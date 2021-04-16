В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали

17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 16 квітня 2021 року.

Про це свідчать дані РНБО, передає Цензор.НЕТ.

17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 квітня 2021 року.

Також за даними РНБО, за минулу добу 438 осіб померли від COVID-19, одужали - 12 054.

В Україні станом на ранок 16 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 416 328 осіб, що на 4987 більше, ніж добою раніше.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1609), Харківській (1377), Львівській (1365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

Пізніше в МОЗ додали, що за минулу добу захворіли 709 дітей і 378 медпрацівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 4348 осіб.











