная температура пару дней. всё.
странный какой-то "убийственный вирус". выборочный. мочит тех, кто верит в его убийственность.
показати весь коментар
16.04.2021 08:33 Відповісти
+3
Это по большому счету болезнь бедноты. Поэтому цифры внушают, но они где-то там, далеко. В реальности они не ощущаются и значимого демографического влияния не оказывают вообще. Как не считает никто умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, которых в Украине умирает ежесуточно в 3 раза больше.
показати весь коментар
16.04.2021 08:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харашо ідьом під керівництвом чемпіона. Стабільно.
показати весь коментар
16.04.2021 08:08 Відповісти
Go to Bukovel, dudes. There is a barkhatiy season now!
В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали - Цензор.НЕТ 753
показати весь коментар
16.04.2021 08:46 Відповісти
Треба носить по 3 маски і юзать епоксидну смолу!
показати весь коментар
16.04.2021 08:11 Відповісти
Не подсказывайте! Бо про две маски уже вполне серьезно заявлялось. Щас Степанов четвертую волну объявит... и я не удивлюсь ничему. Тем более жара начнется... три маски будут в самый раз!
показати весь коментар
16.04.2021 08:26 Відповісти
Он уже анонсировал новые инфекции и пандемии, как и ВОЗ в 19-м, так шо про ковидлу скоро забудут, бо надо будет чем-то пострашней пугать, там и пятью масками не отделаешься.
показати весь коментар
16.04.2021 10:44 Відповісти
А начиналось с "три недельки посидим дома".
Умные люди предупреждали, что из этого ничего не выйдет. Но разве ж ковидобесы слушали? Растягивание эпидемии ОРВИ карантинными мерами приводит только к увеличению числа жертв, а в больницах, ради которых люди должны были потерпеть, до сих пор конь не валялся. Так ради чего терпели?

К слову, большинство из этих 438 честно носили маски и мыли руки. Ну и где их бог теперь?
показати весь коментар
16.04.2021 08:26 Відповісти
Они то носили и мыла, но те кто был рядом с ними в маршрутке, в магазине и т.п. этого не делали.
показати весь коментар
16.04.2021 08:38 Відповісти
Надо было противогаз носить. Во всяком случае он защищает от биологических угроз.
Если они думали, что кто-то ЗА НИХ обязывался обеспечивать им безопасность - то сами себе злобные буратины. Даже реаниматологи, носившие FFP3, переболели почти поголовно.
показати весь коментар
16.04.2021 08:44 Відповісти
Это лично ваше дело - носить маску или нет. И качества больниц это не касается, одно другому не мешает.
показати весь коментар
16.04.2021 08:49 Відповісти
Но использовать маску как замену средствам биологической защиты - это глупость, несовместимая с жизнью. Сложно сказать, скольких людей, которым стоило бы поберечься основательнее, это сгубило раньше времени. Пока нет способа не дышать, относительно нормальную очистку дают только респираторы не ниже FFP3. При условии своевременной замены.
По поводу массового использования - глупость, никогда не снижавшая ни циркуляцию ОРВИ, ни нагрузку на больницы. Многократно обкатано еще в XX веке
показати весь коментар
16.04.2021 08:59 Відповісти
Лучше одну, но ffp3 с клапаном
показати весь коментар
16.04.2021 08:35 Відповісти
Новий рекорд?
показати весь коментар
16.04.2021 08:13 Відповісти
Рекорд 469, а это всего 1,5 "Боинга". Царство Небесное.
показати весь коментар
16.04.2021 08:27 Відповісти
вот мне интересно, каков был шанс выжить из тех 438 человек без наличия позитивного теста на ковидлу?

вооот. фиг кто вам это расскажет. это называется сопутствующие болезни. но умер палюбому от ковидлы.
показати весь коментар
16.04.2021 08:22 Відповісти
І все одно знайдеться баран без маски, який не вірить в Ковід
показати весь коментар
16.04.2021 08:23 Відповісти
А в нас що ...карантин !? ..є
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 6167...
показати весь коментар
16.04.2021 08:27 Відповісти
Этот баран- я. У меня до сих пор отсутствуют знакомые, родственники, соседи, которые бы переболели этим сраным барановирусом.
показати весь коментар
16.04.2021 08:27 Відповісти
у меня вся семья переболела. в форме потери запаха и вкуса. у некоторых лёгкий кашель и повышенная температура пару дней. всё.
странный какой-то "убийственный вирус". выборочный. мочит тех, кто верит в его убийственность.
показати весь коментар
16.04.2021 08:33 Відповісти
В том и всё дело! У меня племянница,в Одессе, получила положительный тест на эту хрень. Ни к каким врачам не обращалась, в универ, правда, аж два дня не ходила. На третий день пошла, по настоянию отца и сдала тест. Тест отрицательный. Ещё раз, через три дня снова сдала- отрицательный! Ну и... что это было??? А это- дьявольское изобретение, которое называется- "безсимптомная" срань!
показати весь коментар
16.04.2021 08:38 Відповісти
Рак на 1-й і 2-й стадії теж протікає безсимптомно, але ж це не означає, що його нема.
показати весь коментар
16.04.2021 09:13 Відповісти
В том и дело. Заурядную вспышку ОРВИ, которая по масштабам не дотягивает даже до Гонконгского гриппа, превратили в цирк с неадекватными протоколами лечения и заколоченными гробами. Хотя ничего нового и неизученного в этой конкретной разновидности ОРВИ нет и быть не могло - все респираторные инфекции подчиняются единым закономерностям, по другому в природе и не бывает. Во всяком случае касательно реанимационного ведения больных никаких революционных открытий за год сделано не было. Ничего, что реаниматологи не знали бы о вирусных пневмониях до того.
показати весь коментар
16.04.2021 08:41 Відповісти
это зависит от мутаций, мы болели в средней тяжести,две недели в постели. Было тяжело. Последствия тоже не ясны. Это тяжелее и опасней гриппа.Особенно для людей старшего возраста.
показати весь коментар
16.04.2021 14:47 Відповісти
Это по большому счету болезнь бедноты. Поэтому цифры внушают, но они где-то там, далеко. В реальности они не ощущаются и значимого демографического влияния не оказывают вообще. Как не считает никто умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, которых в Украине умирает ежесуточно в 3 раза больше.
показати весь коментар
16.04.2021 08:34 Відповісти
вот их и считают в статистику. тем более, что на ромашке результат тестирования будет достовернее, чем на завезённых чёрт знает откуда тестах.
показати весь коментар
16.04.2021 09:01 Відповісти
Значить в США, Італії та інших розвинутих країнах одні бідняки вмирали?
показати весь коментар
16.04.2021 09:14 Відповісти
В США среди жертв хватает чернокожих и индейцев, а высокую летальность в Мексике и Бразилии заметили давно. Это не самое здоровое население - много страдающих ожирением и сопутствующими заболеваниями сердца. Последствия образа жизни. Условия распространения там тоже идеальные, а с доступностью медпомощи не все гладко - многие умирают дома. В сравнении с этой публикой украинцев эта болезнь еще щадит.
показати весь коментар
16.04.2021 09:46 Відповісти
Ви опитали всі 4 тисячі жильців?
показати весь коментар
16.04.2021 09:32 Відповісти
и ни одна депутатская, министерская **** не сдохла, потому, как их лечат, а не нищий врач по телефону и уже когда легкие догорают- забирают в больницу
показати весь коментар
16.04.2021 08:26 Відповісти
Для министерских и депутатов есть Феофания и доктор Голубовская из телевизора, которая лечит только илиту.
показати весь коментар
16.04.2021 08:33 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали - Цензор.НЕТ 9332
показати весь коментар
16.04.2021 08:31 Відповісти
Степанов только пару дней назад вопил что все пучком и болезнь пошла на спад, трепло.
показати весь коментар
16.04.2021 08:54 Відповісти
А в іншій новині- сітуация улучшаєтся.
Стєсняюсь спросіть- якщо це покращення, то які цифри погіршення?
Дбли, блд
показати весь коментар
16.04.2021 09:31 Відповісти
Чем жестче локдаун, тем больше заболевших.
Может яй-ца отрезали не тому ...? (с) анекдот
показати весь коментар
16.04.2021 09:46 Відповісти
Глава комитета здоровья нации Верховной Рады Украины Михаил Радуцкий заявил, что разработка украинской вакцины от Covid-19 находится на нулевом этапе.
показати весь коментар
16.04.2021 14:55 Відповісти
вот так своего нет а спутник недают сам не гам и другому не дам как не съем так понадкусую
показати весь коментар
16.04.2021 23:52 Відповісти
вот хоть убей непонимаю как белорусия без карантинов этих всяких обходиться или ковид батьку боиться
показати весь коментар
16.04.2021 23:50 Відповісти
 
 