За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 13 520 осіб, загалом - 432 817, - Степанов

Станом на 15 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 458 153 людини.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 520 людей щеплено проти COVID-19 за добу 15 квітня 2021 року в Україні. 432 817 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 138 мобільними бригадами з імунізації та 578 пунктами вакцинації.

"Станом на 15 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 458 153 особи", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили у Львівській (2650) області, Києві (1770) та Одеській (893) області. Найменше за минулу добу зробили щеплень проти коронавірусу в Київській (97), Черкаській (165) та Луганській (200) областях.







